Очень вкусное и сытное блюдо из лаваша и фарша.

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Как приготовить лазанью в домашних условиях: классический итальянский рецепт

Ярослав Галков су-шеф French Bakery SeDelice «Лазанья — одно из самых известных блюд итальянской кухни, представляющее собой запеканку из тонких листов пасты с разными начинками и соусами».

История блюда началась в древней Италии. Изначально его готовили в печи, выкладывая слои теста с различными начинками и заливая их соусом.

Классический рецепт остаётся актуальным и сегодня, поскольку сочетает в себе идеальное соотношение вкусов и текстур, а также позволяет экспериментировать с ингредиентами.

Лазанья классическая

Фото: istockphoto.com/OlgaMiltsova

Время приготовления: 3 часа

Количество порций: 8

Калорийность: 190 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 12 г

Углеводы: 11 г

Ингредиенты

Для соуса болоньезе:

фарш (смешанный говяжий и свиной) — 500 г;

лук репчатый — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

сельдерей — 2 стебля;

консервированные помидоры — 400 г;

чеснок — 3 зубчика;

оливковое масло — 30 мл;

специи: соль, перец, тимьян, розмарин.

Фото: istockphoto.com/hanker81

Для соуса бешамель:

сливочное масло — 50 г;

мука — 50 г;

молоко — 700 мл;

мускатный орех — по вкусу;

соль, перец.

для сборки:

листы лазаньи — 12-14 шт.;

моцарелла — 300 г;

пармезан — 150 г.

Пошаговое приготовление

Cоус болоньезе

1. Мелко нарежьте лук, морковь и сельдерей.

2. Обжарьте на оливковом масле до мягкости.

3. Добавьте фарш к овощам.

Фото: istockphoto.com/ALLEKO

4. Жарьте до полного выпаривания жидкости.

5. Добавьте измельчённые помидоры.

6. Приправьте специями. Тушите 1-1,5 часа.

Cоус бешамель

1. Растопите масло.

2. Добавьте муку, обжарьте до золотистого цвета.

3. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивайте.

4. Добавьте специи.

Сборка лазаньи

Смажьте форму маслом, выложите первый слой соуса бешамель, листы лазаньи, соус болоньезе, соус бешамель, натёртый сыр.

Фото: istockphoto.com/TomekD76

Запекание

Температура: 180°C

Время: 40-45 минут

Готовность: золотистая корочка и расплавленный сыр

Подача

Нарезка: разрезайте на порционные куски.

Гарнир: свежий салат, хлеб.

Фото: istockphoto.com/Olga Mazyarkina

Не пересушивайте листы лазаньи. Дайте блюду постоять 10-15 минут после приготовления. Экспериментируйте с начинками.

Замена ингредиентов

Листы можно заменить тонкими ломтиками картофеля.

Моцареллу — на другие мягкие сыры.

Хранение

Лазанью можно заморозить.

Хранить в холодильнике до трёх дней.

Разогревать в духовке при 160°C.