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Что взять с собой в поход: список необходимых вещей, еды на один и более дней

Что взять с собой в поход? Чек-лист от опытного путешественника
Светлана Ибрагимова Борис Пустовойтов
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Что взять с собой в поход?
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Разбираемся, как правильно собрать рюкзак на один-три дня или на неделю.

Тёплое время года – самый подходящий момент для организации похода. Неопытные путешественники часто задаются важным и очень справедливым вопросом – какие вещи взять с собой, а что оставить дома? Постараемся разобраться во всех тонкостях подготовки походного рюкзака.

О чём расскажем:

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Как правильно собрать сумку в поход?

<a href="https://www.championat.com/authors/8822/1.html">Борис Пустовойтов</a>
Борис Пустовойтов
сооснователь тревел-агентства NEVEREND, путешественник

«После сотен километров по самым разным климатам и высотам у меня появился очень чёткий подход: в походе вы должны быть автономными, но не перегруженными. Брать с собой нужно только то, что работает. И быть готовыми к любым условиям, а не надеяться, что «пронесёт».

Главное правило – лучше взять меньше, чем больше. Весь груз вам предстоит нести на своих плечах. Поэтому не стоит перегружать спину и добавлять дополнительную сложность в передвижения.

Следующее правило: все вещи должны быть упакованы в гермопакеты или зип-локи: еда, техника, одежда, аптечка. Эти предметы могут стать непригодными при попадании влаги, так что простое действие позволит избежать неприятных последствий.

Важное правило: тяжёлое располагайте в рюкзаке ближе к спине и к центру, лёгкое – вверх и по краям. Так вам будет комфортнее нести вещи.

Фото: istockphoto.com/franckreporter

Самые необходимые вещи

Для короткого похода

Начнём с короткого похода, который длится один-три дня. Ниже список необходимого.

  • Рюкзак объёмом около 40 л. Лучше выбрать лёгкий, обязательно с поясным ремнём и вентилируемой спиной. Комфорт здесь важнее вместительности, поэтому опирайтесь в первую очередь на него.
  • Обувь. Выбирайте треккинговую. Даже в лёгком походе без перепадов высот. Ботинки обеспечат фиксацию и защиту от влаги. А значит, будет меньше травм и дискомфорта.
  • Вода. Рассчитывайте минимум 1,5 л в день на человека, лучше взять с собой гидратор (питьевая система для рюкзака), так вы точно не останетесь без воды.
  • Перекусы и еда. О них поподробнее расскажем ниже.
  • Налобный фонарь. Этот инструмент обязателен в любой зоне и в любое время года.
  • Нож или мультитул. Это универсальный и компактный инструмент, пригодится в самых сложных ситуациях.
  • Базовая аптечка. Антисептик, пластыри, обезболивающее, антигистаминные, индивидуальные препараты. Пренебрегать этим пунктом нельзя, ведь на природе в шаговой доступности нет ни аптек, ни медицинских центров, а внезапную аллергическую реакцию лучше предотвратить сразу.
  • Дождевик или пончо. Даже если прогноз показывает солнце, не стоит забывать, что всё может очень быстро поменяться.
  • Средства личной гигиены. Зубная щётка и паста, влажные салфетки, мини-мыло. Конечно, не стоит сметать в рюкзак половину ванной комнаты, но самое необходимое стоит взять.
  • Треккинговые палки (по желанию). Они особенно полезны при неровном рельефе или наличии подъёмов. Это оборудование позволит облегчить путь.

Фото: istockphoto.com / Зига Плахутар

Для длительного похода

Для пешего похода, который будет проходить неделю и более, список стоит пополнить ещё несколькими вещами.

  • Палатка. Выбирайте её исходя из климатической зоны. Лучше приобретать проверенные модели: изучите отзывы покупателей, посмотрите обзоры.
  • Спальник по сезону. Тут также стоит изучить отзывы и опираться на погодные условия. Рекомендуем выбирать с запасом по температуре комфорта.
  • Коврик (пенка или надувной). В долгом походе добавит комфорта во время сна, обеспечив теплоизоляцию и удобство.
  • Горелка, газ и посуда. Такой набор необходим сразу для нескольких пунктов – питания, гигиены и терморегуляции.
  • Фильтр или таблетки для воды. Особенно актуален этот пункт на автономных маршрутах. Питьевая вода – очень важный ресурс.
  • Одежда по слоям: термобельё, затем утепляющий слой (флис, пух), сверху – мембрана. Проверенная и универсальная схема. При выборе одежды ориентируйтесь на климатические и погодные условия.
  • Пауэрбанк или солнечная панель. Потребуются для зарядки телефона, GPS, фонаря.
  • Запас еды и перекусов. Нужно рассчитывать на каждый день в походе и на один резервный день.
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Есть ещё несколько вещей, которые нужно брать в зависимости от климатической зоны и сезона.

