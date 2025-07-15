С чем носить шорты в 2025 году: 20 модных образов для мужчин и женщин

Шорты остаются мастхэвом летнего гардероба благодаря своему комфорту и универсальности. В новом сезоне дизайнеры предлагают переосмысленные интерпретации классических моделей, делая акцент на универсальности, экологичных материалах и смелых фасонах.
Списки трендов включают как спортивные и уличные варианты, так и элегантные решения для офиса и вечеринок.
«Разбираем, как носить шорты в 2025 году, с чем их сочетать и какие аксессуары добавят образу завершённости».
Модные модели шорт: общие тенденции
Шорты пришли в повседневный гардероб из военной и спортивной формы. Широкое распространение эта одежда получила в XX веке. Сейчас настолько богатый выбор различных шорт, что просто невозможно остановиться на одной или двух моделях.
Шорты Demix
Фото: Demix
Спортивные шорты
В 2025 году бренды предлагают шорты как для профессионального спорта, так и для повседневной носки. Для занятий стоит выбирать модели из лёгких, влагоотводящих тканей (полиэстер, хлопок с добавлением эластана). Для комфорта носите спортивные шорты из хлопка.
В 2025 году актуальны варианты оверсайз, яркие неоновые оттенки (лаймовый, фуксия), модели с боковыми разрезами.
Шорты Peserico/«Кашемир и Шёлк»
Фото: «Кашемир и Шёлк»
Джинсовые шорты
Шорты из денима — неотъемлемый элемент городского стиля. Этим летом в женских коллекциях актуальны шорты с высокой посадкой, потёртостями и вышивкой. Популярны модели бермуды и укороченные шорты с рваными краями.
Мужчинам дизайнеры предлагают прямой крой и длину до колена. В тренде — джинсовые шорты с эффектом vintage wash (выстиранные).
Шорты befree
Фото: befree
Шорты из льна
Льняные шорты — идеальный вариант для жаркой погоды. В этом сезоне актуальны естественные природные оттенки и пастельные тона. Шорты из льна можно надеть в офис, носить их на отдыхе или создать удобный повседневный образ.
Шорты со льном O'STIN
Фото: O'STIN
Шорты-карго
Модели карго сейчас на пике популярности. Путешественники и просто практичные люди выбирают их благодаря удобным карманам и износостойким материалам. Среди расцветок преобладают хаки, оливковый и чёрный. В женских коллекциях возможны розовый и пудровый.
Шорты карго Outventure/«Спортмастер»
Фото: Outventure
Классические и элегантные шорты
Бермуды строгого кроя и длиной до колена остаются актуальными в мужских и женских коллекциях. Они подходят для деловых образов на лето и легко могут переходить в осенний гардероб. Элегантные модели, выполненные из вискозы и шёлка, помогут создать вечерние образы.
Шорты Peserico/«Кашемир и Шёлк»
Фото: «Кашемир и Шёлк»
Короткие шорты
В этом сезоне дизайнеры добавили в мужские коллекции ультракороткие варианты длиной до середины бедра. Ещё один хит сезона — женские шорты, напоминающие мужское нижнее бельё. Разумеется, в арсенале девушек также остаются джинсовые мини. А ещё фишка сезона — укороченный трикотаж, который самые смелые могут носить с офисными лоферами или даже с туфлями.
Шорты Befree
Фото: Befree
Шорты для женщин: с чем сочетать
Летом шорты становятся одним из важных элементов гардероба каждой модницы. В зависимости от выбора модели и сочетания с другими вещами можно создавать образы в разных стилях.
Футболки и поло
Традиционно шорты носят с футболками и рубашками-поло. Стилистически достаточно просто подобрать комплекты на разные случаи: от занятий спортом до деловых встреч и вечеринок.
Шорты befree
Фото: befree
Как выбрать цвет и принт?
- Базовые оттенки подходят для лаконичных образов. Например, белые шорты с чёрной футболкой — универсальный вариант для прогулки.
- Яркие акценты: лаймовый, винный и светлые оттенки кобальтово-синего — трендовые цвета лета-2025.
- Принты: горизонтальная полоска визуально расширяет силуэт, а анималистичные принты (под леопарда, зебру, змею) добавляют дерзости.
