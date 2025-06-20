В материале также найдёте рецепты с этим суперфудом.

Чем полезно масло гхи: уникальные свойства и отличие от обычного топлёного

Ольга Субботина провизор, сотрудник Научного отдела МИИН (Международного института интегративной нутрициологии) «Масло гхи считается настоящим суперфудом среди тех, кто придерживается принципов правильного питания и стремится вести здоровый образ жизни. Cогласно древнеиндийскому учению Аюрведы, этот продукт обладает практически чудодейственными свойствами, способными исцелять многие болезни. Разберёмся, насколько обоснованы такие утверждения с точки зрения современных научных исследований».

О чём расскажем:

Что такое масло гхи?

Среди европейцев масло гхи известно относительно недавно — впервые оно было упомянуто в XIX веке. Настоящую же популярность продукт получил только в XX столетии, преимущественно во второй его половине.

Это связано с ростом интереса к альтернативным продуктам питания, нетрадиционным видам медицины и диетам, исключающим потребление лактозы и животных жиров. Между тем в Индии практика употребления масла гхи имеет гораздо более глубокие корни – её история насчитывает около 5000 лет.

Масло гхи – это традиционное индийское топлёное масло, которое получают путём медленного кипячения свежего сливочного масла. Во время процесса изготовления молочные белки и вода отделяются от жира, оставляя чистый маслянистый продукт с характерным янтарным оттенком и нежным карамельным запахом. В результате такой обработки продукт приобретает ряд уникальных характеристик, которые выделяют его среди других видов масел.

Фото: istockphoto.com/Raja J

Тем не менее гхи — это нечто большее, чем обычное топлёное масло. Основное различие между гхи и простым топлёным маслом состоит в степени очистки. Простое топлёное масло проходит меньшую обработку и часто содержит больше остатков молочной сыворотки.

В процессе изготовления масла гхи удаляется бо́льшая часть лактозы и казеина – компонентов, которые обычно вызывают дискомфортные симптомы у людей с пищевой непереносимостью. Кроме того, именно эта глубокая очистка придаёт гхи особый вкус и структуру.

Процесс приготовления масла гхи

В Аюрведе упоминается два различных способа приготовления масла гхи.

Первый способ

Считается основным. Процесс начинается с ферментирования молока, отделения творожистой массы от сыворотки и последующего длительного нагрева творога на слабом огне до полного испарения влаги. Молочные белки постепенно оседают и фильтруются, оставляя прозрачный жидкий состав, твердеющий при остывании.

Второй способ

Предусматривает отделение сливочного слоя от цельного молока, взбивание его до состояния масла и последующее постепенное прогревание масла для устранения жидкости и твёрдых примесей. Во втором варианте процесс ферментации не используется.

Фото: istockphoto.com/Svittlana

Уникальные свойства масла гхи

Масло гхи имеет несколько преимуществ перед сливочным и обычным топлёным маслом.

Высокая точка дымления

Она составляет примерно 250°C против 175°C у обычного сливочного масла. Высокая точка дымления означает, что гхи подходит для высокотемпературной готовки, поскольку оно не выделяет токсичных соединений при сильном нагревании.

Содержание ценных нутриентов

Особое внимание заслуживают жирные кислоты, содержащиеся в составе масла гхи:

конъюгированная линоленовая кислота: проявляет выраженные противовоспалительные свойства и, согласно исследованиям, способствует снижению лишнего веса;

масляная кислота (бутират): известна своим противовоспалительным действием, усиливает защитные свойства слизистой оболочки кишечника.

Безопасно для людей с пищевой непереносимостью

Как уже упоминалось выше, масло гхи практически не содержит лактозу и казеин, поэтому может подойти людям с аллергией на эти компоненты.

Однако при наличии индивидуальной чувствительности лучше предварительно обратиться за консультацией к специалисту.

Длительный срок хранения

Ещё одним преимуществом является способность гхи долго сохранять свою свежесть без холодильника. Даже при комнатной температуре оно остаётся пригодным для использования гораздо дольше, чем обычное сливочное масло.

Фото: istockphoto.com/PicturePartners

Это связано с технологией его приготовления: поскольку в процессе длительного томления из масла полностью удаляются вода, лактоза и белки, остаётся практически чистый молочный жир, который химически стабилен и мало подвержен окислению и прогорканию.

Вкусовые качества

Если сравнивать гхи с обычным топлёным маслом, то гхи варят дольше, чтобы придать маслу естественный ореховый вкус.

Топлёное масло гхи, изготавливаемое из молока различных животных, обладает отличительными вкусовыми качествами и различными полезными эффектами для человеческого организма.

Так, например:

коровье и буйволиное гхи обладают мягким сладковатым вкусом;

козье, кобылье, лошадиное, ослиное и слоновье гхи характеризуется лёгким вяжущим вкусом;

у верблюжьего и кобыльего топлёного масла отчётливо выраженный солоноватый оттенок.

По мнению специалистов аюрведической медицины, каждое животное придаёт своему молоку уникальные свойства:

коровьему гхи приписывают общеукрепляющие и омолаживающие свойства;

гхи из молока верблюда положительно влияет на пищеварение;

козье топлёное масло укрепляет дыхательную систему;

овечье масло способствует нормализации работы мочевыделительной системы.

Фото: istockphoto.com/Viktoriia Oleinichenko

Полезные свойства масла гхи

Число исследований, подтверждающих пользу масла гхи, довольно ограниченно, но некоторые полученные результаты указывают на его значительный терапевтический потенциал.

Ранозаживляющие свойства

Мазь, содержащая мёд и топлёное масло гхи, согласно некоторым научным данным, способна ускорить процесс заживления инфицированных повреждений кожи, а также способствует восстановлению тканей без образования рубцов.

