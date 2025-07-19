Что такое японская ходьба и чем она полезна? Эксперт назвала технику и её преимущества

Японская ходьба — это разновидность оздоровительной физической активности, пришедшая из Японии, где ей уделяют большое внимание в системе профилактики возрастных изменений, поддержания осанки и работы внутренних органов. В отличие от обычной прогулки, она выполняется на месте и сопровождается активным подъёмом колен и синхронной работой рук, имитирующей маршировку.

Такое упражнение легко выполнять в домашних условиях, и оно не требует специального оборудования или физической подготовки.

Методика особенно популярна среди людей среднего и пожилого возраста, поскольку не создаёт высокой ударной нагрузки на суставы и позвоночник, но при этом активно тренирует сердечно-сосудистую, дыхательную и опорно-двигательную системы.

О чём расскажем:

Польза японской ходьбы

Такая тренировка даёт организму комплексную нагрузку, положительно влияя как на физическое, так и на психоэмоциональное состояние. Среди основных преимуществ можно выделить следующее.

Улучшение кровообращения и лимфодренажа. За счёт ритмичного движения конечностей улучшается отток лимфы, что особенно полезно при склонности к отёкам.

Активизация кишечника и профилактика запоров. Движения живота и диафрагмы во время ходьбы стимулируют перистальтику желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Фото: m-imagephotography

Коррекция осанки. Регулярная практика помогает включать в работу глубокие мышцы корпуса, выпрямляя спину и стабилизируя таз.

Снижение уровня тревожности. Монотонная ритмичная активность оказывает расслабляющее воздействие на нервную систему.

Сжигание калорий и контроль веса. При средней интенсивности японская ходьба сжигает до 250-300 ккал в час.

Улучшение координации и профилактика падений у пожилых. За счёт осознанной работы конечностей тренируются баланс и точность движений.

Елизавета Прокудина тренер проекта FitStars «Японская ходьба — отличная альтернатива традиционным кардиотренировкам, особенно для тех, кто по каким-то причинам ограничен в пространстве или не может заниматься на улице. Она помогает не только улучшить выносливость, но и формирует полезную привычку к регулярной физической активности без стресса для суставов».

Как правильно выполнять японскую ходьбу?

Для получения максимальной пользы важно соблюдать технику.

Встаньте прямо, ступни на ширине плеч, руки согнуты в локтях. Начинайте маршировать на месте, поднимая колени на уровень талии. Руки двигаются в противофазе с ногами: левая рука — правая нога и наоборот. Дыхание — ровное, через нос. Старайтесь втягивать живот на выдохе. Продолжительность занятия — от пяти до 20 минут в зависимости от уровня подготовки. Ходьбу можно проводить под метроном (механический прибор, отмечающий ударами короткие промежутки времени) или музыку с ровным ритмом, постепенно увеличивая темп.

Фото: FabrikaCr

На начальных этапах достаточно трёх-четырёх занятий в неделю. Лучше всего заниматься утром или в первой половине дня. Для контроля осанки вы можете использовать зеркало. Если во время тренировки появляется боль в суставах, необходимо уменьшить амплитуду и темп движения.

Кому нельзя заниматься японской ходьбой?

Этот вид активности абсолютно безопасен, и конкретных противопоказаний к нему нет. Однако стоит отказаться от занятий, если у вас:

острые воспалительные заболевания (ОРВИ, грипп, температура);

тяжёлая степень сердечной недостаточности;

неконтролируемая гипертония;

острые боли в позвоночнике или суставах;

восстановительный период после операции на брюшной полости.

В целом японская ходьба — простая и эффективная методика, которую можно внедрить в повседневную жизнь практически в любом возрасте. Регулярная практика помогает поддерживать здоровье сердца, суставов и нервной системы, а также повышает общий уровень энергии. Главное — выполнять упражнения осознанно, с соблюдением техники и учитывать индивидуальные особенности организма.