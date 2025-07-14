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10 упражнений на диске здоровья для похудения: комплекс тренировок

Как похудеть с помощью диска здоровья? Топ-10 эффективных упражнений
Светлана Ибрагимова Артём Опальницкий
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Как похудеть с помощью диска здоровья?
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Простой тренажёр был популярен в прошлом веке, но пользуется спросом и по сей день.

Диск здоровья – спортивное приспособление, которое появилось довольно давно, однако сейчас обрело новую популярность. Этот тренажёр позволяет выполнять повороты корпуса, что способствует сжиганию калорий, развитию гибкости и мобильности. Чтобы добиться результата, нужно знать, как правильно на нём заниматься.

О чём расскажем:

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Чем полезен диск здоровья?

<a href="https://www.championat.com/authors/7670/1.html">Артем Опальницкий</a>
Артем Опальницкий
фитнес-тренер и нутрициолог DDX Fitness

«Тренды всегда цикличны. Если раньше диском здоровья пользовались наши бабушки и мамы, надеясь поддерживать себя в форме дома, сейчас этот тренажёр дошёл до фитнес-клубов. Как его только не называли: «диск Грация», «диск вращения» или просто «круг здоровья». Он активно рекламировался в 1990-х как приспособление для похудения и пользовался спросом у домохозяек».

Диск здоровья – это простое оборудование, предназначенное для укрепления мышц, улучшения гибкости, координации и развития вестибулярного аппарата. Он представляет собой два соединённых между собой диска, которые вращаются на шариках, позволяя выполнять скручивания и повороты.

Тренироваться с диском достаточно удобно, он занимает гораздо меньше места, чем велотренажёр, эллипс или беговая дорожка. К тому же большинству занимающихся будет легко освоить технику движения. Достаточно встать на него и начать поворачивать корпус в разные стороны, стараясь сохранить одну из частей корпуса неподвижной. Если раньше диск здоровья представлял собой металлический вращающийся блин, то сейчас это более лёгкий вариант с массажными вставками для стоп.

При выполнении различных упражнений на вращающемся диске включаются прямая и косые мышцы живота, мышцы ног и спины. Существует вариант движения с согнутыми коленями, где в работу включаются квадрицепсы. Регулярное выполнение упражнений на диске здоровья поможет укрепить и мышцы кора.

Фото: Светлана Ибрагимова

Насколько эффективен диск здоровья?

Чаще всего область использования диска здоровья сводится к похудению в области живота. Однако физическая нагрузка лишь часть процесса похудения. Прежде всего потеря веса происходит за счёт снижения калорийности рациона и налаживания режима сна и отдыха. Тренировки тоже дают эффект, но надеяться только на них точно не стоит.

Диск можно использовать в качестве разминки перед силовыми упражнениями, в качестве кардио между подходами, в конце тренировки, чтобы снизить пульс (при умеренном темпе).

Помимо этого диск:

  • помогает включить мышцы кора, бёдер, спины и ягодиц;
  • улучшает координацию и подвижность позвоночника;
  • даёт лёгкую кардионагрузку на сердце;
  • улучшает координацию движений и гибкость позвоночника;
  • может использоваться в качестве восстановления после длительного отсутствия физической нагрузки.

Фото: istockphoto.com/Aneduard

Кому можно и нельзя заниматься на диске здоровья?

На этом тренажёре может заниматься каждый: от новичка до уже опытного спортсмена. Людям с сидячим образом жизни будут полезны тренировки с диском вечером после тяжёлого рабочего дня. Пожилым людям он подойдёт при отсутствии ограничений и противопоказаний по здоровью. Если какие-то силовые упражнения вам противопоказаны, можно использовать диск как альтернативную двигательную активность. Однако если вы не уверены, стоит проконсультироваться с врачом перед началом занятий.

Если у вас есть заболевания позвоночника (грыжи, протрузии, остеохондроз), проблемы с тазобедренными суставами или коленями, повышенное давление или другие болезни сердца, воздержитесь от выполнения упражнений на диске здоровья. Или предварительно спросите совета специалиста, чтобы исключить последствия.

Фото: istockphoto.com / EyeEm Mobile GmbH

Топ-10 упражнений для похудения с диском здоровья

Главное правило любых тренировок – регулярность. Если хотите добиться снижения веса, обязательно создайте дефицит калорий. Это даст гораздо больший результат, чем использование одной физической нагрузки.

