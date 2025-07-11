Гангстер, боец и суперзлодей: 10 лучших фильмов с Томом Харди

К каждой своей роли Том готовится очень ответственно – особенно если это касается физической подготовки. Актёр предпочитает выполнять все трюки сам, прибегая к услугам каскадёров только в самых рискованных случаях.

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Биография Тома Харди

Том Харди родился 15 сентября 1977 года в Лондоне в семье художницы и сценариста. Будущий актёр был единственным ребёнком. Родители хотели дать сыну хорошее образование и поддерживали его творческие начинания. Однако Том не славился примерным поведением и в 13 лет вылетел из престижной школы.

Впоследствии Харди поступил в Ричмондскую театральную школу и Лондонский драматический центр. В 21 год выиграл конкурс красоты, занялся модельной карьерой. Его дебют состоялся в сериале «Братья по оружию» в 2001 году, затем последовал военный фильм «Чёрный ястреб».

В 2002-м актёр снялся в картине «Симон: Английский легионер» и сыграл первую заметную роль в фантастическом проекте «Звёздный путь: Возмездие». Также Харди снимался в фильмах «LD50: Летальная доза», «Шпион, выйди вон!», «Стюарт: Прошлая жизнь» (Том был номинирован на премию BAFTA), «Кодекс вора» и в криминальной комедии Гая Ричи «Рок-н-рольщик».

Но настоящий успех к актёру пришёл после выхода драмы «Бронсон» в 2009-м. В 2014-м Том присоединился к сериалу «Острые козырьки», где воплотил образ Альфи Соломонса – лидера еврейской преступной группировки.

Том Харди Фото: Jeff Spicer/Getty Images

Спорт и питание

Том – настоящий фанат единоборств, несколько лет он занимается бразильским джиу-джитсу и имеет синий пояс. В 2022-м он даже завоевал две золотые медали на одном из турниров.

Для подготовки к роли в фильме «Бронсон» Харди поставил себе задачу увеличить массу. Тренировался несколько раз в день и очень много ел. При этом Том старался выполнять те упражнения, которые доступны реальному Бронсону. Поэтому сделал упор на большее количество повторений. Например, как уверяет сам Том, однажды отжался 1000 раз.

«Я набирал примерно 3 кг в неделю без стероидов. Выполнял базовые упражнения. Перед тренировкой ел рис и курицу, после неё – пиццу, мороженое и запивал всё это колой. Да, не очень здоровая диета, но мне нужно было набирать вес».

Смешанными единоборствами Том увлёкся во время подготовки к съёмкам в картине «Воин». Там у актёра была иная задача – ему нужно было набрать мышечную массу и избавиться от жира, чтобы тело стало более рельефным.

«Мой день выглядел так: два часа – бокс, два часа — тайский бокс, два часа – джиу-джитсу, затем два часа хореографии и столько же – качалки. И так каждый день восемь недель», – признавался Харди.

Личная жизнь Тома Харди

Ещё студентом Том женился на актрисе Саре Уорд. Однако брак распался, когда актёр загремел в центр, где боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

Встречался с актрисой Рейчел Спид, которая родила ему сына Луи.

На съёмках драмы «Грозовой перевал» в 2009-м актёр познакомился с будущей супругой – актрисой Шарлоттой Райли. В 2014-м пара сыграла свадьбу, в браке родились дочь и сын.

Том Харди с женой Шарлоттой Райли Фото: Joe Maher/Getty Images

Топ-10 фильмов с Томом Харди

Критики не раз хвалили актёра за многогранность – он прекрасно смотрится в роли крутых героев боевиков и отлично воплощает драматические образы.

«Бронсон», Великобритания, Дания, 2008

Жанр: драма, биография

Режиссёр: Николас Виндинг Рефн

Главные актёры: Том Харди, Мэтт Кинг

Возрастные ограничения: 18+

Чтобы вжиться в образ знаменитого британского преступника Чарльза Бронсона, Том набрал почти 19 кг мышечной массы. Бронсон считается одним из самых опасных заключённых, из 72 лет своей жизни 50 он провёл в тюрьме.

