Холодные и горячие начинки для тарталеток: 6 лучших пошаговых рецептов

«Тарталетки — это миниатюрные корзиночки из теста, которые служат основой для самых разнообразных начинок. Их популярность на праздничных столах объясняется не только эстетикой подачи и удобством, но и возможностью сбалансированно и эстетично подать полезные ингредиенты, адаптируя рецепты под разные пищевые предпочтения».
О чём расскажем:
- Откуда появились тарталетки?
- Основные виды тарталеток
- Рецепт песочного теста для тарталеток
- Чем заполнить тарталетки?
- Рецепты
- Овощные и фруктовые комбинации
- Пасты и муссы
- Горячие и холодные начинки
- Холодные начинки для тарталеток
- Начинки в разных кухнях мира
- Экспериментальные сочетания ингредиентов
- Советы по подаче и оформлению тарталеток
- Употребление и хранение тарталеток
Откуда появились тарталетки?
Существует интересная версия, согласно которой тарталетки появились в период правления английского короля Ричарда II, известного своим пристрастием к гастрономическим изыскам. Другая точка зрения гласит, что подобные закуски подавали на пирах ещё в Древнем Риме.
Сегодня тарталетки по-прежнему высоко ценятся на праздничных мероприятиях за свою презентабельность, простор для кулинарных экспериментов и удобство в употреблении. Эти миниатюрные корзиночки являются украшением любых фуршетов, семейных ужинов и тематических вечеринок, предоставляя гостям возможность насладиться множеством разнообразных вкусовых сочетаний.
Основные виды тарталеток
Тарталетки различаются по форме, размеру, составу теста и начинкам.
Классификация по форме и размеру
- Мини-тарталетки — диаметр 3-5 см, идеально подходят для закусок и дегустаций.
- Средние — 6-8 см, универсальны для большинства начинок.
- Крупные — 10 см и более, используются для индивидуальных порций или десертов.
Фото: istockphoto.com/tasha_lyubina
Форма тарталеток бывает круглой, квадратной, прямоугольной и даже треугольной. Размер варьируется от крошечных порционных формочек до больших пирожков, вмещающих сразу несколько кусочков угощений.
Виды теста
Основа тарталеток может быть приготовлена из:
- песочного теста – традиционный вариант, подходит для большинства начинок;
- слоёного теста – даёт лёгкую, хрустящую текстуру;
- безглютеновых смесей – для людей с непереносимостью глютена;
- овсяного, гречневого, нутового теста – альтернатива для веганов, аллергиков и всех, кто стремится получать максимум пользы и вкуса от блюда.
Рецепт песочного теста для тарталеток
Фото: istockphoto.com/Elena Rui
Ингредиенты:
- безглютеновая смесь — 170 г;
- топлёное масло — 50 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1 г;
- вода — 20 мл;
- формочки для выпечки тарталеток.
Способ приготовления
1. Смешайте ингредиенты.
2. Вымесите тесто и уберите в холодильник на 20-30 минут.
Фото: istockphoto.com/Professor25
3. Сформируйте шарики, положите в формочки и руками равномерно разминайте по всей форме. Выпекайте до готовности в духовке при 180°С.
4. Остудите и подавайте с любимой начинкой начинкой, которая может быть солёной, острой, сладкой.
Чем заполнить тарталетки?
Классические начинки
С мясом
Традиционно используются мясные фарши из курицы, говядины, дичи, а также паштеты из свинины и телятины. Такие начинки часто сочетаются с грибами, луком и специями.
С рыбой
Популярны начинки из лосося, а также из рыбных паштетов. Часто дополняются зеленью, сливочным сыром или яйцом.
С овощами
Используются запечённые баклажаны, перец, томаты, морковь с орехами и чесноком.
Рецепты
Тарталетки с рыбой и овощами
Фото: istockphoto.com/AGfoto
Количество порций: 8 шт.