Вращение с опорой на стулья

Техника выполнения

  • Найдите два устойчивых стула и поставьте их по обе стороны от диска.
  • Встаньте на диск. Возьмитесь руками за спинки стульев.
  • Создавайте вращение в разные стороны за счёт поворота ног. Работайте в максимальной амплитуде, но без чувства дискомфорта.
  • Выполните 25-30 движений в каждую сторону или работайте на время (45-60 сек).

Вращение с опорой о стену

Техника выполнения

  • Поставьте диск рядом со стеной и встаньте на него лицом к стене.
  • Обопритесь руками о стену (ширина удобная, произвольная).
  • Выполняйте плавные повороты корпуса, помогайте себе скручивать корпус, отталкиваясь руками.
  • Выполняйте минуту.

Свободное вращение

Техника выполнения

  • Встаньте ровно на диск, выпрямите спину, руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
  • Начните медленно вращаться в разные стороны, постепенно увеличивая темп.
  • Выполняйте в течение минуты.

Вращение с приседаниями

Техника выполнения

  • Встаньте ровно на диск, выпрямите спину, руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
  • Сделайте вращение в одну и в другую стороны.
  • Затем вернитесь в прямое положение и выполните классическое приседание. После этого выпрямитесь.
  • Сделайте 12-15 повторений.

Вращения с попеременной работой рук

Техника выполнения

  • Встаньте ровно на диск, выпрямите спину, руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
  • Начните медленно вращаться в разные стороны, постепенно увеличивая темп.
  • Работайте руками, как при беге, попеременно выпрямляя их перед собой.
  • Выполняйте в течение минуты.

Ленивые повороты

Техника выполнения

  • Возьмите стул и положите диск на него.
  • Сядьте на диск, а стопы поставьте на пол.
  • Руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
  • Начните поворачивать корпус из стороны в сторону. Работайте в максимальной амплитуде, но без чувства дискомфорта.
  • Выполняйте движение в течение минуты.

Противоположное вращение

Техника выполнения

  • Встаньте ровно на диск, выпрямите спину, руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
  • Начните медленно вращаться, постепенно увеличивая темп. Поворачивайте корпус в одну сторону, а ноги – в другую.
  • Выполните 15-20 повторений.

Вращающаяся планка

Техника выполнения

  • Примите упор лёжа, руки поставьте на диск.
  • Тело – прямая линия, без провисания в пояснице. Не задирайте таз вверх.
  • Начните небольшое движение руками в разные стороны.
  • Верхняя часть корпуса поворачивается, но нижняя должна остаться неподвижной.
  • Выполняйте упражнение в течение минуты.

Повороты на одной ноге

Техника выполнения

  • Встаньте на диск одной ногой, вторую держите в воздухе.
  • Руки зафиксируйте на боках или в свободном положении.
  • Начните вращаться сначала в одну, потом в другую сторону.
  • Поменяйте ногу и повторите упражнение.
  • Выполните 15-20 повторений на каждую ногу.

Сидячее вращение

Техника выполнения

  • Положите диск на пол и сядьте на него.
  • Согнутые ноги оторвите от пола, корпус отклоните назад.
  • Руки поставьте за спиной на полу.
  • Начните вращение из стороны в сторону, придавайте движению импульс с помощью рук.
  • Выполняйте движение в течение одной-двух минут.

Особенности занятий

Во время тренировки стоит обратить внимание сразу на несколько важных моментов:

  • выполняйте упражнения на ровной поверхности;
  • можно заниматься в обуви, а можно делать упражнения босиком, это будет дополнительно стимулировать кровообращение в стопах;
  • если у вас есть проблемы с балансом, подготовьте опору для себя (используйте стену или стул);
  • вы можете объединить несколько или сразу 10 упражнений в комплекс и выполнять его в течение 10-15 минут;
  • выберите несколько понравившихся движений и выполняйте их между силовыми упражнениями, активное восстановление поможет сжечь чуть больше калорий;
  • всегда выполняйте движение плавно, без рывков и резких движений;
  • колени могут быть слегка согнуты, а позвоночник должен находиться в нейтральном положении;
  • увеличивайте нагрузку постепенно, добавляя время или количество повторений.
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Диск здоровья всего лишь вспомогательный инструмент. Не делайте его единственно возможным вариантом физической нагрузки. Комбинируйте её разные виды и следите за питанием и образом жизни. Такой подход точно даст положительный результат.

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