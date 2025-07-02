В материале также узнаете, как сделать блюдо более полезным.

Чебуреки сочные с фаршем: как приготовить на сковороде в домашних условиях?

Чебуреки — пожалуй, одно из самых популярных блюд на территории бывших стран СНГ. Происхождение слова уходит в крымско-татарский язык, слово «çiberek» состоит из двух частей: «çiy» (сырой) и «börek» (пирожок). Название связано с тем, что начинка кладётся сырой и блюдо жарится, а не запекается.

По другим сведениям, происхождение этого блюда связывают с монголо-татарским влиянием. Согласно легенде, эти народы готовили их, используя боевые щиты как посуду над костром, обжаривая мясные лепёшки в животном жире.

По своей сути чебуреки представляют собой сочные пирожки с мясом, луком и специями с нежной хрустящей корочкой за счёт обжаривания на сковороде в большом количестве растительного масла. Именно процесс приготовления на сковороде отличает данное блюдо от любых других видов пирогов с мясом.

Екатерина Белкина специалист по коррекции питания и образа жизни, аккредитованный эксперт НАИС «Казалось бы, чебуреки — продукт, который совершенно далёк от основ сбалансированного питания, а следовательно, должен быть исключён из привычного рациона. Однако у многих это блюдо вызывает ассоциации с теплом, уютом, домашней едой, родными. И это то, от чего совершенно не хочется и не нужно отказываться. В данной статье рассмотрим, как правильно готовить чебуреки и повысить питательную ценность блюда».

Классический рецепт чебуреков

Чебуреки

Фото: istockphoto.com/Esin Deniz

Время приготовления: 45-60 минут

Количество порций: приблизительно 10-12 порций по 115-120 г

КБЖУ на 100 г

Калории: 265,81 ккал

Белки: 14,46 г

Жиры: 10,44 г

Углеводы: 27,82 г

Клетчатка: 0,01 г

Ингредиенты

Для теста:

мука — 500 г;

тёплая вода — 150-170 мл;

масло горчичное — 3 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Фото: istockphoto.com/alvarez

Для начинки:

мясной фарш (свинина, говядина) — 500 г;

лук — 1-2 средние луковицы;

вода — 60 мл;

соль и перец — по вкусу.

Пошаговое приготовление

Тесто

1. Первоочередная задача — замесить тесто, чтобы затем в процессе приготовления начинки тесто успело «отдохнуть» перед раскаткой и лепкой пирожков.

2. Для начала необходимо растворить соль в тёплой воде, затем добавить масло и постепенно вводить муку. Желательно просеивать муку для насыщения теста кислородом, улучшения вкусовых свойств, придания готовому блюду пышности. Тесто необходимо размешивать длительно, примерно 10-15 минут до полного растворения комочков. Готовое тесто получается крепким и эластичным. Далее требуется оставить тесто «отдыхать».

Начинка

1. Для приготовления начинки необходимо нашинковать лук любимым способом, даже тонкими полукольцами. После чего соединить мясной фарш с луком, добавить специи (чёрный перец, соль). Для проверки вкуса фарша можно обжарить маленькую порцию на сковороде и снять пробу.

Фото: istockphoto.com/Rimma_Bondarenko

2. Далее для придания сочности чебуреку необходимо постепенно добавлять воду в фарш, тщательно перемешивая. Обратите внимание, что начинка не должна быть сырой, только мягкой, так как мясо отлично впитывает воду. В противном случае у чебурека будет трудно залепить края.

Раскатывание теста

1. Из теста необходимо сформировать колбаску диаметром примерно 3 см. Далее нарезать порциями на расстоянии между надрезами примерно 2 см. Из каждой порции следует раскатать тонкую лепёшку диаметром около 10 см.

2. Далее на одну половину полученной лепёшки необходимо выложить начинку. Обратите внимание, что не нужно выкладывать начинку толстым слоем, чтобы фарш прошёл тщательную тепловую обработку за время жарки и успел приготовиться.

3. После выкладывания начинки на одну половину лепёшки необходимо закрыть начинку второй половиной, в результате чего получается форма полумесяца. По месту соприкосновения краёв лучше всего пройтись вилкой и делать небольшие нажатия зубчиками, в результате чего тесто крепко фиксируется, а визуально этот манёвр также красиво смотрится.

Жарка

1. Идеально жарить чебуреки на чугунной сковороде, так как она хорошо держит жар и равномерно прогревается. Более того, чугун не выделяет каких-либо вредных примесей при нагревании и относится к экологичному виду посуды.

Фото: istockphoto.com/geckophotos

2. Сковороду необходимо как следует прокалить, использовать достаточное количество масла для жарки. Жарить чебуреки необходимо с двух сторон по две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки. В результате на тесте появляются красивые пузыри. После жарки выложить чебуреки на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла.

Лайфхак: в процессе приготовления неиспользуемые кусочки теста рекомендуется накрыть тарелкой, поскольку тесто несдобное и быстро подсыхает.

Подача

Готовое блюдо лучше всего подавать с любимой свежей зеленью и овощами, чтобы сбалансировать мясо и тесто в составе чебуреков. Также в качестве гарниров могут отлично подойти салаты из свежих овощей, овощи-гриль или ферментированные продукты (квашеная капуста, огурцы, мочёные яблоки), которые помогут усвоению мяса.

Фото: istockphoto.com/Qwart

Идеальным дополнением к блюду может стать соус на основе сметаны, чеснока и укропа либо классический томатный соус из томатов в собственному соку, зелени и специй. В качестве напитков отлично подойдут чёрный чай, минеральная вода или даже кефир или айран.

Советы и рекомендации

Для придания начинке сочности не забывайте добавлять в фарш воду или говяжий бульон.

Можно приготовить альтернативные варианты чебуреков с начинками из капусты, грибов (шампиньоны или вёшенки и лук), брынзы и чеснока, овощей (болгарский перец, капуста, морковь, чеснок), рыбы (красная или белая рыба и лук).

Правила хранения

Чебуреки желательно хранить в холодильнике не более 24 часов при температуре от 0 до 8 градусов в герметичной посуде. Для заморозки необходимо охладить блюдо до комнатной температуры, упаковать в герметичные пакеты или контейнеры.

Фото: istockphoto.com/Osarieme Eweka

В заморозке чебуреки подлежат хранению до шести месяцев. Перед употреблением необходимо разморозить в холодильной камере, а затем обжарить. Однако они могут потерять должную сочность начинки и хрустящую корочку. Лучше всего готовить блюдо в таком количестве, чтобы употребить за один-два дня.

Как повысить питательную ценность чебуреков?

Рекомендуется заменить пшеничную муку высшего сорта на цельнозерновую муку, рисовую или муку зелёной гречки.

Использовать желательно масло авокадо для жарки вместо растительного нерафинированного, так как оно идеально подходит для жарки в силу высокой точки дымления и не выделяет вредные канцерогены в процессе нагревания, как это делают рафинированные масла.

Добавить в начинку зелень, чеснок, куркуму, паприку, асафетиду. Добавление специй позволит снизить высокий гликемический индекс (ГИ) готового блюда. Употреблять чебуреки вместо с овощами и зеленью.

Гликемический индекс – показатель скорости расщепления продуктов в организме и превращения их в глюкозу и количество инсулина, выделенного поджелудочной железой в ответ на этот продукт.