Расчёт КБЖУ
Калории: 1774 ккал
Белки: 63, 3 г
Жиры: 101, 4 г
Углеводы: 138, 8 г
Ингредиенты:
- филе лосося или форели – 200 г;
- авокадо – 1/2 шт.;
- огурец свежий – 1 средний плод;
- лайм – 1/4 плода;
- петрушка свежая – 2-3 веточки;
- оливковое масло – 1 ч. л.;
- натуральный яблочный уксус – 1 ч. л.;
- молотый чёрный перец и гималайская соль – по вкусу.
Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek
Способ приготовления
1. Приготовьте тесто по рецепту выше.
2. Для начинки можно использовать запечённую или слабосолёную рыбу. Измельчите её на маленькие кусочки.
3. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками, одного размера с рыбой.
4. Огурец натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой.
Фото: istockphoto.com/ediebloom
5. Из лайма выжмите половину сока и смешайте с яблочным уксусом, оливковым маслом, чёрным перцем и солью.
6. В большой миске соедините рыбу, огурец, авокадо, приправьте цитрусовой заправкой и аккуратно размешайте.
7. Украсьте сверху мелко нарезанной петрушкой.
8. Аккуратно выложите приготовленную начинку в корзиночки, формируя ровный слой. Перед подачей можно украсить долькой лимона или веточкой свежей зелени.
Веганские тарталетки
Фото: istockphoto.com/Cavan Images
Количество порций: 8 шт.
Расчёт КБЖУ
Калории: ~1663 ккал
Белки: ~56, 6 г
Жиры: ~130 г
Углеводы: ~79, 7 г
Ингредиенты:
Основа (корзиночки)
- миндальная мука (можно заменить овсяной или гречневой) – 150 г;
- льняная мука – 2 ст. л. муки + 4 ст. л. воды;
- кокосовое масло (растопленное) – 2 ст. л.;
- сахарозаменитель (например, стевия) – 1 ч. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- щепотка гималайской соли.
Фото: istockphoto.com/Karisssa
Начинка
- варёная зелёная чечевица – 200 г;
- цукини (натёртый на мелкой тёрке) – 1 крупный плод;
- красный лук мелко нарезанный – 1 небольшая головка;
- хлопья красного перца – 1/2 ч. л.;
- смесь сухих итальянских трав – 1 ч. л.;
- томатный соус или паста – 2 ст. л.;
- оливковое масло – 1 ст. л.;
- мелко нарубленная свежая зелень (петрушка, укроп) – по вкусу.
Способ приготовления
Тесто
1. Льняную муку разведите тёплой водой и оставьте на 10 минут.
2. Вмешайте настоянную льняную массу в миндальную муку, добавьте соль, кокосовое масло.
3. Получившееся тесто оберните пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на полчаса.
4. Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте подходящую форму для корзиночек.
Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek
5. Выпекайте корзиночки в предварительно разогретой духовке при 180°C около 10-12 минут до золотистого оттенка.
Начинка
1. Чечевицу промойте и смешайте с небольшим количеством воды и сухими травами.
2. Луковицу и цукини слегка обжарьте на сковороде с оливковым маслом.
3. Смешайте приготовленную чечевицу с пассерованными овощами, добавьте томатный соус и специи.
4. Осторожно перемешайте начинку и дайте ей остыть.
5. Готовые корзиночки наполните начинкой, сверху посыпьте свежей зеленью.
6. Украсить можно листьями свежей зелени или семенами подсолнечника.
Овощные и фруктовые комбинации
Овощи и фрукты в тарталетках можно успешно комбинировать с дополнительными компонентами, чтобы придать вкусу необычные оттенки, например, с орехами и зеленью.
Тарталетки с тыквой и кедровыми орешками
Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey
Количество порций: 8 шт.
Расчёт КБЖУ
Калории: ~323 ккал;
Белки: ~10 г;
Жиры: ~25, 7 г:
Углеводы: ~21, 2 г
Ингредиенты:
- запечённая тыква – 200 г;
- шпинат свежий – 100 г;
- кедровые орехи – 30 г;
- яблочный уксус – 1 ст. л.;
- оливковое масло – 1 ч. л.;
- чёрный молотый перец – щепотка;
- соль морская – щепотка.
