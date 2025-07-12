Йога в парках Москвы — 2025: топ-8 мест с бесплатными занятиями

В некоторых столичных парках можно заниматься йогой совершенно бесплатно – нужно взять с собой только коврик. За окном наконец настоящее лето, а значит, пора наслаждаться погодой.

Поскольку в Москве сейчас стоит аномальная жара, расписание йога-классов может меняться. Обращайте внимание при записи. Также напоминаем: занятия спортом в жару могут негативно сказаться на вашем здоровье: выбирайте для тренировок раннее утро или поздний вечер, пейте достаточное количество воды в течение дня.

О чём расскажем:

Таганский парк

Адрес: ул. Таганская, д. 40-42

Заняться йогой под открытым небом – прекрасная возможность насладиться природой с пользой. Занятия идут по различным направлениям: хатха, кундалини, гвоздестояние и по другим медитативным техникам.

Площадка, где проходят уроки, располагается справа от кафе «Батут» на северо-восточной стороне парка.

Для занятий следует взять необходимые вещи и хорошее настроение. Опытные инструкторы приветствуют абсолютно любой уровень подготовки: совершенно неважно, пробовали вы ранее заниматься практикой или впервые решили освоить азы йоги.

Будьте уверены, здесь вам помогут понять технику основных поз или углубить свои навыки. Записаться на занятия просто: необходимо перейти в чат соответствующего мессенджера, указанного на сайте, дождаться анонса предстоящего урока и поставить «+».

Таганский парк Фото: РИА Новости

Сад «Эрмитаж»

Адрес: Каретный ряд, 3

С 20 мая на территории сада «Эрмитаж» проходят регулярные летние занятия «Йога для начинающих». Уроки включают упражнения для здоровой спины и элементы растяжки.

Занятия проходят под чутким руководством опытного тренера два раза в неделю: по понедельникам и пятницам с 10:00 до 11:00. Регистрация осуществляется на сайте.

Сад «Эрмитаж» Фото: РИА Новости

Парк искусств «Музеон»

Адрес: ул. Крымский Вал, 2

В парке искусств «Музеон» проходят еженедельные занятия йогой. Здесь традиционно собираются единомышленники, которые под руководством тренеров постигают азы разных стилей йоги. Если вы давно планировали начать заниматься йогой, но никак не решались, то это ваш шанс окунуться в мир хатха-йоги, виньяса-йоги, аэро-йоги и других направлений. Записаться можно по ссылке.

Кроме того, в парке регулярно проходят всевозможные фестивали йоги и музыки, семинары и мастер-классы от преподавателей различных школ.

Парк искусств «Музеон» Фото: РИА Новости

Парк «Северное Тушино»

Адрес: улица Свободы, 56

В парке три раза в неделю проходят занятия по курсу «Дыхательная гимнастика цигун»: вторник и четверг – с 11:00 до 13:00, а по субботам – с 17:00 до 19:00. Оздоровительная гимнастика «Цигун на пляже» проводится дважды в неделю: в понедельник и пятницу в утреннее время с 8:00 до 9:30. Регистрация не требуется.

Фото: ciricvelibor/istockphoto.com

Лианозовский парк

Адрес: ул. Угличская, владение 13

Летом парк по-настоящему преображается. Сюда приезжают москвичи и гости столицы, чтобы полюбоваться фонтанами, посидеть на лавочке в окружении деревьев. Для гостей с детьми в парке предусмотрены отдельные детские площадки, скейт-парк и множество других интересных локаций.

В парке регулярно проводятся бесплатные занятия йогой. Обычно для участия не требуется регистрация, однако лучше всего записываться заранее на сайте. Уроки по йоге подходят для начинающих, то есть предусматривают выполнение комплекса асан, где важно соблюдение определённой последовательности.

Фото: Prostock-Studio/istockphoto.com

Ландшафтный парк «Митино»

Адрес: ул. Пенягинская, 16

Бо́льшую часть парка занимает лес, поэтому сюда часто приходят люди, ценящие прогулки на свежем воздухе. Для удобств перемещений созданы прогулочные и велосипедные дорожки. Группы для занятий йогой обычно большие, поэтому следует записываться заранее через сайт.

Ландшафтный парк «Митино» Фото: vk.com/parkmitino

Музей-заповедник «Царицыно»

Адрес: ул. Дольская, 1

На танцевальной площадке регулярно проходят бесплатные занятия йогой и цигун. Дыхательная гимнастика цигун проводится по: понедельникам с 8:00 до 9:00, вторникам с 9:00 до 10:00 и с 11:00 до 12:00, четвергам с 9:00 до 10:00 и с 11:00 до 12:00, пятницам с 8:00 до 9:00, воскресеньям с 9:30 до 10:30.

В «Царицыно» один раз в неделю можно попробовать новое направление в йоге – йога в танце. Это своеобразный микс хатха-йоги с хореографией. Если вы хотите узнать, как могут сочетаться занятия хореографией под ритмичную музыку с йогой, то не упускайте свой шанс. Занятия «Йога в танце» идёт только по вторникам, с 14:00 до 15:00.

По средам ждут всех желающих на урок по тяньчжушаньскому цигуну, по расписанию с 8:00 до 9:00. По субботам с 12:30 до 13:30 можно посетить общий курс по йоге.

Музей-заповедник «Царицыно» Фото: tsaritsyno-museum.ru

Сад имени Баумана

Адрес: Старая Басманная улица, 15 А, стр. 4

Расположенный в самом центре города сад имени Баумана привлекает жителей и туристов своей необыкновенной природой, спокойствием и гармонией, которая позволяет отбросить посторонние мысли и насладиться единением с окружающим разнообразием цветов и деревьев.

Именно здесь регулярно проходят занятия йогой. При этом участник может выбрать удобное для него время – утреннее или вечернее. Уровень мастерства совершенно не важен: инструкторы помогут освоить несложные асаны. Определённой платы за уроки нет, занятия проходят по системе «донейшн», то есть участник сам решает, какую сумму он пожертвует. Регистрация осуществляется на сайте.

Сад имени Баумана Фото: РИА Новости

Что взять с собой на занятия йогой

Список необходимых вещей небольшой.

Коврик для йоги. Он может быть любого цвета или формы, однако эта вещь – залог комфортных занятий. Бутылка воды. Хоть йога и не является спортом в традиционном понимании, но занятия ей могут отнять немало сил, поэтому придётся восполнять водный баланс. Особенно когда на улице жара. Удобная одежда. Йога – довольно активное направление. Исходя из этого, следует выбирать одежду, которая не будет сковывать движения. Перекус. В зависимости от интенсивности и времени занятий вам потребуется лёгкий перекус: орехи, фрукты или бутерброд.