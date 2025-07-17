Спартак, Динамит, Молния: как сложились судьбы участников шоу «Бои гладиаторов»

Эти знаменитые спортсмены блистали на арене. А где они теперь?

Британские «Бои Гладиаторов» были созданы по мотивам американского оригинала. В России шоу стало популярно благодаря участию в нём нашей команды. У программы есть аналоги и в других странах. Например, в России недавно вышел свой вариант.

По правилам в шоу принимают участие 24 участника (12 мужчин и 12 женщин). Им противостоят сильнейшие профессиональные спортсмены-гладиаторы. Задача участников – пройти все испытания и набрать большее количество очков. Цель гладиаторов – помешать им это сделать.

В Америке шоу стартовало в 1989 году, а три года спустя появилось в Британии. Расскажем, как сложились судьбы самых ярких гладиаторов арены.

О чём расскажем:

В шоу принимала участие и российская команда гладиаторов. Самыми яркими стали Владимир Турчинский и Сергей Рубан. Также в команду вошли:

Юлия Тарасенко (Астра) – легкоатлетка, двукратная чемпионка России;

Юлия Стефанович (Рысь) – мастер спорта по гимнастике и акробатике, абсолютная чемпионка России по бодибилдингу по версии IFBB;

Татьяна Пикалова (Комета) – метательница копья;

Константин Пучков (Викинг) – чемпион мира среди юниоров по бодибилдингу по версии NABBA;

Андрей Пугачев (Голиаф) – легкоатлет-многоборец, абсолютный чемпион России по бодибилдингу по версии IFBB;

Олег Парфёнов (Титан) — бодибилдер.

Владимир Турчинский Фото: РИА Новости

Владимир Турчинский (Динамит)

Спортом Владимир начал заниматься с пяти лет. Турчинский не раз подчёркивал, что любовь к физкультуре и нагрузкам ему привил отчим – военный, в прошлом боксёр и штангист.

Упорство и целеустремлённость дали свои плоды. В 10 лет Турчинский уже занял второе место на первенстве Москвы по самбо. В 14 лет Владимира включили в сборную Москвы, а ещё через два года он получил мастера по самбо и дзюдо и стал кандидатом в мастера по вольной и классической борьбе.

Олег Парфёнов, Юлия Стефанович, Владимир Турчинский, Юлия Тарасенко Фото: gladiatorstv.com

Динамит увлекался даже американским футболом! Вместе с командой «Московские гиганты» выиграл первый чемпионат СССР в 1991-м. Но основным занятием Турчинского стал пауэрлифтинг. Благодаря силе и мощи Владимира неоднократно вносили в Книгу рекордов Гиннесса. Например, в 1998-м он сдвинул с места 260-тонный самолёт «Руслан», поднял больше тонны в троеборье и смог поднять 3,5-тонную слониху по прозвищу Чайни.

Кстати, псевдоним Динамит для шоу «Бои гладиаторов» выдумали не организаторы проекта. Так Турчинского за его крутой нрав называли соперники на соревнованиях.

В декабре 2009 года Владимиру стало плохо. Супруга Ирина вызвала скорую, но врачи не успели спасти 46-летнего спортсмена. Официальная причина смерти – сердечный приступ.

Сергей Рубан (Спартак)

Первый чемпион СССР по армрестлингу попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжёлый культурист России и Европы. При росте в 198 см он весил 155 кг.

По воспоминаниям Рубана, его вдохновителем стал Арнольд Шварценеггер. В 1983 году Сергей начал заниматься бодибилдингом и армрестлингом. В 1985-м принял участие в московском турнире и занял второе место. Несмотря на то что в результате соревнований Рубан порвал связки, он вернулся в спорт через две недели и завоевал титул первого чемпиона СССР по армрестлингу.

Сергей Рубан Фото: личный архив Сергея Рубана

Спортсмена-гиганта не могли не заметить режиссёры, за свою карьеру он сыграл немало ролей как в кино, так и в театре. Строил карьеру каскадёра, обучился конной езде, фехтованию, овладел навыками рукопашного боя. Предложение принять участие в шоу гладиаторов получил наравне с Владимиром Турчинским. Очень тепло вспоминал о том периоде съёмок.

В декабре 2015 года Сергея Рубана не стало. Он умер в возрасте 53 лет от инфаркта.

Уоррен Фурман (Ace)

До того как попасть на проект, Уоррен пробовал себя в модельном бизнесе, занимался теннисом и увлекался бодибилдингом. Спорт он не особо любил, но считал это необходимостью.

«Я из семьи кровельщиков, и из-за своей худобы мне было тяжело делать физическую работу. Я боготворил Арнольда Шварценеггера, поэтому подумал, что если буду похож на него, то буду счастлив».

После первых выпусков «Гладиаторов» Фурман поставил перед собой цель – обязательно стать участником команды и прославиться.

Уоррен Фурман Фото: личный архив Уоррена Фурмана

Фурман увеличил нагрузки, поменял питание, сделав упор на набор мышечной массы. К кастингу он был в своей наилучшей форме, при росте в 185 см весил 104 кг и с лёгкостью обошел 60 кандидатов на место нового гладиатора.

Любимым испытанием Уоррен был Hang Tough – когда участник и противостоящий ему гладиатор, вися на кольцах на высоте 3,6 метров над ареной, должны были пересечь игровую площадку. При этом гладиатор делал всё, чтобы сбросить соперника. Практически во всех схватках Эйс выходил победителем.

Фурман проработал в шоу четыре года, но его популярность начала снижаться. Приходили новые гладиаторы, Эйса постепенно стали задвигать на задний план. Для спортсмена уход из проекта стал трагедией не только личной, но и финансовой.

