День города Твери — 2025: история праздника и программа мероприятий

В воскресенье, 13 июля, в Твери пройдёт большой праздник. В этом году городу исполнится 890 лет. В честь даты подготовили специальную программу, поделимся с вами самыми интересными её составляющими.
О чём расскажем:
История праздника
Точных данных о том, когда и кем была основана Тверь, нет, но археологические раскопки привели к выводам о том, что в XI-XII веках тут, на берегу Волги, располагалось небольшое торговое поселение. Впервые о нём упоминается в Рукописании 1135 года князя Всеволода Мстиславовича. Позже на этом месте появилось Тверское княжество, впоследствии перешедшее в Тверскую губернию.
20 ноября 1931 года уже при СССР Тверь переименовали в Калинин в честь советского партийного деятеля, уроженца этих мест М. И. Калинина. Именно под таким названием город впервые отметил праздник в свою честь. День города прошёл 27 и 28 июля 1987 года под девизом: «Трудом и песней славим город наш». В честь праздника проходили праздничные шествия, спортивные соревнования и концертные программы. Для выпускников состоялось отдельное мероприятие – «Под парусами бригантин».
Фото: tver.ru
С тех пор праздник отмечали в конце июня, но дата не была фиксированной, так как дня основания города в летописях не сохранилось. В 2017 году в преддверии чемпионата мира по футболу в России было принято решение перенести торжество на 15 июля, последний день ЧМ-2018. Решение о выборе новой даты, а именно первое воскресенье после 12 июля, обусловлено тем, что в этот день по церковному календарю отмечается важный для города день Собора Тверских святых. Эта дата сохраняется и по сей день.
Фото: кафедральный собор.рф
Праздничные мероприятия
С 10 по 13 июля в Твери на площадке Центра уличного баскетбола будет проходить первенство России по баскетболу 3х3. Соревнования поделены на две возрастные категории: U18 и U23. На площадке за трофей сразятся 54 команды из разных регионов. В завершении турнира 13 июля пройдёт эффектное данк-шоу от титулованных атлетов: Мирослава Елецкого, Кирилла Мирошниченко, Алексея Шилова и Артёма Румянцева.
Также 13 июля с 10:00 до 21:00 для всех любителей игры с мячом на Краснофлотской набережной состоится Турнир города Твери по баскетболу «Оранжевый мяч». Спортсмены города объединятся в команды и сразятся друг с другом в ловкости, скорости и точности броска.
Фото: tver.ru
Чтобы поймать все мероприятия, придётся встать пораньше. В 5:30 утра на набережной Афанасия Никитина начнётся чемпионат города по спортивной ловле рыбы спиннингом «Тверская блесна». На протяжении пяти часов рыбаки будут собирать улов, который позже предоставят судьям на взвешивание. Победители в общем зачёте и один человек, поймавший самый крупный экземпляр, получат призы.
Набережная Афанасия Никитина будет одним из спортивных центров, тут пройдут показательные выступления спортсменов, соревнования по настольному и большому теннису, волейболу, игры ГТО и интерактивные программы.
Фото: tver.ru
В 11:00 на пересечении набережной Степана Разина с улицей Трехсвятской стартует спортивно-развлекательная программа «Мир грузовиков». Можно будет не только посмотреть на гигантскую технику, но и посидеть в кабине. А для тех, кто хочет забрать частичку мероприятия с собой, подготовят площадку для кастомизации футболок. Больше автотехники можно будет увидеть на Краснофлотской набережной, где пройдёт выставка бронетехники в рамках историко-патриотической акции – ежегодного бронепробега «Дорога мужества».
Фото: «Мир грузовиков»
На Советской улице в 11:00 развернётся выставка-ярмарка «Город мастеров», где лучшие мастера округи представят свои работы. В 12:00 в Городском саду начнётся концертно-развлекательная программа с выступлениями местных артистов и коллективов.
Яркое и спортивное событие развернётся в акватории самой длинной реки в Европе. На Волге с 12:00 до 20:00 состоится фестиваль водных видов спорта. Зрители смогут наблюдать за греблей на лодках класса «Дракон», показательными выступлениями на яхтах и сап-досках.
На Театральной площади гостей и жителей города будут ждать торжественное открытие праздника и награждение от главы города. После пройдёт большая концертная программа с участием артистов музыкальных театров Москвы, Государственного Кремлёвского духового оркестра и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.
Фото: tver.ru
Салют
Салют прогремит на острове Памяти в 22:00. Посмотреть на фейерверк можно не только на самом острове, но и с пляжей и набережных города, Заволжского парка и площади возле Вечного огня. Рекомендуем заранее занять лучшие точки обзора.
Фото: tver.ru
Ограничения движения транспорта
Масштабное празднование юбилея требует тщательной подготовки и влечёт некоторые ограничения для жителей и гостей города. Так, автомобилистам придётся скорректировать свой маршрут. Движение будет ограничено:
с 6:00 10 июля до 6:00 15 июля:
- по Театральной площади и Театральному проезду;
с 00:00 13 июля до 6:00 14 июля:
- по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда);
- по Свободному переулку (на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина);
- по улице Вольного Новгорода (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка);
- по набережной Степана Разина (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка);
- по Краснофлотской набережной (на участке от улицы Циммервальдской до площади Победы);
с 20:00 13 июля до 1:00 14 июля:
- по мосту через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира;
- по Волжскому проезду (на участке от улицы Новоторжской до моста через реку Волгу в створе проезда Волжский и площади Мира);
- по улице Советской (на участке от Волжского проезда до площади Победы);
- по площади Победы;
- по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Бебеля до площади Победы);
- по улице Софьи Перовской (на участке от площади Победы до улицы Ефимова).
Парковка всех видов транспорта будет запрещена:
с 6:00 13 июля до 1:00 14 июля:
- на улице Бебеля (на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Бебеля до набережной реки Тьмаки);
- на улице Новоторжской (на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Бебеля до улицы Ивана Седых);
с 20:00 12 июля до 6:00 14 июля:
- на улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда);
- на Свободном переулке (на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина);
с 6:00 11 июля до 6:00 15 июля:
- на улице Вольного Новгорода (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка);
- на набережной Степана Разина (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка).
Фото: РИА Новости
Ограничения затронут не только автомобилистов. Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 10:00 до 24:00 13 июля и коснётся мест проведения основных городских мероприятий: Городского сада, набережной Афанасия Никитина, Свободного переулка на участке от набережной Степана Разина до дома под номером 20 по Свободному переулку, а также улицы Советской на участке от Тверского проспекта до Театрального проезда и набережной Степана Разина от Городского парка до улицы Андрея Дементьева. Также купить алкоголь будет нельзя в радиусе 30 м от упомянутых локаций.
Тверь – одно из интересных направлений для путешествия по России. Так почему бы не отправиться туда в день главного праздника города.