Способ приготовления
1. Нарежьте запечённую тыкву мелкими кубиками.
Фото: istockphoto.com/GMVozd
2. Промойте листья свежего шпината и слегка обсушите бумажным полотенцем.
3. Обжарьте кедровые орехи на сухой сковородке до лёгкого золотистого цвета.
4. В миске соедините нарезанные кусочки тыквы, шпинат и обжаренные кедровые орехи.
5. Сделайте заправку: смешайте яблочный уксус, оливковое масло, добавьте соль и чёрный перец.
6. Залейте полученной заправкой смесь овощей и зелени, осторожно перемешайте.
7. Распределите начинку по готовым тарталеткам и подавайте сразу же к столу.
Пасты и муссы
Тарталетки с муссом или пастой порадуют удивительным сочетанием текстур: мягкая лёгкость начинки оттеняется приятной хрустящей основой.
Тарталетки с муссом из авокадо и вялеными томатами
Фото: istockphoto.com/manukaphoto
Количество порций: 8 шт.
Расчёт КБЖУ
Калории: ~1079 ккал
Белки: ~12, 1 г
Жиры: ~99 г
Углеводы: ~56, 7 г
Ингредиенты:
- авокадо – 2 крупных спелых авокадо;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
- вяленые помидоры – 50 г;
- чеснок – 1 зубчик;
- свежая зелень базилика – несколько листьев;
- лимон – 1/2 лимона (сок);
- минеральная вода с газом – 2 ст. л.;
- морская соль – по вкусу;
- перец свежемолотый – по вкусу.
Способ приготовления
1. Разрежьте авокадо пополам, извлеките косточку и выньте мякоть ложкой.
2. Измельчите авокадо в блендере с добавлением чеснока, лимонного сока, морской соли и перца.
Фото: istockphoto.com/stock_colors
3. Добавьте минеральную воду с газом и продолжайте взбивать до гладкой массы.
4. Равномерно распределите мусс из авокадо в тарталетках.
5. Поверх разложите вяленые томаты и украсьте свежими листьями базилика.
Горячие и холодные начинки
Рецепт горячей начинки тарталеток
Фото: istockphoto.com/VeselovaElena
Расчёт КБЖУ
Количество порций: 8 шт.
Калории: ~908 ккал
Белки: ~28, 6 г
Жиры: ~79, 2 г
Углеводы: ~25, 9 г
Ингредиенты:
- шпинат свежий – 200 г;
- сыр фета – 150 г;
- томат черри – 100 г;
- лук-шалот – 1 головка;
- яблочный уксус — 1 ст. л.;
- оливковое масло – 3 ст. л.;
- лимон – половина плода;
- тимьян свежий – небольшая веточка;
- морская соль и свежемолотый перец – по вкусу.
Способ приготовления
1. Тщательно промойте листья шпината и обсушите их бумажным полотенцем.
2. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на умеренном огне, добавьте оливковое масло и шалот, нарезанный мелкими кольцами.
3. Жарьте лук, помешивая, до появления золотистой окраски.
4. Добавьте шпинат и готовьте на сильном огне, постоянно помешивая, пока он не начнёт увядать и не уменьшится в объеме.
Фото: istockphoto.com/mgstudyo
5. Снимите сковороду с огня и отставьте в сторону.
6. Для заправки в маленькой миске соедините яблочный уксус, сок половины лимона и две столовые ложки оливкового масла.
7. Порежьте сыр фета маленькими кубиками и слегка обжарьте на сухой горячей сковороде до появления коричневой корочки.
8. Возьмите тарталетки и поместите в каждую по небольшому количеству шпината.
9. Поверх шпината положите кубики обжаренного сыра фета.
10. Украсьте половинкой свежего томата черри и листиком свежего тимьяна.