Уоррен Фурман сейчас Фото: личный архив Уоррена Фурмана

«Я зарабатывал £ 2000 в час. И начал верить, что я особенный. А потом всё рухнуло», – признавался Фурман.

Сейчас бывшему гладиатору 53 года. Он нашёл себя в религии. Вместе с женой руководит христианской организацией и евангельским хором. У супругов двое детей.

Ким Беттс (Lightning)

Ким Беттс до «Гладиаторов» была известной гимнасткой. Спортом будущая Молния начала заниматься в шесть лет, в восемь приняла участие в первых соревнованиях. Впоследствии девушка попала в состав британской сборной и завоевала 32 медали.

Ким Беттс Фото: gladiatorstv.com

Завершив профессиональную карьеру гимнастки, Ким обратила внимание на силовой тренинг. И здесь Беттс добилась успеха. Она завоевала серебро в конкурсе Miss Figure Bodybuilding.

В шоу Ким называли «Королевой Hang Tough», потому что в этом испытании у неё не было равных. На протяжении 16 лет она лишь раз проиграла. Кстати, Беттс совмещала проект с материнством, например, через месяц после рождения сына Молния уже блистала на арене.

Ким Беттс сейчас Фото: личный архив Ким Беттс

Сейчас Ким 53 года. Она фитнес-инструктор и создатель собственной программы. Кажется, сейчас она даже в лучшей форме, чем в молодые годы.

Хелен O'Рейли (Panther)

Это сейчас Пантера – чемпионка по бодибилдингу. В юности же она просто ненавидела спорт. Случайно Хелен попала на соревнования бодибилдеров и загорелась целью создать красивое рельефное тело. Только в 27 лет Хелен начала заниматься спортом.

Хелен O'Рейли Фото: gladiatorstv.com

Благодаря силе духа и мотивации девушке потребовалось не так много времени, чтобы стать звездой. Она упорно тренировалась и стала одной из лучших женщин-бодибилдеров Великобритании. В копилке наград Хелен – «Мисс Европа», «Мисс Мира», «Мисс Великобритания», «Мисс Вселенная».

В одном из выпусков шоу Хелен получила страшную травму. Она сорвалась с высоты и приземлилась лицом на маты, при этом ноги перелетели через голову и такой кувырок травмировал шейные позвонки. Пять месяцев Пантера восстанавливалась и снова вышла на арену!

Сейчас 63-летняя Хелен владеет собственным тренажёрным залом и выпускает модную спортивную одежду.

Хелен O'Рейли сейчас Фото: личный архив Хелен O'Рейли

Сюзанна Кокс (Vogue)

Сюзанну обожала публика за её акробатические трюки. Легкоатлетка умела удивлять аудиторию, делая сумасшедшие сальто и кувырки. Такое вытворять позволял огромный профессиональный спортивный опыт – девушка участвовала в соревнованиях по лёгкой атлетике — по бегу, толканию ядра и прыжкам в длину.

Сюзанна Кокс Фото: gladiatorstv.com

Потом обратила своё внимание на соревновательную аэробику и четырежды становилась чемпионкой Великобритании. Красота Сюзанны вдохновила создателей одной из компьютерных игр, с Вог срисовали киберкрасотку по имени Сильвер.

Сейчас 53-летняя Сюзанна занимается в основном йогой и пилатесом, держит небольшой модный магазин. Кокс замужем за четвертьфиналистом турнира «Гладиаторы» 1997 года Марком Робертсом. У них двое детей.

Сюзанна Кокс Фото: личный архив Сюзанны Кокс

Майкл Ван Вейк (Wolf)

Волка зрители одновременно и любили, и ненавидели. Британский бодибилдер прекрасно справлялся с ролью злодея, способного на грязную игру. Зрители его освистывали, судьи штрафовали – но все понимали, что это часть шоу. Сам Майкл, наоборот, был очень доволен, что вызывает такие противоречивые чувства у аудитории.

Майкл Ван Вейк Фото: Comic Relief/Getty Images

В шоу Майкл был самым возрастным и опытным бодибилдером. Он один из немногих, кто смог грамотно монетизировать свалившуюся славу и популярность. Сначала гладиатор запустил в работу один тренажёрный зал, затем второй. А к завершению карьеры на ТВ уже владел целой сетью спортивных клубов.

Помимо бодибилдинга, 72-летний Майкл увлекается бразильским джиу-джитсу и боксом.

Майкл Ван Вейк сейчас Фото: личный архив Майкла Ван Вейка

Шэррон Дэвис (Amazon)

Британская пловчиха, чемпионка и призёр Игр Содружества, призёр чемпионата Европы и Олимпийских игр, участница трёх Олимпиад была настоящей звездой на шоу. Ей принадлежат 200 рекордов по плаванию!

Шэррон Дэвис Фото: gladiatorstv.com

Амазонка очень уверенно чувствовала себя в агрессивных испытаниях. Но именно чрезмерная смелость и отчаянность привела к серьёзной травме, из-за которой Дэвис завершила карьеру гладиатора. Во время испытания «Пирамида» Амазонка порвала крестообразную связку в колене, но после реабилитации решила вернуться на арену. Увы, травма воспалилась, потребовалась операция. Шэррон больше не могла участвовать в любимом шоу.

Однако спортсменка времени даром не теряла, она попробовала себя в качестве телеведущей, выпустила несколько видеокурсов по фитнесу, писала книги. 62-летняя Шэррон до сих пор продолжает выступать как фитнес-модель – и её форма это позволяет!

Шэррон Дэвис сейчас Фото: Karwai Tang/Getty Images