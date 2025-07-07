День города Твери — 2025: история праздника и программа мероприятий

В воскресенье, 13 июля, в Твери пройдёт большой праздник. В этом году городу исполнится 890 лет. В честь даты подготовили специальную программу, поделимся с вами самыми интересными её составляющими.

О чём расскажем:

История праздника

Точных данных о том, когда и кем была основана Тверь, нет, но археологические раскопки привели к выводам о том, что в XI-XII веках тут, на берегу Волги, располагалось небольшое торговое поселение. Впервые о нём упоминается в Рукописании 1135 года князя Всеволода Мстиславовича. Позже на этом месте появилось Тверское княжество, впоследствии перешедшее в Тверскую губернию.

20 ноября 1931 года уже при СССР Тверь переименовали в Калинин в честь советского партийного деятеля, уроженца этих мест М. И. Калинина. Именно под таким названием город впервые отметил праздник в свою честь. День города прошёл 27 и 28 июля 1987 года под девизом: «Трудом и песней славим город наш». В честь праздника проходили праздничные шествия, спортивные соревнования и концертные программы. Для выпускников состоялось отдельное мероприятие – «Под парусами бригантин».

Фото: tver.ru

С тех пор праздник отмечали в конце июня, но дата не была фиксированной, так как дня основания города в летописях не сохранилось. В 2017 году в преддверии чемпионата мира по футболу в России было принято решение перенести торжество на 15 июля, последний день ЧМ-2018. Решение о выборе новой даты, а именно первое воскресенье после 12 июля, обусловлено тем, что в этот день по церковному календарю отмечается важный для города день Собора Тверских святых. Эта дата сохраняется и по сей день.

Фото: кафедральный собор.рф

Праздничные мероприятия

13 июля – празднование Дня города в Твери. 890-летний юбилей пройдёт под девизом «Жить. Любить. Побеждать!».

С 10 по 13 июля в Твери на площадке Центра уличного баскетбола будет проходить первенство России по баскетболу 3х3. Соревнования поделены на две возрастные категории: U18 и U23. На площадке за трофей сразятся 54 команды из разных регионов. В завершении турнира 13 июля пройдёт эффектное данк-шоу от титулованных атлетов: Мирослава Елецкого, Кирилла Мирошниченко, Алексея Шилова и Артёма Румянцева.

Также 13 июля с 10:00 до 21:00 для всех любителей игры с мячом на Краснофлотской набережной состоится Турнир города Твери по баскетболу «Оранжевый мяч». Спортсмены города объединятся в команды и сразятся друг с другом в ловкости, скорости и точности броска.

Фото: tver.ru

Чтобы поймать все мероприятия, придётся встать пораньше. В 5:30 утра на набережной Афанасия Никитина начнётся чемпионат города по спортивной ловле рыбы спиннингом «Тверская блесна». На протяжении пяти часов рыбаки будут собирать улов, который позже предоставят судьям на взвешивание. Победители в общем зачёте и один человек, поймавший самый крупный экземпляр, получат призы.

Набережная Афанасия Никитина будет одним из спортивных центров, тут пройдут показательные выступления спортсменов, соревнования по настольному и большому теннису, волейболу, игры ГТО и интерактивные программы.

Фото: tver.ru

В 11:00 на пересечении набережной Степана Разина с улицей Трехсвятской стартует спортивно-развлекательная программа «Мир грузовиков». Можно будет не только посмотреть на гигантскую технику, но и посидеть в кабине. А для тех, кто хочет забрать частичку мероприятия с собой, подготовят площадку для кастомизации футболок. Больше автотехники можно будет увидеть на Краснофлотской набережной, где пройдёт выставка бронетехники в рамках историко-патриотической акции – ежегодного бронепробега «Дорога мужества».

Фото: «Мир грузовиков»

На Советской улице в 11:00 развернётся выставка-ярмарка «Город мастеров», где лучшие мастера округи представят свои работы. В 12:00 в Городском саду начнётся концертно-развлекательная программа с выступлениями местных артистов и коллективов.

Яркое и спортивное событие развернётся в акватории самой длинной реки в Европе. На Волге с 12:00 до 20:00 состоится фестиваль водных видов спорта. Зрители смогут наблюдать за греблей на лодках класса «Дракон», показательными выступлениями на яхтах и сап-досках.

На Театральной площади гостей и жителей города будут ждать торжественное открытие праздника и награждение от главы города. После пройдёт большая концертная программа с участием артистов музыкальных театров Москвы, Государственного Кремлёвского духового оркестра и Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова.

Фото: tver.ru

Салют

Салют прогремит на острове Памяти в 22:00. Посмотреть на фейерверк можно не только на самом острове, но и с пляжей и набережных города, Заволжского парка и площади возле Вечного огня. Рекомендуем заранее занять лучшие точки обзора.

Фото: tver.ru

Ограничения движения транспорта

Масштабное празднование юбилея требует тщательной подготовки и влечёт некоторые ограничения для жителей и гостей города. Так, автомобилистам придётся скорректировать свой маршрут. Движение будет ограничено:

с 6:00 10 июля до 6:00 15 июля:

по Театральной площади и Театральному проезду;

с 00:00 13 июля до 6:00 14 июля:

по улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда);

по Свободному переулку (на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина);

по улице Вольного Новгорода (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка);

по набережной Степана Разина (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка);

по Краснофлотской набережной (на участке от улицы Циммервальдской до площади Победы);

с 20:00 13 июля до 1:00 14 июля:

по мосту через реку Волга в створе проезда Волжский и площади Мира;

по Волжскому проезду (на участке от улицы Новоторжской до моста через реку Волгу в створе проезда Волжский и площади Мира);

по улице Советской (на участке от Волжского проезда до площади Победы);

по площади Победы;

по набережной реки Тьмаки (на участке от улицы Бебеля до площади Победы);

по улице Софьи Перовской (на участке от площади Победы до улицы Ефимова).

Парковка всех видов транспорта будет запрещена:

с 6:00 13 июля до 1:00 14 июля:

на улице Бебеля (на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Бебеля до набережной реки Тьмаки);

на улице Новоторжской (на участке от моста через реку Тьмака в створе улицы Бебеля до улицы Ивана Седых);

с 20:00 12 июля до 6:00 14 июля:

на улице Советской (на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда);

на Свободном переулке (на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина);

с 6:00 11 июля до 6:00 15 июля:

на улице Вольного Новгорода (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка);

на набережной Степана Разина (на участке от Тверского проспекта до Свободного переулка).

Фото: РИА Новости

Ограничения затронут не только автомобилистов. Запрет на продажу алкоголя будет действовать с 10:00 до 24:00 13 июля и коснётся мест проведения основных городских мероприятий: Городского сада, набережной Афанасия Никитина, Свободного переулка на участке от набережной Степана Разина до дома под номером 20 по Свободному переулку, а также улицы Советской на участке от Тверского проспекта до Театрального проезда и набережной Степана Разина от Городского парка до улицы Андрея Дементьева. Также купить алкоголь будет нельзя в радиусе 30 м от упомянутых локаций.

Тверь – одно из интересных направлений для путешествия по России. Так почему бы не отправиться туда в день главного праздника города.