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Рамен с курицей в домашних условиях: классика и популярные вариации от бренд-шефа
Сергей Кузнецов
Рамен с курицей в домашних условиях: рецепт
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Это популярное и очень сытное блюдо-конструктор.

Рамен — азиатское блюдо из пшеничной лапши и бульона с разными вкусами, ставшее популярным сначала в Китае, Японии и Корее, а затем во всём мире.

Суп с мясом и лапшой ценят не только за глубокий и насыщенный вкус. Дело в удивительно сбалансированном сочетании полезных свойств: углеводы в лапше обеспечивают энергию, а приправы и побеги бамбука положительно влияют на пищеварение.

<a href="https://www.championat.com/authors/8262/1.html">Сергей Кузнецов</a>
Сергей Кузнецов
бренд-шеф медиаплатформы Food.ru

«В составе классического рецепта есть несколько традиционных ингредиентов: соевый соус, ломтики свинины, говядины или курицы, сушёные водоросли нори, маринованные побеги бамбука и зелёный лук. Но почти в каждом регионе Японии, Кореи и Китая есть своя собственная вариация рамена — например, рамен с кимчи или ростками сои».

Рецепты классического рамена

Классический рамен

Фото: istockphoto.com/zepp1969

Тот самый рамен с неповторимым вкусом на бульоне из свиных косточек.

КБЖУ на 100 г

Калории: 82,1 ккал

Белки: 6,4 г

Жиры: 3,5 г

Углеводы: 5,8 г

Ингредиенты

Для бульона:

  • свиные рёбра — 2 кг;
  • куриное бедро без кости — 1 кг;
  • куриные крылья — 900 г;
  • вода — 6,5 л;
  • лук репчатый — 5 шт.;
  • корень имбиря — 300 г;
  • головка чеснока в шелухе — 1 шт.;
  • лук-порей — 200 г;
  • соевый соус — 250 мл;
  • семя кориандра — ½ ч. л.;
  • палочка корицы — 1 шт.;
  • перец горошек чёрный — 1 ч. л.;
  • бадьян — ½ ч. л.;
  • водоросли комбу — 30 г;
  • листья кафирского лайма сушёные — 2 г;
  • растительное масло — 100 мл;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.

Фото: istockphoto.com/photovs

Для одной порции супа:

  • бульон на свиных рёбрышках — 350 мл;
  • лапша яичная удон — 100 г;
  • отварное куриное мясо — 60 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • водоросли нори — 2 г;
  • зелёный лук — 1 перо;
  • грибы эноки или вёшенки — 35 г;
  • микс семян кунжута — ½ ч. л.
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Способ приготовления

Бульон

1. Натрите растительным маслом свиные рёбра, куриные бёдра и крылья. Прогрейте духовку до 250 °C в режиме конвекции. Положите рёбра и курицу на противень и запекайте, пока мясо не приобретёт золотистый цвет.

2. Очистите овощи, нарежьте крупными кусочками и выложите на сковороду без масла, чтобы слегка запечь.

3. Переложите рёбра и курицу в кастрюлю и залейте водой. Доведите воду до кипения, снимите пену. Положите в кастрюлю лук и чеснок целиком и варите на медленном огне час. Добавьте соль, сахар, все специи и томите ещё 40–60 минут или до тех пор, пока мясо не размягчится.

4. Снимите кастрюлю с плиты и положите в бульон водоросли комбу. Полностью остудите бульон.

5. Процедите бульон через сито и марлю. Разделите отварное мясо на волокна.

Фото: istockphoto.com/Rikapontas

6. Приготовьте лапшу по инструкции на упаковке. Перелейте бульон в сотейник, поставьте на плиту и положите в него готовую лапшу. Вскипятите бульон и перелейте в миску.

7. Грибы слегка поджарьте во фритюрнице или на сковороде.

Совет. Грибы можно положить в рамен сырыми.

Перед подачей переложите лапшу в суповую тарелку. Придайте лапше форму «торнадо» щипцами. Перелейте бульон в миску, выложите по краям ломтики куриного мяса и половинки яиц. Украсьте лапшу грибами, а водоросли нори используйте для украшения яиц. Посыпьте лапшу кунжутом и подавайте на стол.

Сио-рамен

Фото: istockphoto.com/Andrey Rykov

Рамен на курином бульоне с соевым соусом.

