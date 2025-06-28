Трэвел-эксперт назвал 7 опасных стран для путешествий в одиночку

В этих локациях стоит быть осторожными, даже в группе туристов.

Тариел Гажиенко владелец международной сети туристических агентств GiTravel «Одиночные путешествия обладают особым шармом. Свобода выбора маршрута, возможность полностью погрузиться в культуру страны и принимать решения, исходя только из собственных желаний — всё это делает соло-трипы незабываемыми. Однако, отправляясь в путешествие в одиночку, необходимо тщательно выбирать направление, учитывая в том числе уровень безопасности. Составил список из пяти стран, куда лучше не ездить одному».

На что обращать внимание при планировании путешествия?

Прежде чем говорить о конкретных странах, определим факторы, влияющие на безопасность соло-путешественника.

Уровень преступности: важно учитывать не только общую статистику, но и распространённость конкретных видов преступлений – кражи, ограбления и нападения. Политическая нестабильность: в страны, где есть риск вооружённых конфликтов или где присутствует высокий уровень террористической угрозы, лучше не ехать ни в одиночку, ни в составе группы. Качество инфраструктуры: хорошие дороги, надёжный транспорт и доступ к медицинским услугам играет важную роль в обеспечении безопасности путешественника. Социальные и культурные особенности: в некоторых местах существуют социальные нормы и культурные традиции, которые могут создавать трудности для одиноких путешественников, особенно для женщин. Уровень коррупции: это может затруднить получение помощи от правоохранительных органов в случае возникновения проблем. Языковой барьер: в странах, где сложно общаться на распространённых языках, туристам может быть сложно ориентироваться и получать необходимую информацию.

Фото: istockphoto.com / inewsistock

Топ-7 стран, куда лучше не ехать одному

Если основываться на этих пунктах, можно выделить несколько стран, посещение которых в одиночку не рекомендуется.

Венесуэла

Одна из самых опасных стран в мире. Здесь процветает уличная преступность, а том числе вооружённые ограбления и похищения людей. Политическая нестабильность и экономический кризис усугубляют ситуацию.

Одиночные путешественники, особенно женщины, подвергаются повышенному риску. Даже посещение популярных туристических мест может быть опасным, поэтому лучше воздержаться от поездок в Венесуэлу или путешествовать в составе организованной группы.

Это в меньшей степени относится к острову Маргарита, где каждый курорт защищает охрана, а вооружённые полицейские делают обходы пляжей. Но даже на Маргарите выходить за пределы туристической зоны, и уж тем более одному, точно не стоит. Об этом сразу предупреждают все отельные гиды.

Когда автобусы с туристами едут в аэропорт и обратно, колонну всегда сопровождают полицейские машины с вооружёнными сотрудниками.

Каракас, Венесуэла Фото: istockphoto.com / jimmyvillalta

Бангладеш

Страна с высокой плотностью населения и низким уровнем жизни. Здесь распространены кражи, мошенничество и другие виды преступлений. Кроме того, в Бангладеш существуют риски, связанные с политической нестабильностью и религиозным экстремизмом.

Одиноким женщинам путешествовать в Бангладеш не рекомендуется из-за консервативных социальных норм и повышенного риска домогательств. Даже в людном месте вас запросто может окружить толпа мужчин.

Даже просто прогулка по пляжу может быть неуютной: за вами постоянно будет следовать толпа человек из 20-30. И пусть цели у них не всегда преступные (многие хотят просто сфотографироваться с белокожим человеком), постоянное присутствие наблюдателей создаёт ощущение тревоги.

Дакка, Бангладеш Фото: istockphoto.com / MD MARUF HASSAN

Бразилия

Страна контрастов, где роскошные пляжи и живописные пейзажи соседствуют с трущобами и высоким уровнем преступности. В крупных городах, таких как Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, распространены кражи, ограбления и наркоторговля. Одиноким туристам следует избегать посещения неблагополучных районов и проявлять повышенную осторожность в общественных местах.

Гиды предупреждают, что для прогулок нужно одеваться как можно проще, не вытаскивать на всеобщее обозрение дорогие телефоны или фотоаппараты и носить с собой мелочь. Если к вам пристал вооружённый грабитель (а такое в Бразилии случается нередко), лучше сразу отдать эти деньги без терзаний.

Рио-де-Жанейро, Бразилия Фото: istockphoto.com / zxvisual

ЮАР

Страна с богатой историей и культурой, но также и с высоким уровнем преступности. Здесь распространены вооружённые ограбления, угоны автомобилей и другие виды насильственных преступлений.

