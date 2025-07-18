Ведьмак, Супермен и шпион: 10 лучших фильмов с Генри Кавиллом

Несмотря на привлекательность, обаяние и харизму, Генри Кавиллу пришлось пройти трудный путь к славе.

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Биография Генри Кавилла

Генри Кавилл родился 5 мая 1983 года на острове Джерси (Нормандские острова). Отец, в прошлом военный, уделял много внимания физической подготовке сына. Спортом Генри занимался с самого детства. У Кавилла четверо братьев, между ними всегда была здоровая конкуренция, и, чтобы парни не дрались, отец обучал их командной игре. Ещё одна причина, почему будущая звезда усиленно тренировался (и занимается по сей день) – это склонность к полноте. Генри играл в регби и крикет, входил в состав школьной команды.

Уже в школе Кавилл увлёкся театром, однако о карьере актёра не думал. Его больше притягивал мир истории и античных легенд. Генри даже планировал поступить в университет на исторический факультет.

Рослого привлекательного парня заметили кастинг-директоры и предложили попробовать свои силы в кино. Путь к славе был совсем не прост. Первую заметную роль Генри получил в картине «Граф Монте-Кристо», потом снялся в паре низкобюджетных ужастиков. А в 2006-м наконец получил весомую работу в историческом фильме «Тристан и Изольда».

В 2005-м Кавилл пробовался на роль Джеймса Бонда в фильм «Казино «Рояль». Но его посчитали слишком юным и предпочли Дэниела Крейга. Такая же неудача постигла его на пробах на роль Седрика Диггори в «Гарри Поттере и Кубке огня» и Эдварда Каллена в «Сумерках» – в обоих случаях его обошёл Роберт Паттинсон.

Актёр пытался получить главную роль в проекте «Возвращение Супермена» в 2006-м. Однако ему отказали и предпочли актёра Брэндона Раута, фильм в итоге провалился в прокате.

Генри не отчаивался и ждал своего звёздного часа. Сыграл одну из главных ролей в сериале «Тюдоры», засветился в картине Вуди Аллена «Будь что будет».

Настоящий прорыв случился в 2010-м, Кавилл получил роль Тесея в фильме «Война богов: Бессмертные». А уже на следующий год Генри Кавилл стал новым Суперменом! Он снялся в трёх проектах про супергероя – это «Человек из стали», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости».

Ещё одной из главных ролей, которые укрепили звёздный статус Генри, стал образ Геральта в сериале «Ведьмак».

Генри Кавилл Фото: Chris Hyde/Getty Images

Спорт и питание

За рельефным красивым телом Генри Кавилла стоит огромная ежедневная многолетняя работа. Кавилл всегда занимался спортом, однако для образов Супермена и Геральта ему пришлось приложить троекратные усилия.

Например, когда актёр готовился к роли Кларка Кента, он пытался добиться рельефности. По этой причине его рацион сначала содержал 5000 калорий. После набора массы калораж пришлось урезать вдвое, а количество тренировок – увеличить.

«Я употреблял очень много белка и немного углеводов. Чтобы хоть как-то сохранить энергию для занятий, мне приходилось есть кучу шпината и брокколи», – говорил актёр.

Знаменитый тренер Марк Твайт устроил Генри настоящий курс выживания. Он придумывал сложнейшие силовые упражнения. И стоило Кавиллу справиться с одним экстремальным набором тренировок, как Марк готовил новую, более сложную и изощрённую.

Для роли охотника на чудовищ Генри раскачался ещё мощнее. И сделал упор на запястья – ведь Геральт в бою с монстрами орудует тяжёлым мечом. На этот раз актёра тренировал Дейв Риенци, личный инструктор Дуэйна Джонсона.

На съёмках первого сезона «Ведьмака» Генри повредил подколенное сухожилие. На несколько месяцев актёру запретили физические нагрузки. По словам Кавилла, это стало для него настоящей пыткой. Он привык почти каждый день проводить в тренажёрном зале, а тут – вынужденная пауза.

Личная жизнь Генри Кавилла

Несколько лет актёр встречался с наездницей Эллен Уитакер, потом переключил внимание на звезду ММА и актрису Джину Карано, был роман с актрисой Кейли Куоко.