Перед съёмками Харди несколько раз созванивался с Бронсоном, а также встречался лично. Преступник был восхищён тем, как Том готовится к роли. Говорят, якобы Бронсон даже сбрил свои усы и отправил их Харди в подарок. После выхода фильма заключённый написал благодарственное письмо со словами «Том похож на меня больше, чем я сам».

Кадр из фильма «Бронсон» Фото: «Кинопоиск»

«Начало», США, Великобритания, 2010

Жанр: фантастика, триллер

Режиссёр: Кристофер Нолан

Главные актёры: Леонардо Ди Каприо, Джозеф Гордон-Левитт, Том Харди

Возрастные ограничения: 12+

С этого фильма начались сотрудничество и дружба Кристофера Нолана и Тома Харди. Впоследствии актёр снялся ещё в двух проектах режиссёра. Когда в 2017-м кандидатуру Нолана рассматривали в качестве режиссёра новой бондианы, он признался, что видит в роли агента 007 только Харди.

В фильме Том сыграл небольшую, но запоминающуюся роль. Его герой – Имс, член команды Доминика Кобба (Леонардо Ди Каприо), блестящий имитатор, который может воплотить образ любого человека.

Кадр из фильма «Начало» Фото: «Кинопоиск»

«Воин», США, 2011

Жанр: драма, спорт

Режиссёр: Гэвин О’Коннор

Главные актёры: Джоэл Эдгертон, Том Харди, Ник Нолти

Возрастные ограничения: 12+

Ещё один фильм, где Тому пригодилась его отличная физическая подготовка. Правда, перед съёмками ему всё равно пришлось изрядно попотеть в ринге, оттачивая боксёрские навыки. По сюжету его герой – боец Томми – решает побороться на турнире за призовой фонд в $ 5 млн. Его соперником оказывается родной брат Брендан (Джоэл Эдгертон).

Оба актёра, несмотря на технически поставленные бои, получили серьёзные травмы. Эдгертон порвал боковую связку и выпал из процесса съёмок на полтора месяца, а Харди сломал пальцы на ноге и руке и пару рёбер. Зато боевой дуэт братьев получил номинацию на премию канала MTV за лучшую драку.

Кадр из фильма «Воин» Фото: «Кинопоиск»

«Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», США, Великобритания, 2012

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Кристофер Нолан

Главные актёры: Кристиан Бэйл, Том Харди, Энн Хэтэуэй

Возрастные ограничения: 18+

Кристофер Нолан восхищался этой работой Тома Харди и считает её одной из самых недооценённых в творческой копилке актёра. «Весь фильм Харди был в маске. И я был потрясён тем, что он делал, используя только глаза и брови», – говорил режиссёр.

Маску для злодея Бэйна создавали по трёхмерному слепку лица и черепа Тома. Также Харди пришлось носить обувь на платформе, чтобы возвышаться над своими коллегами. А ещё Том набрал около 15 кг!

Как признавался актёр, он давно мечтал сняться в супергеройском фильме и подписал контракт, не читая сценарий. Однако сцены боёв с Бэтменом давались Тому непросто, ведь он является его фанатом. «Было такое ощущение, что я избивал героя моего детства», – делился эмоциями Харди.

Кадр из фильма «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» Фото: «Кинопоиск»

«Самый пьяный округ в мире», США, 2012

Жанр: драма, криминал, биография

Режиссёр: Джон Хиллкоут

Главные актёры: Шайа Лабаф, Том Харди, Джейсон Кларк

Возрастные ограничения: 18+

Основой фильма стал роман Мэтта Бондуранта, который изложил историю своего деда и его братьев. Том Харди воплотил образ Форреста – одного из трёх братьев-бутлегеров, которые занимаются торговлей алкоголем во времена сухого закона.

Кстати, по сюжету Форрест худощавого телосложения, но Том не успел сбросить вес после съёмок в «Тёмном рыцаре».

