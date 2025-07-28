День города Омска — 2025: программа и спортивные мероприятия

Будущая суббота — особый день для всех жителей Омска. Ведь именно тогда в 2025 году будут отмечать День города. Рассказываем о самых ярких событиях этих выходных.

О чём расскажем:

История праздника

В мае 1716 года на реках Иртыш и Омь сподвижником Петра I Иваном Дмитриевичем Бухгольцем была заложена Омская крепость. Статус города это место получило лишь в 1782 году. Спустя 100 лет, в 1882 году, город отметил эту круглую дату, проведя торжественные мероприятия, однако регулярным праздник не стал.

В 1916-м, когда со дня основания Омской крепости прошло 200 лет, празднование отменили из-за Первой мировой войны. В 1966 году было решено широко отметить 250-летие города. На стадионе «Красная Звезда» прошла концертная программа в честь круглой даты. Следующее крупное отмечание прошло в 1991 году, когда в устье реки Оми было показано театрализованное представление об истории города. Завершился праздник громким салютом. Регулярно же День города стал проводиться только с 1996 года.

В 1998 году был утверждён устав города, где указывалось, что Омская крепость была основана 2 августа 1716 года. И до 2017-го торжество проходило в первое воскресенье августа. С 2017 года основную часть праздника перенесли на первую субботу этого летнего месяца. В 2025-м день недели совпал с исторической датой.

Фото: РИА Новости

Интересные мероприятия

Праздничные мероприятия в честь 309-летия Омска пройдут в субботу, 2 августа.

С 31 июля в Выставочном сквере откроется выставка зелёного строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2025». Инсталляции будут посвящены 80-летию со Дня Великой Победы и признанию Омска Молодёжной столицей России – 2025. Вот названия некоторых композиций: «Вечный огонь», «Георгиевская лента», «Красные звёзды», «Знамя Победы», «Фронтовое письмо», «Никто, кроме нас».

36-й Сибирский международный марафон начнётся на Соборной площади в 6:30. Участникам на выбор предоставят три дистанции: 3, 10 и 42,2 км. Марафонская дистанция пройдёт почти через весь город и затронет исторический центр Омска. Атлеты пробегут от улицы Кемеровская до стадиона «Авангард». Ниже — подробнее про расписание.

31 июля, четверг

12:00-20:00 – регистрация новых участников, выдача стартовых пакетов в «Космос Отель Омск», наб. Тухачевского, 10.

1 августа, пятница

10:00-20:00 – регистрация новых участников, выдача стартовых пакетов в «Космос Отель Омск», наб. Тухачевского, 10.

2 августа, суббота

6:30 – начало работы стартового городка;

– начало работы стартового городка; 7:45 – открытие Сибирского международного марафона;

– открытие Сибирского международного марафона; 8:00 – общий старт участников на дистанциях 3, 10, 42,2 км;

– общий старт участников на дистанциях 3, 10, 42,2 км; 14:00 – окончание соревнований;

– окончание соревнований; 20:30 – торжественная церемония награждения победителей и призёров марафона на Соборной площади.

Фото: РИА Новости

На площади Победы состоится ещё одно спортивное событие – лучшие атлеты будут состязаться в выносливости и силе мышц. Там состоится турнир силовых видов спорта «Самый сильный человек города Омска – 2025».

Для любителей истории 2 и 3 августа в парке Победы пройдёт фестиваль «Щит Сибири». Там на интерактивных площадках представят реконструкции бронзового века, античности, Средневековья и освоения Сибири в XVII веке. Организаторы подготовили и большой исторический квест «Времена героев».

Помимо этого, для гостей проведут мастер-классы по старинным ремёслам, бои гладиаторов, турнир по скоростной рубке и историческому фехтованию. Всё будет сопровождаться старинной музыкой и танцами, а на ярмарке можно будет отведать угощения.

Фото: vk.com / sib_shield / Александра Калашникова

На Музейной улице пройдёт ярмарка «Город мастеров». Также программу подготовит проект «Модно в Омске», напомнив всем гостям и жителям города, что такое стиль «по-сибирски».

В 14:00 в Омской крепости начнётся концертная программа «Звёзды крепости». На сцену выйдут популярные коллективы Омской области, а ближе к вечеру гости смогут увидеть хедлайнеров мероприятия: группы «Братья Грим» и «Инь-Ян». «Кустурица», «Простая история», «Дожди», «О Yeah», «Я не вернусь», «Камикадзе» – эти и многие другие хиты прозвучат в этот вечер.

На Соборной площади также состоится большой концерт. Омский русский народный хор и Губернаторский камерный оркестр под руководством дирижёра Григория Вевера подготовили для публики специальную программу «Рок на струнных». Также в Омск с концертом приедут звёзды эстрады певица Юлианна Караулова и актёр Виталий Гогунский.

Фото: РИА Новости

Салют

Праздничного фейерверка в Омске в этом году не будет, об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева. Решение принято в связи со сложившейся геополитической обстановкой. Власти города считают запуск салюта неуместным, его не было и на 9 Мая.

Омск в свой день рождения будет особенно гостеприимен и красив. Не упустите возможность насладиться атмосферой города.