С чем носить шорты в 2025 году: 20 модных образов для мужчин и женщин

Шорты остаются мастхэвом летнего гардероба благодаря своему комфорту и универсальности. В новом сезоне дизайнеры предлагают переосмысленные интерпретации классических моделей, делая акцент на универсальности, экологичных материалах и смелых фасонах.

Списки трендов включают как спортивные и уличные варианты, так и элегантные решения для офиса и вечеринок.

Ирина Терентьева стилист, ведущий байер женского направления в сети магазинов «Кашемир и Шёлк» «Разбираем, как носить шорты в 2025 году, с чем их сочетать и какие аксессуары добавят образу завершённости».

Модные модели шорт: общие тенденции

Шорты пришли в повседневный гардероб из военной и спортивной формы. Широкое распространение эта одежда получила в XX веке. Сейчас настолько богатый выбор различных шорт, что просто невозможно остановиться на одной или двух моделях.

Шорты Demix Фото: Demix

Спортивные шорты

В 2025 году бренды предлагают шорты как для профессионального спорта, так и для повседневной носки. Для занятий стоит выбирать модели из лёгких, влагоотводящих тканей (полиэстер, хлопок с добавлением эластана). Для комфорта носите спортивные шорты из хлопка.

В 2025 году актуальны варианты оверсайз, яркие неоновые оттенки (лаймовый, фуксия), модели с боковыми разрезами.

Шорты Peserico/«Кашемир и Шёлк» Фото: «Кашемир и Шёлк»

Джинсовые шорты

Шорты из денима — неотъемлемый элемент городского стиля. Этим летом в женских коллекциях актуальны шорты с высокой посадкой, потёртостями и вышивкой. Популярны модели бермуды и укороченные шорты с рваными краями.

Мужчинам дизайнеры предлагают прямой крой и длину до колена. В тренде — джинсовые шорты с эффектом vintage wash (выстиранные).

Шорты befree Фото: befree

Шорты из льна

Льняные шорты — идеальный вариант для жаркой погоды. В этом сезоне актуальны естественные природные оттенки и пастельные тона. Шорты из льна можно надеть в офис, носить их на отдыхе или создать удобный повседневный образ.

Шорты со льном O'STIN Фото: O'STIN

Шорты-карго

Модели карго сейчас на пике популярности. Путешественники и просто практичные люди выбирают их благодаря удобным карманам и износостойким материалам. Среди расцветок преобладают хаки, оливковый и чёрный. В женских коллекциях возможны розовый и пудровый.

Шорты карго Outventure/«Спортмастер» Фото: Outventure

Классические и элегантные шорты

Бермуды строгого кроя и длиной до колена остаются актуальными в мужских и женских коллекциях. Они подходят для деловых образов на лето и легко могут переходить в осенний гардероб. Элегантные модели, выполненные из вискозы и шёлка, помогут создать вечерние образы.

Шорты Peserico/«Кашемир и Шёлк» Фото: «Кашемир и Шёлк»

Короткие шорты

В этом сезоне дизайнеры добавили в мужские коллекции ультракороткие варианты длиной до середины бедра. Ещё один хит сезона — женские шорты, напоминающие мужское нижнее бельё. Разумеется, в арсенале девушек также остаются джинсовые мини. А ещё фишка сезона — укороченный трикотаж, который самые смелые могут носить с офисными лоферами или даже с туфлями.

Шорты Befree Фото: Befree

Шорты для женщин: с чем сочетать

Летом шорты становятся одним из важных элементов гардероба каждой модницы. В зависимости от выбора модели и сочетания с другими вещами можно создавать образы в разных стилях.

Футболки и поло

Традиционно шорты носят с футболками и рубашками-поло. Стилистически достаточно просто подобрать комплекты на разные случаи: от занятий спортом до деловых встреч и вечеринок.

Шорты befree Фото: befree

Как выбрать цвет и принт?

Базовые оттенки подходят для лаконичных образов. Например, белые шорты с чёрной футболкой — универсальный вариант для прогулки.

Яркие акценты: лаймовый, винный и светлые оттенки кобальтово-синего — трендовые цвета лета-2025.

Принты: горизонтальная полоска визуально расширяет силуэт, а анималистичные принты (под леопарда, зебру, змею) добавляют дерзости.