КБЖУ на 100 г

Калории: 73,4 ккал

Белки: 7,1 г

Жиры: 3,4 г

Углеводы: 4,7 г

Ингредиенты

Для бульона:

  • куриные кости — 1,5 кг;
  • вода — 6 л;
  • лук репчатый — 5 шт.;
  • морковь — 3 шт.;
  • корень имбиря — 100 г;
  • чеснок — 1 шт.;
  • соевый соус — 300 мл;
  • мирин — 100 мл;
  • водоросли комбу — 20 г;
  • сахар — 20 г;
  • соль — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Liudmila Chernetska

Для одной порции супа:

  • куриный бульон — 350 мл;
  • лапша яичная отварная — 100 г;
  • курица маринованная и обжаренная — 60 г;
  • яйцо маринованное — 1 шт.;
  • водоросли нори — 2 г;
  • бамбук маринованный — 30 г;
  • зелёный лук — 1 шт.;
  • кунжут белый — ¼ ч. л.

Способ приготовления

1. Помойте куриные кости проточной водой. Положите в кастрюлю, залейте холодной водой, доведите до кипения и снимите пену.

2. Очистите овощи и нарежьте крупными кусочками. Положите в кастрюлю, добавьте специи и томите на медленном огне три-четыре часа. Добавьте соевый соус, мирин и комбу и готовьте ещё 20 минут. Снимите кастрюлю с плиты и дайте бульону полностью остыть. Процедите бульон через сито и марлю.

3. Обжарьте маринованную курицу на сковороде.

Фото: istockphoto.com/Christian Feldhaar

4. Приготовьте лапшу по инструкции на упаковке. Перелейте бульон в сотейник и подогрейте. Добавьте в бульон лапшу и вскипятите.

5. Переложите лапшу в суповую тарелку и придайте ей форму «торнадо» щипцами. Украсьте лапшу кусочками курицы, половинкой маринованного яйца, маринованными стеблями бамбука и водорослями нори. Посыпьте кунжутом, нарезанным зелёным луком и подавайте на стол.

Мисо рамен

Фото: istockphoto.com/PixHound

Суп с богатым и насыщенным вкусом на бульоне с пастой мисо, овощами и свининой.

КБЖУ на 100 г

Калории: 87 ккал

Белки: 8,5 г

Жиры: 5,3 г

Углеводы: 4,5 г

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Ингредиенты

Для бульона:

  • рёбра свиные — 1,5 кг;
  • кости куриные — 1 кг;
  • вода — 6,5 л;
  • лук репчатый — 5 шт.;
  • чеснок — 1 головка;
  • корень имбиря — 100 г;
  • морковь — 3 шт.;
  • водоросли комбу — 25 г;
  • паста мисо белая — 150 г;
  • соевый соус — 50 мл;
  • мирин — 50 мл;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Photography By Tonelson

Для одной порции супа:

  • бульон с мисо — 350 мл;
  • лапша рамен — 100 г;
  • свинина чар сиу — 60 г;
  • яйцо маринованное — 1 шт.;
  • кукуруза отварная — 30 г;
  • стебли бамбука маринованные — 25 г;
  • зелёный лук — 1 перо;
  • кунжут — ¼ ч. л.;
  • масло растительное с чили или чесноком (по желанию) — ¼ ч. л.

Способ приготовления

1. Помойте мясо и кости. Разогрейте духовку до 250 °C.

2. Положите мясо и кости на противень и запекайте до появления румяной корочки.

3. Очистите овощи и нарежьте крупными кусочками. Положите овощи на сковороду без масла и поставьте на плиту, чтобы слегка запечь до золотисто-коричневого цвета.

Фото: istockphoto.com/Ekaterina79

4. Переложите овощи и мясо в кастрюлю, залейте холодной водой. Поставьте на плиту и варите три-четыре часа. За 30 минут до окончания добавьте в бульон мисо, мирин, соевый соус и водоросли комбу. Снимите кастрюлю с плиты, чтобы полностью остудить бульон. Процедите бульон через сито и марлю.

5. Отварите лапшу по инструкции на упаковке. Поставьте кастрюлю с бульоном на плиту и доведите до кипения. Добавьте в бульон лапшу.

6. Переложите лапшу в суповую тарелку и перелейте бульон. Украсьте лапшу тонкими ломтиками свинины, половинками яйца, зёрнами отварной кукурузы и маринованными стеблями бамбука. Посыпьте нарезанным зелёным луком, кунжутом, сдобрите каплей масла с чесноком и подавайте к столу.

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