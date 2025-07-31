Блюдо стоит добавить в рацион тем, кто хочет поддержать физическую форму.

Для роста и восстановления мышц: простой и вкусный рецепт творожной запеканки с манкой

Творожная запеканка — это простое, вкусное и полезное блюдо, которое можно подавать на завтрак, полдник или даже лёгкий ужин. Она нравится и детям, и взрослым, а её приготовление не требует много времени и сложных ингредиентов.

О чём расскажем:

Польза творога и манки

Эльвира Белёва врач-гастроэнтеролог, диетолог «Творожная запеканка — это не только вкусное, но и полезное блюдо».

Творог содержит много кальция, который необходим для здоровья костей и зубов. Высокое содержание белка в продукте помогает поддерживать мышечную массу и способствует чувству сытости.

Между тем манная крупа способствует заживлению слизистой желудочно-кишечного тракта и кишечника за счёт мягкой обволакивающей текстуры. Также она содержит меньше клетчатки, чем другие крупы, и поэтому меньше раздражает слизистую желудка.

Творожная запеканка с манкой легка для пищеварения и подходит даже для детского питания.

Фото: istockphoto.com/Arx0nt

Однако следует помнить, что у манки есть противопоказания. Крупу не следует включать в рацион людям с эндокринными заболеваниями, особенно с ожирением и сахарным диабетом, поскольку она способствует поступлению лишних калорий и быстрому повышению сахара в крови.

Рецепт

Творожная запеканка с манкой

Фото: istockphoto.com/krushelss

Время приготовления: 50 минут

Количество порций: 6 порций

КБЖУ на 100 г

Калорийность: 180 ккал

Белки: 10 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 20 г

Ингредиенты:

творог (желательно отцеженный или зернистый) — 500 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г (можно использовать сахарозаменитель стевию);

манка — 100 г;

молоко — 150 мл;

разрыхлитель теста — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л. (по желанию);

соль — щепотка;

масло растительное (для смазывания формы).

Дополнительные ингредиенты для вкуса

Чтобы разнообразить запеканку, добавьте дополнительные ингредиенты по вашему желанию. Это могут быть:

свежие или замороженные ягоды (черника, малина, клубника);

изюм или курага (предварительно замоченные);

тёртые яблоки или груши;

цедра лимона или апельсина;

орехи (миндаль, грецкие);

корица, какао или шоколадная крошка.

Пошаговое приготовление

Подготовка формочки. Разогрейте духовку до 180°C. Смажьте форму для запекания растительным маслом.

Подготовка творога. Для идеальной текстуры творог рекомендуется протереть через сито, тщательно размять вилкой или взбить блендером, чтобы не было комочков. Если творог слишком влажный, лишнюю жидкость можно слегка отжать, чтобы запеканка не получилась слишком рыхлой.

Подготовка манки. Манку залейте молоком и оставьте на 15 минут, чтобы она набухла.

Смешивание ингредиентов. Переложите творог в глубокую миску, добавьте к нему яйца и тщательно перемешайте. Затем добавьте в смесь сахар или стевию, ванильный сахар, набухшую манку, щепотку соли, разрыхлитель и снова перемешайте.

Формирование запеканки. Полученную массу аккуратно выложите в подготовленную форму для запекания — лучше использовать керамическую или металлическую форму с антипригарным покрытием. Разровняйте поверхность лопаткой или ложкой, чтобы запеканка получилась красивой.

Фото: istockphoto.com/peredniankina

Запекание. Поместите форму в заранее разогретую духовку и выпекайте около 40-50 минут. Поверхность должна стать золотистой и упругой.

Время может варьироваться в зависимости от мощности духовки и размера формы.

Охлаждение. Выньте запеканку из духовки и дайте ей немного остыть, затем подавайте к столу.

Как понять, что запеканка готова?

Определить готовность запеканки можно по нескольким признакам.

Цвет. Поверхность должна быть золотистой и слегка румяной. Консистенция. Проверьте, вставив деревянную палочку в центр. Если она выходит чистой — запеканка готова. Если на палочке остаются влажные частицы, дайте ей ещё немного времени в духовке. Упругость. Запеканка должна слегка пружинить при нажатии. Когда поверхность плотная и не проваливается — значит, она приготовилась.

Подача и оформление

После того как запеканка остынет в форме, её можно нарезать на порционные кусочки. Блюдо отлично дополняют натуральный йогурт или сметана, мёд, варенье, фруктовые джемы, свежие ягоды и фрукты для украшения и сахарная пудра, посыпанная сверху.

Советы и рекомендации

Вариации рецепта

С рецептом творожной запеканки можно экспериментировать, адаптируя блюда по своему вкусу и потребностям. Так, для более диетического варианта выбирайте обезжиренный творог и замените сахар на натуральные подсластители (стевия, эритрит). Используйте цельнозерновую манку или овсяные хлопья вместо обычной манной крупы.

Фото: istockphoto.com/manyakotic

Если вам нравится шоколадный вкус — добавьте немного какао-порошка. Для яркого вкуса подойдут свежие или замороженные ягоды, для хруста используйте любимые орехи или семена.

Как избежать распространённых ошибок?

Не пропускайте этап набухания манной крупы — это важно для текстуры. Не переборщите с манкой, иначе запеканка станет слишком плотной. Не открывайте духовку слишком часто во время выпекания, чтобы запеканка не осела. Следите за временем и температурой, чтобы не пересушить блюдо. Если творог слишком влажный, отожмите лишнюю жидкость, иначе запеканка получится водянистой.

Если вы ещё не пробовали творожную запеканку с манкой, самое время приготовить это простое и вкусное блюдо. Приятного аппетита!

Источники

Kouris-Blazos, A., & Belski, R. (2019). Dairy foods and bone health: a review of the evidence. Current Nutrition & Food Science, 15(4), 377-385.

Paddon-Jones, D., & Leidy, H. (2014). Dietary protein and muscle in older persons. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, 17(1), 5-11.