В 2021 году Кавилл начал встречаться с продюсером Натали Вискузо. В январе этого года Генри впервые стал отцом.

Генри Кавилл и Натали Вискузо Фото: John Phillips/Getty Images

Топ-10 фильмов с Генри Кавиллом

В актёрской копилке Кавилла много разноплановых ролей – от исторических персонажей до супергероев.

«Кровавый ручей», США, Великобритания, Румыния, 2008 год

Жанр: ужасы, триллер

Режиссёр: Джоэл Шумахер

Главные актёры: Генри Кавилл, Доминик Пёрселл, Эмма Бут, Майкл Фассбендер

Возрастные ограничения: 18+

Фильм трудно назвать шедевром, но зато в нём снялись тогда ещё малоизвестные Генри Кавилл и Майкл Фассбендер! Герой Кавилла отправляется на поиски своего пропавшего старшего брата. Вместе они попадают на ферму, жители которой наложили древнюю печать на охраняемый тайник. В нём живёт нацистский оккультист Рихард Вирт, который жаждет выбраться наружу.

Братья случайно ломают печать и теперь вынуждены бороться с демоническим профессором и его приспешниками.

Кадр из фильма «Кровавый ручей» Фото: «Кинопоиск»

«Война Богов: Бессмертные», США, Канада, 2011 год

Жанр: фэнтези, боевик

Режиссёр: Тарсем Сингх

Главные актёры: Генри Кавилл, Микки Рурк, Фрида Пинто

Возрастные ограничения: 18+

Генри называли самым неудачливым актёром, ведь столько раз желаемые роли уводили прямо из под его носа. Такое едва не случилось и с ролью Тесея. Кавилла уже утвердили, и он был готов приступить к тренировкам – ведь в большей части экранного времени он должен был ходить с обнажённым торсом.

Однако продюсеры объявили, что им не хватает финансирования на физическую подготовку актёра и, скорее всего, они будут искать другую кандидатуру. За полгода Генри самостоятельно привёл себя в такую идеальную форму, что вопрос поиска замены уже не стоял. Одним из обязательных упражнений Генри были 2000 отжиманий каждый день!

Кадр из фильма «Война Богов: Бессмертные» Фото: «Кинопоиск»

«Человек из стали», США, Великобритания, 2013 год

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Режиссёр: Зак Снайдер

Главные актёры: Генри Кавилл, Эми Адамс, Майкл Шеннон

Возрастные ограничения: 12+

К роли своей мечты Генри подошёл очень ответственно. Ведь претендентов было очень много – Мэттью Гуд, Арми Хаммер, Мэтт Бомер, Джо Манганьелло, Зак Эфрон, Дуэйн Джонсон, Роберт Паттинсон (опять!).

На съёмках Кавилл встретился с Расселом Кроу, тот сыграл отца Супермена. Оказывается, актёры общались уже давно, Генри в момент знакомства исполнилось 16 лет.

Кадр из фильма «Человек из стали» Фото: «Кинопоиск»

«Агенты А.Н.К.Л.», Великобритания, США, 2015 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Гай Ричи

Главные актёры: Генри Кавилл, Арми Хаммер, Алисия Викандер

Возрастные ограничения: 12+

Изначально Генри Кавилл хотел сыграть русского агента Илью Курякина, но роль отдали Арми Хаммеру. А Кавилл стал его напарником – американским агентом ЦРУ Наполеоном Соло. Актёр был рад, что в кадре он появляется исключительно в дорогих костюмах – и ни разу не засветил голый торс.

Генри признавался, что немного подустал от того, что его мускулы перетягивают на себя больше внимания, чем актёрский талант. Все костюмы для Наполеона Соло сшил знаменитый дизайнер Тимоти Эверест, который создавал образы для бондианы.

Кадр из фильма «Агенты А.Н.К.Л.» Фото: «Кинопоиск»

«Игра Ганнибала», Канада, 2018 год

Жанр: детектив, триллер, криминал

Режиссёр: Дэвид Рэймонд

Главные актёры: Генри Кавилл, Александра Даддарио, Бен Кингсли

Возрастные ограничения: 18+

Кавилл сыграл роль детектива Уолтера Маршалла, который расследует убийство похищенной женщины. След приводит его к Саймону, в особняке которого находят несколько выживших пленниц. Саймон пытается доказать, что он психически болен, и тем самым смягчить наказание. Но Маршалл уверен, что преступник симулирует сумасшествие.

