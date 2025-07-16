Большой фестиваль бега — 2025 в Москве: дистанции, маршруты и программа

Забег по Садовому кольцу, компания единомышленников и летняя вечерняя столица – всё это будет ждать вас на Большом фестивале бега в Москве. Рассказываем обо всех важных и интересных подробностях.

О чём расскажем:

Что такое Большой фестиваль бега?

Большой фестиваль бега – это масштабное спортивно-музыкальное событие, которое впервые пройдёт в Москве. Любители и профессионалы соберутся вместе, чтобы повеселиться и преодолеть одну из трёх дистанций по Садовому кольцу: 5, 10 или 15 км.

Помимо спортивного старта, гостей и участников ждут танцевальные выступления, марафон караоке и концерт с участием музыкальных коллективов. Фестиваль организован Департаментом спорта города Москвы совместно с Беговым сообществом, программа начнётся вечером и завершится лишь после полуночи.

Фото: vk.com/runcomrun

Регистрация

Чтобы стать участником забега, необходимо оплатить стартовый взнос и заполнить анкету на сайте. Там же вы можете узнать основные требования к участникам для разных дистанций. Если вы не успели подать заявку через сайт, не расстраивайтесь. Зарегистрироваться можно также офлайн в Спортивном комплексе «Мегаспорт» на Ходынском бульваре во время выдачи стартовых пакетов:

в четверг, 17 июля, с 15:00 до 20:00;

в пятницу, 18 июля, с 11:00 до 20:00;

в субботу, 19 июля, с 10:00 до 16:00.

Стоимость слота начинается от 1250 рублей и доходит до 4000. Это зависит не только от дистанции, но и от того, кто её бежит. Юношам и девушкам до 21 года, а также мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 предоставляются скидки.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить удостоверение личности и медицинскую справку.

Фото: vk.com/runcomrun

Как пройдёт фестиваль в 2025-м?

Откроется мероприятие в 17:00, а завершится в 1:00 следующего дня.

Конечно, основным на BIG RUN FEST станет бег, но это далеко не всё. Яркое танцевальное шоу и флешмоб от студии танца «МАРТА», марафон караоке от IMPERIALIS ORCHESTRA и выступление музыкальных коллективов «ФАРШ» и Zventa Sventana будут ждать гостей и участников в перерывах между стартами. Ещё на нескольких сценах пройдут мастер-классы, тренировки, лекции и встречи с блогерами. Ниже – подробное расписание фестиваля.

Четверг, 17 июля 2025

15:00-20:00 – регистрация новых участников, выдача стартовых пакетов.

Пятница, 18 июля 2025

11:00-20:00 – регистрация новых участников, выдача стартовых пакетов.

Суббота, 19 июля 2025

10:00-16:00 – регистрация новых участников, выдача стартовых пакетов.

17:00 – открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения и программы на главной сцене.

18:00 – выступление студии танца «МАРТА».

18:15 – разминка для участников забега на дистанцию 15 км.

19:00 – старт забега на 15 км.

19:10 – выступление музыкальной группы «ФАРШ».

20:10 – марафон караоке с IMPERIALIS ORCHESTRA.

20:45 – награждение победителей и призёров в абсолютном зачёте на 15 км.

20:55 – разминка для участников забега на 10 км.

21:10 – танцевальный флешмоб.

21:30 – старт забега на 10 км.

22:00 – выступление Zventa Sventana.

22:45 – награждение победителей и призёров в абсолютном зачёте на 10 км.

22:55 – разминка для участников забега на 5 км.

23:30 – старт забега на 5 км.

00:35 – закрытие финиша.

00:45 – награждение победителей и призёров в абсолютном зачёте на 5 км.

1:00 – закрытие мероприятия.

По пути следования атлетов ждут пункты питания и освежения. Забег на 15 км будет разделён на кластеры, а справиться с дистанцией помогут пейсмейкеры. Пейсмейкер – это бегун, который задаёт темп группе атлетов.

Фото: unfest.runc.run

Дистанции и маршруты

На выбор участникам предоставляются три дистанции: 5, 10 и 15 км. Все они пройдут по Садовому кольцу, а местом старта и финиша станет Зубовский бульвар.

Фото: unfest.runc.run

Результаты

Результаты фиксируются электронной системой хронометража, расположенной в стартовом номере. Поэтому стоит закрепить его на видном месте и не сгибать. Дополнительную проверку осуществляют судьи на финише. Все результаты будут опубликованы на сайте.

Участники, успешно преодолевшие выбранный маршрут, на финише получат памятную медаль. Самым быстрым вручат памятные и денежные призы: на каждой дистанции будет проходить награждение с первого по третье место среди мужчин и женщин в абсолютном зачёте.

Фото: vk.com/runcomrun

Не дайте этим выходным пройти мимо: наполните их спортом, музыкой и энергией. Для этого даже не придётся покидать Москву, ведь фестиваль состоится прямо здесь.