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Что такое батман в балете, как выполнять батман — видео, фото

Как добиться стройных и красивых ног, как у балерины? Учимся делать упражнение батман
Акулина Бахтурина
Как научиться делать батман?
Аудио-версия:
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Видеоинструкция и советы от тренера.

Балет давно вышел за пределы сцены. Для кого-то он стал полноценной заменой тренировок в зале, для кого-то – исполнением детской мечты. Сейчас же на фоне тренда на Balletcore (модное направление, вдохновлённое образами балерин) даже те, кто был равнодушен к «классике», всё больше интересуются данным направлением. Многие упражнения из арсенала балетных тренировок переходят в число стандартных движений на растяжке или силовых направлениях фитнеса.

<a href="https://www.championat.com/authors/6959/1.html">Акулина Бахтурина</a>
Акулина Бахтурина
старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA

«Среди элементов, которые перешли из классики в современную физическую культуру, особое место занимает батман — группа движений, которая тренирует выворотность, силу, лёгкость и изящество. Но батман — это не просто «взмах ногой». Это основа выразительного, выстроенного тела и эстетики балета. Разберёмся в особенностях движения».

Что такое батман в балете?

С французского battement (батман) переводится как «удар». В балетной технике это обобщённое название для целой группы движений, где нога делает взмах, выносится вперёд, в сторону или назад, иногда — в прыжке, иногда — медленно.

Существует множество видов батманов. Перечислю лишь основные из них.

  • Батман девлоппе. Вынос ноги вперёд, назад или в сторону скольжением «рабочей» ноги по опорной.
  • Батман фондю. Движение, состоящее из одновременного сгибания коленей, в конце которого рабочая нога приходит в положение сюр ле-ку-де-пье спереди или сзади опорной ноги (то есть стопа рабочей ноги находится на уровне щиколотки), а затем следует одновременное вытягивание коленей, и «рабочая» нога открывается вперёд, в сторону или назад.
  • Батман фраппе. Движение, состоящее из быстрого, энергичного сгибания и разгибания ноги, стопа приводится в положение сюр ле-ку-де-пье в момент сгибания и открывается носком в пол или на высоту 45° в момент разгибания вперёд, в сторону или назад.
  • Батман релевелян. Плавный подъём ноги через скольжение по полу на 90° вперёд, в сторону или назад.
  • Батман тандю. Движение рабочей ноги, которая через скольжение отводится на носок вперёд, назад или в сторону.
  • Батман тандю жете. Отличается от батман тандю активным выбрасыванием ноги в воздух на высоту 45°.
  • Гранд батман жете. Активный бросок ноги на 90 и выше градусов, в направлении вперёд, в сторону или назад.

Это список из семи самых частых движений, которые используются в тренировках. Некоторые движения могут показаться лёгкими, но они требуют тонкой работы мышц и координации. Это база, на которой строятся вариации, па и даже прыжки.

Фото: istockphoto.com / Phynart Studio

Какие мышцы прорабатывает батман?

Батманы тренируют несколько групп мышц. Во-первых, акцент идёт на бёдра и ягодицы — при махах и контроле на высоте. Во-вторых, прорабатывается внутренняя поверхность бедра, особенно при выворотной позиции. В движениях включаются также косые и поперечные мышцы живота — за счёт стабилизации корпуса. Обязательно участвуют икроножные мышцы и стопы. Их особенно чувствуют в вытяжении, балансе и подъёмах. Кроме того, упражнение работает на мобильность тазобедренного сустава.

Такое большое число мышц и суставов, которые участвуют в работе при батмане, делают его не только эстетичным движением, но и глубоко функциональным. Он развивает силу, подвижность, выворотность и контроль.

Фото: istockphoto.com / monkeybusinessimages

Как используют батманы артисты балета?

Батманы — часть ежедневной балетной разминки у станка у профессиональных балетных артистов. Они формируют правильную линию ноги, лёгкость и выносливость.

Во многих балетах — от «Дон Кихота» до «Щелкунчика» — батманы используются как выразительный инструмент: взмах ноги подчёркивает музыкальную фразу, динамику и даже характер героя.

