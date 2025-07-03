NILETTO, Гагарина и ещё 5 самых спортивных участников VK Fest 2025 в Москве

Рассказываем, кто из артистов профессиональный атлет, а у кого даже есть чемпионские титулы.

VK Fest 2025 в Москве пройдёт 19 и 20 июля. Звёзды, которые выступят на крупнейшем городском опен-эйр фестивале, не только талантливые исполнители, но и спортсмены. Физическая подготовка и отличная форма и позволяют им зажигать на сцене. А некоторые из них занимаются спортом профессионально и даже имеют чемпионские титулы.

Собрали подборку самых спортивных участников VK Fest 2025!

NILETTO

32-летний певец настоящий фанат спорта. По словам Данилы Прыткова (настоящее имя исполнителя), он занимается спортом с раннего детства. В первом классе Данила попробовал себя в хоккее, потом увлёкся баскетболом, футболом. В девять лет родители отдали будущую звезду в танцевальную школу. Но главной страстью певца стал турник. Данила с друзьями даже устраивал мини-турниры во дворе.

Сейчас NILETTO увлечён бодибилдингом, занимается с персональным тренером. В прошлом году певец поставил личный рекорд – поднял штангу весом в 140 кг при своём весе в 79 кг.

Однако нашлись те, кто усомнился в честном наборе мышечной массы, но Данила ответил завистникам.

«Когда вы спрашиваете, почему у меня такая фигура, я хочу сразу развеять мифы. Ни разу не «курсил» и не хочу. Только «натуралочка». Я с начальных классов на спорте. Выступал на всех соревнованиях от школы, люто бегал, тренировался на турниках. В средних классах играл в хоккей и футбол, в старших – занимался волейболом», – говорил исполнитель.

Данила старается всегда найти время для тренировок – даже в концертных турах. «Спорт – зона комфорта для меня», – признавался NILETTO.

NILETTO Фото: РИА Новости

Сергей Лазарев

«Секрет хорошей физической формы – спорт и правильное питание!» – считает 42-летний певец. С четырёх лет Лазарев занимался спортивной гимнастикой и даже получил юношеский разряд. Но спорт пришлось оставить из-за проблем со здоровьем. Сергей был худощавым подростком, поэтому, чтобы набрать мышечную массу и стать сильнее, он начал заниматься в спортзале. С тех пор тренировки не просто увлечение, а часть привычной рутины.

Лазарев никогда не отлынивает от занятий. Даже на гастролях отжимается в номере отеля. По мнению певца, если хочется держать себя в тонусе, время всегда найдётся.

Кстати, гимнастическое прошлое пригодилось Сергею во времена участия в шоу

«Цирк со звёздами» в 2007 году. Певец удивил жюри и зрителей воздушной акробатикой и стал победителем проекта.

«Есть одно чёткое правило с детства, которое со мной всю жизнь и по сей день, – если за что-то берёшься, то делай на 100% своих возможностей или не берись вовсе. После шоу мне всерьёз предлагали поучаствовать в московском фестивале циркового искусства, также я выступал в спортивном шоу Алексея Немова», – вспоминал певец.

Сергей Лазарев Фото: РИА Новости

Полина Гагарина

Трудно поверить, что стройная и подтянутая Полина когда-то весила 88 кг! Во время первой беременности певица набрала лишних 30 кг и сейчас с ужасом вспоминает, как не могла умерить зверский аппетит.

«Я плакала и ела. Это было ужасно. Я съедала тарелку карбонары. Жирную, огромную. Съедала и хотела ещё. Мама отнимала у меня эту тарелку. Говорила: «Нет, нет». А я практически с ней дралась. Что это за гормон? Надо узнать, но было страшно. Потому что ты не можешь совладать с собой, со своим организмом. Тебя начинают распирать какое-то раздражение и злость невероятная. Ты не можешь ничего сделать», – вспоминала Полина.

Гагарина взялась за себя: ограничила питание и начала усердно тренироваться. Каждый день по три часа сценическое движение, фехтование, класс драматического танца с Аллой Сигаловой. За полгода Полина сбросила 30 кг, а потом ушли ещё 10. И вот уже 11 лет певица удерживает постоянный вес в 47 кг. Однако для этого 38-летняя Полина прикладывает много усилий.