Образ от Sela Фото: Sela

В зависимости от выбранной обуви будет меняться и стиль. Например, балетки с квадратным носом делают отсылку к преппи. Ретромодели кроссовок или кед — к стилю 80-90-х. Лоферы уведут образ ближе к классике.

Рубашки

Шорты сейчас не только пляжная и спортивная одежда. В сочетании с рубашкой они могут составить луки на разные случаи. Классическая модель поможет создать деловой образ. А если завязать её узлом, то после офиса можно сразу отправиться на вечеринку.

Образ от Zarina Фото: Zarina

Как завязывать:

стандартный узел на талии: просто завяжите концы рубашки, регулируя её длину;

с помощью резинки: закрепите тонкую резинку на концах рубашки и скрутите «хвостики» в жгуты – получится что-то типа розы;

с помощью топа: проденьте концы рубашки через резинку топа или спортивного лифа и завяжите узел чуть ниже линии груди. Такой акцент зрительно удлиняет фигуру.

Правильно подобранная обувь будет акцентом на определённом стиле. В этом сезоне актуальны прозрачные сандалии на каблуке. «Гладиаторы» с множеством ремешков и свободные шорты — для тех, кто предпочитает бохо. С рубашкой хорошо будут смотреться и удобные балетки, и узконосые классические туфли.

Толстовки и свитшоты

Спортивный верх в сочетании с шортами позволит создать актуальный образ в стиле спорт-шик. Выбирайте модели из качественных тканей: хлопка или шерсти с добавлением кашемира и шёлка.

Оверсайз-толстовка с укороченными шортами и массивными кроссовками — тренд на контраст объёмов.

Свитшоты пастельных тонов (фисташковый, пудрово-розовый) с джинсовыми или хлопковыми шортами — нежный летний лук.

Подберите к этому образу кроссовки на платформе, яркие кеды или эспадрильи — сочетайте стиль и комфорт.

Образ от Puma/«Спортмастер» Фото: Puma

Топы и блузки

В этом сезоне шорты легко врываются в вечернюю моду. В сочетании с изящным топом или блузкой можно создать красивый образ на выход, а в комбинации с базовыми вещами – актуальный повседневный лук.

Короткие топы с завязками составят пару для шорт с завышенной талией. В зависимости от материалов они подойдут для повседневных образов или для вечеринок.

Образ от O′STIN Фото: O′STIN

Шёлковую блузку можно надеть с классическими шортами-бермудами и отправиться на свидание в ресторан или даже на свадьбу к подруге.

Босоножки на платформе подойдут для образа в уличном стиле, а обувь на шпильке — для торжественного выхода.

Шорты Sela Фото: Sela

Жилеты и жакеты

Вообще, шорты настолько универсальная одежда, что можно экспериментировать как угодно:

наденьте джинсовые шорты с кожаной жилеткой и грубыми ботинками. У вас получится брутальный лук в стиле милитари с отсылкой к 90-м;

кожаные шорты в сочетании с удлинённым жилетом и босоножками на каблуках создадут актуальный женственный образ;

льняной жакет и льняные шорты — стиль «курортный шик».

В тренде монохромные образы в пастельных сдержанных тонах. С классической обувью и сумкой этот комплект можно надеть в офис, а с эспадрильями или сандалами – выгуливать на отдыхе.

образ от Fabiana Filippi Фото: Fabiana Filippi

Аксессуары

Лето — идеальное время, чтобы носить небольшие сумочки на тонком ремешке или на цепочке. Для похода на пляж или пикника возьмите плетёную сумку из рафии. Комфортным вариантом для города станут мини-рюкзаки.

Из головных уборов актуальны бейсболки (уличный стиль), панамы (пляжная мода) и шляпы (курортный шик). А вот платки и косынки в этом сезоне предлагается использовать нетрадиционно — например, делая яркий акцент на талии.

Шорты для мужчин

С каждым годом шорты отвоёвывают всё больше пространства в мужском гардеробе. В этом сезоне дизайнеры предлагают различные стили и комбинации, то возвращаясь к стилю 90-х, то предлагая ультрамодные решения.

Футболки и поло

Вечная классика, которую можно обыграть по своему вкусу.

