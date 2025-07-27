Вдохновение Заполярья: 3 самых впечатляющих локации Кольского полуострова

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Кольский полуостров — один из самых загадочных и удивительных уголков России. Зачастую воспринимаемый как край света, он привлекает туристов не только своей суровой природой, но и уникальными местами, которые открывают совершенно неожиданные горизонты для путешествий. Исследовать Кольский можно почти бесконечно, но начать знакомство с полуостровом советую с самых знаковых его локаций: Мурманска, Териберки и Кольской ВЭС».



Мурманск: сердце Кольского полуострова

Мурманск – крупнейший город за Полярным кругом и важный порт на Баренцевом море. Город был основан в 1916 году как военный порт и за свою историю сыграл важную роль в развитии Северного флота и всего Русского Севера. Сейчас это динамично развивающийся город с уникальной атмосферой, где переплетаются следы прошлого и инновации современности. Один из символов Мурманска – атомный ледокол «Ленин», напоминание о высочайшем технологическом и научном статусе СССР. Посетив его, можно не только узнать о ледокольной технике, но и почувствовать величие морского флота. Над городским портом, где стоит «Ленин», находится и мемориал «Алёша» – монумент в честь солдат, погибших в Великой Отечественной войне.

Мурманск также известен своим климатом. В силу географического положения здесь редко бывает по-настоящему тепло, зато летом можно стать свидетелем удивительного явления – полярного дня, когда солнце не заходит за горизонт на протяжении нескольких недель. Это уникальное чудо природы привлекает путешественников со всего мира. А зимой город утопает в снежном покрывале, над которым убаюкивающе мерцает северное сияние.

Фото: istockphoto.com / Iulianna Est

Териберка: посёлок у края света

Один из самых популярных и атмосферных маршрутов на Кольском полуострове – поездка в Териберку. Этот небольшой посёлок, расположенный на берегу Баренцева моря, стал известен благодаря фильму «Левиафан» режиссёра Андрея Звягинцева, где северный быт показал в суровой и мрачной, но в то же время поэтичной реальности. Териберка – место, в котором время словно остановилось. Опустевшие дома, старые рыболовецкие лодки, следы индустриального прошлого создают уникальную атмосферу, которая олицетворяет весь Кольский полуостров: с одной стороны, здесь можно ощутить величие природных пейзажей, с другой – увидеть, как человек пытается адаптироваться к самым суровым условиям.

Основная достопримечательность Териберки – её побережье. Здесь есть и широкие песчаные косы, и легендарный пляж с овальными валунами, и живописный водопад, который, замерзая, образует совершенно фантастическую картину из апокалиптических фильмов. А ещё над Териберкой почти нет светового загрязнения, так что Аврора сияет здесь особенно ярко.

Кольская ВЭС: энергия ветра и дух соревнований

Одним из самых интересных и впечатляющих объектов на Кольском полуострове является Кольская ВЭС (ветроэлектрическая станция). Расположенная в 90 км от Мурманска, она остаётся одним из крупнейших проектов по использованию возобновляемых источников энергии в России и самой мощной ветроэлектростанцией за Полярным кругом в мире. Станция состоит из 57 белоснежных ветровых турбин, или ветряков, установленных прямо посреди тундры и устремлённых в низкое северное небо – выглядит масштабно и очень впечатляюще.

На территории ВЭС ежегодно проводятся спортивные трейлы, собирающие сотни участников. Эти забеги стали настоящей традицией для местных жителей и туристов, желающих испытать себя на фоне захватывающих пейзажей и уникальной атмосферы севера. Они позволяют ненадолго остаться наедине с собой и узнать, на что способен человек, открывший для себя Арктику.