С чем носить поло в 2025 году: 20 готовых образов для мужчин и женщин

«Рубашка-поло — универсальный предмет гардероба, который в 2025 году переживает новый виток популярности. Этот элемент одежды пришёл в повседневный гардероб из профессионального спорта и регулярно присутствует в мужских и женских коллекциях известных брендов».
Характерными чертами такой рубашки остаются короткий рукав и отложной ворот с планкой на пуговицах. Поло покоряет своей универсальностью, ведь сочетается с 80% гардероба. В этом сезоне дизайнеры предлагают разнообразные интерпретации: от классических моделей до смелых экспериментов с кроем и нетипичными материалами.
Фото: Alena Zakirova/Getty Images
О чём расскажем:
- Образы для мужчин
- Многослойность в мужских образах
- Образы для женщин
- Как выбрать цвет поло
- Материалы и их влияние на стиль
Образы для мужчин
В гардеробе современного мужчины рубашка-поло — мастхэв. И неважно, увлекаетесь вы спортом, путешествиями или проводите всё время в офисе — она будет актуальна в любых обстоятельствах.
Фото: Victor Boyko/Getty Images
Классический стиль
Несмотря на своё спортивное прошлое, рубашка-поло вполне уместна в деловом стиле, если правильно подобрать другие элементы гардероба.
Варианты низа
- Брюки чинос. Сочетание нейтрального поло (белого, бежевого, тёмно-синего) с чиносами создаёт элегантный офисный лук. Лоферы и классический ремень дополнят образ.
- Классические брюки. Для полуформальных мероприятий выберите поло из мерсеризованного хлопка и брюки со стрелками. Для этого ансамбля подойдут оксфорды или дерби. Минималистичные часы на кожаном ремешке и тонкий ремень подчеркнут стиль.
Образ от Sela
Фото: Sela
Спортивный стиль
Поло даёт простор для выбора комфортных спортивных образов: от спорт-шик до спорт-кэжуал. Летом его можно надеть со следующими вариантами низа.
- С шортами. Модели выше колена из вельвета или кожи и поло с контрастной полосой создадут ультрамодный образ. Выбирайте максимально комфортную и лёгкую обувь: сандалии на тонкой подошве или кроссовки.
Образ от O'STIN
Фото: O'STIN
- Со спортивными брюками. Комбинация с джоггерами из технической ткани станет отличным вариантом для путешествий или вечерних прогулок. Дополните образ высокими носками и кроссовками. Бейсболка – незаменимый головной убор для лета, который станет хорошим дополнением к спортивному луку.
Фото: Stephane Cardinale/Getty Images
Повседневный стиль
Такие рубашки настолько удобные, что отлично подойдут на каждый день. Летом поло можно носить с чем угодно.
Возможные варианты
- С джинсами. Свободные потёртые джинсы составят повседневный комплект с хлопковыми поло. Дополнить образ можно универсальной обувью: кедами или кроссовками.
Образ от Sela
Фото: Sela
- С джинсовыми шортами. Кеды могут стать как базовым и незаметным элементом образа, так и его яркой выделяющейся деталью. Вы можете выбрать классические белые или яркие неоновые, в зависимости от настроения. Соберите расслабленный летний лук: яркое поло и удобные джинсовые шорты. Добавьте кепку и рюкзак для уличного стиля. Этот комплект будет одинаково уместен и в городе, и на отдыхе у моря.
Образ от O'stin
Фото: O'stin
Многослойность в мужских образах
Вечером или в ненастную погоду можно создать многослойный лук.
1. Поло под свитером
Тонкий свитер оверсайз поверх поло — тренд «умного кэжуала». Используйте нейтральные и пастельные цвета.
Фото: Valentina Frugiuele/Getty Images
2. Поло под курткой
Наденьте поверх поло бомбер или джинсовую куртку для уличного стиля. Шарф-бандана или цепочка с кулоном усилят образ.
3. Поло под пиджаком
Многослойность допускается и в деловом стиле, главное правильно подобрать тона и текстуры. Светлое поло с нейтральным классическим пиджаком составят современный деловой или кэжуал-образ.
Образ от Massimo Alba / «Кашемир и Шёлк»
Фото: Massimo Alba
Образы для женщин
Классический стиль
Поло с воротником и двумя-тремя пуговицами идеально подходят для создания делового образа, который будет уместен в офисе или на не слишком формальных мероприятиях.
