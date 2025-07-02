С чем носить поло в 2025 году: 20 готовых образов для мужчин и женщин

Ирина Терентьева стилист, ведущий байер женского направления в сети мультибрендовых магазинов «Кашемир и Шёлк» «Рубашка-поло — универсальный предмет гардероба, который в 2025 году переживает новый виток популярности. Этот элемент одежды пришёл в повседневный гардероб из профессионального спорта и регулярно присутствует в мужских и женских коллекциях известных брендов».

Характерными чертами такой рубашки остаются короткий рукав и отложной ворот с планкой на пуговицах. Поло покоряет своей универсальностью, ведь сочетается с 80% гардероба. В этом сезоне дизайнеры предлагают разнообразные интерпретации: от классических моделей до смелых экспериментов с кроем и нетипичными материалами.

Фото: Alena Zakirova/Getty Images

О чём расскажем:

Образы для мужчин

В гардеробе современного мужчины рубашка-поло — мастхэв. И неважно, увлекаетесь вы спортом, путешествиями или проводите всё время в офисе — она будет актуальна в любых обстоятельствах.

Фото: Victor Boyko/Getty Images

Классический стиль

Несмотря на своё спортивное прошлое, рубашка-поло вполне уместна в деловом стиле, если правильно подобрать другие элементы гардероба.

Варианты низа

Брюки чинос . Сочетание нейтрального поло (белого, бежевого, тёмно-синего) с чиносами создаёт элегантный офисный лук. Лоферы и классический ремень дополнят образ.

. Сочетание нейтрального поло (белого, бежевого, тёмно-синего) с чиносами создаёт элегантный офисный лук. Лоферы и классический ремень дополнят образ. Классические брюки. Для полуформальных мероприятий выберите поло из мерсеризованного хлопка и брюки со стрелками. Для этого ансамбля подойдут оксфорды или дерби. Минималистичные часы на кожаном ремешке и тонкий ремень подчеркнут стиль.

Образ от Sela Фото: Sela

Спортивный стиль

Поло даёт простор для выбора комфортных спортивных образов: от спорт-шик до спорт-кэжуал. Летом его можно надеть со следующими вариантами низа.

С шортами. Модели выше колена из вельвета или кожи и поло с контрастной полосой создадут ультрамодный образ. Выбирайте максимально комфортную и лёгкую обувь: сандалии на тонкой подошве или кроссовки.

Образ от O'STIN Фото: O'STIN

Со спортивными брюками. Комбинация с джоггерами из технической ткани станет отличным вариантом для путешествий или вечерних прогулок. Дополните образ высокими носками и кроссовками. Бейсболка – незаменимый головной убор для лета, который станет хорошим дополнением к спортивному луку.

Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

Повседневный стиль

Такие рубашки настолько удобные, что отлично подойдут на каждый день. Летом поло можно носить с чем угодно.

Возможные варианты

С джинсами. Свободные потёртые джинсы составят повседневный комплект с хлопковыми поло. Дополнить образ можно универсальной обувью: кедами или кроссовками.

Образ от Sela Фото: Sela

С джинсовыми шортами. Кеды могут стать как базовым и незаметным элементом образа, так и его яркой выделяющейся деталью. Вы можете выбрать классические белые или яркие неоновые, в зависимости от настроения. Соберите расслабленный летний лук: яркое поло и удобные джинсовые шорты. Добавьте кепку и рюкзак для уличного стиля. Этот комплект будет одинаково уместен и в городе, и на отдыхе у моря.

Образ от O'stin Фото: O'stin

Многослойность в мужских образах

Вечером или в ненастную погоду можно создать многослойный лук.

1. Поло под свитером

Тонкий свитер оверсайз поверх поло — тренд «умного кэжуала». Используйте нейтральные и пастельные цвета.

Фото: Valentina Frugiuele/Getty Images

2. Поло под курткой

Наденьте поверх поло бомбер или джинсовую куртку для уличного стиля. Шарф-бандана или цепочка с кулоном усилят образ.

3. Поло под пиджаком

Многослойность допускается и в деловом стиле, главное правильно подобрать тона и текстуры. Светлое поло с нейтральным классическим пиджаком составят современный деловой или кэжуал-образ.

Образ от Massimo Alba / «Кашемир и Шёлк» Фото: Massimo Alba

Образы для женщин

Классический стиль

Поло с воротником и двумя-тремя пуговицами идеально подходят для создания делового образа, который будет уместен в офисе или на не слишком формальных мероприятиях.

