Умэбоси, Туна Майо и ещё 2 лучших рецепта онигири от бренд-шефа

В Японии невероятно популярны онигири — японские рисовые «колобки» или треугольники. У нас их всё чаще можно встретить на полках супермаркетов или в доставке.

Готовятся онигири просто и быстро, не требуют продвинутых кулинарных навыков, а в результате получается вкусный и сытный перекус на ходу. Благодаря рисовой основе, богатой углеводами, они быстро заряжают энергией на весь день.

Сергей Кузнецов бренд-шеф медиаплатформы Food.ru «Раскрою тонкости приготовления, секреты правильной подготовки риса и эксклюзивные рецепты онигири».

Ингредиенты для онигири

В онигири есть только один обязательный ингредиент — рис. Лучше всего использовать круглозёрный: он более пластичный, крахмалистый и хорошо держит форму. Можно купить японский круглозёрный рис, но кубанский или краснодарский сорта тоже подойдут.

Длиннозёрный брать не стоит: он слишком рассыпчатый. Рис также должен быть несолёным, так как онигири едят с соевым соусом.

Фото: istockphoto.com/K3

В остальном строгих правил приготовления нет. Дополнительные ингредиенты для начинки могут быть любыми на ваш вкус: морепродукты, овощи, грибы, курица, омлет, сливочный сыр. Подойдёт и то, что осталось после приготовления других блюд, например, зелень для салата, икра или кусочки мяса. Правда, одно исключение всё же есть: онигири не бывают сладкими, ведь это не десерт.

Подготовка риса су-мэси

Рис важно правильно выбрать и приготовить. Принципы подготовки риса для онигири такие же, как и для суши. Вам понадобятся сама крупа, вода и особая заправка сушидзу на основе уксуса, которую тоже можно приготовить самостоятельно.

КБЖУ на 100 г

Калории: 595 ккал

Белки: 7,3 г

Жиры: 0,6 г

Углеводы: 138,05 г

Ингредиенты

Для риса:

японский круглозёрный рис — 300 г;

вода — 300 мл;

заправка сушидзу — 100 мл.

Фото: istockphoto.com/SGAPhoto

Для рисовой заправки сушидзу:

рисовый уксус — 100 мл;

сахар — 50 г;

соль экстра — 20 г.

Совет. Если нет рисоварки, то можно приготовить рис в кастрюле или мультиварке по такому же принципу.

Способ приготовления

1. Насыпьте рис в чашу, залейте водой, дайте постоять примерно две минуты, затем слейте воду. Таким образом промойте рис три раза.

2. Промытый рис залейте холодной водой. Воды должно быть ровно в два раза больше, чем риса — с учётом воды, впитавшейся на этапе промывки.

3. Протрите чашу снизу влажной тряпкой, вставьте в рисоварку, включите и поставьте таймер на 50 минут.

Фото: istockphoto.com/motosuke_moku

4. После того как таймер сработает, дайте рису настояться в течение 10 минут — открывать крышку в это время нельзя.

5. Приготовьте заправку: разогрейте уксус до 50-60°C, растворите в нём сахар, добавьте соль. Перемешайте и дайте остыть.

6. Переложите настоявшийся рис в миску, добавьте заправку и тщательно перемешайте. Повторите помешивания три раза через каждые пять минут, чтобы рис полностью пропитался.

Готовый рис должен хорошо склеиваться и держать форму, но не быть слишком скользким — это значит, что он переварен.

Приготовление онигири

Онигири чаще всего бывают шарообразной или треугольной формы в зависимости от предпочтений. Некоторые делают их даже квадратными, а в самой Японии модно готовить фигурные онигири в виде любимых героев аниме.

Стандартных размеров тоже нет — можно приготовить более крупные или, наоборот, небольшие онигири. Лучше всего ориентироваться на собственный вкус и пожелания.

Фото: istockphoto.com/Yuuji

Что касается начинки, есть два варианта использования: её можно завернуть внутрь рисовой массы либо сначала перемешать с рисом и уже затем сформировать онигири.

Готовый рис для онигири должен быть тёплым (примерно 40°C, то есть чуть выше температуры тела), чтобы лучше склеивался. Если используете заранее приготовленный рис, то разогрейте его — только обязательно под крышкой, иначе он подсохнет.

Рецепты от бренд-шефа

Классический Туна Майо

Фото: istockphoto.com/Yuuji

Сочетание тунца, лёгкой кислинки и сливочности майонеза и копчёной паприки придаёт онигири насыщенный вкус. Попробуйте и убедитесь сами!

КБЖУ на 100 г

Калории: 724,24 ккал

Белки: 25,7 г

Жиры: 5,6 г

Углеводы: 140,25 г

Ингредиенты (на три онигири):

рис су-мэси (готовый) — 250 г;

консервированный тунец в собственном соку — 80 г;

майонез японский (или обычный) — 1,5 ст. л.;

копчёная паприка — 1 щепотка;

листья нори — 1-2 листа;

кунжут для посыпки — 1 ч. л.;

зелёный лук для посыпки — 1-2 пера;

сушёные водоросли нори для подачи (по желанию) — 3 полоски;

вода с солью — для увлажнения рук.