11. Полейте каждую тарталетку заправкой.
Холодные начинки для тарталеток
Использование тарталеток для подачи холодных салатов — отличная альтернатива традиционным салатницам.
Какие салаты можно использовать для такого способа подачи:
- греческий салат с сыром фета и маслинами;
- оливье;
- капрезе (помидоры, моцарелла, базилик, оливковое масло).
Начинки в разных кухнях мира
Во многих странах существуют уникальные рецепты начинок для тарталеток, отражающие национальные гастрономические предпочтения и местные продукты.
Франция: здесь популярны начинки из лёгких кремовых сыров, таких как крем-фреш, а также лёгкие закуски вроде копчёной рыбы, спаржи с козьим сыром или грибов с трюфелем.
Италия: итальянцы предпочитают сочетать пасты, мягкие сыры типа моцареллы и артишоки с оливками и руколой.
Фото: istockphoto.com/szakalikus
Мексика: мексиканские тарталетки отличаются наличием гуакамоле, тушёной свинины, сальсы с острым сыром и чипсами тортилья.
Россия: русская традиция предлагает такие классические начинки, как паштет из печени птицы, красную рыбу с огурцом, сельдь с картофелем и яйца вкрутую.
Экспериментальные сочетания ингредиентов
Эта оригинальная композиция сочетает нежный вкус брокколи, который выгодно дополняют солоновато-пряные каперсы. Попробуйте!
Тарталетки с брокколи и специями
Фото: istockphoto.com/Studio Light and Shade
Количество порций: 8 шт.
Расчёт КБЖУ
Калории: ~171 ккал
Белки: ~6, 4 г
Жиры: ~10, 0 г
Углеводы: ~17, 5 г
Ингредиенты:
- брокколи свежая – 1 соцветие среднего размера;
- льняные семена целые – 1 ст. л.;
- каперсы солёные — 1 ч. л.;
- оливковое масло – 1 ч. л.;
- бальзамический крем – 1 ч. л.;
- порошок имбиря – щепотка;
- специя кардамон – щепотка;
- свежемолотый чёрный перец – по вкусу.
Способ приготовления
1. Включите духовку и установите температуру на 180°C.
2. Отделите соцветия брокколи, промойте холодной водой и бланшируйте в кипящей воде две-три минуты.
Фото: istockphoto.com/Anastasia Dobrusina
3. Смешайте брокколи, добавьте лён, каперсы, оливковое масло, бальзамический крем и специи.
4. Наполните тарталетки смесью и поместите в духовку.
5. Запекайте примерно 10-12 минут.
Советы по подаче и оформлению тарталеток
Правильная подача способна значительно повысит аппетитность и эстетичность тарталеток.
Подготовка основы
Тарталетки лучше всего выпекать заранее, чтобы они успели остыть и стабилизироваться. Это предотвратит деформацию и разломы при заполнении начинкой.
Сочетание текстур
Используйте слои, контрастные по текстуре, например, мягкие кремы, хрустящие овощи или рассыпчатые ингредиенты.
Украшение и декорирование
Выберите красивые и яркие цвета, чтобы подчеркнуть красоту блюда. Используйте ягоды, фрукты, зелень, специи и цветы. Также можно добавить мелкие детали, такие как свежие листья мяты, цедру цитрусовых.
Фото: istockphoto.com/Maria Saifutdinova
Употребление и хранение тарталеток
Большинство тарталеток оптимально употреблять в первые часы после приготовления, поскольку длительное хранение ухудшает качество продукта.
Если возникает необходимость хранить дольше, оберните тарталетки плёнкой и храните в герметичном контейнере при низкой температуре (+4...+6°C).
Тарталетки — это не только универсальная закуска, но и поле для кулинарного творчества. Они позволяют сочетать разнообразные ингредиенты, учитывать индивидуальные предпочтения и диетические потребности.
Экспериментируйте с тестом, начинками и подачей — и пусть каждый приём пищи стол станет источником вдохновения для новых гастрономических открытий!