С чем комбинировать?

С пиджаком. Поло – идеальный элемент для луков в стиле преппи. Достаточно добавить пиджак в клетку, брюки и лоферы – и вас уже не отличить от студентов одного из университетов Лиги плюща.

С тренчем. Спортивный вайб поло классно освежит эту вечную бежевую классику, которая есть в гардеробе практически у каждой девушки.

Образ от Peserico Фото: Peserico

С юбкой. Рубашка прекрасно впишется в офисный стиль в сочетании с классической юбкой и туфлями. Получится элегантный деловой лук.

Образ от Zarina Фото: Zarina

С брюками. Вневременное сочетание: поло и брюки с высокой посадкой. Дополните образ акцентным ремнём на талии – и получится отсылка к стилю old money. Сдержанные тона, минимализм и тихая роскошь. Такой классический лук подойдёт и для более формального общения, и для путешествий.

Образ от Zarina Фото: Zarina

Спортивный стиль

Так как рубашка-поло изначально является элементом спортивной одежды, её легко будет адаптировать в соответствующий стиль. Основной акцент здесь идёт на комфорт.

С чем комбинировать?

С паркой или ветровкой. Можно поддержать спортивную стилистику поло и дополнить его, например, очень модными в этом сезоне лёгкими парками или куртками.

Фото: Stephane Cardinale/Getty Images

С купальником. Лучше всего поло, особенно в полоску, смотрится с купальником в ретростиле и на яхте под солнцем.

С шортами. Оверсайз поло можно сочетать с короткими шортами и массивными кроссовками — это создаст образ в стиле «теннискор».

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Повседневный стиль

Летний кэжуал допускает абсолютно всё — комбинируйте тренды на свой вкус.

С широкими брюками. Играйте на контрасте – сочетайте поло слим фит с объёмными брюками для создания интересного силуэта «облегающее-свободное».

Образ от Colombo Фото: Colombo

Поверх топа с длинным рукавом. Многослойность остаётся одним из ведущих трендов сезона. Модницы, которые не боятся экспериментировать, могут носить поло поверх водолазок, трикотажных кофт, лонгсливов, рубашек и даже других поло, создавая интересные и неожиданные сочетания.

Фото: Victor Boyko/Getty Images

В сочетании с вещами, у которых высокая посадка. Укороченное поло можно сочетать с джинсами и брюками с высокой талией. В этот образ также впишутся юбки и шорты.

Как выбрать цвет поло

Оттенок поло стоит выбирать в зависимости от образа, который вы хотите создать. Для офисного лука подойдут пастельные тона (мятный, лавандовый, бежевый) или классика (чёрный, белый).

Образ от Zarina Фото: Zarina

Для встреч с друзьями подберите яркие и динамичные расцветки: красные, голубые, неоновые или в контрастную полоску.

Образ от befree Фото: befree

В спортивных образах приемлемы все оттенки: от классических до ультрамодных. Например, в этом сезоне на пике популярности — цвет сливочного масла.

В любом стиле интересно будет смотреться контрастный воротник. Это тренд сезона, который придаст поло особой пикантности.

Образ от Sela Фото: Sela

Материалы и их влияние на стиль

Материал, из которого сшита рубашка-поло, будет влиять и на стиль, и на функционал.

Хлопок и лён: лёгкие дышащие ткани для повседневной носки, натуральные и прочные. Такие материалы отлично подходят для летних жарких дней. Переработанный полиэстер: экологичный вариант для спортивных моделей, сохраняет форму и быстро сохнет. Смарт-материалы с UPF-защитой: модели из влагоотводящих тканей подойдут для активного отдыха. Шёлк, кашемир и гибридные ткани: для вечерних образов. Эти материалы добавляют блеск и элегантность в женские модели поло.

Образ от Stefan Brandt Фото: Stefan Brandt

Поло — универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждого современного человека, следящего за модой. Она сочетается с большей частью базового гардероба и позволяет создавать разные образы. Кроме того, поло — это классика. Она останется актуальной всегда.

В 2025 году поло — это не только спорт и кэжуал, но и полноценный элемент остро-модных образов. Выбирайте модели, соответствующие вашему стилю, и экспериментируйте с интересными сочетаниями!