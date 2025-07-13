Мексиканское палетас и дондурма: 2 рецепта необычного мороженого

Эти десерты с восточным и латиноамериканским колоритом приятно удивят вас своим вкусом.

Только в домашних условиях ингредиенты мороженого — от сливок до ягод — раскрываются полностью. Такой десерт — более насыщенный и плотный. При взбивании миксером или блендером в продукт попадает меньше воздуха, и текстура выходит нежная и гладкая.

Дома можно подавать мороженое к столу сразу после приготовления, и это сказывается не только на внешнем виде, но и на вкусе. Вы можете полностью контролировать состав, и это хорошо для тех, кто придерживается ограничений из-за аллергии и других причин.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Подобрал несколько рецептов мороженого с восточным и латиноамериканским колоритом, которые можно взять за основу или использовать без изменений».

Рецепты домашнего мороженого

Дондурма

Фото: istockphoto.com/bhofack2

Турецкий тягучий десерт из молока, сахара, смолы мастикового дерева и порошка из корня дикой орхидеи.

Количество порций: 9 по 90 мл

Масса блюда: около 700 г

КБЖУ на 100 г:

калории: 109,2 ккал;

белки: 2,7 г;

жиры: 2,9 г4

углеводы: 18,1 г.

Ингредиенты:

молоко 3,2-процентной жирности — 900 мл;

сахар — 150 г;

салеп (порошок из корня дикой орхидеи) — 8 г;

смола мастикового дерева — 0,5 г;

соль — по вкусу.

Фото: istockphoto.com/miriam-doerr

Способ приготовления

1. Заморозьте кристаллики смолы на 15 минут. Переложите их в ступку и измельчите в порошок вместе с 1 ч. л. сахара.

2. Всыпьте салеп в оставшийся сахар, добавьте соль и хорошо перемешайте.

3. Налейте молоко в кастрюлю и поставьте её на средний огонь. Постоянно помешивая венчиком, всыпьте смесь салепа с сахаром и солью тонкой струйкой, затем таким же способом добавьте порошок мастики. Доведите смесь до температуры около 90°C и варите две-три минуты, пока масса слегка не загустеет.

4. Перелейте смесь в отдельную ёмкость или сразу в чашу мороженицы, остудите до комнатной температуры, затем поставьте в холодильник на четыре часа.

Фото: istockphoto.com/kuppa_rock

5. Переложите охлаждённую массу в мороженицу и взбивайте до консистенции мягкого мороженого. Если мороженицы нет, переложите смесь в подходящий контейнер и поставьте в морозилку. Каждые 30 минут энергично перемешивайте смесь деревянной ложкой не менее шести раз — так вы получите нужную для дондурмы тягучесть.

6. Переложите массу в контейнер, накройте плёнкой так, чтобы она контактировала с поверхностью. Поставьте в морозилку ещё минимум на три часа. Перед подачей подержите пять минут при комнатной температуре, затем проверьте консистенцию металлической лопаткой — мороженое должно быть эластичным и тягучим.

Мексиканское палетас с манго, чили и лаймом

Фото: istockphoto.com/Photography By Tonelson

Лёд на палочках с добавками фруктов и специй. Пряная острота чили подчёркивает сладость манго и свежесть лайма.

Количество порций: 8 по 90 мл

Масса блюда: около 600 г

КБЖУ на 100 г:

калории: 82,2 ккал;

белки: 0,3 г;

жиры: 0,2 г;

углеводы: 17,7 г.

Ингредиенты:

спелое манго — 400 г;

вода или кокосовая вода — 120 мл;

сахар — 60 г;

сок лайма — 30 мл;

молотый мексиканский или тайский чили — 1 г;

соль — по вкусу;

дольки лайма и тонкие ломтики манго для вставок — по желанию.

Способ приготовления

1. Смешайте в небольшой кастрюле воду, сахар и соль. Перемешайте сироп до полного растворения сахара, прогрейте на плите и остудите.

2. Очистите манго и нарежьте кубиками. Сложите мякоть в блендер, влейте остывший сироп и сок лайма, добавьте молотый чили. Взбивайте до получения однородного пюре.

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

3. Разлейте пюре по формам для эскимо. При желании украсьте каждую форму тонкой долькой лайма или манго. Вставьте деревянные палочки.

4. Поставьте формы в морозилку на шесть-восемь часов до полного застывания.

5. Перед подачей опустите формы в тёплую воду на пять секунд, извлеките палетас из формочек и подавайте к столу.