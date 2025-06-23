Вкусно и быстро: бренд-шеф раскрыл рецепты необычных салатов с копчёной курицей

Во всём мире курицу любят за невысокую калорийность, несколько видов белка в составе и за совместимость с разнообразными ингредиентами и блюдами. Салат с курицей — яркий пример того, как куриное мясо сочетается с разными компонентами, не меняя их вкуса.
Если вы хотите сделать не просто свежий и вкусный салат, но ещё и нежный и сочный, тогда вместо печёной или варёной курицы возьмите копчёную. На гриле или в духовке мясо теряет часть влаги, а копчение не требует высокой температуры, и все соки остаются внутри.
Особенно изысканное сочетание получается, если куриное мясо в салате соединить с фруктами или ягодами — манго, виноградом, ананасом.
«Предлагаю два рецепта салатов, позволяющих оценить сочетание курицы со сладким».
Рецепты салатов
Классический салат с копчёной курицей и виноградом
Фото: istockphoto.com/LiliViter
Сладкий виноград, хрустящий сельдерей и ароматная копчёная курица создают гармоничный вкус.
Время приготовления: 20 минут
Количество порций: 2
КБЖУ (на 100 г):
Калории: 128 ккал
Белки: 8,4 г
Жиры: 6,7 г
Углеводы: 6,9 г
Ингредиенты:
- копчёная куриная грудка — 150 г;
- красный виноград (желательно без косточек) — 70 г;
- стебель сельдерея — 1 шт.;
- красный сладкий лук — 1 шт.;
- греческий йогурт — 40 г;
- соус сладкий чили — 1 ст. л.;
- бальзамический уксус — 15 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль и чёрный перец — по вкусу;
- рукола (по желанию) — 30 г.
Фото: istockphoto.com/ligora
Способ приготовления
1. Разберите копчёную куриную грудку на тонкие длинные волокна.
2. Промойте виноград и разрежьте вдоль пополам, при необходимости удалите косточки.
3. Нарежьте стебель сельдерея тонкими пластинами поперёк.
4. Нарежьте красный лук тонкими перьями.
Фото: istockphoto.com/wushoung wang
5. Для заправки смешайте йогурт с чили-соусом, добавьте уксус, тёртый чеснок, соль и перец. Перемешайте до однородной консистенции.
6. Смешайте все подготовленные ингредиенты в салатнике, добавьте заправку и аккуратно перемешайте.
7. При подаче добавьте немного свежей руколы: она придаст лёгкую горчинку и свежесть.
Салат с копчёной курицей и манго
Фото: istockphoto.com/ALLEKO
Необычная заправка с цитрусами, соевым соусом и ноткой копчёного перца раскрывает контрастный вкус сладкого манго, свежих овощей и копчёной курицы.
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 2
КБЖУ (на 100 г):
Калории: 128 ккал
Белки: 8,4 г
Жиры: 6,7 г
Углеводы: 6,9 г
Ингредиенты:
- копчёное куриное мясо (бедро и грудка) — 140 г;
- манго — 1 шт.;
- огурец — 1 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- салат романо — 60 г;
- кукуруза мини — 60 г;
- соевый соус — 1 ч. л.;
- рыбный соус — 1/2 ч. л.;
- сок лайма — 1 ст. л.;
- сок апельсина — 200 мл;
- соус табаско чипотле — 1/2 ч. л.;
- листья кафирского лайма — 2 шт.;
- кунжутное масло — 2 ст. л.;
- цедра лайма — по вкусу;
- соль, чёрный перец — по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Ekaterina Kubatina | kubatina.com
Способ приготовления
1. Нарежьте копчёное куриное мясо крупными кубиками.
2. Очистите манго от кожуры. Одну половину нарежьте кубиками, вторую — тонкими пластинками для украшения салата перед подачей.
3. Очистите огурец от кожуры, разрежьте вдоль, удалите семена и нарежьте ломтиками.
4. Очистите красный лук и нарежьте тонкими перьями.
5. Промойте салат романо, обсушите и порвите на крупные куски.
6. Разрежьте мини-кукурузу вдоль на четвертинки.
7. В сотейнике смешайте соевый соус, сок лайма, цедру лайма, сок апельсина, рыбный соус, соус табаско и листья кафирского лайма.
Фото: istockphoto.com/luknaja
8. Доведите смесь до слабого кипения и уваривайте на медленном огне до уменьшения объёма примерно на 70%.
9. Остудите смесь, процедите, добавьте кунжутное масло и взбейте до состояния гладкой эмульсии.
10. Выложите листья романо на тарелку.
11. Смешайте в миске курицу, манго, огурец, мини-кукурузу и лук. Заправьте охлаждённым соусом.
12. Выложите салатную смесь поверх листьев романо, украсьте тонкими ломтиками манго и подавайте к столу.