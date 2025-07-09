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Холодные и горячие начинки для тарталеток: 6 лучших пошаговых рецептов

Олеся Зайцева интегративный нутрициолог, эксперт Международного института интегративной нутрициологии «Тарталетки — это миниатюрные корзиночки из теста, которые служат основой для самых разнообразных начинок. Их популярность на праздничных столах объясняется не только эстетикой подачи и удобством, но и возможностью сбалансированно и эстетично подать полезные ингредиенты, адаптируя рецепты под разные пищевые предпочтения».

О чём расскажем:

Откуда появились тарталетки?

Существует интересная версия, согласно которой тарталетки появились в период правления английского короля Ричарда II, известного своим пристрастием к гастрономическим изыскам. Другая точка зрения гласит, что подобные закуски подавали на пирах ещё в Древнем Риме.

Сегодня тарталетки по-прежнему высоко ценятся на праздничных мероприятиях за свою презентабельность, простор для кулинарных экспериментов и удобство в употреблении. Эти миниатюрные корзиночки являются украшением любых фуршетов, семейных ужинов и тематических вечеринок, предоставляя гостям возможность насладиться множеством разнообразных вкусовых сочетаний.

Основные виды тарталеток

Тарталетки различаются по форме, размеру, составу теста и начинкам.

Классификация по форме и размеру

Мини-тарталетки — диаметр 3-5 см, идеально подходят для закусок и дегустаций.

Средние — 6-8 см, универсальны для большинства начинок.

Крупные — 10 см и более, используются для индивидуальных порций или десертов.

Фото: istockphoto.com/tasha_lyubina

Форма тарталеток бывает круглой, квадратной, прямоугольной и даже треугольной. Размер варьируется от крошечных порционных формочек до больших пирожков, вмещающих сразу несколько кусочков угощений.

Виды теста

Основа тарталеток может быть приготовлена из:

песочного теста – традиционный вариант, подходит для большинства начинок;

слоёного теста – даёт лёгкую, хрустящую текстуру;

безглютеновых смесей – для людей с непереносимостью глютена;

овсяного, гречневого, нутового теста – альтернатива для веганов, аллергиков и всех, кто стремится получать максимум пользы и вкуса от блюда.

Рецепт песочного теста для тарталеток

Фото: istockphoto.com/Elena Rui

Ингредиенты:

безглютеновая смесь — 170 г;

топлёное масло — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1 г;

вода — 20 мл;

формочки для выпечки тарталеток.

Способ приготовления

1. Смешайте ингредиенты.

2. Вымесите тесто и уберите в холодильник на 20-30 минут.

Фото: istockphoto.com/Professor25

3. Сформируйте шарики, положите в формочки и руками равномерно разминайте по всей форме. Выпекайте до готовности в духовке при 180°С.

4. Остудите и подавайте с любимой начинкой начинкой, которая может быть солёной, острой, сладкой.

Совет: используйте керамические формы для выпечки тарталеток вместо силиконовых. Они изготовлены из натурального материала, который не выделяет вредных веществ при нагревании, и делают процесс выпечки безопасным для организма.

Чем заполнить тарталетки?

Классические начинки

С мясом

Традиционно используются мясные фарши из курицы, говядины, дичи, а также паштеты из свинины и телятины. Такие начинки часто сочетаются с грибами, луком и специями.

С рыбой

Популярны начинки из лосося, а также из рыбных паштетов. Часто дополняются зеленью, сливочным сыром или яйцом.

С овощами

Используются запечённые баклажаны, перец, томаты, морковь с орехами и чесноком.

Рецепты

Тарталетки с рыбой и овощами

Фото: istockphoto.com/AGfoto

Количество порций: 8 шт.

Расчёт КБЖУ

Калории: 1774 ккал

Белки: 63, 3 г

Жиры: 101, 4 г

Углеводы: 138, 8 г

Ингредиенты:

филе лосося или форели – 200 г;

авокадо – 1/2 шт.;

огурец свежий – 1 средний плод;

лайм – 1/4 плода;

петрушка свежая – 2-3 веточки;

оливковое масло – 1 ч. л.;

натуральный яблочный уксус – 1 ч. л.;

молотый чёрный перец и гималайская соль – по вкусу.

Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek

Способ приготовления

1. Приготовьте тесто по рецепту выше.

2. Для начинки можно использовать запечённую или слабосолёную рыбу. Измельчите её на маленькие кусочки.

3. Авокадо очистите, удалите косточку и нарежьте кубиками, одного размера с рыбой.

4. Огурец натрите на крупной тёрке или нарежьте тонкой соломкой.

Фото: istockphoto.com/ediebloom

5. Из лайма выжмите половину сока и смешайте с яблочным уксусом, оливковым маслом, чёрным перцем и солью.

6. В большой миске соедините рыбу, огурец, авокадо, приправьте цитрусовой заправкой и аккуратно размешайте.

7. Украсьте сверху мелко нарезанной петрушкой.

8. Аккуратно выложите приготовленную начинку в корзиночки, формируя ровный слой. Перед подачей можно украсить долькой лимона или веточкой свежей зелени.

Веганские тарталетки

Фото: istockphoto.com/Cavan Images

Количество порций: 8 шт.

Расчёт КБЖУ

Калории: ~1663 ккал

Белки: ~56, 6 г

Жиры: ~130 г

Углеводы: ~79, 7 г

Ингредиенты:

Основа (корзиночки)

миндальная мука (можно заменить овсяной или гречневой) – 150 г;

льняная мука – 2 ст. л. муки + 4 ст. л. воды;

кокосовое масло (растопленное) – 2 ст. л.;

сахарозаменитель (например, стевия) – 1 ч. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

щепотка гималайской соли.

Фото: istockphoto.com/Karisssa

Начинка

варёная зелёная чечевица – 200 г;

цукини (натёртый на мелкой тёрке) – 1 крупный плод;

красный лук мелко нарезанный – 1 небольшая головка;

хлопья красного перца – 1/2 ч. л.;

смесь сухих итальянских трав – 1 ч. л.;

томатный соус или паста – 2 ст. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

мелко нарубленная свежая зелень (петрушка, укроп) – по вкусу.

Способ приготовления

Тесто

1. Льняную муку разведите тёплой водой и оставьте на 10 минут.

2. Вмешайте настоянную льняную массу в миндальную муку, добавьте соль, кокосовое масло.

3. Получившееся тесто оберните пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на полчаса.

4. Затем раскатайте тесто в тонкий пласт и вырежьте подходящую форму для корзиночек.

Фото: istockphoto.com/Pawel Kacperek

5. Выпекайте корзиночки в предварительно разогретой духовке при 180°C около 10-12 минут до золотистого оттенка.

Начинка

1. Чечевицу промойте и смешайте с небольшим количеством воды и сухими травами.

2. Луковицу и цукини слегка обжарьте на сковороде с оливковым маслом.

3. Смешайте приготовленную чечевицу с пассерованными овощами, добавьте томатный соус и специи.

4. Осторожно перемешайте начинку и дайте ей остыть.

5. Готовые корзиночки наполните начинкой, сверху посыпьте свежей зеленью.

6. Украсить можно листьями свежей зелени или семенами подсолнечника.

Овощные и фруктовые комбинации

Овощи и фрукты в тарталетках можно успешно комбинировать с дополнительными компонентами, чтобы придать вкусу необычные оттенки, например, с орехами и зеленью.

Тарталетки с тыквой и кедровыми орешками

Фото: istockphoto.com/nata_vkusidey

Количество порций: 8 шт.

Расчёт КБЖУ

Калории: ~323 ккал;

Белки: ~10 г;

Жиры: ~25, 7 г:

Углеводы: ~21, 2 г

Ингредиенты:

запечённая тыква – 200 г;

шпинат свежий – 100 г;

кедровые орехи – 30 г;

яблочный уксус – 1 ст. л.;

оливковое масло – 1 ч. л.;

чёрный молотый перец – щепотка;

соль морская – щепотка.