«Я много двигаюсь каждый день. Кроме повседневной ходьбы, дел и выступлений, всегда побеждаю свою лень и не пропускаю спорт. Ем разнообразную еду, предпочитаю натуральные продукты без консервантов и ГМО. Достаточно много пью простую негазированную тёплую воду и стараюсь спать без дефицита. Я не хожу голодная, ведь организм часто сам подсказывает, что ему нужно. А нужно всегда прислушиваться к себе», – рассказывала певица.

Полина Гагарина Фото: Личный архив певицы

ANNA ASTI

35-летняя исполнительница убеждена – чтобы было подтянутое спортивное тело, нужно интенсивно заниматься и следить за питанием. При этом Анна противница жёстких диет, но старается исключить из рациона всю вредную пищу. Например, на завтрак Асти обязательно съедает пару яиц и гречневые хлопья.

Автор хитов «Царица» и «По барам» признаётся, что не всегда в её напряжённом графике есть время для спортзала. Кроме того, Анна не очень любит силовые упражнения с большими весами. Держать отличную форму, чтобы иметь возможность носить откровенные наряды, ей помогают кардиотренировки, танцы и балет.

И действительно – за час занятий балетом можно потратить более 500 калорий. Улучшается не только качество тела, но и осанка и координация движений.

ANNA ASTI Фото: личный архив певицы

ICEGERGERT

23-летний рэпер окончил Суворовское училище. Там он не только придерживался жёсткой дисциплины, но и увлёкся спортом. С 14 лет начал заниматься рукопашным боем, а в 2023 году получил звание мастера спорта, выиграв турнир «Надежды России».

Сейчас Георгий Гергерт (настоящее имя исполнителя) – руководитель молодёжного клуба «Маяк», где отвечает за смешанные боевые единоборства. Рэпер совмещает творчество и тренерскую карьеру.

ICEGERGERT Фото: личный архив Георгия Гергерта

Клава Кока

Уже несколько лет 28-летняя певица придерживается вегетарианства. 10 лет она занималась танцами, но всё равно в детстве не могла похвастаться отличными спортивными результатами. Сейчас же Клава – настоящая поклонница экстремального спорта! Она занимается сноубордингом, катается на скейте. А ещё любит бег, стретчинг и силовые упражнения в зале.

«Раньше я всего боялась – воды, высоты, любого экстрима. В школе на физре всегда пробегала кросс последней, делала меньше всех упражнений, никогда не садилась на шпагат. За последнее время мне пришлось многое в себе изменить и многое попробовать. Экстрим стал частью моей жизни – уже не представляю её без адреналина и спорта каждый день. Больше не боюсь воды, дайвинг и сёрфинг теперь моё вдохновение. Могу взять рюкзак и спонтанно поехать автостопом в горы, могу встать на край небоскрёба и наслаждаться панорамой. Моя жизнь стала намного ярче и интереснее, когда я просто перестала бояться и ограничивать себя, потому что страшно, тяжело, холодно», – признавалась Клава.

Клава Кока Фото: личный архив певицы

Джиган

В шесть лет родители записали будущего рэпера в футбольную секцию. Однако тренеры посоветовали мальчику выбрать другой спорт – уж больно агрессивно он выглядел на поле. В 11 лет Джиган начал заниматься боксом, тайским боксом и кикбоксингом. После школы поступил в педагогический университет на факультет физической культуры. В 2007-м рэпер получил диплом учителя физической культуры.

В 21 год завоевал свой первый крупный титул, став чемпионом Украины по кикбоксингу, затем занял второе место на европейском первенстве.

До этого, в 18 лет, Джиган выступал на турнирах по боям без правил, а все заработанные гонорары тратил на покупку дисков и пластинок с хип-хопом.

Спортом Джиган занимается и по сей день. Во время локдауна рэпер сильно набрал вес, но к началу 2024 года похудел на 40 кг – со 128 до 88.

Джиган Фото: личный архив исполнителя