Спорт на VK Fest 2025 в Санкт-Петербурге: топ-10 активностей

От заплыва на яхтах до волейбола и регби.

5 и 6 июля в Парке 300-летия состоится один из самых масштабных опен-эйр фестивалей страны — VK Fest 2025. Но не думайте, что на мероприятие в Санкт-Петербурге приедут только певцы и блогеры. На разных площадках будет множество активностей, в том числе спортивных. Подробнее о последних мы и расскажем.

Тренировки на яхтах и гонки на радиоуправляемых яхтах

На фестивале можно попробовать себя в роли настоящего яхтсмена и выйти на воду на одноместной яхте «Луч» под присмотром инструктора и в полном снаряжении. А если хочется остаться на суше, участвуйте в гонках радиоуправляемых яхт, которые устроены как настоящие соревнования.

Фото: vk.com / silavetraspb

Лекторий про сёрфинг и водные виды спорта

В тёплой атмосфере пляжного шатра гости смогут послушать лекции о сёрфинге, водных путешествиях и крутых локациях для катания. Здесь соберутся те, кто живёт морем, ветром и волнами — будет интересно даже тем, кто пока только мечтает начать.

Фото: vk.com / fest_msk

Волейбол

Любимая игра переезжает на VK Fest: участвуйте в мастер-классах, конкурсах и волейбольных матчах с призами. На площадке будут и новички, и те, кто играет всерьёз — атмосфера драйва и спортивного азарта гарантирована.

Фото: vk.com / volleyvfv

Регби

Гостей ждут сразу пять активностей: полоса препятствий, зона бросков, зона захватов, поле для пляжного регби и место для отдыха. Можно просто наблюдать или принять участие в настоящих регбийных испытаниях.

Фото: vk.com / rugbybars

Экстремальный спорт

Сразу три зоны — скейт-плаза, памп-трек и экстрим-парк — откроются для тех, кто любит скейтборды, самокаты, BMX и трюки. В программе — баттлы, мастер-классы, автограф-сессии и шоу от топовых райдеров со всей России.

Фото: vk.com / fkgroup

Танцы

Открытая танцевальная площадка, где проходят баттлы в стилях breaking, hip-hop, house и all styles. Танцуют взрослые и дети, а победителей ждут призы и овации публики.

Фото: vk.com / fest_spb

Скалолазание

На стенде высотой 7,2 м можно попробовать себя в скалолазании: от простых трасс до сложных маршрутов с призом на финише. Безопасная страховка, помощь инструкторов и захватывающие эмоции включены.

Фото: vk.com / elcapitanclimbing

Тренировки

Фитнес как шоу — приходите на энергичные тренировки под музыку: фитбоксинг, велотренажёры и гребля на выносливость. Можно выиграть абонемент в студию и зарядиться позитивом прямо под открытым небом.

Фото: vk.com / rockthecycle

Чирлидинг

На сцене — самые харизматичные команды поддержки с танцами, трюками и акробатикой. Их выступления — это шоу, мимо которого не пройти.

Фото: vk.com / cheerspb

Джампинг

Одно из самых зрелищных экстрим-шоу: трюки на джамперах, высокие прыжки и акробатика в воздухе. Смотрите выступление чемпионов Европы в воскресенье, 6 июля, в зоне экстрим-парка.

Фото: vk.com / jumpenergy