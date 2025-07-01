День города Калининграда — 2025: история праздника и программа мероприятий

В пятницу, 4 июля, Калининград отметит свой 770-й день рождения. Так как эта дата выпала на последний рабочий день перед выходными, торжество растянется сразу на три дня: 4, 5 и 6 июля. Рассказываем о том, какую программу подготовили организаторы.

О чём расскажем:

История праздника

1 сентября 1255 года на месте современного Калининграда рыцарями великого магистра Тевтонского ордена Поппо фон Остерна и чешским королём Пржемыслом Отакаром II был основан замок. Это место носило разные названия: Курлевец, Кёнигсберг и Калининград. Изначально польский, а позже немецкий город отошёл СССР по результатам Потсдамской конференции, прошедшей летом 1945 года.

Современное название Калининград получил 4 июля 1946 года в честь советского политического деятеля Михаила Калинина. Переименование стало началом новой истории Калининграда уже как советского города. Поэтому именно эта дата стала основной при выборе даты празднования.

Первый День города прошёл по инициативе писателя Юрия Иванова, профессора Никиты Севастьянова и одного из создателей историко-художественного музея Анатолия Петрикина. Торжество состоялось в последние выходные мая 1988 года, перемещение даты с июля тогда объяснили летними отпусками, которые усложнили бы проведение торжественных мероприятий.

Ежегодно в июле отмечать День рождения Калининграда стали с 1998 года. В 2007 власти приняли решение перенести торжество на красивую дату 07.07.2007 и отметить 777-летие со дня основания Кёнигсберга Оттокаром II Пшемыслом. После этого на какое-то время праздник закрепился на вторых выходных сентября. Лишь в 2012 году вернулась историческая дата – ближайшие к 4 июля выходные.

Из года в год мероприятие становилось всё ярче, однако не обошлось и без трудностей. В 2018 году от масштабного празднования пришлось отказаться из-за чемпионата мира по футболу. 2020-й и 2021-й были омрачены пандемией COVID-19, в связи с чем торжество вовсе отменилось. В 2024 году праздник прошёл под лозунгом «Моя Россия, мой Калининград, моя семья», но из соображений безопасности власти отказались от салюта.

Фото: Игорь Зарембо / ТАСС

Праздничная программа мероприятий

4 по 6 июля. Основная тема 2025 года – «Герои прошлого и настоящего: связь поколений». Торжество пройдёт . Основная тема 2025 года – «Герои прошлого и настоящего: связь поколений».

4 июля

4 июля состоится торжественное открытие Дома книжного наследия XX века им. Н. С. Гумилёва. Это уникальное культурное пространство, где посетители смогут окунуться в атмосферу прошлого столетия, познакомиться с редкими изданиями и архивными материалами. Особый интерес представляет Комната памяти, посвящённая Серебряному веку русской поэзии. Также в Доме книжного наследия будет работать небольшая, но содержательная выставка, рассказывающая о Победе над фашистской Германией.

Ещё одно культурное мероприятие состоится в библиотеке им. А. П. Чехова – Литературно-патриотический фестиваль «Калининградцы памяти верны!». Будут звучать отрывки произведений о любви к Родине и городу. В рамках фестиваля пройдёт творческая встреча с российским актёром театра и кино, музыкантом Ильёй Акинтьевым, который исполнит поэтические зарисовки, сцены из своих спектаклей и литературно-музыкальные композиции.

Фото: klgd.ru

В гавани Музея Мирового океана в 11:00 пройдёт встреча участников яхтенного похода «Россия на Балтике». Мореплаватели прошли от Санкт-Петербурга до Калининградской области, не останавливаясь ни в одном порту соседних стран. Скоро им предстоит отправиться в обратный путь. В рамках похода яхты-участницы пройдут по Балтийскому морю из Санкт-Петербурга до Калининграда и обратно, суммарно преодолев около 1000 км.

4 июля также состоятся несколько патриотических мероприятий: акция «Своих не бросаем», в которой примут участие актёр театра Сергей Плотников и академический ансамбль песни и танца «Донбасс», и церемония «Славы достойны», где будут чествовать ветеранов восстановления Калининграда.

Фото: klgd.ru

5 и 6 июля

Суббота, 5 июля, начнётся с уникальной акции-поздравления «Здравствуй, калининградец!». В 9:00 в роддомах будут поздравлять детей, родившихся в один день с городом – 4 июля. В полдень в музее «Фридландские ворота» состоится выставка ретроавтомобилей и пройдёт праздничная программа с квестами и активностями. А в 15:00 в библиотеке имени А. А. Леонова состоится спектакль-концерт «Морская слава» о подвигах моряков в годы Великой Отечественной войны.

