Салат с фасолью и сухариками: 3 лучших пошаговых рецепта

В материале найдёте не только классический вариант блюда, но и его популярные версии.

Салат с фасолью и сухарями — это сытное, полезное и простое блюдо, которое подходит как для будничного, так и для торжественного стола. Он сочетает в себе нежную текстуру фасоли, хруст сухариков и свежесть овощей. Из-за своей универсальности может подаваться как самостоятельное блюдо или как дополнение к основному.

Блюдо завоевало популярность благодаря своей доступности, минимуму времени на приготовление и возможности экспериментировать с ингредиентами. Оно подходит для вегетарианцев (при отсутствии мясных добавок), прекрасно вписывается в рацион правильного питания и позволяет легко адаптировать рецепт под индивидуальные вкусовые потребности.

Рецепт салата с фасолью

Классический салат с фасолью

Фото: istockphoto.com/La_vanda

Классический салат уместен для употребления на завтрак, обед и даже на ужин. Также он отлично подходит для перекуса.

Время приготовления: 15-20 минут

Количество порций: 4-6

Калорийность: ~125 ккал на 100 г

Белки: 6,5 г

Жиры: 8 г

Углеводы: 8,5 г

Ингредиенты (на четыре-шесть порций):

фасоль (красная или белая) — 1 банка (250-300 г);

сухарики (из белого или ржаного хлеба) — 100 г;

огурцы свежие — 2 шт. (около 200 г);

помидоры — 2 шт. (около 200-250 г);

лук — 1 головка или пучок зелёного;

майонез низкой жирности — 3 ст. л. (лучше заменить на йогурт с горчицей);

соль, чёрный перец — по усмотрению;

зелень — по желанию (укроп, петрушка, базилик).

Фасоль — главный ингредиент салата. Можно использовать как предварительно отваренную сухую фасоль, так и консервы. Красная фасоль придаёт блюду насыщенный цвет и выраженный вкус, белая — более нежная и мягкая.

Сухарики проще всего приобрести в магазине, но можно и приготовить самостоятельно, обжарив нарезанный хлеб на сковороде или в духовке с добавлением масла и специй.

Фото: istockphoto.com/brebca

Овощи придают салату свежесть и сочность. Огурцы обеспечивают хруст и лёгкость, помидоры — сладость и кислоту, а лук (репчатый или зелёный) добавляет пикантность. Заправка связывает все компоненты салата. Традиционно используется майонез, но для более лёгкого варианта подойдут йогурт, подсолнечное масло или иные соусы на ваш выбор.

В зависимости от предпочтений, в салат можно добавить:

копчёную колбасу, курицу или ветчину — для мясного варианта;

сыр (твёрдый или мягкий) — для более выраженного вкуса;

консервированную кукурузу — для сладких нот;

болгарский перец — для яркости и свежести;

яйца — для дополнительной питательности.

Все эти компоненты гармонично сочетаются с базовыми ингредиентами, расширяя вкусовую палитру блюда.

Способ приготовления

Подготовка фасоли

Если используется сухая фасоль, её необходимо предварительно замочить. Для этого фасоль заливают холодной водой на шесть-восемь часов (можно на ночь), после чего варят до мягкости в подсоленной воде. Важно не переварить: фасоль должна держать форму. После варки воду сливают, фасоль охлаждают. Если используется консервированная фасоль, её нужно просто промыть под проточной водой и дать обсохнуть — это удалит излишки соли и консервантов.

Фото: istockphoto.com/Tachjang

Подготовка овощей

Овощи тщательно моют и нарезают. Огурцы — мелкими кубиками или полукольцами. Помидоры — дольками или кусочками (желательно использовать мясистые сорта, чтобы избежать лишней жидкости). Лук — тонкими полукольцами или мелкими кубиками; можно ошпарить кипятком, чтобы убрать горечь. Зелень (укроп, петрушка, кинза) мелко шинкуется по вкусу.

Смешивание ингредиентов

Порядок смешивания имеет значение. Сначала соединяются фасоль и овощи. После добавляется заправка и тщательно перемешивается. Сухарики добавляются непосредственно перед подачей, чтобы они сохранили хруст. Если салат готовится заранее, сухарики лучше подать отдельно, чтобы каждый добавил их в свою порцию. Это особенно актуально для праздничного стола.

Популярные вариации рецепта

Салат с фасолью, сухариками и курицей

Фото: istockphoto.com/MirkoVuckovic

Более сытный и полезный вариант – салат с фасолью, сухариками и курицей.