Одиноким туристам следует избегать посещения неблагополучных районов, особенно ночью, и не демонстрировать дорогие вещи. Считается, что более-менее нормальная для туристов обстановка царит в туристических районах Кейптауна. Но и здесь нужно быть начеку, не ходить с дорогой аппаратурой и не надевать драгоценности. Но если вы с группой, а гид знает «правильные» места, путешествие оставит незабываемые впечатления.

Кейптаун, ЮАР Фото: istockphoto.com / nattrass

Пакистан

Страна с консервативными социальными нормами и высоким уровнем религиозного экстремизма. Здесь существуют риски, связанные с террористическими актами и похищениями людей. Впрочем, в некоторых районах вам в любом случае запретят передвигаться без сопровождения конвоя: вы едете от одного пункта до другого (иногда это 10 км, иногда – 150 км), и конвой «передаёт» вас следующим сопровождающим.

Хотя сюда стали продавать туры, одиноким женщинам путешествовать в Пакистане не рекомендуется из-за повышенного риска домогательств и дискриминации. Но даже если вы едете в составе группы, следует тщательно выбирать одежду: одевайтесь скромно, исключая мини-юбки и декольте. Идеальный наряд: брюки, туника с длинными рукавами до середины бёдер, накидка на голову.

Лахор, Пакистан Фото: istockphoto.com / HomoCosmicos

Иран

До очередного противостояния с Израилем в Иран стали успешно возить туристические группы из России. К нашим туристам в этой стране относятся тепло, некоторые даже говорят по-русски, а те, кто не знает языка, пытаются угостить чем-нибудь вкусным и пригласить в гости.

Однако даже в мирное время туристам следовало придерживаться правил поведения. Никакого алкоголя, почтительное отношение к старшим, у женщин – прикрытые лодыжки, локти, голова.

Сейчас, когда обстановка в регионе остаётся напряжённой, лучше и вовсе поставить на стоп поездки в Иран. Даже если вы не попадёте под обстрел, есть вероятность застрять в стране из-за «закрытого неба».

Тегеран, Иран Фото: istockphoto.com / BornaMir

Израиль

Неспокойной остаётся обстановка и в Израиле. Хотя с Ираном и заключён мирный договор, никто не знает, что будет завтра. Возможны провокации, неожиданные обстрелы, теракты.

В Израиле привыкли жить в состоянии повышенной опасности: многие дома и гостиницы оборудованы бомбоубежищами. Однако в качестве туриста удовольствие от такой поездки могут получить разве что экстремалы. Да и периодически отменяющиеся авиарейсы тоже вряд ли порадуют путешественников.

Хайфа, Израиль Фото: istockphoto.com / FredFroese

Что делать, если вы всё же решились ехать в эти страны?

Если вы все же решили посетить страну, входящую в список опасных для одиночных путешествий, необходимо принять дополнительные меры предосторожности.

Тщательно изучите обстановку: перед поездкой соберите как можно больше информации о текущей ситуации в стране, включая уровень преступности, политическую стабильность и социальные особенности. Зарегистрируйтесь в посольстве: сообщите о планируемой поездке и оставьте контактную информацию. Сообщите о своих планах: расскажите своим близким и друзьям о маршруте и регулярно рассказывайте о своём местонахождении. Не привлекайте внимание: одевайтесь скромно, не демонстрируйте дорогие вещи. Избегайте посещения опасных районов: даже в самой благополучной стране есть опасные места. Не посещайте трущобы и локации, где собираются подозрительные личности. Не ходите в одиночку ночью: даже если вы сильный накачанный мужчина, избегайте прогулок в одиночку в тёмное время суток, особенно в незнакомых местах. Не доверяйте незнакомцам: особенно тем, которые предлагают вам помощь или угощение. Не употребляйте алкоголь и наркотики: всё это снижает бдительность и делает вас более уязвимым для преступников. Имейте при себе копии документов: храните оригиналы в надёжном месте, а с собой носите копии. Застрахуйте свою жизнь и здоровье: оформите медицинскую страховку, покрывающую расходы на лечение и эвакуацию в случае необходимости. Загрузите приложения для экстренной связи: установите на свой смартфон приложения для экстренной связи с полицией или другими службами спасения. Будьте бдительны и доверяйте своей интуиции: если вы чувствуете себя некомфортно или замечаете что-то подозрительное, немедленно покиньте это место.