С 14:00 и до вечера у Летнего и Верхнего озера развернётся масштабная программа фестиваля «Герои прошлого и настоящего: связь поколений». Гости смогут посетить интерактивные площадки, принять участие в мастер-классах, творческих мастерских и открытых тренировках по различным видам спорта. Также можно будет посмотреть концертную программу с выступлениями местных коллективов и приглашённых артистов.

Фото: klgd.ru

В библиотеке им. А. П. Чехова в 14:00 начнётся литературно-музыкальная программа «Несмолкающий голос памяти: Высоцкий о войне и подвиге». Песни будут исполнять Владимир Борзов, Роман Герасимов, Маргарита Герасимова, Ольга Кошелева и Владимир Лобанов. Позднее, в 18:00, тут пройдёт творческая встреча с заслуженным артистом РФ Сергеем Плотниковым.

5 и 6 июля состоится Кубок Калининграда по велосипедному спорту «Запад России». Пожалуй, самое масштабное спортивное событие, приуроченное ко Дню города. Шоссейная велогонка пройдёт по маршруту ул. Технологическая – ул. Энтузиастов – ул. Кленовая аллея. Подробнее о программе старта:

5 июля

10:30 – регистрация участников, разминка, опробование трассы;

11:00 – старт на дистанцию 10 км по возрастным группам;

12:30 – старт на дистанцию 20 км по возрастным группам;

13:30-14:30 – закрытие первого дня соревнований.

Стартовый интервал между спортсменами – минута.

6 июля

10:30 – регистрация участников, разминка, опробование трассы;

11:00 – старт на дистанцию гонки критериума, 4-12 кругов по возрастным группам;

13:00 – старт на дистанцию гонки критериума 12-16 кругов по возрастным группам;

14:15-14:30 – награждение победителей и призёров, закрытие соревнований.

Судейская коллегия имеет право вносить изменения в программу соревнований.

Определять самого быстрого гонщика будут опытные судьи: по правилам критериума на каждом чётном круге за первое, второе, третье место участнику даются очки (первое место – три очка, второе место – два очка, третье место – одно очко), на каждом нечётном круге за одно место даётся одно очко, а на последнем круге очки удваиваются. По наибольшей сумме очков определяется победитель и призёры гонки.

Фото: РИА Новости

Ещё одно спортивное событие пройдёт 6 июля на стадионе «Балтика». В 12:00 начнутся состязания «Триатлон поколений». Около 50 межпоколенческих команд пройдут через испытания в пионерском стиле, сыграют в дворовые игры и примут участие в эстафете. Цель этого мероприятия – объединить людей разных возрастов, погрузив их в мир спорта.

Воскресенье, 6 июля, станет заключительным днём празднования. В Центральном парке в полдень начнёт работать площадка «Город добрых мастеров». Это большая мастерская, где опытные ремесленники проведут мастер-классы декоративно-прикладного искусства. Гостей не оставят и без спортивных активностей: все желающие смогут поучаствовать в открытой тренировке по русской гимнастике, попрыгать на мини-батутах или попробовать себя в единоборствах.

Фото: klgd.ru

В 14:00 с торжественного открытия Дня города Калининграда начнётся большая концертная программа, которая завершится лишь вечером.

В 16:50 концерт прервёт торжественная церемония вручения премии главы города Калининграда «Вдохновение» в области культуры. В рамках Года Защитника Отечества дань уважения отдадут семьям трудовых династий и семьям участников СВО. Далее – концертная часть программы.

Фото: klgd.ru

Салют

Праздничный фейерверк – традиция каждого дня города. Без него не обойдётся и празднование 770-летнего юбилея Калининграда. Наиболее вероятное время начала салюта – 22:30.

В честь круглой даты ожидается особенно красочное шоу, лучше всего его будет видно с набережной реки Преголи в районе Рыбной деревни. Рекомендуем прийти пораньше и занять самые удачные места.

Фото: РИА Новости

Перекрытие дорог

Мы уже говорили, что в честь Дня города пройдёт Кубок Калининграда по велосипедному спорту «Запад России». В связи с этим на время будут введены ограничения для автотранспорта.

5 и 6 июля перекроют движение по Кленовой аллее на всём её протяжении с 9:00 до 15:00.

За более чем полувековую историю город сильно изменился, стал больше и современнее, но всё же сохранил свою аутентичность и уникальность. Пройтись по улочкам и увидеть старинные оборонительные башни «Врангель» и «Дона» или же посмотреть памятник Ф. М. Достоевскому, возведённый пару лет назад, – решать вам. Однако поездка в Калининград, особенно в дни юбилея, точно запомнится надолго.