Кадр из фильма «Самый пьяный округ в мире» Фото: «Кинопоиск»

«Безумный Макс: Дорога ярости», Австралия, США, 2015

Жанр: боевик, фантастика

Режиссёр: Джордж Миллер

Главные актёры: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт

Возрастные ограничения: 18+

Джордж Миллер, режиссёр предыдущих трёх фильмов о Безумном Максе, 17 лет пытался снять новую версию. Но по разным причинам производство откладывалось. Изначально к роли Макса Рокатански был готов вернуться Мэл Гибсон. Но через десяток лет признался, что, увы, постарел. Следующим кандидатом стал Хит Леджер. К сожалению, в 2008 году 28-летний актёр умер.

Главную роль мечтал получить Джереми Реннер, но Миллеру посоветовали обратить внимание на Тома Харди. Кроме того, его кандидатуру утвердил лично Гибсон.

Кадр из фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Фото: «Кинопоиск»

«Легенда», Великобритания, Франция, США, 2015

Жанр: драма, криминал, триллер

Режиссёр: Брайан Хелгеленд

Главные актёры: Том Харди, Эмили Браунинг, Дэвид Тьюлис

Возрастные ограничения: 18+

Том Харди сыграл сразу две роли – знаменитых гангстеров братьев-близнецов Реджи и Ронни Крэев. В 1960-е годы Крэй держали в страхе почти весь Лондон, их боялись конкуренты и другие авторитеты криминального мира. Братья славились своей жестокостью и мстительностью, поэтому с ними не связывалась даже полиция.

Критики хвалебно отзывались об игре Тома, он смог воплотить образы двух кардинально разных людей: Реджи отличался волевым характером и хитростью, а Ронни страдал от параноидальной шизофрении.

Кадр из фильма «Легенда» Фото: «Кинопоиск»

«Табу», Великобритания, 2017

Жанр: драма, триллер

Режиссёр: Андерс Энгстрем, Кристоффер Нюхольм

Главные актёры: Том Харди, Дэвид Хейман, Джонатан Прайс

Возрастные ограничения: 18+

Сценарий к восьмисерийному проекту Том написал в соавторстве со своим отцом Чипсом. Главный герой – авантюрист Джеймс Кезайя Делейни после 10-летнего отсутствия возвращается в родные земли. В наследство от умершего отца он получает остров Нутка на границе британских и американских владений.

На эту землю претендуют Ост-Индская компания и представители США. Однако Джеймс решает построить собственную торговую империю. Сериал должен был продлиться ещё на два сезона. Но из-за занятости Тома Харди съёмки заморозили.

Кадр из сериала «Табу» Фото: «Кинопоиск»

«Веном», США, Китай, 2018

Жанр: фантастика, боевик

Режиссёр: Рубен Фляйшер

Главные актёры: Том Харди, Мишель Уильямс, Риз Ахмед

Возрастные ограничения: 18+

На роль репортёра Эдди Брока, в чьё тело вселяется симбиот Веном, актёр согласился ради своего сына. Луи – большой поклонник Венома, поэтому Том не раздумывал и сразу же подписал контракт на целую трилогию.

Удивительно, но, несмотря на негативные отзывы критиков, все три части собрали в прокате рекордную кассу. Первый фильм принёс более $ 860 млн при бюджете в $ 100 млн, второй и третий – около $ 500 млн каждый.

Кадр из фильма «Веном 2» Фото: «Кинопоиск»

«Опустошение», Великобритания, США, 2025

Жанр: боевик

Режиссёр: Гарет Эванс

Главные актёры: Том Харди, Джесси Мей Ли, Тимоти Олифант

Возрастные ограничения: 18+

Один из последних боевиков с участием Тома Харди. Детектив Уокер расследует убийство криминального авторитета, выясняет, что в деле замешан сын кандидата в мэры. Парень бросается в бега, а детектив пытается его найти раньше, чем это сделает триада из Азии.

Кадр из фильма «Опустошение» Фото: «Кинопоиск»