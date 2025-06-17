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Как приготовить сочную горбушу в духовке: 3 пошаговых рецепта от бренд-шефа
Марина Шитикова
Горбуша в духовке сочная: 3 лучших рецепта
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Это ценный источник питательных веществ.
<a href="https://www.championat.com/authors/8820/1.html">Марина Шитикова</a>
Марина Шитикова
бренд-шеф и главный нутрициолог службы доставки здорового питания justfood

«Горбуша — одна из самых популярных лососёвых рыб, доступная по цене и богатая полезными веществами. Это хороший выбор для здорового питания, содержащий омега-3 жирные кислоты, белок и множество витаминов».

Приготовление рыбы в духовке имеет ряд преимуществ:

  • продукт сохраняет все питательные вещества;
  • можно готовить без лишнего масла;
  • рыба равномерно прогревается;
  • не требуется активного участия в приготовлении.

Фото: istockphoto.com/VITALII BORKOVSKYI

О чём расскажем:

Выбор горбуши

Свежесть продукта — ключевой фактор правильного блюда. При выборе обращайте внимание на следующие моменты.

Свежая рыба

  • Ясные, выпуклые глаза.
  • Розовая или красная мякоть.
  • Ненавязчивый морской запах.
  • Плотная, упругая текстура.

Замороженная рыба

  • Отсутствие крупных кусочков льда.
  • Однородный цвет.
  • Целостность упаковки.
  • Маркировка с датой заморозки.

Фото: istockphoto.com/epifan_vn

Подготовка к приготовлению

  1. Разморозьте рыбу в холодильнике (если она заморожена).
  2. Очистите от чешуи.
  3. Удалите внутренности.
  4. Промойте под холодной водой.
  5. Обсушите бумажным полотенцем.

Как быстро разделать горбушу?

Подготовка

  • Промойте рыбу под холодной водой.
  • Убедитесь, что рыба полностью разморожена.

Чистка чешуи

  • Двигайтесь ножом от хвоста к голове против роста чешуи.
  • Периодически промывайте рыбу.

Потрошение

  • Разрежьте брюшко от головы к хвосту.
  • Удалите внутренности.
  • Снимите чёрную плёнку внутри.
  • Промойте рыбу.

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Филе

  • Отрежьте голову.
  • Разрежьте вдоль хребта.
  • Отделите филе от костей.
  • Удалите рёбра пинцетом.
  • При желании снимите кожу.

Рецепты

Горбуша, запечённая в фольге

Фото: istockphoto.com/gbh007

Время приготовления: 30-35 минут

Количество порций: 2

КБЖУ (на порцию 250 г)

Калории: 395

Белки: 46

Жиры: 22

Углеводы: 1

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Ингредиенты:

  • 500 г горбуши;
  • 1 лимон;
  • 2 ст. л. оливкового масла;
  • соль, перец по вкусу;
  • свежая зелень.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 180°C.

2. Выложите рыбу на фольгу.

Фото: istockphoto.com/invizbk

3. Посолите, поперчите.

4. Полейте оливковым маслом и лимонным соком.

5. Заверните в фольгу.

6. Запекайте 20-25 минут.

Горбуша в соусе

Фото: istockphoto.com/Tatiana-Frank

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 3

КБЖУ (на порцию 200 г)

Калории: 495

Белки: 38

Жиры: 32

Углеводы: 5

Ингредиенты:

  • 600 г горбуши;
  • 100 мл сливок;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 50 г сливочного масла;
  • специи по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Nicolas Garrat

Способ приготовления

1. Обжарьте лук и чеснок.

2. Добавьте сливки и сливочное масло.

3. Доведите до кипения.

4. Поместите рыбу в соус.

5. Запекайте при 190°C 25 минут.

Горбуша с овощами

Фото: istockphoto.com/MurzikNata

Время приготовления: 55-60 минут

Количество порций: 3

КБЖУ (на порцию 300 г)

Калории: 325

Белки: 34

Жиры: 18

Углеводы: 12

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Ингредиенты:

  • 700 г горбуши;
  • 2 картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 кабачок;
  • 2 помидора;
  • специи.

Фото: istockphoto.com/Dusan Atlagic

Способ приготовления

1. Нарежьте овощи и картофель.

2. Выложите слоями в форму.

3. Посолите, поперчите.

4. Запекайте при 200°C 40 минут.

Советы по запеканию

Оптимальные параметры

  • Температура: 180-200°C.
  • Время приготовления: 20-30 минут для целой рыбы.
  • 15-20 минут для стейков.

Как избежать пересушивания?

  • Не передерживайте рыбу.
  • Используйте фольгу или рукав.
  • Поливайте лимонным соком.
  • Дайте рыбе «отдохнуть» пять минут после приготовления.

Фото: istockphoto.com/Iulia Cozlenco

Подходящие гарниры

  • Отварной картофель.
  • Рис.
  • Овощное рагу.
  • Салат из свежих овощей.

Экспериментируйте с разными способами приготовления горбуши, добавляйте любимые специи и овощи. Эта рыба прекрасно сочетается с различными ингредиентами и станет отличным дополнением к вашему рациону.

Горбуша богата омега-3 жирными кислотами, содержит высококачественный белок и помогает снизить уровень холестерина. Также это отличный источник витаминов D и B12.

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