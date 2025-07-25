Этапы отношений: 7 стадий любви между парнем и девушкой

Отношения — это прежде всего история про двух людей, их взаимодействие. Как здорово было бы, если бы они шли «как по рельсам». В реальности, к сожалению, всё не так. Отношения динамичны, в них есть взлёты и падения. Это важно понимать, чтобы планировать свой полёт, и помочь другому, кому-то очень близкому и родному.

Любовь – это не пассивное чувство, а активный процесс, искусство, требующее усилий. Её можно развивать заботой и уважением, полагаясь на ответственность и знания о партнёре.

Кира Бахтина КБТ-терапевт, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» «Влюблённость возникает внезапно, но не длится долго. Со временем она может перерасти в любовь, проходя определённое количество стадий. Каких же?»

Часто люди хотят знать о том, как преодолевать кризисы, решать проблему утраты интересов или возникающих конфликтов. Это, конечно, важно, но не менее, чем знакомиться с основными этапами построения отношений.

Такое знание не только подготовит к решению возможных трудностей, но и поможет видеть в них не крах или беду, а определённую тенденцию и развитие. Важно не просто решить проблему, а осознавать, что происходит, понимать варианты нормы и исходя из этого делать выводы.

О чём расскажем:

Этапы отношений

Варианты стадий расходятся, но основное количество, выделяемое специалистами – семь. Здесь важно акцентировать внимание на том, что это весьма условно. В зависимости от автора классификация может значительно варьироваться – как в количестве, так и в содержании.

Мы используем классификацию стадий, предложенную руководителями агентства социально-демографического развития, психологами, супругами и многодетными родителями Григорием и Анастасией Сайфуллиными.

баскетболист Стефен Карри и его жена Айеша Карри Фото: Theo Wargo/Getty Images

1. Влюблённость

Первый этап начала развития выстраивания отношений. Он предполагает наличие взаимного интереса и влечения. На этом этапе партнёры готовы стараться друг для друга, вкладываться. Эта, при благоприятных условиях, интенция сохраняется и в дальнейшем на более поздних этапах и иногда – даже в период кризиса, если привязанность достаточно сильна.

2. Пресыщение

Этап, когда по-старому уже нельзя, а новое не наступает. Партнёры начинают осознавать, что в отношениях что-то происходит, но пока не понимают причин перемены.

3. Отвержение

Кризисный этап, который тоже можно отнести к развитию отношений. Когда то, что раньше было опорой и фундаментом, начинает отталкивать. Происходит угасание чувств.

Фото: Dima Berlin / istockphoto.com

4. Терпение-принятие

Компромиссный этап, в котором осознаются сильные и слабые стороны. Это не отдаляет друг от друга, а сближает, позволяет уйти от иллюзий о партнёре и начать видеть его потребности.

5. Служение

Когда потребности и чувства партнёра важны так же, как свои и даже больше. И именно тогда появляется настоящая забота, иногда через потерю выгоды для себя.

6. Уважение

«Я ценю тебя и твои потребности, личное время и автономность. Мне важны твои чувства так же, как и мои собственные», — примерно такие мысли и чувства возникают здесь.

7. Единение

«Мы едины, несмотря на отличия друг от друга. И в этом наша сила. И, несмотря на разные интересы, мы комфортно проводим время вместе, даже когда заняты чем-то своим».

Этап комфортного молчания вдвоём. Понимание каждой стадии позволяет эффективно строить отношения и решать сложности, если такие появляются.

Как проходит каждый этап?

Влюблённость

Для первого этапа характерны идеализация и романтизация отношений. Общение имеет лёгкий флиртовый характер, вызывает исключительно положительные эмоции. Конфликтные ситуации либо отсутствуют, либо нивелируются положительными эмоциями от нового человека и впечатлений.

Для мужчин на первое место выходит физическая привлекательность женщины, а для женщин (особенно в отсутствие опыта) – попадание в «нужный» идеализированный образ. Здесь отдельно можно отметить «подэтап» — узнавания партнёра. Это знакомство с партнёром не только с положительной стороны.