  • В горах: перчатки, бафф, солнцезащитные очки. Даже летом там возможны снегопады, так что подбирайте одежду с умом.
  • В лесу: репелленты от клещей и насекомых, плотная одежда с длинными рукавами.
  • В пустыне: головной убор, солнцезащитный крем, лёгкая светлая одежда.

Зимой или в межсезонье важнее всего защита от влаги и ветра. Не переоценивайте тёплую, но неветрозащитную одежду.

Фото: istockphoto.com / Эдуард Фигерес

Неочевидные вещи, о которых многие забывают

Как мы говорили выше, очень важно подбирать снаряжение с учётом климатической зоны и времени года. К примеру, на вулкане Охос-дель-Саладо в Южной Америке днём жара, а ночью резко холодает. Если не учесть эту особенность, можно поставить под угрозу не только свой комфорт, но и безопасность.

Из часто недооцениваемых путешественниками вещей можно отметить ещё несколько.

  • Скотч. Эта простая канцелярская принадлежность может оказаться спасением. Намотка на флягу или трек-палку, экстренный ремонт, герметизация и упаковка – всё это можно надёжно склеить скотчем.
  • Паракорд или тонкий тросик. Не займёт много места, но пригодится для сушки вещей, подвеса еды и фиксации.
  • Сандалии, кроксы. Такая сменная обувь нужна, чтобы ноги отдыхали в лагере.
  • Микрофибровое полотенце. Его главное преимущество в компактности и скорости высыхания.
  • GPS-трекер и спутниковый телефон. Связи в местах для похода чаще всего нет, так что такое оборудование – вопрос безопасности в удалённых районах.

Фото: istockphoto.com / Збынек Поспишил

Какую еду лучше брать с собой?

Главное правило питания в походе – не брать ничего скоропортящегося и громоздкого. Важно оптимизировать рацион и продумать его на каждый день.

Подробнее про еду в походе:
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В короткий поход (один-три дня) подойдут снеки, орехи, батончики, сушёные фрукты, хлебцы. В длительный лучше всего взять с собой тушёнку или вяленое мясо, лёгкие крупы, бульонные кубики, специи. Так вы сможете пополнять запасы энергии.

Витамины – очень важный пункт, особенно при длительной нагрузке и ограниченном рационе, но не стоит покупать и пить их бездумно. Проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализы.

Фото: istockphoto.com/Yagi-Studio

Вещи, которые оказываются ненужными

Хороший рюкзак – тот, в котором «работает» каждая вещь. Всё остальное – балласт, лишь добавляющий нагрузку и усложняющий путь.

  • Большой объём одежды. Нужны один рабочий комплект и сухая сменная одежда. Во время похода вас меньше всего должна волновать привлекательность вашего образа, главное – позаботиться о комфорте.
  • Полноразмерная косметика. Средства личной гигиены нужны, но литровые банки шампуня точно станут лишними. Купите специальные мини-наборы или небольшие ёмкости для переливания косметики.
  • Большой набор гаджетов. Поход – способ оторваться от цифровой реальности и отдохнуть. Сконцентрируйтесь на окружающей вас природе, ведь посидеть в планшете и посмотреть фильм можно и дома.
  • Несколько видов еды «на выбор» без расчёта. Никто не запрещает брать снеки и любимые вкусняшки (если они, конечно, не скоропортящиеся), но не перегружайте рюкзак десятками батончиков.
  • Обувь «на всякий случай», если она не подходит по задаче. Одного-двух комплектов обуви достаточно для базового пешего похода без изменения климатических условий. Для каждой следующей пары обуви нужно чёткое обоснование.

Фото: istockphoto.com/стандарт

Иногда оставить какие-то вещи дома гораздо нужнее, чем брать их с собой. Поход – это не спорт и не борьба, а способ быть ближе к себе, к природе, к тишине. И чем внимательнее вы относитесь к каждой детали – от фонарика до спальника, тем больше энергии останется на главное: единение с собой и природой вокруг.

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