Образ от Sela
Фото: Sela
В зависимости от выбранной обуви будет меняться и стиль. Например, балетки с квадратным носом делают отсылку к преппи. Ретромодели кроссовок или кед — к стилю 80-90-х. Лоферы уведут образ ближе к классике.
Рубашки
Шорты сейчас не только пляжная и спортивная одежда. В сочетании с рубашкой они могут составить луки на разные случаи. Классическая модель поможет создать деловой образ. А если завязать её узлом, то после офиса можно сразу отправиться на вечеринку.
Образ от Zarina
Фото: Zarina
Как завязывать:
- стандартный узел на талии: просто завяжите концы рубашки, регулируя её длину;
- с помощью резинки: закрепите тонкую резинку на концах рубашки и скрутите «хвостики» в жгуты – получится что-то типа розы;
- с помощью топа: проденьте концы рубашки через резинку топа или спортивного лифа и завяжите узел чуть ниже линии груди. Такой акцент зрительно удлиняет фигуру.
Правильно подобранная обувь будет акцентом на определённом стиле. В этом сезоне актуальны прозрачные сандалии на каблуке. «Гладиаторы» с множеством ремешков и свободные шорты — для тех, кто предпочитает бохо. С рубашкой хорошо будут смотреться и удобные балетки, и узконосые классические туфли.
Толстовки и свитшоты
Спортивный верх в сочетании с шортами позволит создать актуальный образ в стиле спорт-шик. Выбирайте модели из качественных тканей: хлопка или шерсти с добавлением кашемира и шёлка.
- Оверсайз-толстовка с укороченными шортами и массивными кроссовками — тренд на контраст объёмов.
- Свитшоты пастельных тонов (фисташковый, пудрово-розовый) с джинсовыми или хлопковыми шортами — нежный летний лук.
- Подберите к этому образу кроссовки на платформе, яркие кеды или эспадрильи — сочетайте стиль и комфорт.
Образ от Puma/«Спортмастер»
Фото: Puma
Топы и блузки
В этом сезоне шорты легко врываются в вечернюю моду. В сочетании с изящным топом или блузкой можно создать красивый образ на выход, а в комбинации с базовыми вещами – актуальный повседневный лук.
- Короткие топы с завязками составят пару для шорт с завышенной талией. В зависимости от материалов они подойдут для повседневных образов или для вечеринок.
Образ от O′STIN
Фото: O′STIN
- Шёлковую блузку можно надеть с классическими шортами-бермудами и отправиться на свидание в ресторан или даже на свадьбу к подруге.
Босоножки на платформе подойдут для образа в уличном стиле, а обувь на шпильке — для торжественного выхода.
Шорты Sela
Фото: Sela
Жилеты и жакеты
Вообще, шорты настолько универсальная одежда, что можно экспериментировать как угодно:
- наденьте джинсовые шорты с кожаной жилеткой и грубыми ботинками. У вас получится брутальный лук в стиле милитари с отсылкой к 90-м;
- кожаные шорты в сочетании с удлинённым жилетом и босоножками на каблуках создадут актуальный женственный образ;
- льняной жакет и льняные шорты — стиль «курортный шик».
В тренде монохромные образы в пастельных сдержанных тонах. С классической обувью и сумкой этот комплект можно надеть в офис, а с эспадрильями или сандалами – выгуливать на отдыхе.
образ от Fabiana Filippi
Фото: Fabiana Filippi
Аксессуары
Лето — идеальное время, чтобы носить небольшие сумочки на тонком ремешке или на цепочке. Для похода на пляж или пикника возьмите плетёную сумку из рафии. Комфортным вариантом для города станут мини-рюкзаки.
Из головных уборов актуальны бейсболки (уличный стиль), панамы (пляжная мода) и шляпы (курортный шик). А вот платки и косынки в этом сезоне предлагается использовать нетрадиционно — например, делая яркий акцент на талии.
Шорты для мужчин
С каждым годом шорты отвоёвывают всё больше пространства в мужском гардеробе. В этом сезоне дизайнеры предлагают различные стили и комбинации, то возвращаясь к стилю 90-х, то предлагая ультрамодные решения.
Футболки и поло
Вечная классика, которую можно обыграть по своему вкусу.
