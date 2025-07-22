День города Тюмени — 2025: программа мероприятий

В субботу, 26 июля, Тюмень ждёт важное событие – День города. Отмечать 439-й день рождения будут с размахом. Рассказываем, какие мероприятия стоит посетить.

О чём расскажем:

История праздника

Тюмень по праву считается первым русским городом в Сибири. Она была основана 29 июля 1586 года отрядом казаков, которым руководили воеводы В. Сукин и И. Мясной, а также головой тюменских служилых татар М. Ачекматовым. Тогда на местности неподалёку от рек Тюменка и Тура начали возводить крепость. Из-за даты основания, зафиксированной в указе царя Фёдора Ивановича, День города празднуется в последнюю субботу июля, наиболее близкую к 29-му числу.

Впервые день рождения города отметили в честь 400-летнего юбилея в 1986 году. Тогда жители и гости смогли увидеть выступления артистов и праздничный салют. Масштабные гуляния развернулись на площади около кинотеатра «Юбилейный», которая ныне называется площадь 400-летия Тюмени. Праздничный парад прошёл и на стадионе. С годами торжество стало ещё масштабнее.

Фото: РИА Новости

Интересные мероприятия

Праздничные мероприятия начнутся в 8:00 и завершатся в 22:00 26 июля.

Откроет День города Тюмени забег «5 верст» в 8:00 в экопарке «Затюменский». После совместной разминки атлеты преодолеют дистанцию чуть больше 5 км.

Фото: тюмень439.рф

Набережная Туры недалеко от Конторы пароходства станет настоящим спортивным центром.

В 9:00 пройдёт West Siberian Championship, где опытные атлеты проведут соревнования, мастер-классы и открытые тренировки по пауэрлифтингу, кроссфиту и силовому спорту.

где опытные атлеты проведут соревнования, мастер-классы и открытые тренировки по пауэрлифтингу, кроссфиту и силовому спорту. В 12:00 состоится фестиваль «Уличная классика», около 300 спортсменов покажут свои навыки в катании на BMX и кикскутере, скейтборде, роликах, в чирлидинге, баскетболе, паркуре и хип-хопе.

около 300 спортсменов покажут свои навыки в катании на BMX и кикскутере, скейтборде, роликах, в чирлидинге, баскетболе, паркуре и хип-хопе. В 12:00 пройдёт шоу-фестиваль «МОРЕMORE». Под открытым небом выступят более 140 чирлидеров из трёх стран. Музыка и профессиональные акробатические трюки – настоящий праздник спорта!

На правом берегу Туры на площадке «Тюмень – территория силы» пройдут соревнования по пляжному волейболу, силовому экстриму, пауэрлифтингу, а также гонки на самокатах. Те, кто пока не готов к большим состязаниям, смогут поучаствовать в спортивных конкурсах.

На левом берегу Туры недалеко от «Фиджитал центра» в 16:00 начнётся первый городской турнир по фиджитал-баскетболу. Это уникальное сочетание киберспорта и классического баскетбола уже ждёт своих героев в административном центре Тюменской области.

Фото: тюмень439.рф

Для детей подготовят специальную программу: площадь у администрации города превратится в город детства «Крылатые качели». Там пройдут парад колясок, показ мод и концерт детских творческих коллективов. Тематические, игровые и интерактивные площадки помогут самым маленьким гостям и жителям города развлечься и почувствовать праздник.

В полдень рядом с отелем «Евразия» развернётся народное гуляние «Тюмень мастеровая», где более 50 мастеров представят свои ремесленнические товары. Пекари откроют настоящий «Хлебный базар» со вкусной и свежей выпечкой. Также состоится фестиваль традиционных видов спорта «Ермаковы игры»:

областной турнир по рубке шашкой «Казарла в Тюмени»;

городские соревнования по борьбе на опоясках;

областные соревнования по фланкировке шашкой;

городские соревнования по современному мечевому бою.

Фото: тюмень439.рф

Для любителей вкусной еды отметим гастрономический фестиваль «Вкусная Тюмень», который начнётся в 10:00 рядом с Конторой пароходства. Именитые шеф-повары будут давать мастер-классы, участвовать в «битве шефов» и, конечно, готовить для гостей.

На площади Солнца с 10:00 до 20:00 будет проходить городской фестиваль «Пикник книг», где можно будет послушать писателей, поучаствовать в мастер-классе по родословию, созданию семейного архива и дневников, познакомиться с контентными проектами «Электронная библиотека тюменского писателя» и «Тюмень тыловая».

Фото: тюмень439.рф

Отдаться музыке и танцу можно будет на Центральной площади на фестивале «Танцующий город». Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах и попробовать себя в разных стилях и направлениях. Ещё одно зажигательное событие – пятый фестиваль кубинского танца CHAСKA CHAСKA – начнётся в полдень на площади перед ДК «Нефтяник» им. В.И. Муравленко. Мастер-классы, лекции, шоу-номера и сальса-вечеринка – всё это поможет вам ненадолго отправиться на Кубу.

Концертная программа пройдёт на площади 400-летия Тюмени. На сцену выйдут разные творческие коллективы города и области, в том числе Тюменский духовой оркестр и Тюменский оркестр русских народных инструментов имени Л. Ф. Беззубова, совместно с артистами Центра культуры и творчества «Тюмень». В 20:00 начнётся выступление народного артиста России Олега Газманова.

В Парке российско-корейской дружбы выступят творческие и спортивные коллективы и звёзды эстрады. В 20:00 на сцене споёт Юрий Кузнецов-Таёжный, после 21:00 концертную программу завершит певец Александр Панайотов.

Фото: тюмень439.рф

Салют

Завершать праздник будет красочный фейерверк. С 17:00 на набережной города выступят кавер-группы, после чего в 22:00 над городом прогремит салют. Вероятнее всего, запускать его будут недалеко от моста Влюблённых, поэтому лучшие места для просмотра – набережные Туры. Чтобы увидеть шоу, рекомендуем прийти пораньше и занять самые удобные места.

Фото: РИА Новости

Проникнуться сибирским городом можно уже в эти выходные. Не упускайте возможность повеселиться и отметить праздник вместе со всеми!