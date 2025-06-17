Как приготовить сочную горбушу в духовке: 3 пошаговых рецепта от бренд-шефа

«Горбуша — одна из самых популярных лососёвых рыб, доступная по цене и богатая полезными веществами. Это хороший выбор для здорового питания, содержащий омега-3 жирные кислоты, белок и множество витаминов».
Приготовление рыбы в духовке имеет ряд преимуществ:
- продукт сохраняет все питательные вещества;
- можно готовить без лишнего масла;
- рыба равномерно прогревается;
- не требуется активного участия в приготовлении.
Фото: istockphoto.com/VITALII BORKOVSKYI
О чём расскажем:
Выбор горбуши
Свежесть продукта — ключевой фактор правильного блюда. При выборе обращайте внимание на следующие моменты.
Свежая рыба
- Ясные, выпуклые глаза.
- Розовая или красная мякоть.
- Ненавязчивый морской запах.
- Плотная, упругая текстура.
Замороженная рыба
- Отсутствие крупных кусочков льда.
- Однородный цвет.
- Целостность упаковки.
- Маркировка с датой заморозки.
Фото: istockphoto.com/epifan_vn
Подготовка к приготовлению
- Разморозьте рыбу в холодильнике (если она заморожена).
- Очистите от чешуи.
- Удалите внутренности.
- Промойте под холодной водой.
- Обсушите бумажным полотенцем.
Как быстро разделать горбушу?
Подготовка
- Промойте рыбу под холодной водой.
- Убедитесь, что рыба полностью разморожена.
Чистка чешуи
- Двигайтесь ножом от хвоста к голове против роста чешуи.
- Периодически промывайте рыбу.
Потрошение
- Разрежьте брюшко от головы к хвосту.
- Удалите внутренности.
- Снимите чёрную плёнку внутри.
- Промойте рыбу.
Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov
Филе
- Отрежьте голову.
- Разрежьте вдоль хребта.
- Отделите филе от костей.
- Удалите рёбра пинцетом.
- При желании снимите кожу.
Рецепты
Горбуша, запечённая в фольге
Фото: istockphoto.com/gbh007
Время приготовления: 30-35 минут
Количество порций: 2
КБЖУ (на порцию 250 г)
Калории: 395
Белки: 46
Жиры: 22
Углеводы: 1
Ингредиенты:
- 500 г горбуши;
- 1 лимон;
- 2 ст. л. оливкового масла;
- соль, перец по вкусу;
- свежая зелень.
Способ приготовления
1. Разогрейте духовку до 180°C.
2. Выложите рыбу на фольгу.
Фото: istockphoto.com/invizbk
3. Посолите, поперчите.
4. Полейте оливковым маслом и лимонным соком.
5. Заверните в фольгу.
6. Запекайте 20-25 минут.
Горбуша в соусе
Фото: istockphoto.com/Tatiana-Frank
Время приготовления: 40 минут
Количество порций: 3
КБЖУ (на порцию 200 г)
Калории: 495
Белки: 38
Жиры: 32
Углеводы: 5
Ингредиенты:
- 600 г горбуши;
- 100 мл сливок;
- 1 луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- 50 г сливочного масла;
- специи по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Nicolas Garrat
Способ приготовления
1. Обжарьте лук и чеснок.
2. Добавьте сливки и сливочное масло.
3. Доведите до кипения.
4. Поместите рыбу в соус.
5. Запекайте при 190°C 25 минут.
Горбуша с овощами
Фото: istockphoto.com/MurzikNata
Время приготовления: 55-60 минут
Количество порций: 3
КБЖУ (на порцию 300 г)
Калории: 325
Белки: 34
Жиры: 18
Углеводы: 12
Ингредиенты:
- 700 г горбуши;
- 2 картофелины;
- 1 морковь;
- 1 кабачок;
- 2 помидора;
- специи.
Фото: istockphoto.com/Dusan Atlagic
Способ приготовления
1. Нарежьте овощи и картофель.
2. Выложите слоями в форму.
3. Посолите, поперчите.
4. Запекайте при 200°C 40 минут.
Советы по запеканию
Оптимальные параметры
- Температура: 180-200°C.
- Время приготовления: 20-30 минут для целой рыбы.
- 15-20 минут для стейков.
Как избежать пересушивания?
- Не передерживайте рыбу.
- Используйте фольгу или рукав.
- Поливайте лимонным соком.
- Дайте рыбе «отдохнуть» пять минут после приготовления.
Фото: istockphoto.com/Iulia Cozlenco
Подходящие гарниры
- Отварной картофель.
- Рис.
- Овощное рагу.
- Салат из свежих овощей.
Экспериментируйте с разными способами приготовления горбуши, добавляйте любимые специи и овощи. Эта рыба прекрасно сочетается с различными ингредиентами и станет отличным дополнением к вашему рациону.
Горбуша богата омега-3 жирными кислотами, содержит высококачественный белок и помогает снизить уровень холестерина. Также это отличный источник витаминов D и B12.