Как похудеть с помощью диска здоровья? Топ-10 эффективных упражнений

Диск здоровья – спортивное приспособление, которое появилось довольно давно, однако сейчас обрело новую популярность. Этот тренажёр позволяет выполнять повороты корпуса, что способствует сжиганию калорий, развитию гибкости и мобильности. Чтобы добиться результата, нужно знать, как правильно на нём заниматься.
О чём расскажем:
- Чем полезен диск здоровья?
- Насколько эффективен диск здоровья?
- Кому можно и нельзя заниматься на диске здоровья?
- Топ-10 упражнений для похудения с диском здоровья
- Особенности занятий
Чем полезен диск здоровья?
«Тренды всегда цикличны. Если раньше диском здоровья пользовались наши бабушки и мамы, надеясь поддерживать себя в форме дома, сейчас этот тренажёр дошёл до фитнес-клубов. Как его только не называли: «диск Грация», «диск вращения» или просто «круг здоровья». Он активно рекламировался в 1990-х как приспособление для похудения и пользовался спросом у домохозяек».
Диск здоровья – это простое оборудование, предназначенное для укрепления мышц, улучшения гибкости, координации и развития вестибулярного аппарата. Он представляет собой два соединённых между собой диска, которые вращаются на шариках, позволяя выполнять скручивания и повороты.
Тренироваться с диском достаточно удобно, он занимает гораздо меньше места, чем велотренажёр, эллипс или беговая дорожка. К тому же большинству занимающихся будет легко освоить технику движения. Достаточно встать на него и начать поворачивать корпус в разные стороны, стараясь сохранить одну из частей корпуса неподвижной. Если раньше диск здоровья представлял собой металлический вращающийся блин, то сейчас это более лёгкий вариант с массажными вставками для стоп.
При выполнении различных упражнений на вращающемся диске включаются прямая и косые мышцы живота, мышцы ног и спины. Существует вариант движения с согнутыми коленями, где в работу включаются квадрицепсы. Регулярное выполнение упражнений на диске здоровья поможет укрепить и мышцы кора.
Фото: Светлана Ибрагимова
Насколько эффективен диск здоровья?
Чаще всего область использования диска здоровья сводится к похудению в области живота. Однако физическая нагрузка лишь часть процесса похудения. Прежде всего потеря веса происходит за счёт снижения калорийности рациона и налаживания режима сна и отдыха. Тренировки тоже дают эффект, но надеяться только на них точно не стоит.
Диск можно использовать в качестве разминки перед силовыми упражнениями, в качестве кардио между подходами, в конце тренировки, чтобы снизить пульс (при умеренном темпе).
Помимо этого диск:
- помогает включить мышцы кора, бёдер, спины и ягодиц;
- улучшает координацию и подвижность позвоночника;
- даёт лёгкую кардионагрузку на сердце;
- улучшает координацию движений и гибкость позвоночника;
- может использоваться в качестве восстановления после длительного отсутствия физической нагрузки.
Фото: istockphoto.com/Aneduard
Кому можно и нельзя заниматься на диске здоровья?
На этом тренажёре может заниматься каждый: от новичка до уже опытного спортсмена. Людям с сидячим образом жизни будут полезны тренировки с диском вечером после тяжёлого рабочего дня. Пожилым людям он подойдёт при отсутствии ограничений и противопоказаний по здоровью. Если какие-то силовые упражнения вам противопоказаны, можно использовать диск как альтернативную двигательную активность. Однако если вы не уверены, стоит проконсультироваться с врачом перед началом занятий.
Если у вас есть заболевания позвоночника (грыжи, протрузии, остеохондроз), проблемы с тазобедренными суставами или коленями, повышенное давление или другие болезни сердца, воздержитесь от выполнения упражнений на диске здоровья. Или предварительно спросите совета специалиста, чтобы исключить последствия.
Фото: istockphoto.com / EyeEm Mobile GmbH
Топ-10 упражнений для похудения с диском здоровья
Главное правило любых тренировок – регулярность. Если хотите добиться снижения веса, обязательно создайте дефицит калорий. Это даст гораздо больший результат, чем использование одной физической нагрузки.
Вращение с опорой на стулья
Техника выполнения
- Найдите два устойчивых стула и поставьте их по обе стороны от диска.