Также происходит наиболее интенсивный процесс проекций и переносов (особенно если каждый из членов пары до этого не проходил индивидуальную терапию). Начинается зарождение привязанности и общей истории, происходит «стыковка» по интересам.

У обоих партнёров появляется постоянное желание видеться и проводить время, пусть даже это будет совместная поездка на работу или кофе в обед. Наиболее лёгкий и беззаботный этап отношений, период «детства», который рано или поздно заканчивается.

Фото: Martinns / istockphoto.com

Пресыщение

Временны́е рамки следующей стадии выделить однозначно нельзя, но обычно она занимает примерно от полугода до трёх лет. Удовлетворение потребностей не приносит той эйфории, которая была раньше. Появляются претензии, постоянные придирки и выяснение отношений. Часто эта стадия – предвестник кризиса отношений и при отсутствии должного внимания и участия обоих партнёров может стать последним этапом перед расставанием, потерей любимого человека.

В такой момент рекомендуется как можно больше говорить, а при невозможности — обратиться к специалисту. Особенно критичен данный этап, когда партнёр был скорее средством удовлетворения своих потребностей, нежели человеком рядом. Потому что, когда постоянно удовлетворяешь ту или иную потребность, то, что раньше в дефиците казалось благом, со временем станет пресным. Этот период в отношениях можно было бы назвать «допубертатным».

Отвержение

Далее следует наиболее травматичный этап, когда «от любви до ненависти один шаг» — это девиз отношений. Так называемый «пубертатный период».

В этот момент партнёры перестают слышать друг друга, постоянно по поводу и без выясняют отношения, розовые очки спадают, и появляется вопрос – а точно ли ты «мой человек»? И часто этот вопрос задаётся партнёру, а не себе, что приводит как к чувству обесценивания одного или обоих участников конфликта, так и к общему недовольству.

«Пубертатный» этап — это период роста и в то же время жесточайшего кризиса. Конфликты возникают абсолютно на любой почве. Сам по себе кризис – это барьер, но весьма преодолимый при наличии желания с обеих сторон. Партнёры должны располагать ресурсом и силами для решения проблем.

Преимущественно бо́льшая доля кризисов приходится на период построения семьи, поэтому очень важно об этом помнить и понимать, что это тоже точка роста. Не нужно думать, что только латентные периоды или затишье говорят о том, что отношения развиваются или существуют. Именно сочетание спокойных и критических периодов приводит к росту и развитию пары, проверяет её на прочность.

Один из способов решения проблем – начать диалог: стараться говорить не из призмы «ты не прав(а), ты не делаешь», а из позиции «мне бы хотелось, чтобы в наших отношениях было больше любви, доверия, уважения и тому подобное, я готов для этого делать следующее, а с твоей стороны я жду такие действия. Удастся ли нам договориться?»

Фото: PeopleImages/ istockphoto.com

Очевидно, что этот вопрос партнёр-инициатор должен задавать себе и уметь ответить на него, а не просто поставить другого в неловкое положение. Поэтому очень важно сначала самостоятельно понять, «на что я готов для этих отношений», а потом уже интересоваться у любимого человека.

Работа над отношениями может показаться пугающей и занудной, однако не нужно подходить к ней с этой позиции. Рост каждого — в союзе, и открытым лишь остаётся вопрос, а к чему приведёт это — к расставанию или укреплению связи. И это либо приводит к следующему периоду принятия и терпения (затишью после бури), либо к окончательному разрыву.

Терпение-принятие

Если же всё-таки люди переходят на следующий этап, то обычно он сопровождается спокойствием, какой-то тихой радостью от пережитого шторма. Вы снова учитесь понимать, взаимодействовать и не терять друг друга из виду, как будто бы лучше чувствуете и слышите, однако уже не только партнёра, но ещё и себя.