Танцовщицы годами оттачивают гранд батман и девлоппе, чтобы нога взмывала вверх — легко и точно. Однако даже простое батман тандю — это фундамент всей техники.

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Зачем включать батманы в тренировки?

Регулярное и правильное выполнение различных батманов приводит ко многим позитивным изменениям. Они нацелены на развитие гибкости и силы, но без перегрузки суставов, как, например, при выпадax или прыжках.

Здесь прорабатывается выворотность, тренируется мобильность тазобедренного сустава и даже формируется красивая походка. Результат тренировок с батманами – это статная осанка, улучшение координации и красивые формы. Спортсмены получают длинные, стройные мышцы, особенно по внутренней линии бедра и ягодиц.

Фото: istockphoto.com / JackF

4 батмана, которые можно делать дома

Перечислю основные упражнения, которые можно выполнить без станка в домашних условиях. Важны точность, сосредоточенность движений.

Батман тандю

Техника выполнения

  • Выпрямитесь, стопы поставьте в первую позицию (пятки вместе, носки врозь).
  • Левая нога — опорная, она выпрямлена и вывернута, носок развёрнут наружу.
  • Теперь правая нога скользит по полу вперёд, пятка отрывается от пола, слегка выталкивайте её вперёд. Поставьте стопу на носок.
  • Затем по той же траектории верните ногу в исходное положение.
  • Выполнять можно по пять-восемь раз в направлении вперёд, в сторону и назад. После сделайте упражнение, поменяв сторону.
Упражнение лучше выполнять у стены.

Батман релевелян

Техника выполнения

  • Выпрямитесь, стопы поставьте в первую позицию (пятки вместе, носки врозь).
  • Левая нога — опорная, она выпрямлена и вывернута, носок развёрнут наружу.
  • Теперь правая нога скользит по полу вперёд, пятка отрывается от пола, слегка выталкивайте её вперёд. Поставьте стопу на носок.
  • Не сгибая колено, поднимите ногу максимально вверх. Для начала можно остановиться на 45 градусах, задержите пиковую точку на пару счётов и также медленно верните ногу в исходное положение.
  • Повторить по четыре раза вперёд, в сторону и назад.
  • При подъёме ноги старайтесь удерживать корпус ровным.
  • Повторите на другую сторону.

Батман фондю: подготовка

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, левая нога – выворотная, правая нога носком прижимается к щиколотке левой, колено развёрнуто в сторону.
  • Из этого положения начните разгибать правое колено и выводить ногу на 45 градусов вперёд.
  • Зафиксируйте положение на несколько счётов и верните ногу в исходное положение.
  • Повторить четыре раза вперёд, в сторону и назад. Затем поменяйте работающую ногу.

Гранд батман жете

Техника выполнения

  • Выпрямитесь, стопы поставьте в первую позицию (пятки вместе, носки — врозь).
  • Левая нога — опорная, она выпрямлена и вывернута, носок развёрнут наружу.
  • Через батман тандю, хорошо продавливая пол, сделайте активный мах ногой вперёд.
  • Затем, не роняя ногу, на мышцах верните её в исходное положение. Колени не должны сгибаться, корпус сохраняйте ровным.
  • Выполните по восемь раз вперёд, в сторону и назад.  Затем поменяйте работающую ногу.
Все перечисленные упражнения можно выполнить и в партере, то есть лёжа на полу. Таким образом можно снизить осевую нагрузку на тело, а также немного упростить контроль за положением корпуса.

Важные правила техники батманов

  1. Когда нога работает по направлению вперёд и назад, пятка разворачивается в потолок, колено смотрит в сторону.
  2. Когда нога работает по направлению в сторону — пятка смотрит в пол, колено — в потолок.
  3. Положение корпуса всегда должно сохранять «квадрат»: два плеча и два бедра находятся параллельно друг другу.
  4. Во всех батманах плечи развёрнуты, живот подтянут, макушкой нужно тянуться вверх, а таз – слегка подкрутить внутрь.
  5. Старайтесь не заваливаться на опору.
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