Ночь Московского спорта — 2025: дата и программа фестиваля

Ночь Московского спорта – это уникальное спортивное событие, которое пройдёт на 21 площадке столицы с 20:00 до 23:00 5 июля. Стать частью фестиваля может каждый. 24 вида спорта, 100 тренировок и невероятная энергия – всё это будет ждать вас на ночных улицах Москвы. Рассказываем подробнее о программе и локациях.

О чём расскажем:

Экстремальный спорт

Для тех, кто любит скорость, драйв и адреналин, подготовят несколько площадок. На Фонтанной площади Парка Горького пройдёт SHOW FMX, где профессионалы покажут свои навыки мотофристайла. Такое зрелище точно заставит ваше сердце биться чаще.

Если же вы хотите попробовать что-то похожее сами, стоит отправиться в Климентовский переулок, где пройдёт не только шоу на памп-треке, но и мастер-класс по катанию на самокате. Опытные инструкторы научат безопасному катанию и правильной технике, а также расскажут, как делать трюки.

Памп-трек – специальная трасса, предназначенная для исполнения трюков на велосипеде и самокате.

Фото: Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Фитнес

На Пушкинской площади состоится массовая тренировка по сайклингу. Там установят 60 тренажёров, кататься на которых участники будут с музыкальным сопровождением от диджеев. Такая зажигательная кардиотренировка точно запомнится надолго.

На Пятницкой улице развернётся площадка по роуп-скиппингу: вас ждут не просто прыжки на скакалке, а настоящие трюки, исполненные при помощи этого инвентаря. Профессионалы покажут свои навыки, а после проведут мастер-классы для всех желающих. Параллельно состоятся турниры по прыжкам на скакалке. Так что если давно хотели посоревноваться с другими или поставить личный рекорд в этой дисциплине – вам сюда.

Фото: Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Кудринская площадь в Ночь Московского спорта превратится в полосу препятствий. Участники проверят свою силу, ловкость и выносливость. Также тут пройдёт массовая тренировка по фитнес-джампингу. Не думайте, что прыжки на мини-батутах – просто весёлое развлечение, такое занятие позволит включить в работу все группы мышц.

Понаблюдать за выступлениями профессионалов можно будет в Малом Никольском переулке, там состоится Кубок Московского спорта по силовому спорту. Профессионалы выйдут к зрителям с показательными выступлениями. Мышцы, правильная техника и невероятная сила – вот чего стоит ждать в этой локации.

Фото: Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Спортивные игры

Такое событие не могло обойтись без командных соревнований. На Тверской площади пройдут соревнования по уличному баскетболу. Можно будет не только поиграть в стритбол с другими гостями, но и посостязаться с настоящими профессионалами. В рамках Ночи Московского спорта пройдёт флеш-турнир для всех желающих.

Если вы предпочитаете индивидуальное мастерство, добро пожаловать на турнир на выбывание по настольному теннису перед театром Et Cetera: здесь важны молниеносная реакция, точность и хладнокровие. Для ценителей стратегии и интеллектуальных поединков в «Метрополе» на площади Революции пройдёт шахматный турнир – место, где решают не мышцы, а гениальные ходы и сила мысли. Сможете ли вы переиграть соперника и поставить мат?

Фото: Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Другие активности

Настольные футбол и хоккей будут ждать вас на Никольской, найдите соперника и сразитесь с ним в честном поединке. А для ценителей интеллектуального спорта на площади ТАСС развернётся настоящий мозговой штурм — соберите кубик Рубика на скорость и попробуйте побить свой рекорд. Но главным зрелищем станет шоу-турнир мастеров, которые будут собирать головоломку за считаные секунды.

На Старом Арбате развернётся настоящее танцевальное шоу, где ритм и энергия зажгут сердца зрителей. Вас ждут зажигательные батлы среди брейк-данс танцоров в трёх категориях: 10-15 лет, 16+ и PRO POWER MOVE — здесь танцоры бросят вызов гравитации, поражая зрителей головокружительными элементами. Готовьтесь к взрыву эмоций, драйва и бешеных оваций!

Обратите внимание, для участия в некоторых активностях нужна предварительная регистрация на сайте

Фото: Пресс-служба Департамента спорта города Москвы

Когда город засыпает, просыпаются самые ярые фанаты спорта. Именно они проведут эту ночь на площадках фестиваля Ночь Московского спорта. Если вам тоже не спится, присоединяйтесь к тренировкам и соревнованиям.