Базовые белые или чёрные футболки в сочетании с джинсовыми шортами дают универсальный кэжуал-образ. Добавьте к нему ретромодели кроссовок adidas Samba и Nike Cortez, актуальные в этом сезоне.

Поло в полоску и бермуды отсылают к стилю преппи, актуальному для летних вечеринок. Дополните образ лоферами или оксфордами.

Образ от Zarina Фото: Zarina

В тренде тёмные вариации сапфирово-синего или кобальтово-синего. Актуальны классические мужские оттенки: бежевый, графитовый, хаки и чёрный. Для повседневных и пляжных образов можно добавить немного красок: бордовый, горчичный, коралловый, голубой.

Рубашки

В зависимости от моделей сочетание рубашки и шорт может создать диаметрально противоположные образы.

Рубашка навыпуск и шорты карго – образ в стиле кэжуал.

Рубашка, шорты-бермуды, лоферы и пиджак — для летнего офиса. Разбавьте этот классический образ белыми кроссовками, и вы получите стиль смарт-кэжуал. Если добавить сандалии или сланцы, получится более непринуждённый лук для прогулки летним вечером.

Образ от Sela Фото: Sela

Расстёгнутая рубашка поверх майки с джинсовыми шортами и сандалиями — вариант для отдыха или пляжа.

Комплект — шорты и рубашка с коротким рукавом. Как вариант — в монохромной гамме или едином принте.

Образ от Zarina Фото: Zarina

Толстовки и свитшоты

Российское лето не всегда радует тёплой погодой, поэтому стоит присмотреть несколько тёплых вещей. Хорошая новость заключается в том, что их можно сочетать с шортами.

Толстовка оверсайз, спортивные шорты и модные кроссовки — актуальный уличный тренд. Добавьте в него немного шика, выбирая мягкие качественные материалы.

Свитшоты с принтами и шорты карго — отсылка к 2000-м. Наденьте свитшорт с джинсовыми шортами и высокими ботинками — и получите стильный повседневный образ.

Образ от Befree Фото: Befree

Монохром

В этом сезоне на пике моды образы в монохромных цветах. Это могут быть льняные или хлопковые костюмы с шортами или сочетания, подобранные тон в тон. Выбирайте комплекты в одной цветовой гамме. Допустимо отступление на полтона или перекликающиеся акценты. Например, ворот и манжеты в тон к шортам.

Аксессуары

Головные уборы в тёплый период призваны в первую очередь защищать от солнца. С этой задачей лучше всего справляются бейсболки и панамы. Первый вариант выбирайте для города. Второй — для поездок. Кроме спортивных и кэжуал-вариантов, можно подобрать классические бейсболки в стиле «тихая роскошь».

Образ от Zarina Фото: Zarina

Классические бермуды стоит дополнить кожаным ремнём, но летом можно немного отойти от строгого стиля и выбрать плетёный разноцветный аксессуар.

Мода на мужские сумки и рюкзаки достаточно консервативна. Что же в тренде сейчас? Сумки через плечо и городские кожаные рюкзаки. В обиход также вернулись барсетки. Теперь их носят через плечо.

Шорты по погоде

В жаркие летние дни выбирайте натуральные ткани: хлопок и лён. Это время, когда можно носить ультракороткие модели – как женщинам, так и мужчинам. В прохладный период будут актуальны бермуды и карго из плотной ткани, а также модели из денима комфортной длины.

Шорты Sela Фото: Sela

Шорты настолько удобный элемент гардероба, что не хочется с ними прощаться и с наступлением осени. Дизайнеры учли этот тренд. Они предлагают шорты с высокой талией из утеплённых тканей с добавлением шерсти и кашемира. Их можно носить с высокими ботинками, сапогами и длинным пальто в любое время года.

В мужских осенних коллекциях также встречаются бермуды или карго. Их носят как со спортивной обувью, так и с высокими ботинками в стиле милитари. Отличным вариантом на осень станут кожаные шорты.

В 2025 году шорты — это не только комфорт, но и поле для экспериментов. Сочетайте их с рубашками, поло, жилетами и плащами. Добавьте трендовую обувь — и ваш образ будет актуальным в любом сезоне.