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Вкусно и быстро: бренд-шеф раскрыл рецепты необычных салатов с копчёной курицей

Во всём мире курицу любят за невысокую калорийность, несколько видов белка в составе и за совместимость с разнообразными ингредиентами и блюдами. Салат с курицей — яркий пример того, как куриное мясо сочетается с разными компонентами, не меняя их вкуса.

Если вы хотите сделать не просто свежий и вкусный салат, но ещё и нежный и сочный, тогда вместо печёной или варёной курицы возьмите копчёную. На гриле или в духовке мясо теряет часть влаги, а копчение не требует высокой температуры, и все соки остаются внутри.

Особенно изысканное сочетание получается, если куриное мясо в салате соединить с фруктами или ягодами — манго, виноградом, ананасом.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Предлагаю два рецепта салатов, позволяющих оценить сочетание курицы со сладким».

Рецепты салатов

Классический салат с копчёной курицей и виноградом

Фото: istockphoto.com/LiliViter

Сладкий виноград, хрустящий сельдерей и ароматная копчёная курица создают гармоничный вкус.

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 2

КБЖУ (на 100 г):

Калории: 128 ккал

Белки: 8,4 г

Жиры: 6,7 г

Углеводы: 6,9 г

Ингредиенты:

копчёная куриная грудка — 150 г;

красный виноград (желательно без косточек) — 70 г;

стебель сельдерея — 1 шт.;

красный сладкий лук — 1 шт.;

греческий йогурт — 40 г;

соус сладкий чили — 1 ст. л.;

бальзамический уксус — 15 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль и чёрный перец — по вкусу;

рукола (по желанию) — 30 г.

Фото: istockphoto.com/ligora

Способ приготовления

1. Разберите копчёную куриную грудку на тонкие длинные волокна.

2. Промойте виноград и разрежьте вдоль пополам, при необходимости удалите косточки.

3. Нарежьте стебель сельдерея тонкими пластинами поперёк.

4. Нарежьте красный лук тонкими перьями.

Фото: istockphoto.com/wushoung wang

5. Для заправки смешайте йогурт с чили-соусом, добавьте уксус, тёртый чеснок, соль и перец. Перемешайте до однородной консистенции.

6. Смешайте все подготовленные ингредиенты в салатнике, добавьте заправку и аккуратно перемешайте.

7. При подаче добавьте немного свежей руколы: она придаст лёгкую горчинку и свежесть.

Салат с копчёной курицей и манго

Фото: istockphoto.com/ALLEKO

Необычная заправка с цитрусами, соевым соусом и ноткой копчёного перца раскрывает контрастный вкус сладкого манго, свежих овощей и копчёной курицы.

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 2

КБЖУ (на 100 г):

Калории: 128 ккал

Белки: 8,4 г

Жиры: 6,7 г

Углеводы: 6,9 г

Ингредиенты:

копчёное куриное мясо (бедро и грудка) — 140 г;

манго — 1 шт.;

огурец — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

салат романо — 60 г;

кукуруза мини — 60 г;

соевый соус — 1 ч. л.;

рыбный соус — 1/2 ч. л.;

сок лайма — 1 ст. л.;

сок апельсина — 200 мл;

соус табаско чипотле — 1/2 ч. л.;

листья кафирского лайма — 2 шт.;

кунжутное масло — 2 ст. л.;

цедра лайма — по вкусу;

соль, чёрный перец — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Ekaterina Kubatina | kubatina.com

Способ приготовления

1. Нарежьте копчёное куриное мясо крупными кубиками.

2. Очистите манго от кожуры. Одну половину нарежьте кубиками, вторую — тонкими пластинками для украшения салата перед подачей.

3. Очистите огурец от кожуры, разрежьте вдоль, удалите семена и нарежьте ломтиками.

4. Очистите красный лук и нарежьте тонкими перьями.

5. Промойте салат романо, обсушите и порвите на крупные куски.

6. Разрежьте мини-кукурузу вдоль на четвертинки.

7. В сотейнике смешайте соевый соус, сок лайма, цедру лайма, сок апельсина, рыбный соус, соус табаско и листья кафирского лайма.

Фото: istockphoto.com/luknaja

8. Доведите смесь до слабого кипения и уваривайте на медленном огне до уменьшения объёма примерно на 70%.

9. Остудите смесь, процедите, добавьте кунжутное масло и взбейте до состояния гладкой эмульсии.

10. Выложите листья романо на тарелку.

11. Смешайте в миске курицу, манго, огурец, мини-кукурузу и лук. Заправьте охлаждённым соусом.

12. Выложите салатную смесь поверх листьев романо, украсьте тонкими ломтиками манго и подавайте к столу.