Однако остаётся неясным вклад именно масла гхи в этот процесс, если учитывать самостоятельные целебные качества мёда, поэтому необходимы дополнительные научные исследования для подтверждения свойств продукта.

Снижение гликемического индекса продуктов

Для людей с диабетом и другими метаболическими нарушениями эти сведения будут особенно полезны.

Исследования показали, что топлёное масло способно регулировать уровень сахара в крови после еды, если применять его для жарки риса, а также может увеличить содержание резистентного крахмала, который является пребиотиком, поддерживающим работу микробиоты кишечника.

Антиоксидантное действие

Жирные кислоты масла гхи могут помочь в борьбе с окислительным стрессом и снизить риск развития связанных с ним нарушений.

Например, в исследовании на животных моделях зафиксировано положительное воздействие масла гхи на сердечно-сосудистую систему: оно способствует снижению уровня холестерина и увеличению содержания липопротеинов высокой плотности, что потенциально снижает вероятность возникновения атеросклероза.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Также ряд научных исследований показал, что масло гхи проявляет антиканцерогенные свойства: уменьшает образование свободных радикалов, препятствует возникновению рака молочной железы, а также усиливает процессы детоксикации в печени.

Использование масла гхи в кулинарии

Индийская кулинария традиционно использует гхи для обжаривания специй и овощей, выпечки хлеба и десертов.

В кавказской кухне гхи активно используют в приготовлении мясных и овощных блюд, супов и хачапури. Здесь гхи ценят за нейтральность аромата и высокую температуру дымообразования, позволяющую готовить пищу на сильном огне без потери питательных свойств ингредиентов.

В Европе гхи становится популярным ингредиентом среди шеф-поваров и приверженцев здорового образа жизни. Во Франции и Италии его применяют в качестве замены сливочного масла для жарки овощей, мяса и рыбы, а также добавляют в десерты и хлебопекарные изделия.

Рецепты с маслом гхи

Чай масала

Фото: istockphoto.com/derketta

Ингредиенты:

0,5 чашки молока;

0,5 чашки воды;

щепотка молотой корицы;

щепотка гвоздики;

щепотка молотого кардамона;

чёрный чай 0,5-1 ч. л.;

1 ч. л. масла гхи.

Способ приготовления

1. Масло гхи положите в сотейник и на слабом огне поджарьте в масле пряности. Когда смесь пряностей начнёт источать аромат, добавьте воду и молоко.

Фото: istockphoto.com/desifoto

2. Доведите до кипения и выключите.

3. Насыпьте чай, закройте крышкой и дайте настояться пять минут.

4. Процедите через сито.

«Золотое молоко»

Фото: istockphoto.com/AnnaPustynnikova

Ингредиенты:

1 банка кокосового молока (400 мл);

куркума 2 ч. л.;

1 стручок кардамона;

1/4 ч. л. корицы;

1/2 ч. л. ванили;

1/4 ч. л. мускатного ореха;

2 ст. л. масла гхи;

мёд опционально.

Способ приготовления

1. Нагрейте молоко до комфортной температуры, вылейте в блендер, добавьте специи, масло и мёд (опционально).

2. Взбейте блендером до образования пенки.

Фото: istockphoto.com/Mikhail Shulpin

Гхи может полностью заменить сливочное и растительное масло в большинстве рецептов, особенно если требуется высокая температура приготовления пищи.

Исследования подтверждают, что введение масла гхи в рацион людей, соблюдающих принципы здорового образа жизни, как правило, не влечёт за собой никаких неблагоприятных последствий. Вместе с тем недостаточно данных о влиянии гхи на лиц с хроническими заболеваниями, что требует дальнейшего научного изучения.

Противопоказания и возможные недостатки

Безусловно, масло гхи обладает рядом преимуществ перед обычными маслами, однако назвать его универсальным решением для всех проблем со здоровьем будет преувеличением. Важно помнить, что, несмотря на всю полезность, злоупотребление может негативно сказаться на здоровье.

Масло гхи очень калорийно: содержит 885 ккал на 100 г продукта. Кроме того, оно содержит насыщенные жиры, которые могут увеличить риск развития диабета II типа, ожирения и других метаболических нарушений при избыточном содержании в рационе. Более того, при приготовлении топлёного масла возможно окисление до 12% содержащегося в нём холестерина, что является фактором развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Рекомендуемая норма потребления масла гхи – не более 4 ч. л. в сутки взрослому человеку.

Аллергические реакции на масло гхи встречаются редко, поскольку в процессе приготовления из него практически полностью удаляются казеин и лактоза – основные аллергены в обычном сливочном масле. Однако полностью исключить риск нельзя: индивидуальная чувствительность к остаточным белкам или другим компонентам масла возможна.

Как выбрать и хранить масло гхи?

При покупке обращайте внимание на состав, внешний вид и запах продукта. Качественное гхи имеет однородную консистенцию, приятный ореховый аромат и светло-золотистый цвет. Избегайте продуктов с добавлением искусственных красителей и усилителей вкуса.

Фото: istockphoto.com/Zarina Lukash

Поклонники аюрведического учения утверждают, что масло гхи сохраняет свою пригодность и полезные свойства даже через 100 лет. Однако длительное хранение при комнатной температуре увеличивает риск окисления жиров масла гхи, что может оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему (см. выше). Поэтому предпочтительнее хранить продукт в холодильнике не более трёх месяцев. Если же требуется увеличить срок хранения, продукт можно поместить в морозильную камеру, где он сохранит свои свойства до девяти месяцев.

Масло гхи – уникальный продукт с богатой историей, высокой пищевой ценностью, и широким спектром применения. Оно подходит для людей с непереносимостью молочных продуктов и может стать отличной альтернативой другим жирам при умеренном употреблении.