Способ приготовления

1. Нарежьте запечённую тыкву мелкими кубиками.

Фото: istockphoto.com/GMVozd

2. Промойте листья свежего шпината и слегка обсушите бумажным полотенцем.

3. Обжарьте кедровые орехи на сухой сковородке до лёгкого золотистого цвета.

4. В миске соедините нарезанные кусочки тыквы, шпинат и обжаренные кедровые орехи.

5. Сделайте заправку: смешайте яблочный уксус, оливковое масло, добавьте соль и чёрный перец.

6. Залейте полученной заправкой смесь овощей и зелени, осторожно перемешайте.

7. Распределите начинку по готовым тарталеткам и подавайте сразу же к столу.

Пасты и муссы

Тарталетки с муссом или пастой порадуют удивительным сочетанием текстур: мягкая лёгкость начинки оттеняется приятной хрустящей основой.

Тарталетки с муссом из авокадо и вялеными томатами

Фото: istockphoto.com/manukaphoto

Количество порций: 8 шт.

Расчёт КБЖУ

Калории: ~1079 ккал

Белки: ~12, 1 г

Жиры: ~99 г

Углеводы: ~56, 7 г

Ингредиенты:

авокадо – 2 крупных спелых авокадо;

оливковое масло – 2 ст. л.;

вяленые помидоры – 50 г;

чеснок – 1 зубчик;

свежая зелень базилика – несколько листьев;

лимон – 1/2 лимона (сок);

минеральная вода с газом – 2 ст. л.;

морская соль – по вкусу;

перец свежемолотый – по вкусу.

Способ приготовления

1. Разрежьте авокадо пополам, извлеките косточку и выньте мякоть ложкой.

2. Измельчите авокадо в блендере с добавлением чеснока, лимонного сока, морской соли и перца.

Фото: istockphoto.com/stock_colors

3. Добавьте минеральную воду с газом и продолжайте взбивать до гладкой массы.

4. Равномерно распределите мусс из авокадо в тарталетках.

5. Поверх разложите вяленые томаты и украсьте свежими листьями базилика.

Горячие и холодные начинки

Рецепт горячей начинки тарталеток

Фото: istockphoto.com/VeselovaElena

Расчёт КБЖУ

Количество порций: 8 шт.

Калории: ~908 ккал

Белки: ~28, 6 г

Жиры: ~79, 2 г

Углеводы: ~25, 9 г

Ингредиенты:

шпинат свежий – 200 г;

сыр фета – 150 г;

томат черри – 100 г;

лук-шалот – 1 головка;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

оливковое масло – 3 ст. л.;

лимон – половина плода;

тимьян свежий – небольшая веточка;

морская соль и свежемолотый перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Тщательно промойте листья шпината и обсушите их бумажным полотенцем.

2. Нагрейте большую сковороду с антипригарным покрытием на умеренном огне, добавьте оливковое масло и шалот, нарезанный мелкими кольцами.

3. Жарьте лук, помешивая, до появления золотистой окраски.

4. Добавьте шпинат и готовьте на сильном огне, постоянно помешивая, пока он не начнёт увядать и не уменьшится в объеме.

Фото: istockphoto.com/mgstudyo

5. Снимите сковороду с огня и отставьте в сторону.

6. Для заправки в маленькой миске соедините яблочный уксус, сок половины лимона и две столовые ложки оливкового масла.

7. Порежьте сыр фета маленькими кубиками и слегка обжарьте на сухой горячей сковороде до появления коричневой корочки.

8. Возьмите тарталетки и поместите в каждую по небольшому количеству шпината.

9. Поверх шпината положите кубики обжаренного сыра фета.

10. Украсьте половинкой свежего томата черри и листиком свежего тимьяна.

11. Полейте каждую тарталетку заправкой.

Совет: чтобы добиться идеальной текстуры сыра фета, его можно предварительно замочить в молоке на несколько часов, уменьшив таким образом солоноватый привкус.

