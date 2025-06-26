В материале также перечислили варианты здоровых и интересных сочетаний для напитка.

Модный чай для лета: что такое бабл-ти и полезен ли он?

Бабл-ти (чай с пузырьками — от англ. bubble tea) — напиток с ярким вкусом и необычной текстурой, который родился в Тайване в 1980-х и стал популярен по всему миру. Согласно одной из наиболее известных версий, его изобрели в кафе «Чуньшуйта́н» (город Тайчжун), где владелец добавил в охлаждённый чёрный чай тапиоковые шарики.

Есть и другие истории: некоторые утверждают, что идея родилась у разных бариста, которые экспериментировали с сочетанием традиционного чая и новых текстур.

Ирина Герасименко специалист по коррекции питания и образа жизни, аккредитованный эксперт НАИС «Так или иначе, бабл-ти быстро стал гастрономическим символом своего времени и перешёл границы локальной культуры, превратившись в глобальное явление».

О чём расскажем:

Основные компоненты бабл-ти

Бабл-ти состоит из нескольких ключевых ингредиентов, которые определяют его вкус и структуру. В основе – заварной чай, чаще всего чёрный, зелёный или матча. К чаю добавляют молоко или сливки, чтобы сделать напиток более мягким и бархатистым. Для сладости используют сахар или сиропы. И, конечно, знаменитые тапиоковые жемчужины – жевательные шарики из тапиоки.

Тапиока – это крахмал, который получают из корня маниоки (также известной как кассава) – тропического растения, выращиваемого в Южной Америке, Африке и Азии.

Фото: istockphoto.com/Swanya Charoonwatana

В бабл-ти тапиока используется в виде шариков, которые варят до мягкости и добавляют в напиток, что придаёт ему приятную жевательную текстуру.

С нутрициологической точки зрения тапиока – источник простых углеводов, обеспечивающих быстрый подъём энергии. В ней почти нет жиров и белков, она содержит кальций, калий, железо, медь. Тапиока высококалорийна и бедна нутриентами, но в умеренном количестве в составе сбалансированного напитка она вполне уместна. Кроме того, тапиока не содержит глютена, что делает её подходящей для людей с целиакией или чувствительностью к этому белку.

У тапиоки довольно высокий гликемический индекс (от 70 до 90), однако при охлаждении часть крахмала может переходить в резистентную форму, которая не всасывается в тонком кишечнике, а доходит до толстого, где служит пищей для полезных бактерий. Таким образом, он работает как мягкий пребиотик и поддерживает здоровье кишечной микробиоты.

Разновидности бабл-ти

Сегодня бабл-ти – настоящее поле для творчества и экспериментов. Основа может быть самой разной: чёрный, зелёный, улун, пуэр, матчу, фруктовые, травяные чаи.

Фото: istockphoto.com/Waqar Hussain

В бабл-ти включают фрукты, пюре, натуральные сиропы, растительное молоко, специи и эфирные масла. Вместо тапиоковых шариков в напиток могут добавляться фруктовые желе, кусочки кокоса, кубики из агар-агара, шарики из сока с оболочкой из альгината (так называемые popping boba).

Это позволяет управлять сладостью, пищевой ценностью и даже направленностью действия напитка — будь то поддержка пищеварения, антиоксидантный эффект или просто лёгкое наслаждение.

Как готовят бабл-ти?

Приготовление бабл-ти – это искусство, сочетающее простоту и внимательность к деталям.

Сначала заваривают крепкий чай. Затем добавляют молоко или растительные альтернативы, а также подсластители: сахар, сиропы, мёд.

Отдельно варят тапиоковые шарики: их готовят до мягкости, чтобы они стали нежными и жевательными. После варки шарики промывают холодной водой и затем кладут на дно прозрачного стакана, заливают чайной смесью и подают с толстой трубочкой.

Фото: istockphoto.com/vaaseenaa

Бабл-ти в классическом варианте подают охлаждённым со льдом, особенно летом, чтобы освежиться. Но в холодное время года или для более мягкого вкуса его часто готовят тёплым – так лучше раскрываются ароматы чая и добавок, а тапиоковые шарики приятно тянутся во рту.

Варианты здоровых и интересных сочетаний для бабл-ти

Иван-чай с ягодами и мёдом

Фото: istockphoto.com/Shaiith

Иван-чай не содержит кофеина, мощный антиоксидант, поддерживает иммунитет, снимает напряжение и помогает при усталости. Ягоды богаты витаминами и полифенолами, мёд – натуральный энергетик и антисептик. Такой бабл-ти отлично тонизирует.

Можно использовать свежие или замороженные ягоды черники, голубики, малины, чёрной или красной смородины, клюквы, облепихи, жимолости. Вместо мёда хорошо добавить стевию или трегалозу, а также пряности – такие как корица, ваниль, кардамон.

Бабл-ти с шиповником и мятой

Шиповник богат витамином С и укрепляет иммунитет, мята освежает и улучшает пищеварение. В качестве основы можно взять крепкий настой зелёного, чёрного или иван-чая. Листочки мяты добавить при заваривании или положить в стакан с готовым напитком.

Бабл-ти с лавандой и базиликом

Фото: istockphoto.com/Ugur Karakoc

За основу можно взять зелёный чай, свежие листики базилика и сушёные цветы лаванды. Лаванда успокаивает нервную систему и улучшает сон, базилик — антиоксидант и поддержка пищеварения.

Бабл-ти с ройбушем и чабрецом

Ройбуш – источник антиоксидантов и адаптоген, помогает снять стресс и улучшить сон. Чабрец – природный антисептик, поддерживает здоровье дыхательных путей и пищеварения.

Чабрец можно взять свежий или сушёный, по желанию добавить кубики свежей груши или яблока.

Бабл-ти с каркаде, розмарином и корицей

Фото: istockphoto.com/Waqar Hussain

Каркаде богат витамином С и антиоксидантами, которые снижают воспаление, поддерживают иммунитет и способствуют укреплению сосудистой системы. Розмарин стимулирует кровообращение, улучшает когнитивные функции, обладает противовоспалительным эффектом. Корица стабилизирует уровень сахара в крови.

Как выбрать качественный бабл-ти?

Бабл-ти подают во многих кафе и кофейнях, но как понять, какой действительно качественный? Обратите внимание на:

шарики: они должны быть тёмные, мягкие, эластичные, не слишком сладкие;

состав — натуральный чай, натуральное или альтернативное молоко, меньше сахара, отсутствие искусственных добавок;

напиток должен быть свежим, шарики – тёплыми, чай – неразбавленным;

отзывы — ориентируйтесь на проверенные места с хорошей репутацией;

подачу — чистый прозрачный стакан, видно структуру и цвет;

настройки — возможность регулировать сладость, молоко и топинги.

Фото: istockphoto.com/stellalevi

Современные интерпретации бабл-ти позволяют превратить его в функциональный напиток для поддержки здоровья, энергии, бодрости, хорошего настроения.

Используя богатые витаминами и антиоксидантами ингредиенты, такие как иван-чай, травы, пряности, ягоды, а также натуральные подсластители с низким гликемическим индексом, и контролируя содержание сахара, можно создать напиток, который не только радует вкусом, но и способствует улучшению обмена веществ, поддержанию иммунитета и восстановлению энергии.

Такой бабл-ти становится осознанным выбором в рационе, гармонично вписываясь в сбалансированное питание и здоровый образ жизни.