- Базовые белые или чёрные футболки в сочетании с джинсовыми шортами дают универсальный кэжуал-образ. Добавьте к нему ретромодели кроссовок adidas Samba и Nike Cortez, актуальные в этом сезоне.
- Поло в полоску и бермуды отсылают к стилю преппи, актуальному для летних вечеринок. Дополните образ лоферами или оксфордами.
Образ от Zarina
Фото: Zarina
В тренде тёмные вариации сапфирово-синего или кобальтово-синего. Актуальны классические мужские оттенки: бежевый, графитовый, хаки и чёрный. Для повседневных и пляжных образов можно добавить немного красок: бордовый, горчичный, коралловый, голубой.
Рубашки
В зависимости от моделей сочетание рубашки и шорт может создать диаметрально противоположные образы.
- Рубашка навыпуск и шорты карго – образ в стиле кэжуал.
- Рубашка, шорты-бермуды, лоферы и пиджак — для летнего офиса. Разбавьте этот классический образ белыми кроссовками, и вы получите стиль смарт-кэжуал. Если добавить сандалии или сланцы, получится более непринуждённый лук для прогулки летним вечером.
Образ от Sela
Фото: Sela
- Расстёгнутая рубашка поверх майки с джинсовыми шортами и сандалиями — вариант для отдыха или пляжа.
- Комплект — шорты и рубашка с коротким рукавом. Как вариант — в монохромной гамме или едином принте.
Образ от Zarina
Фото: Zarina
Толстовки и свитшоты
Российское лето не всегда радует тёплой погодой, поэтому стоит присмотреть несколько тёплых вещей. Хорошая новость заключается в том, что их можно сочетать с шортами.
- Толстовка оверсайз, спортивные шорты и модные кроссовки — актуальный уличный тренд. Добавьте в него немного шика, выбирая мягкие качественные материалы.
- Свитшоты с принтами и шорты карго — отсылка к 2000-м. Наденьте свитшорт с джинсовыми шортами и высокими ботинками — и получите стильный повседневный образ.
Образ от Befree
Фото: Befree
Монохром
В этом сезоне на пике моды образы в монохромных цветах. Это могут быть льняные или хлопковые костюмы с шортами или сочетания, подобранные тон в тон. Выбирайте комплекты в одной цветовой гамме. Допустимо отступление на полтона или перекликающиеся акценты. Например, ворот и манжеты в тон к шортам.
Аксессуары
Головные уборы в тёплый период призваны в первую очередь защищать от солнца. С этой задачей лучше всего справляются бейсболки и панамы. Первый вариант выбирайте для города. Второй — для поездок. Кроме спортивных и кэжуал-вариантов, можно подобрать классические бейсболки в стиле «тихая роскошь».
Образ от Zarina
Фото: Zarina
Классические бермуды стоит дополнить кожаным ремнём, но летом можно немного отойти от строгого стиля и выбрать плетёный разноцветный аксессуар.
Мода на мужские сумки и рюкзаки достаточно консервативна. Что же в тренде сейчас? Сумки через плечо и городские кожаные рюкзаки. В обиход также вернулись барсетки. Теперь их носят через плечо.
Шорты по погоде
В жаркие летние дни выбирайте натуральные ткани: хлопок и лён. Это время, когда можно носить ультракороткие модели – как женщинам, так и мужчинам. В прохладный период будут актуальны бермуды и карго из плотной ткани, а также модели из денима комфортной длины.
Шорты Sela
Фото: Sela
Шорты настолько удобный элемент гардероба, что не хочется с ними прощаться и с наступлением осени. Дизайнеры учли этот тренд. Они предлагают шорты с высокой талией из утеплённых тканей с добавлением шерсти и кашемира. Их можно носить с высокими ботинками, сапогами и длинным пальто в любое время года.
В мужских осенних коллекциях также встречаются бермуды или карго. Их носят как со спортивной обувью, так и с высокими ботинками в стиле милитари. Отличным вариантом на осень станут кожаные шорты.
В 2025 году шорты — это не только комфорт, но и поле для экспериментов. Сочетайте их с рубашками, поло, жилетами и плащами. Добавьте трендовую обувь — и ваш образ будет актуальным в любом сезоне.