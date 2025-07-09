Скейт-парки в Москве: обзор крытых и открытых площадок

Московские парки предлагают отличные площадки для занятий скейтбордингом. При этом оценить их могут как новички, так и профессионалы. Выбрать место для комфортных тренировок можно на любой вкус – крытых и открытых скейт-парков в столице множество.

О чём расскажем:

Открытые скейт-парки

Черкизовский парк

Скейт-парк находится на территории Черкизовского парка, рядом расположен стадион «РЖД Арена». Парк имеет треугольную форму, оснащённую реверсивным набором фигур: здесь есть радиусы, рейлы, пирамиды и прочие элементы, необходимые для регулярных тренировок скейтеров.

Черкизовский парк Фото: РИА Новости

Скейт-парк в Ясеневе

На окраине Битцевского леса на улице имени Айвазовского находится просторная скейт-площадка. Здесь можно найти всё что душе угодно: есть специальные элементы для выполнения трюков на самокатах, роликах и BMX. Для спортсменов есть разноуровневый каскад фигур, несколько граней и наклонных перил и прочие необходимые детали для тренировок.

Скейт-парк открыт для пользования и в вечернее время, там есть система освещения. Недалеко расположена автомобильная парковка, а сам парк оснащён лавками, поэтому там можно просто хорошо провести время, наслаждаясь лесной свежестью.

Скейт-парк в Ясеневе Фото: skpark.ru

Скейт-парк в Чертанове

Ещё одна площадка находится на территории Битцевского парка рядом со станцией метро «Улица Академика Янгеля» в рекреационном центре «Зелёный бульвар». Раньше на этом месте располагался гаражный кооператив, а сейчас там можно вдоволь потренироваться как начинающему скейтеру, так и профессионалу.

Территория площадки разделена на зоны в зависимости от уровня мастерства спортсмена. Там есть разные наборы фигур, зона с интегрированными клумбами, мультибоксы, рейлы и прочие элементы.

В скейт-парке найдётся место каждому любителю экстремального спорта: площадка оснащена всем необходимым для катания на скейтах, самокатах и BMX.

Скейт-парк в Чертанове Фото: fk-ramps.ru

Парк Горького

В парке Горького располагается круглосуточный скейт-парк. Он находится между музеем современного искусства «Гараж» и культурно-спортивным центром.

Покрытие площадки – бетонное, что позволяет комфортно тренироваться на скейтах и BMX. Там нет резких граней и наклонных перил, поэтому можно кататься без потери скорости и прыжков.

Парк Горького Фото: parkgorkogo.ru

Парк «Кузьминки»

В «Кузьминках», ближе к северному входу, располагается большой скейт-парк. Площадка оснащена всем необходимым: есть фигуры разной высоты, грани, пул, ступеньки и другие элементы для ежедневных тренировок. Кроме того, скейт-парк нередко служит площадкой для проведения различных соревнований для профессионалов и новичков в мире спорта.

Парк «Кузьминки» Фото: park-kuzminki.ru

Парк «Красная пресня»

Это место является излюбленным среди скейтеров. Огромную роль играет её расположение: добираться до площадки удобно практически из любой точки Москвы. Кроме того, в непосредственной близости находится комплекс Москва-сити и ТЦ «Афимолл».

Есть ступени (небольших размеров, идеальны для начинающих спортсменов), грани, перила, бэнки, вылеты и прочие элементы для тренировок. Также там регулярно проходят частные тренировки, групповые и индивидуальные занятия.

Парк «Красная пресня» Фото: skpark.ru

Парк «Ходынское поле»

Бетонный скейт-парк на Ходынском поле был построен сравнительно недавно – в 2018 году. Площадь парка довольно большая и удивляет разнообразием элементов: там много сложных форм и непривычных фигур, что делает место одним из лучших для тренировок. Рядом располагается станция метро «ЦСКА», поэтому добираться до скейт-парка удобно. Парковая зона оснащена детскими и спортивными площадками, искусственным водоёмом и набережной, это идеальное место, где можно отдохнуть вдали от городской суеты.

Парк «Ходынское поле» Фото: parkhodynka.ru

Крытые скейт-парки

Крытых скейт-парков в Москве несколько: выбор зависит от местоположения, тренера и уровня мастерства, к которому стремится спортсмен. Знакомим вас с тремя самыми крупными школами по скейтборду.

Скейт-парк Rampstroy House

Адрес: ул. Шоссе Энтузиастов, 31с36

Время работы: ежедневно с 9:00 до 23:00

Цена: свободные катания: разовое посещение — 700-800 рублей, пять посещений – 3200 рублей, 10 посещений – 6000 рублей. Индивидуальные тренировки: от 2990 до 29 990 рублей. Групповые: от 1490 до 14 390 рублей. В мини-группах: от 4490 до 6490 рублей. Прокат шлема – 100 рублей, инвентаря – 500 рублей, наколенников и налокотников – 250 рублей.

Rampstroy House – это школы экстремальных видов спорта: скейтбординга, BMX, кикскутеринга, роликов. Парки состоят из множества зон различных уровней сложности. Школа на улице Энтузиастов состоит из AIR-парка: сложного боула из множества фигур; стрит-зоны, состоящей из Skate Room с небольшими фигурами и секции с перилами и гранями; тренировочной зоны с резиновым фанбоксом и квотером.

Для посещения скейт-парка необходимо заранее позвонить по телефону, указанному на официальном сайте. Кроме того, перед планированием следует ознакомиться с нюансами, указанными в правилах посещения.

Rampstroy House Фото: rampstroy.com

KSS Park

Адрес: ул. Электролитный проезд, 3с19

Время работы: ежедневно с 10:00 до 20:00

Цена: катание в первую смену (с 10:00 до 15:00) стоит от 450 до 500 рублей, во вторую смену (с 15:00 до 19:00) – от 350 до 550 рублей. Аренда всего парка – от 9000 до 20 000 рублей.

Парк оснащён эйр-зоной, рампой, пирамидками, резиновым фанбоксом и квотером. Тренировки проходят в группах небольшой численности под руководством опытных тренеров. Для детей от шести лет предусмотрены индивидуальные тренировки.

Если у вас нет спортивного инвентаря, его можно взять в аренду, то же самое касается и амуниции. Есть зона отдыха для родителей и парковочная зона для автомобилей.

KSS Park Фото: kickscootershop.ru

Bunny Hop

Адрес: ул. Большая Семёновка, д.42, стр.1; ул. Смольная, д. 24А, БЦ «Смольный 24», 3 этаж

Время работы: будни – с 10:00 до 21:00, выходные и праздничные дни – с 9:00 до 21:00

Цена: свободное катание – от 900 рублей, индивидуальные занятия – от 2130 рублей, групповые занятия – от 5000 рублей, детский клуб – от 5000 рублей.

Bunny Hop – это крытые семейные скейт-парки и школа экстремальных видов спорта. Там обучают катанию на самокатах, роликах, BMX. Площадки подходят для тренировок новичков и продолжающих постигать азы мастерства. Парки оснащены фигурами разной высоты и другими необходимыми элементами.

Имейте в виду, что скейт-парки допускают посещение детей до 18 лет только при наличии расписки от родителя (образец можно найти на официальном сайте). Дети, не достигшие восьмилетнего возраста, могут заниматься только под присмотром родителей или инструктора клуба. При посещении необходимо ознакомиться с правилами клуба, расписанными на официальном сайте.

Bunny Hop Фото: bunny-hop.clients.site

На территории парка следят за безопасностью подопечных: обязательно ношение полного комплекса защиты. Между занятиями можно перекусить на территории кафе рядом со скейт-парком.