Холодные начинки для тарталеток

Использование тарталеток для подачи холодных салатов — отличная альтернатива традиционным салатницам.

Какие салаты можно использовать для такого способа подачи:

греческий салат с сыром фета и маслинами;

оливье;

капрезе (помидоры, моцарелла, базилик, оливковое масло).

Начинки в разных кухнях мира

Во многих странах существуют уникальные рецепты начинок для тарталеток, отражающие национальные гастрономические предпочтения и местные продукты.

Франция: здесь популярны начинки из лёгких кремовых сыров, таких как крем-фреш, а также лёгкие закуски вроде копчёной рыбы, спаржи с козьим сыром или грибов с трюфелем.

Италия: итальянцы предпочитают сочетать пасты, мягкие сыры типа моцареллы и артишоки с оливками и руколой.

Фото: istockphoto.com/szakalikus

Мексика: мексиканские тарталетки отличаются наличием гуакамоле, тушёной свинины, сальсы с острым сыром и чипсами тортилья.

Россия: русская традиция предлагает такие классические начинки, как паштет из печени птицы, красную рыбу с огурцом, сельдь с картофелем и яйца вкрутую.

Экспериментальные сочетания ингредиентов

Эта оригинальная композиция сочетает нежный вкус брокколи, который выгодно дополняют солоновато-пряные каперсы. Попробуйте!

Тарталетки с брокколи и специями

Фото: istockphoto.com/Studio Light and Shade

Количество порций: 8 шт.

Расчёт КБЖУ

Калории: ~171 ккал

Белки: ~6, 4 г

Жиры: ~10, 0 г

Углеводы: ~17, 5 г

Ингредиенты:

брокколи свежая – 1 соцветие среднего размера;

льняные семена целые – 1 ст. л.;

каперсы солёные — 1 ч. л.;

оливковое масло – 1 ч. л.;

бальзамический крем – 1 ч. л.;

порошок имбиря – щепотка;

специя кардамон – щепотка;

свежемолотый чёрный перец – по вкусу.

Способ приготовления

1. Включите духовку и установите температуру на 180°C.

2. Отделите соцветия брокколи, промойте холодной водой и бланшируйте в кипящей воде две-три минуты.

Фото: istockphoto.com/Anastasia Dobrusina

3. Смешайте брокколи, добавьте лён, каперсы, оливковое масло, бальзамический крем и специи.

4. Наполните тарталетки смесью и поместите в духовку.

5. Запекайте примерно 10-12 минут.

Советы по подаче и оформлению тарталеток

Правильная подача способна значительно повысит аппетитность и эстетичность тарталеток.

Подготовка основы

Тарталетки лучше всего выпекать заранее, чтобы они успели остыть и стабилизироваться. Это предотвратит деформацию и разломы при заполнении начинкой.

Сочетание текстур

Используйте слои, контрастные по текстуре, например, мягкие кремы, хрустящие овощи или рассыпчатые ингредиенты.

Украшение и декорирование

Выберите красивые и яркие цвета, чтобы подчеркнуть красоту блюда. Используйте ягоды, фрукты, зелень, специи и цветы. Также можно добавить мелкие детали, такие как свежие листья мяты, цедру цитрусовых.

Фото: istockphoto.com/Maria Saifutdinova

Употребление и хранение тарталеток

Большинство тарталеток оптимально употреблять в первые часы после приготовления, поскольку длительное хранение ухудшает качество продукта.

Если возникает необходимость хранить дольше, оберните тарталетки плёнкой и храните в герметичном контейнере при низкой температуре (+4...+6°C).

Тарталетки — это не только универсальная закуска, но и поле для кулинарного творчества. Они позволяют сочетать разнообразные ингредиенты, учитывать индивидуальные предпочтения и диетические потребности.

Экспериментируйте с тестом, начинками и подачей — и пусть каждый приём пищи стол станет источником вдохновения для новых гастрономических открытий!