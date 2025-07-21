День города Пскова — 2025: программа и спортивные события

В субботу, 26 июля, в Пскове состоится большой праздник – День города. Однако торжественные мероприятия в городе будут проходить целую неделю. Делимся с вами программой и рассказываем о самых интересных моментах.

О чём расскажем:

История праздника

Впервые Псков упоминается в «Повести временных лет» под 903 годом, именно от него принято отсчитывать возраст города, которому в 2025-м исполнится 1122 года. До начала XVIII века и основания Санкт-Петербурга Псков считался одним из крупнейших городов России и Европы, был важным торговым и оборонительным центром страны. Со временем геополитическая значимость понизилась, но город и по сей день остаётся важным культурно-историческим центром.

23 июля 1944 года Псков был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Почитая память и героизм предков, жители выбрали эту дату для проведения Дня города. Также 24 июля празднуется важный церковный праздник – день памяти Равноапостольной великой княгини Ольги Российской, первой христианки из царской семьи, с которой и связано упоминание Пскова в летописях.

Такая историческая основа торжества позволяет в праздничную неделю не только развлекаться, но и чтить память предков и героев, наполняться духовно и физически.

Фото: РИА Новости

Интересные мероприятия

Торжественные мероприятия в 2025 году начнутся 20 июля и завершатся 27-го числа.

23 июля – официальный день рождения Пскова, в 2025 году он выпал на среду, из-за чего масштабные празднования передвинули на 26-е число. Но всё же на 23 июля запланирован ряд торжественных мероприятий:

в 10:00 пройдут митинги у воинских захоронений и памятников;

в 11:00 на погосте Выбуты состоится водосвятный молебен ко Дню Святой Равноапостольной Ольги, Великой княгини Российской;

в 12:00 на могиле Неизвестного солдата и у памятной стелы «Псков – город воинской славы» на площади Победы пройдёт торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов;

в 17:30 в библиотеке «Библио Люб» на улице Н. Васильева начнётся праздничная интерактивная программа;

в 19:00 в Зелёном театре стартует концертная программа ко дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

24 июля пройдёт всего одно, но очень важное мероприятие – в 12:00 в псковском Кремле состоится торжественный молебен в День памяти Святой Равноапостольной княгини Ольги. После пройдёт крестный ход.

Фото: Пресс-служба администрации Пскова

В пятницу, 25 июля, на городском пляже с 15:00 до 22:00 пройдёт молодёжный фестиваль «Псков молодой». Участники смогут поучаствовать в водной битве, творческих мастер-классах и пляжных играх. Самые спортивные посоревнуются в волейболе и настольном теннисе. Всё мероприятие будет сопровождаться выступлениями молодых диджеев из Псковской области.

26 июля – основной день празднования. Начнётся он в 8:00 20-м фестивалем «Псковская уха 2025», который расположится на площадке у храма Климента Римского на набережной реки Великой. В полдень в Финском парке и парке Строителей пройдут народные гуляния и фестивали «Парад детских колясок» и «Топ-топ, топает малыш».

Фото: pskovocnt.ru

В парке «Строитель» пройдёт 11-й Международный фольклорный фестиваль «Соловьиная ночь», где выступит фолк-группа «КОЛЕНКОРЪ». На центральной сцене в Финском парке выступит заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «СКАЗ», а после состоятся программа «Пою тебе, любимый город!» и вечерний концерт.

Спортивных событий тоже будет много: все они начнутся в 10:00 на разных площадках города. В акватории реки Великой пройдёт «ПСКОВ САП ФЕСТ», где сотни участников проплывут на сап-досках прямо возле исторического центра города. Там же запланированы спортивные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Псковская ладья».

На воркаут-площадке на улице В. Шуйского состоится фестиваль единоборств «Освобождение». А стадион «Машиностроитель» станет местом проведения городских соревнований «Кубок освобождения».

Фото: Страница главы города Пскова Бориса Ёлкина в соцсетях

Воскресенье завершит марафон празднований. 27 июля в сквере у «Дома офицеров» пройдёт концерт для всей семьи. В 16:00 в Зелёном театре начнётся гала-концерт участников восьмого сезона «Битвы талантов 2025». А в Финском парке состоится молодёжный вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем».

Фото: Пресс-служба администрации Пскова

Салют

Праздничного фейерверка в административном центре Псковской области в этом году не будет. Об этом сообщил глава города Борис Ёлкин на онлайн-брифинге в пресс-центре ПЛН. Такое решение объяснили нежеланием создавать дополнительный шум и поднимать волнение среди граждан. Также чиновник указал на обстоятельства, продиктованные общей политической ситуацией.

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