День города Владивостока — 2025: история, программа мероприятий и салют

В субботу 5 июля 2025 года жителей и гостей Владивостока ждёт большое торжество – День города. Но организаторы начнут череду мероприятий за неделю до этого, с Дня молодёжи 28 июня. Рассказываем о том, какую программу подготовили для чествования крупнейшего порта на востоке России.

О чём расскажем:

История праздника

В XIX веке российское правительство искало опорный пункт на Дальнем Востоке. Рассматривались разные варианты, но ни один из существующих в то время портов не удовлетворял главное требование – тихая и спокойная гавань вблизи торговых путей. 2 июля 1860 года на берег бухты Золотой Рог сошла Сибирская флотилия «Манджур» под командованием капитан-лейтенанта Алексея Карловича Шефнера. Там основали военный пост, ныне носящий название Владивосток

Статус города место получило лишь в 1880-м. Однако первое торжество устроили лишь в 1910 году, когда городу исполнилось 50 лет, праздновали в день основания – 2 июля. В следующий раз масштабные гуляния состоялись лишь в 1960 году, когда был преодолён важнейший вековой рубеж – Владивостоку исполнилось 100 лет.

Из года в год в начале июля можно было увидеть фейерверк, концерт или выставку в честь Дня рождения города, но это было неорганизованно и не масштабно. Ежегодным мероприятие стало лишь после 145-летия в 2005 году. Сейчас праздник отмечают широко, и особенно в юбилейные даты. Круглая дата ждёт нас и в 2025 году – Владивостоку исполняется 165 лет.

Фото: istockphoto.com / Joesboy

Интересные мероприятия

Зачем праздновать один день, если можно растянуть торжество на целую неделю? Поразмыслив над этим вопросом, администрация Владивостока объединила День молодёжи и День города. Развлекательная программа в городе будет проходить с 28 июня по 5 июля.

28 июня – официальный День молодёжи. На Центральной площади города пройдут флешмобы, выставки, интерактивные викторины и мастер-классы. Для выпускников будут представлены образовательные площадки от вузов и профтехучилищ. В 12:00 в Спортивной гавани пройдёт старт гонки крейсерских яхт под Золотым мостом.

Фото: РИА Новости

Гастрономический фестиваль «На гребне» представит свой фудкорт с дальневосточной кухней, который будет работать в течение всей юбилейной недели на Центральной площади. А при участии начинающих предпринимателей пройдёт выставка-продажа российских брендов «Маркет молодых». Завершится праздник молодости концертной программой, главными звёздами которой станут Miravi и Burito.

День спорта и семьи ждёт всех 29 июня. Йога, фестиваль воздушных змеев, своп-маркет, лекции и мастер-классы для детей и родителей – далеко не все активности. Для гостей готовят парусную регату в Амурском заливе и роллер-турнир для взрослых и детей. С 12:00 до 17:00 будут работать площадки ГТО «Иду на рекорд» и зоны для занятий воркаутом и трикингом.

В 11:00 на набережной Спортивной гавани начнутся гонки на лодках «Драконах». А для любителей баскетбола на «KFC Арене» пройдёт городской Кубок по баскетболу 3×3. Завершится этот день вечерним шоу от театра огня и света «Астера» и выступлением концерт-трио La France.

Фото: РИА Новости

30 июня у всех желающих будет возможность проверить свои знания о Владивостоке. В библиотеках и культурных центрах пройдут тематические квизы и викторины. Главное событие дня – квиз «Владивосток – больше, чем море». Также в этот день будут проводить лекции и экскурсии по музеям.

1 июля станет днём воинской славы. На Центральной площади пройдёт патриотический концерт, где выступят коллективы Приморья и группа «Маэстро». В течение дня будет работать выставка военной техники. А завершится всё открытым кинопоказом короткометражных фильмов молодых приморских режиссёров.

Официальный День рождения Владивостока — 2 июля. В этом году он выпал на среду, поэтому основные мероприятия переместили на выходные. Но всё же и в этот день состоятся торжественные церемонии. 3 июля, на главной сцене города пройдёт Выпускной бал. Специальной концертной программой ещё вчерашних школьников поздравят с окончанием важного жизненного этапа.

День межнациональной дружбы пройдёт 4 июля на Центральной площади. Гостей ждёт незабываемая атмосфера единства и тепла. В программе мероприятия — кулинарные угощения со всего мира, отражающие богатство традиций разных народов, а также захватывающие выступления с этническими танцами и песнями.

Фото: РИА Новости

Главный праздник Владивостока состоится в субботу, 5 июля, когда у большинства жителей города выходной. Основной площадкой станет Центральная площадь, концертная программа начнётся в 11:00. В рамках Дня города пройдут выступления дальневосточных коллективов, демонстрация обновлённой городской техники, соревнования по силовому экстриму и даже автошоу.

Туристско-информационный центр Приморского края приготовил специальную программу для жителей и гостей города. Сразу девять экскурсионных маршрутов пройдут по Владивостоку. Это уникальная возможность посмотреть на город под новым углом, узнать интересные истории и погрузиться в атмосферу Дальнего Востока.

Одним из самых ярких и масштабных мероприятий дня станет музыкальный концерт под открытым небом на Центральной площади. На сцене выступят звёзды российской эстрады: победительница легендарной «Фабрики звёзд» Виктория Дайнеко, солисты популярных групп «Город 312» и «Корни», а также народный артист России Олег Газманов. Зрителей ждёт незабываемое шоу с зажигательными хитами, душевными балладами и мощной энергетикой живого исполнения.

Фото: РИА Новости

Салют

Фейерверк по традиции завершит торжество. Он начнётся в 23:10 и продлится около 15 минут. Видно красочное шоу будет почти из любой точки города, а также с острова Русский, острова Попова, посёлков Береговое и Трудовое. Но лучше всего, конечно, наблюдать салют с основных площадок: Корабельной набережная, смотровой площадки на Орлиной сопке и набережной Цесаревича. Чтобы занять лучшие места, лучше прийти заранее.

Фото: РИА Новости

Перекрытия улиц

Такое широкое празднование не может обойтись без ограничений движения транспорта. Автомобилистам стоит перестроить маршрут, ведь:

28 и 29 июня с 11:00 до 23:00 на Корабельной Набережной будет перекрыто движение от пересечения со Светланским переулком до пересечения с улицей Светланской;

на Корабельной Набережной будет перекрыто движение от пересечения со Светланским переулком до пересечения с улицей Светланской; 5 июля с 10:00 до 12:00 движение ограничат на Корабельной набережной на участке от пересечения со Светланским переулком до пересечения с улицей Светланской.

Объезд будет организован по улицам Светланской, Семёновской, Нижнепортовой.

Если вы планировали посетить крупнейший город-порт на Дальнем Востоке, сейчас самое время. Ведь в свой юбилей Владивосток предстанет во всей красе.