Служение

Далее следует этап служения или этап, когда оба партнёра отказываются от эгоцентрического восприятия себя в пользу бескорыстной любви и поддержки: возникает глубокое уважение к потребностям партнёра, появляются взаимопонимание, сотрудничество, взаимоуважение, принятие, желание помогать без ожидания ответных действий, делать приятное. Интерес сохраняется на почве общих воспоминаний, ценностей и желании дать больше, чем взять.

Уважение

Далее следует стадия уважения, которую иногда называют стадией дружбы. На этом этапе партнёры уже хорошо знают свои сильные и слабые стороны. Они уважают и ценят друг друга, поддерживают в моменты слабости и совместно подходят к решению проблемных вопросов. Здесь важно найти новые смыслы, чтобы избежать возникновения скуки.

Фото: Jacob Ammentorp Lund / istockphoto.com

На этом этапе хорошо заняться новым совместным хобби, продолжать больше говорить о том, что является ценным и важным, создать общие традиции. На этом этапе могут возникнуть совместные планы на будущее, планирование совместной жизни и общие задачи, которые займут важное место в жизни обоих.

Единение

«Мы-стадия», которая предполагает глубокую близость, взаимопонимание и ощущение полного единства, этап возникновения крепких отношений. Люди стремятся к близости, но не пытаются оказать давление друг на друга и позволяют оставаться каждому самим собой, принимают партнёра таким, какой он есть. Однако в то же время воспринимают своего партнёра как часть себя, а индивидуальные различия нивелируются.

На данном этапе могут возникнуть супружеские отношения и планирование детей. Это можно было бы назвать периодом «зрелости». Планирование брачных отношений предполагает не кратковременный ежесекундный порыв, а длительный процесс обдумывания.

Мотивы заключения брака

Согласно доктору психологических наук Лидии Шнайдер существует три основных мотива заключения брака.

1. Цель — заключение брака

Мотив на сам брак, но нет ориентации на партнёра. Здесь важен факт замужества, а не человек или потребности, которые закрывались бы за счёт такой формы взаимодействия. Чаще всего отношения строятся исходя из социальных ожиданий или требований (на некоторые должности охотнее берут семейных людей).

2. Мотивация на определённый тип брака

Ориентация на некоторое свойство, которое в перспективе должно улучшить качество жизни одного из партнёров. Это потребностные отношения, где один или оба партнёра могут выступать донорами друг для друга по тем или иным аспектам, необходимым для комфортного существования.

3. Мотивация на определённого человека

Неважно, каким будет брак, главное, с кем он будет. Здесь есть определённая значимость личности, а не отношений или своих потребностей. Нужен именно человек для счастья.

Каждая из стадий отношений ценна и важна по-своему. Первый этап — самый лёгкий и с бабочками в животе. Сложные моменты позволяют пересмотреть ценности, понять цель отношений, услышать себя и узнать, смотрят ли люди в общем направлении.

Лионель Месси и его жена Антонелла Рокуццо Фото: Robert Michael/Getty Images

Посткризисные стадии открывают нам видение, в котором человек, несмотря на отсутствие полёта бабочек, всё ещё важен, дорог и нужен. Ради такого есть готовность меняться, идти на какие-то компромиссы, пускай иногда противоречащие нашим собственным представлениям о жизни.

На первом этапе лучше стараться не поднимать сложных тем и наслаждаться процессом. По возможности узнавать партнёра, давать себе обратную связь о ваших отношениях.

На втором и третьем этапах можно обратиться к семейному или парному терапевту либо же попробовать урегулировать нарастающее напряжение собственными силами, пускай даже взяв какую-то небольшую паузу.

Что же касается последующих этапов – вместе с партнёром проходить их, заново узнавать его и себя, делиться переживаниями и как можно больше разговаривать. Диалог – залог любых здоровых любящих людей.

Список источников и литературы:

Зигмунд Фрейд, «Выбор объекта любви»

Жан Пиаже, «Избранные психологические труды. Психология интеллекта»

Карл Густав Юнг, «Брак как психологическое отношение»

Берт Хеллингер «Порядок любви: как жизнь и любовь удаются вместе»