С чем комбинировать?
- С пиджаком. Поло – идеальный элемент для луков в стиле преппи. Достаточно добавить пиджак в клетку, брюки и лоферы – и вас уже не отличить от студентов одного из университетов Лиги плюща.
- С тренчем. Спортивный вайб поло классно освежит эту вечную бежевую классику, которая есть в гардеробе практически у каждой девушки.
Образ от Peserico
Фото: Peserico
- С юбкой. Рубашка прекрасно впишется в офисный стиль в сочетании с классической юбкой и туфлями. Получится элегантный деловой лук.
Образ от Zarina
Фото: Zarina
- С брюками. Вневременное сочетание: поло и брюки с высокой посадкой. Дополните образ акцентным ремнём на талии – и получится отсылка к стилю old money. Сдержанные тона, минимализм и тихая роскошь. Такой классический лук подойдёт и для более формального общения, и для путешествий.
Образ от Zarina
Фото: Zarina
Спортивный стиль
Так как рубашка-поло изначально является элементом спортивной одежды, её легко будет адаптировать в соответствующий стиль. Основной акцент здесь идёт на комфорт.
С чем комбинировать?
- С паркой или ветровкой. Можно поддержать спортивную стилистику поло и дополнить его, например, очень модными в этом сезоне лёгкими парками или куртками.
Фото: Stephane Cardinale/Getty Images
- С купальником. Лучше всего поло, особенно в полоску, смотрится с купальником в ретростиле и на яхте под солнцем.
- С шортами. Оверсайз поло можно сочетать с короткими шортами и массивными кроссовками — это создаст образ в стиле «теннискор».
Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images
Повседневный стиль
Летний кэжуал допускает абсолютно всё — комбинируйте тренды на свой вкус.
- С широкими брюками. Играйте на контрасте – сочетайте поло слим фит с объёмными брюками для создания интересного силуэта «облегающее-свободное».
Образ от Colombo
Фото: Colombo
- Поверх топа с длинным рукавом. Многослойность остаётся одним из ведущих трендов сезона. Модницы, которые не боятся экспериментировать, могут носить поло поверх водолазок, трикотажных кофт, лонгсливов, рубашек и даже других поло, создавая интересные и неожиданные сочетания.
Фото: Victor Boyko/Getty Images
- В сочетании с вещами, у которых высокая посадка. Укороченное поло можно сочетать с джинсами и брюками с высокой талией. В этот образ также впишутся юбки и шорты.
Как выбрать цвет поло
Оттенок поло стоит выбирать в зависимости от образа, который вы хотите создать. Для офисного лука подойдут пастельные тона (мятный, лавандовый, бежевый) или классика (чёрный, белый).
Образ от Zarina
Фото: Zarina
Для встреч с друзьями подберите яркие и динамичные расцветки: красные, голубые, неоновые или в контрастную полоску.
Образ от befree
Фото: befree
В спортивных образах приемлемы все оттенки: от классических до ультрамодных. Например, в этом сезоне на пике популярности — цвет сливочного масла.
В любом стиле интересно будет смотреться контрастный воротник. Это тренд сезона, который придаст поло особой пикантности.
Образ от Sela
Фото: Sela
Материалы и их влияние на стиль
Материал, из которого сшита рубашка-поло, будет влиять и на стиль, и на функционал.
- Хлопок и лён: лёгкие дышащие ткани для повседневной носки, натуральные и прочные. Такие материалы отлично подходят для летних жарких дней.
- Переработанный полиэстер: экологичный вариант для спортивных моделей, сохраняет форму и быстро сохнет.
- Смарт-материалы с UPF-защитой: модели из влагоотводящих тканей подойдут для активного отдыха.
- Шёлк, кашемир и гибридные ткани: для вечерних образов. Эти материалы добавляют блеск и элегантность в женские модели поло.
Образ от Stefan Brandt
Фото: Stefan Brandt
Поло — универсальная вещь, которая должна быть в гардеробе каждого современного человека, следящего за модой. Она сочетается с большей частью базового гардероба и позволяет создавать разные образы. Кроме того, поло — это классика. Она останется актуальной всегда.
В 2025 году поло — это не только спорт и кэжуал, но и полноценный элемент остро-модных образов. Выбирайте модели, соответствующие вашему стилю, и экспериментируйте с интересными сочетаниями!