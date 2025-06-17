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Как приготовить сочную горбушу в духовке: 3 пошаговых рецепта от бренд-шефа

Марина Шитикова бренд-шеф и главный нутрициолог службы доставки здорового питания justfood «Горбуша — одна из самых популярных лососёвых рыб, доступная по цене и богатая полезными веществами. Это хороший выбор для здорового питания, содержащий омега-3 жирные кислоты, белок и множество витаминов».

Приготовление рыбы в духовке имеет ряд преимуществ:

продукт сохраняет все питательные вещества;

можно готовить без лишнего масла;

рыба равномерно прогревается;

не требуется активного участия в приготовлении.

Фото: istockphoto.com/VITALII BORKOVSKYI

О чём расскажем:

Выбор горбуши

Свежесть продукта — ключевой фактор правильного блюда. При выборе обращайте внимание на следующие моменты.

Свежая рыба

Ясные, выпуклые глаза.

Розовая или красная мякоть.

Ненавязчивый морской запах.

Плотная, упругая текстура.

Замороженная рыба

Отсутствие крупных кусочков льда.

Однородный цвет.

Целостность упаковки.

Маркировка с датой заморозки.

Фото: istockphoto.com/epifan_vn

Подготовка к приготовлению

Разморозьте рыбу в холодильнике (если она заморожена). Очистите от чешуи. Удалите внутренности. Промойте под холодной водой. Обсушите бумажным полотенцем.

Как быстро разделать горбушу?

Подготовка

Промойте рыбу под холодной водой.

Убедитесь, что рыба полностью разморожена.

Чистка чешуи

Двигайтесь ножом от хвоста к голове против роста чешуи.

Периодически промывайте рыбу.

Потрошение

Разрежьте брюшко от головы к хвосту.

Удалите внутренности.

Снимите чёрную плёнку внутри.

Промойте рыбу.

Фото: istockphoto.com/Eugene Nekrasov

Филе

Отрежьте голову.

Разрежьте вдоль хребта.

Отделите филе от костей.

Удалите рёбра пинцетом.

При желании снимите кожу.

Рецепты

Горбуша, запечённая в фольге

Фото: istockphoto.com/gbh007

Время приготовления: 30-35 минут

Количество порций: 2

КБЖУ (на порцию 250 г)

Калории: 395

Белки: 46

Жиры: 22

Углеводы: 1

Ингредиенты:

500 г горбуши;

1 лимон;

2 ст. л. оливкового масла;

соль, перец по вкусу;

свежая зелень.

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 180°C.

2. Выложите рыбу на фольгу.

Фото: istockphoto.com/invizbk

3. Посолите, поперчите.

4. Полейте оливковым маслом и лимонным соком.

5. Заверните в фольгу.

6. Запекайте 20-25 минут.

Горбуша в соусе

Фото: istockphoto.com/Tatiana-Frank

Время приготовления: 40 минут

Количество порций: 3

КБЖУ (на порцию 200 г)

Калории: 495

Белки: 38

Жиры: 32

Углеводы: 5

Ингредиенты:

600 г горбуши;

100 мл сливок;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

50 г сливочного масла;

специи по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Nicolas Garrat

Способ приготовления

1. Обжарьте лук и чеснок.

2. Добавьте сливки и сливочное масло.

3. Доведите до кипения.

4. Поместите рыбу в соус.

5. Запекайте при 190°C 25 минут.

Горбуша с овощами

Фото: istockphoto.com/MurzikNata

Время приготовления: 55-60 минут

Количество порций: 3

КБЖУ (на порцию 300 г)

Калории: 325

Белки: 34

Жиры: 18

Углеводы: 12

Ингредиенты:

700 г горбуши;

2 картофелины;

1 морковь;

1 кабачок;

2 помидора;

специи.

Фото: istockphoto.com/Dusan Atlagic

Способ приготовления

1. Нарежьте овощи и картофель.

2. Выложите слоями в форму.

3. Посолите, поперчите.

4. Запекайте при 200°C 40 минут.

Советы по запеканию

Оптимальные параметры

Температура: 180-200°C.

Время приготовления: 20-30 минут для целой рыбы.

15-20 минут для стейков.

Как избежать пересушивания?

Не передерживайте рыбу.

Используйте фольгу или рукав.

Поливайте лимонным соком.

Дайте рыбе «отдохнуть» пять минут после приготовления.

Фото: istockphoto.com/Iulia Cozlenco

Подходящие гарниры

Отварной картофель.

Рис.

Овощное рагу.

Салат из свежих овощей.

Экспериментируйте с разными способами приготовления горбуши, добавляйте любимые специи и овощи. Эта рыба прекрасно сочетается с различными ингредиентами и станет отличным дополнением к вашему рациону.

Горбуша богата омега-3 жирными кислотами, содержит высококачественный белок и помогает снизить уровень холестерина. Также это отличный источник витаминов D и B12.