«Рестлер», «Воин», «Кровавый спорт» и ещё 6 лучших фильмов про бои без правил

Боевые искусства, бокс и восточные единоборства часто становились предметом экранизаций. Некоторые режиссёры даже умудрялись гармонично слить всё воедино. Непросто приходилось актёрам, которые проходили мощную подготовку, чтобы изобразить бойцов на экране.

О чём расскажём:

«Боец», США, 2010

Жанр: драма, мелодрама, биография

Режиссёр: Дэвид О. Расселл

Главные актёры: Марк Уолберг, Кристиан Бэйл, Эми Адамс

Возрастные ограничения: 18+

Фильм по биографии известного боксёра Микки Уорда по прозвищу Ирландец. В одном из боёв Микки получил тяжелейшую травму и выбыл из строя. Теперь он готов браться за любую работу, чтобы прокормить себя.

Казалось бы, о титулах и победах можно забыть, но Уорд решает вернуться в ринг и побороться за звание чемпиона мира. В этом ему помогает старший брат Дикки Эклунд, в прошлом подававший надежды боксёр, а ныне бывший заключённый, борющийся с зависимостью.

Марк Уолберг так хотел сыграть эту роль, что отказался от гонорара. Чтобы подготовиться к съёмкам, актёр оборудовал у себя дома ринг и тренировался каждый день по несколько часов.

Интересно, что Кристиан Бэйл на самом деле младше Уолберга на три года. Но для роли актёр так сильно похудел, что выглядел старше. Своим преображением он напугал даже Марка, тот попросил коллегу остановиться и больше не худеть.

Кадр из фильма «Боец» Фото: «Кинопоиск»

«Бешеный бык», США, 1980

Жанр: драма, спорт, биография

Режиссёр: Мартин Скорсезе

Главные актёры: Роберт Де Ниро, Кэти Мориарти, Джо Пеши

Возрастные ограничения: 16+

За великолепную игру Роберт Де Ниро получил премию «Оскар». Он настолько достоверно изобразил крутой нрав и непростой характер Джейка Ламотты по кличке Бронкский Бык, что сам именитый боксёр пришёл в восторг. И в ужас. Джейк признался, что, только увидев себя со стороны, понял каким нетерпимым и сложным человеком он был.

Кстати, чтобы придать ударам смачные звуки, техники прибегли к хитрости. Они лопали арбузы, а потом наложили эти звуки в кадрах с боями. Де Ниро очень много тренировался, набрал около 30 кг и провёл три настоящих поединка, в двух из которых одержал победу.

Кадр из фильма «Бешеный бык» Фото: «Кинопоиск»

«Бойцовский клуб», США, Германия, 1999

Жанр: триллер, драма, криминал

Режиссёр: Дэвид Финчер

Главные актёры: Эдвард Нортон, Брэд Питт, Хелена Бонем Картер

Возрастные ограничения: 18+

Культовый фильм Дэвида Финчера снят по одноимённому роману Чака Паланика. Писатель признавался, что идея книги пришла ему в тот момент, когда его избила группа незнакомых людей. А Чак всего-то попросил сделать музыку потише.

Эдварду Нортону пришлось срочно избавляться от мышечной массы, которую он набрал для предыдущего фильма «Американская история Х». Брэд Питт тоже старался максимально вжиться в образ Тайлера Дёрдена, даже не пожалел свою голливудскую улыбку и сделал скол на переднем зубе.

В сцене, где герой Нортона впервые бьёт Тайлера, режиссёр посоветовал актёру ударить коллегу по-настоящему. Естественно, Питт этого не ждал. Поэтому боль и недоумение были неподдельными и вошли в кадр.

Кадр из фильма «Бойцовский клуб» Фото: «Кинопоиск»

«Рестлер», Франция, США, 2008

Жанр: драма, спорт, биография

Режиссёр: Даррен Аронофски

Главные актёры: Микки Рурк, Мариса Томей, Эван Рэйчел Вуд

Возрастные ограничения: 18+

Спортивная драма Даррена Аронофски стала для Микки Рурка спасением. Актёр несколько лет перебивался второстепенными ролями и переживал не лучшие времена. Как и его герой, некогда знаменитый в 80-х годах рестлер Рэнди «Баран» Робинсон.