Способ приготовления

1. Приготовьте начинку: консервированное мясо тунца откиньте на сито, слегка разомните вилкой. Переложите в миску, смешайте с майонезом и паприкой.

Фото: istockphoto.com/colinhui

2. Посолите воду и смочите ладони. Возьмите немного тёплого риса в руку и сделайте в нём небольшое углубление. Добавьте в углубление 1 ч. л. начинки и заверните, формируя треугольник.

3. Оберните каждый онигири полоской водорослей нори или подавайте без них.

Готовые онигири можно посыпать зёрнами кунжута или рубленым зелёным луком.

Умэбоси с маринованной сливой

Фото: istockphoto.com/tomoya murakami

Онигири с умэбоси — популярная вариация этой закуски в виде рисового треугольника с пикантным центром из маринованной сливы умэбоси. Сочный и кисловато-солёный вкус умэбоси идеально контрастирует с нежностью риса.

КБЖУ на 100 г

Калории: 658 ккал

Белки: 8,4 г

Жиры: 4,7 г

Углеводы: 145,2 г

Ингредиенты (на три онигири):

рис су-мэси (готовый) — 250 г;

умэбоси (без косточек) — 2-3 шт.;

сушёные водоросли нори для подачи (по желанию) — 3 полоски;

кунжут белый или чёрный — 1 ч. л.;

вода с солью — для увлажнения рук.

Способ приготовления

1. Приготовьте начинку: удалите косточки из слив умэбоси. Можно слегка размять или оставить сливы целиком, если они небольшие.

2. Посолите воду и смочите ладони. Возьмите немного тёплого риса в руку и сформируйте в нём небольшое углубление. Положите внутрь немного умэбоси и слепите плотный треугольник.

Фото: istockphoto.com/Yuuji

3. Оберните каждый онигири полоской водорослей нори или подавайте без них.

Готовые онигири можно также посыпать зёрнами кунжута.

Спайси с острой сёмгой

Фото: istockphoto.com/ALLEKO

КБЖУ на 100 г

Калории: 836,99 ккал

Белки: 4,35 г

Жиры: 19,06 г

Углеводы: 140,05 г

В этом блюде рис обволакивает начинку из острого лосося, который оттеняется мягкостью сливочного сыра. Всё вместе создаёт типичный для японской кухни баланс вкуса и текстуры.

Ингредиенты (на три онигири):

рис су-мэси (готовый) — 250 г;

слабосолёное филе сёмги или форели — 80 г;

творожный сыр — 1 ст. л.;

паста чили (шрирача или кочудян) — 1/2 ч. л.;

соевый соус — 1 ч. л.;

сушёные водоросли нори для подачи (по желанию) — 3 полоски;

приправа фурикакэ или кунжут для подачи — щепотка;

вода с солью — для увлажнения рук.

Способ приготовления

1. Лосось разберите на волокна, удалив косточки и кожу.

2. Пробейте лосось блендером с творожным сыром, чили-пастой и соевым соусом в режиме пульсации.

3. Посолите воду и смочите ладони. Возьмите немного тёплого риса в руку и сделайте в нём небольшое углубление. Добавьте в углубление немного начинки и слепите треугольник.

Фото: istockphoto.com/miniseries

4. Оберните каждый онигири полоской водорослей нори или подавайте без них.

Онигири можно посыпать кунжутом или приправой фурикакэ.

Мисо с тыквой

Фото: istockphoto.com/bhofack2

Нежный и ароматный онигири, в котором тёплый, слегка сладкий вкус тыквы сочетается с пикантностью пасты мисо.

КБЖУ на 100 г

Калории: 623 ккал

Белки: 8,6 г

Жиры: 0,9 г

Углеводы: 145,75 г

Ингредиенты (на три онигири):

рис су-мэси (готовый) — 250 г;

очищенный кусок тыквы (баттернат, мускатная) — 100 г;

паста мисо (тёмная или светлая) — 1 ч. л.;

мёд или кленовый сироп — 1/2 ч. л.;

кунжутное масло — 1 ч. л.;

обжаренные тыквенные или кедровые семечки — 1 ч. л.;

вода с солью — для увлажнения рук.

Способ приготовления

1. Помойте тыкву, очистите от кожуры и запеките в духовке при температуре 180°C в течение 15-20 минут до мягкости. Достаньте из духовки и дайте остыть.

2. Смешайте тыкву с пастой мисо, добавьте мёд и кунжутное масло. Разомните в пюре.

Фото: istockphoto.com/Drbouz

3. Посолите воду и смочите ладони. Возьмите немного тёплого риса в руку и сделайте в нём небольшое углубление. Положите в углубление немного начинки и заверните, формируя треугольник.

Подавайте, присыпав семечками или добавив их внутрь для хруста.

Не бойтесь экспериментировать с новыми сочетаниями и начинками, ведь в приготовлении онигири нет строгих правил. Так что смело берите рис, любую начинку по вкусу и лист нори, чтобы создавать свои кулинарные шедевры. Приятного аппетита!