- Встаньте на диск. Возьмитесь руками за спинки стульев.
- Создавайте вращение в разные стороны за счёт поворота ног. Работайте в максимальной амплитуде, но без чувства дискомфорта.
- Выполните 25-30 движений в каждую сторону или работайте на время (45-60 сек).
Вращение с опорой о стену
Техника выполнения
- Поставьте диск рядом со стеной и встаньте на него лицом к стене.
- Обопритесь руками о стену (ширина удобная, произвольная).
- Выполняйте плавные повороты корпуса, помогайте себе скручивать корпус, отталкиваясь руками.
- Выполняйте минуту.
Свободное вращение
Техника выполнения
- Встаньте ровно на диск, выпрямите спину, руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
- Начните медленно вращаться в разные стороны, постепенно увеличивая темп.
- Выполняйте в течение минуты.
Вращение с приседаниями
Техника выполнения
- Встаньте ровно на диск, выпрямите спину, руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
- Сделайте вращение в одну и в другую стороны.
- Затем вернитесь в прямое положение и выполните классическое приседание. После этого выпрямитесь.
- Сделайте 12-15 повторений.
Вращения с попеременной работой рук
Техника выполнения
- Встаньте ровно на диск, выпрямите спину, руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
- Начните медленно вращаться в разные стороны, постепенно увеличивая темп.
- Работайте руками, как при беге, попеременно выпрямляя их перед собой.
- Выполняйте в течение минуты.
Ленивые повороты
Техника выполнения
- Возьмите стул и положите диск на него.
- Сядьте на диск, а стопы поставьте на пол.
- Руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
- Начните поворачивать корпус из стороны в сторону. Работайте в максимальной амплитуде, но без чувства дискомфорта.
- Выполняйте движение в течение минуты.
Противоположное вращение
Техника выполнения
- Встаньте ровно на диск, выпрямите спину, руки расположите перед собой на уровне груди или нижней части рёбер.
- Начните медленно вращаться, постепенно увеличивая темп. Поворачивайте корпус в одну сторону, а ноги – в другую.
- Выполните 15-20 повторений.
Вращающаяся планка
Техника выполнения
- Примите упор лёжа, руки поставьте на диск.
- Тело – прямая линия, без провисания в пояснице. Не задирайте таз вверх.
- Начните небольшое движение руками в разные стороны.
- Верхняя часть корпуса поворачивается, но нижняя должна остаться неподвижной.
- Выполняйте упражнение в течение минуты.
Повороты на одной ноге
Техника выполнения
- Встаньте на диск одной ногой, вторую держите в воздухе.
- Руки зафиксируйте на боках или в свободном положении.
- Начните вращаться сначала в одну, потом в другую сторону.
- Поменяйте ногу и повторите упражнение.
- Выполните 15-20 повторений на каждую ногу.
Сидячее вращение
Техника выполнения
- Положите диск на пол и сядьте на него.
- Согнутые ноги оторвите от пола, корпус отклоните назад.
- Руки поставьте за спиной на полу.
- Начните вращение из стороны в сторону, придавайте движению импульс с помощью рук.
- Выполняйте движение в течение одной-двух минут.
Особенности занятий
Во время тренировки стоит обратить внимание сразу на несколько важных моментов:
- выполняйте упражнения на ровной поверхности;
- можно заниматься в обуви, а можно делать упражнения босиком, это будет дополнительно стимулировать кровообращение в стопах;
- если у вас есть проблемы с балансом, подготовьте опору для себя (используйте стену или стул);
- вы можете объединить несколько или сразу 10 упражнений в комплекс и выполнять его в течение 10-15 минут;
- выберите несколько понравившихся движений и выполняйте их между силовыми упражнениями, активное восстановление поможет сжечь чуть больше калорий;
- всегда выполняйте движение плавно, без рывков и резких движений;
- колени могут быть слегка согнуты, а позвоночник должен находиться в нейтральном положении;
- увеличивайте нагрузку постепенно, добавляя время или количество повторений.
Диск здоровья всего лишь вспомогательный инструмент. Не делайте его единственно возможным вариантом физической нагрузки. Комбинируйте её разные виды и следите за питанием и образом жизни. Такой подход точно даст положительный результат.