Время приготовления: 30 минут (при использовании готового куриного филе)

Количество порций: 4-6

Калорийность: ~135 ккал на 100 г

Белки: 9,8 г

Жиры: 7,5 г

Углеводы: 9,2 г

Ингредиенты (на четыре-шесть порций):

фасоль консервированная — 1 банка (около 250-300 г);

куриное филе отварное или запечённое — 300 г;

сухарики ржаные или пшеничные — 100 г;

огурцы свежие — 2 шт. (около 200 г);

лук красный или зелёный — 1 небольшая головка или пучок;

соус по вкусу — 3-4 ст. л.;

соль, чёрный перец, зелень — по желанию.

Способ приготовления

1. Куриное филе нарежьте мелкими кубиками.

Фото: istockphoto.com/VeselovaElena

2. Огурцы и лук покрошите. Если лук репчатый, можно предварительно его ошпарить кипятком.

3. Фасоль промойте и дайте воде стечь.

4. Смешайте все ингредиенты в чашке, в последнюю очередь добавьте сухари.

Салат с фасолью, сухариками и копчёной колбасой

Фото: istockphoto.com/Ann_Zhuravleva

Ещё одна вкусная версия блюда – салат с фасолью, сухариками и копчёной колбасой.

Время приготовления: 20 минут

Количество порций: 4-5

Калорийность: ~180 ккал на 100 г (сильно зависит от типа используемой колбасы)

Белки: 8,5 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 9 г

Ингредиенты (на четыре-пять порций):

фасоль консервированная — 1 банка (250-300 г);

копчёная колбаса — 200 г;

сухарики со вкусом бекона или классические — 100 г;

помидоры (желательно плотные сорта) — 2 шт.;

лук зелёный — 1 пучок;

смесь сметаны с горчицей — 3 ст. л.;

чеснок, соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

1. Нарежьте колбасу соломкой или мелкими кубиками.

Фото: istockphoto.com/Ann_Zhuravleva

2. Помидоры порежьте небольшими кусочками, дайте стечь соку.

3. Фасоль промойте, удалите жидкость.

4. В салатнице смешайте все ингредиенты, добавьте сухари и подавайте на стол.

Подача и оформление

Для обычного приёма пищи блюдо подаётся в глубокой салатнице. Если у вас гости или хочется сделать ужин особенным, подавайте салат в порционных креманках. Интересные варианты – подача на листьях салата или в тарталетках.

Сервировка должна быть простой, но аккуратной. Для украшения подойдут веточки свежей зелени, паприка или молотый перец для лёгкого цвета. Допускается добавить на стол кольца маслин или оливок, тёртый сыр или половинки перепелиных яиц.

Полезные свойства салата

Питательная ценность фасоли

Лана Леонова системный нутрициолог «Фасоль служит источником растительного белка, который особенно важен для людей, придерживающихся вегетарианского или умеренно растительного рациона. Помимо белка, фасоль богата сложными углеводами и пищевыми волокнами, которые способствуют длительному насыщению и стабилизации уровня глюкозы в крови».

Также в бобах содержатся витамины группы B, железо, магний и калий — микроэлементы, играющие ключевую роль в поддержании энергетического обмена, нормальной работы сердца и нервной системы.

Польза сухариков и овощей

Если сухарики приготовлены дома, без лишнего масла и соли, их польза значительно возрастает. Особенно полезны сухарики из цельнозернового хлеба — они содержат больше клетчатки, витаминов группы B и минералов, чем их рафинированные аналоги.

Обычные магазинные сухари — это источник сложных углеводов, небольшого количества растительного белка и клетчатки. При умеренном потреблении они вполне допустимы в рационе. Предпочтение лучше отдавать продуктам с минимальным составом: мука, соль, немного растительного масла.

Сухарики со вкусами (бекона, сыра, грибов и другие), как правило, содержат ароматизаторы, усилители вкуса, красители и больше соли. В условиях выживания или фуршета — допустимы, однако в повседневном питании их рекомендуется использовать реже. Такие сухарики скорее выполняют вкусовую и декоративную роль, чем несут питательную ценность.

Фото: istockphoto.com/Valentina Perfilyeva

Свежие огурцы, помидоры, лук и зелень обогащают блюдо витаминами A, C, K, а также антиоксидантами и естественной влагой. Они способствуют улучшению пищеварения, оказывают лёгкий детокс-эффект и делают салат менее калорийным.

Вам стоит попробовать этот салат, если вы не любите проводить много времени на кухне, но хотите питаться полноценно и сбалансированно. Блюдо не требует сложных ингредиентов, готовится быстро и легко вписывается в будничное меню или в рацион на выезд.

Салат с фасолью может не подойти людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно в фазе обострения. При склонности к метеоризму, синдромe раздражённого кишечника, гастрите или панкреатите стоит ограничить количество бобовых или заменить фасоль на более легкоусвояемые продукты.