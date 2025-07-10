Самые сильные дети мира: смогли ли сохранить форму атлеты, прославившиеся в юном возрасте

Как они выглядят сейчас и чем занимаются?

Несколько лет назад эти герои удивили публику, поставив в столь юном возрасте невероятные рекорды и проявив недюжинную силу. Но смогли ли они сохранить её и по сей день?

О чём расскажем:

Джулиано Строе

Прославился в пять лет, сейчас ему 20 лет.

В 2009 году румынский малыш-бодибилдер в пятилетнем возрасте вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, продемонстрировав феноменальную силу и ловкость. Его трюк, когда мускулистый Джулиано прошагал на руках 10 метров, зажав гимнастический мяч весом в 15 кг, получил мировую известность.

Юный силач и далее продолжал удивлять публику своими феноменальными результатами. К примеру, в 2010 году Джулиано установил рекорд планеты, совершив 20 90-градусных отжиманий, не касаясь ногами земли.

Джулиано Строе в детстве Фото: из личного архива Джулиано Строе

Кстати, его брат Клаудио также был приобщён к совместным тренировкам, разработанным по специальной методике отца юных бодибилдеров – Иулиэна Строе.

Бывший спортивный гимнаст просто грезил мечтой сделать из своих детей настоящих богатырей. И надо сказать, что это у него хорошо получилось. Уже в двухлетнем возрасте Джулиано активно занимался под присмотром родителей. К тому времени семья жила в солнечной Флоренции, где можно было создать почти идеальные условия для интенсивных тренировок детей.

Строе-старший уверял, что он действует по общепринятому принципу: растёт сила – увеличивается мышечная масса. И, действительно, Джулиано выглядел как настоящий культурист. Накачанный малыш, играя кубиками пресса, демонстрировал на камеру свою могучую стать. Миллионы поклонников таланта Джулиана Строе умилялись в соцсетях этой красочной картинке.

В один миг на его плечи обрушилась звёздная слава, которую вместе с ним делили гордые родители. Джулиано вместе с братом курсировал из Италии в Румынию, принимая участие в представительных соревнованиях в качестве яркой рекламной заставки. Братья также были желанными гостями на различных телешоу, где приходилось показывать свои атлетические способности.

Джулиано Строе сейчас Фото: кадр из видео

Однако позже к Строе-старшему появилось много вопросов по поводу его системы тренировок. Многие намекали на то, что для развития мышечной массы малышей он втихую использовал стероиды.

Существовала также ещё одна версия, касающаяся интенсивных тренировок детей. Возможно, они не всегда проходили добровольно, и боль, смешанная со слезами малышей, осталась за кадром камеры.

В 2015 году выступления Джулиано на публики неожиданно прекратились. В этот период популярность юного культуриста пошла на спад. И затем он на три года как-то выпал из поля зрения прессы. После этой паузы его отец заявил, что Джулиано остыл к гимнастике и вместе с братом выбрал бокс.

Сейчас Джулиано Строе 20 лет. Ничего не известно о его личной жизни, о полученном образовании и других увлечениях, кроме бокса. Да, Иулиэн Строе до сих пор уверяет, что он ни копейки не заработал на звёздных детях.

Брюс Хлебников

Прославился в шесть лет, сейчас ему 35 лет.

Столь необычным именем его назвали в честь знаменитого голливудского актёра и мастера восточных единоборств Брюса Ли. По словам Хлебникова, его мама была мастером спорта по плаванию и прыжкам с трамплина. Отец же считался неплохим боксёром.

В такой семье проповедовался культ будущего сильного мужчины, способного преодолеть предстоящие в жизни любые трудности. Брюс в два года садился на шпагат, а в три – с невозмутимым выражением на лице лежал на стёклах.

В шесть лет малыш-силач протащил сотню метров на собственных волосах автомобиль «Волгу». И сразу же попал на телевизионное шоу, после которого имя Брюса Хлебникова гремело по всей стране.

Брюс Хлебников Фото: личный архив Брюса Хлебникова

На этом подвиги подрастающего отечественного Геракла не закончились. В течение нескольких лет подряд Брюс Хлебников установил несколько феноменальных рекордов: протащил зубами трёхтонный джип, сдвинул с места автокран и рвал толстые календари, будто школьные тетради.

По признанию Брюса, звёздная болезнь сильно вскружила ему голову. И было от чего! По словам Хлебникова, в 10-12 лет его гонорары за одно выступление в день порой доходили до $ 1000. К тому времени он забросил учёбу в школе и занимался в основном силовым экстримом. Изматывающие тренировки порой заканчивались поздно ночью.

После 2006 года карьера Хлебникова пошла на спад. Брюс после окончания выступлений на публике пробовал свои силы в бизнесе, работал фитнес-инструктором в спортзалах. О своей личной жизни он особо не распространяется. Известно лишь, что у Брюса есть дочь Алиса от первого брака.

Брюс Хлебников сейчас Фото: из личного архива Брюса Хлебникова

35-летний Брюс активно ведёт соцсети, часто делится тренировками в зале.

«Мой рекорд в приседаниях – 2700 раз за один подход, и то остановился, потому что закрывали зал. Я люблю многоповторные приседания, прям кайфую», – делился Брюс.

Он по-прежнему в отличной физической форме. Правда, с длинными волосами распрощался.

Джейк Шелленшлагер

Прославился в 14 лет, сейчас ему 25 лет.

Однажды юный Джейк увидел, как в гараже его отец занимается со штангой. Мальчик вдруг загорелся желанием стать сильным, удивить всех невиданной мощью.

Хотя его первый подход к штанге был неудачным. В 12 лет Джейк не смог поднять даже пустой гриф. Зато через два года он легко, играючи, лёжа жал штангу весом в 136 кг!

Джейк Шелленшлагер в детстве Фото: из личного архива Джейка Шелленшлагера

Под присмотром профессионального тренера Майка Сарни и отца Криса Шелленшлагера мальчик и дальше усердно тренировался, постигая азы силового троеборья.

Результаты не заставили себя долго ждать: вскоре он установил первый в спортивной карьере мировой рекорд по приседаниям со штангой среди подростков своего возраста.

Увлечение Джейка пауэрлифтингом не вызвало особого восторга у друзей семьи Шелленшлагеров. Те считали, что поднятие тяжестей очень вредно для ребёнка. Крис на все упреки невозмутимо отвечал: «Некоторые считают, что это плохо, когда дети начинают заниматься тяжёлой атлетикой слишком рано. Но Джейк никогда не жаловался на боль или дискомфорт, и его регулярно обследуют. Вы же не хотите, чтобы ваш ребёнок сидел на диване и играл в видеоигры. Не хотел этого и я».

Джейк Шелленшлагер сейчас Фото: из личного архива Джейка Шелленшлагера

Кстати, именно о чемпионском духе своего подопечного, продолжающего набирать блестящую форму, упомянул и тренер Майк Сарни. Опытный наставник высказался о нём: «Он не чувствует, что может быть побеждён. Это внутренняя сила говорит ему: «Я могу это сделать». Обычно так бывает у взрослых, более зрелых людей».

Сейчас 25-летний Джейк успешно штампует очередные мировые рекорды уже в другой возрастной категории. Отметим, что за выдающиеся спортивные заслуги в 2022 году его избрали послом молодёжного фитнеса WG. Сейчас Джейк считается восходящей звездой пауэрлифтинга.