Кадр из фильма «Игра Ганнибала» Фото: «Кинопоиск»

«Миссия невыполнима: Последствия», США, Китай, Франция, Норвегия, 2018 год

Жанр: боевик, триллер, приключения

Режиссёр: Кристофер Маккуорри

Главные актёры: Том Круз, Генри Кавилл, Винг Реймз

Возрастные ограничения: 18+

Наконец Генри Кавилл исполнил злодейскую роль! Актёр признавался, что мечтал сыграть негодяя после череды героических образов. Его Август Уокер – предатель и приспешник международного террориста Соломона Лейна – бросает вызов самому Итану Ханту.

Для этой роли Кавилл отрастил настоящие усы и ещё долго не хотел с ними расставаться.

Кадр из фильма «Миссия невыполнима: Последствия» Фото: «Кинопоиск»

«Ведьмак», США, Польша, 2019 год

Жанр: фэнтези, сериал

Режиссёр: Стивен Серджик, Алик Сахаров

Главные актёры: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра

Возрастные ограничения: 18+

Эту роль Кавилл мечтал заполучить! Ведь он является поклонником произведений Анджея Сапковского и одноимённой компьютерной игры. Как только он узнал о планах экранизации, то поручил агенту устроить встречу с продюсерами.

Правда, едва не упустил работу! В тот момент, когда ему звонили с предложением подписать контракт, он как раз играл в компьютерную игру. Звонок не услышал и перезвонил только на следующий день.

К сожалению, после второго сезона Генри покинул проект, его заменили на Лиама Хемсворта. Говорят, что Кавилл много спорил с создателями и требовал максимальной приближённости к сюжету книг Сапковского.

Кадр из сериала «Ведьмак» Фото: «Кинопоиск»

«Энола Холмс», США, 2020 год

Жанр: приключения, детектив, сериал

Режиссёр: Гарри Брэдбир

Главные актёры: Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Сэм Клафлин

Возрастные ограничения: 12+

Кавилл воплотил образ Шерлока Холмса, чья младшая сестра Энола под стать старшему брату занимается собственными расследованиями. Первым её делом становится таинственное исчезновение матери. Сначала Шерлок скептически относится к рвению Энолы найти пропавшую, но позже подключается к поискам.

Кадр из сериала «Энола Холмс» Фото: «Кинопоиск»

«Министерство неджентльменских дел», США, Великобритания, Турция, 2024 год

Жанр: боевик, криминал

Режиссёр: Гай Ричи

Главные актёры: Генри Кавилл, Алан Ричсон, Рори Киннер, Генри Голдинг

Возрастные ограничения: 18+

Героем Кавилла стал Гас Марч-Филлипс – реально существовавший майор британской армии, командир 62-го подразделения коммандос. Говорят, именно его образом вдохновлялся Ян Флеминг. создавая знаменитого Джеймса Бонда.

Кстати, это второе сотрудничество Генри Кавилла с режиссёром Гаем Ричи. Вместе они работали над фильмом «Агенты А.Н.К.Л.», Ричи даже задумывался снять продолжение. Однако Арми Хаммер вляпался в скандальную историю и угодил навеки в чёрный список. Поэтому мечты о сиквеле рухнули.

Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел» Фото: «Кинопоиск»

«Аргайл: Супершпион», Великобритания, США, 2024 год

Жанр: боевик, комедия

Режиссёр: Мэттью Вон

Главные актёры: Брайс Даллас Ховард, Сэм Рокуэлл, Брайан Крэнстон, Генри Кавилл

Автор Элли Конвей пишет о шпионах, но однажды сама оказывается в эпицентре интриг. Генри Кавилл получил роль без проб, режиссёр Мэттью Вон признавался, что искал кандидатуру, максимально приближённую к образу Джеймса Бонда. И Кавилл идеально подходил.

Кадр из фильма «Аргайл: Супершпион» Фото: «Кинопоиск»