Микки признавался, что для него эта роль была очень близка, он будто играл самого себя и вложил всю душу в образ. Рурка оценили и критики – он получил премии «Золотой глобус» и BAFTA, а также номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Кадр из фильма «Рестлер» Фото: «Кинопоиск»

«Воин», США, 2011

Жанр: драма, спорт

Режиссёр: Гэвин О’Коннор

Главные актёры: Джоэл Эдгертон, Том Харди, Ник Нолти

Возрастные ограничения: 12+

Том Харди не в первый раз играл мощных атлетов, а вот Джоэлу Эдгертону пришлось пройти тяжёлую школу подготовки. Герои актёров – родные братья, которые сражаются в турнире по MMA с призовым фондом в $ 5 млн.

У каждого свои проблемы и личные трагедии, и ни один из братьев не готов уступить другому. Они побеждают соперников и встречаются в ринге в финальной схватке.

Кадр из фильма «Воин» Фото: «Кинопоиск»

«Нокдаун», США, 2011

Жанр: драма, спорт, биография

Режиссёр: Рон Ховард

Главные актёры: Рассел Кроу, Рене Зеллвегер, Пол Джаматти

Возрастные ограничения: 12+

В основе фильма – история известного боксёра-тяжеловеса Джеймса Брэддока. Серия поражений заставила его бросить спорт. Но во времена Великой депрессии Брэддок и его семья оказываются на грани нищеты. И боксёр, уже порядком растерявший форму, принимает решение вернуться в ринг.

После серии побед его ожидает бой с печально известным Максом Бэром, который в буквальном смысле сокрушал своих соперников. Двое из них скончались от полученных травм. Кстати, родственники Макса были возмущены, что его изобразили отъявленным негодяем. На самом деле, боксёр всю жизнь мучился из-за того, что после его мощных ударов погибли спортсмены.

Кадр из фильма «Нокдаун» Фото: «Кинопоиск»

«Не отступать и не сдаваться», Гонконг, США, 1985

Жанр: боевик, криминал

Режиссёр: Кори Юэнь

Главные актёры: Курт Маккинни, Жан-Клод Ван Дамм

Возрастные ограничения: 6+

Первая большая роль Жан-Клода Ван Дамма – русский боец Иван Крашинский, злодей, которому противостоит главный герой. За свою работу бельгиец получил всего $ 250.

Курт Маккинни сыграл парня, который увлекается восточными единоборствами. Но сил и умений, чтобы противостоять местной банде, ему не хватает. Он приходит на могилу легендарного Брюса Ли и просит о помощи. Каким-то чудом появляется дух мастера, и под его руководством парень достигает таких высот, что уже готов бросить вызов соперникам на турнире.

Кадр из фильма «Не отступать и не сдаваться» Фото: «Кинопоиск»

«Кровавый спорт», США, 1988

Жанр: боевик, драма

Режиссёр: Ньют Арнольд

Главные актёры: Жан-Клод Ван Дамм, Боло Йен

Возрастные ограничения: 16+

В этом фильме Ван Дамм сыграл первую главную роль. Вокруг фильма ходило много легенд и слухов. Утверждалось, что он снят по событиям, которые произошли с каскадёром Фрэнком Дюксом. Кстати, он готовил Жан-Клода к съёмкам фильма. Дюкс посчитал, что актёр недостаточно силён и лично занялся тренировками Ван Дамма. Актёр позже говорил, что это была самая трудная и изнуряющая школа.

Однако потом стало известно, что рассказы Фрэнка о подпольном турнире по смешанным единоборствам оказались фальсификацией. Один дотошный журналист накопал много подробностей из жизни Дюкса и нашёл много несоответствий. А Дюкс просто перестал давать интервью, чтобы не быть пойманным на лжи.

Кадр из фильма «Кровавый спорт» Фото: «Кинопоиск»

«Никогда не сдавайся», США, 2008

Жанр: драма, боевик, спорт

Режиссёр: Джефф Уодлоу

Главные актёры: Шон Фэрис, Эмбер Хёрд, Кэм Жиганде

Возрастные ограничения: 18+

Юный Джейк, в прошлом игрок в американский футбол, вместе с семьёй переезжает в другой город. Здесь он знакомится с компанией, которая показывает ему новый вид спорта, где смешались все виды боевых искусств. Джей усиленно тренируется, чтобы завоевать титул чемпиона.

Кадр из фильма «Никогда не сдавайся» Фото: «Кинопоиск»