Как выбрать поясную сумку для бега: модели, материалы, советы новичкам и профессионалам

«Выбор правильной поясной сумки — важный момент, который может повлиять на комфорт и результативность беговой тренировки. Зависит он от ряда параметров: ваших целей, уровня подготовки и условий, в которых вы тренируетесь. Давайте рассмотрим ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание при выборе поясной сумки для бега».
О чём расскажем:
- Кому нужна поясная сумка?
- Типы и размеры поясных сумок
- Формы и способы крепления
- Комфорт и материалы
- Особенности сумок для разных времён года и суток
- Выбор для начинающих и профессионалов
- На что ещё обратить внимание
Кому нужна поясная сумка?
Поясные сумки являются полезным, а в некоторых случаях незаменимым атрибутом для бегунов. Особенно в следующих ситуациях.
- Длинные дистанции. Для марафонцев, ультрамарафонцев и любителей длительных пробежек, где необходимо иметь при себе воду, специальные изотонические гели, ключи, телефон и даже лёгкую мембранную куртку.
- Тренировки вдали от дома. Когда требуется взять с собой необходимые предметы, такие как ключи, мобильный телефон или паспорт. Например, в поездке, отпуске или просто в новом незнакомом городе.
- Соревнования. На стартах, где участникам нужно иметь быстрый доступ к фляжкам с водой, гелевым пакетам, перекусу и другим полезным предметам.
Фото: Fahroni / istockphoto.com
Однако для коротких тренировок (например, если вы просто вышли на свою обычную пробежку дистанцией 5 км) поясная сумка может показаться излишней. Всё зависит от личных предпочтений, конкретных потребностей и особенностей вашей экипировки. К примеру, если спортивная одежда имеет удобные карманы, в которых и так помещается необходимое.
Типы и размеры поясных сумок
Поясные сумки представлены в широком ассортименте моделей, каждая из которых предназначена для определённых нужд.
- Маленькие компактные модели. Выглядят даже не как сумки, а скорее как пояс с карманом на молнии. Подходят для хранения телефона, ключей и небольших предметов. Объём обычно составляет от 100 мл до 500 мл. Оптимальны для коротких пробежек.
- Средние модели. Способны вместить флягу с водой, несколько энергетических гелей и другие некрупные вещи. Обычно объём колеблется от 700 мл до 1500 мл.
- Большие вместительные модели. Предназначены для долгих пробежек и включают множество отделений для воды, еды, одежды и других необходимых вещей. Объём может достигать 2000 мл и выше.
Формы и способы крепления
Существуют различные формы и способы крепления поясных сумок для бега.
- Прямоугольной формы и плоские. Крепятся на пояс, реже надеваются через плечо. Их плюс в том, что они распределяют вес равномерно и уменьшают вероятность натирания.
- Сумочки-чехлы для телефона. Одно время были очень популярны среди бегунов, но и сегодня многие их покупают. Представляют собой чехол, в который можно поместить смартфон, часто с кармашком для банковской карты или ключей. Имеют эластичную лямку и надеваются на руку.
- Небольшие сумочки. Меньше мешают движениям, правда, и вмещают только мелкие предметы. Крепятся на карабине к поясу или к другим деталям экипировки как обвес.
- Объёмные поясные сумки. Могут иметь несколько внутренних отделений, надеваются на пояс, также можно перекинуть через плечо.
У большинства сумок предусмотрены лямки с замками-защёлками или липучками, которые можно регулировать по длине. У некоторых моделей есть тянущийся пояс, что обеспечивает комфортное прилегание.
Фото: FreshSplash / istockphoto.com
Комфорт и материалы
Чтобы избежать неприятных ощущений во время бега, обратите внимание на следующие критерии.
- Материал. Сумки обычно изготавливаются из синтетических материалов, таких как нейлон, полиэстер или специальные влагозащищённые ткани. Важно выбирать влагозащищённые материалы для защиты содержимого от дождя и пота.
- Комфорт. Сумка должна плотно прилегать к телу, не скользить и не натирать кожу. Проверьте качество швов и то, как обработана тыльная сторона сумки, фурнитуры и лямок, которые будут прилегать к телу. На ней не должно быть зазубрин, торчащих ниток, неаккуратных швов и так далее.
- Влагозащищённость. Для зимних и осенних условий важны проклеенные швы и молния, а также влагозащитные свойства основного и внутреннего материалов.
Особенности сумок для разных времён года и суток
Если вы бегаете круглый год или в разное время суток, при выборе сумки стоит учитывать погоду за окном и другие условия.
Летом важны максимально лёгкие и дышащие материалы, которые не будут создавать дополнительное трение во время тренировки.
Осенью и зимой обратите внимание на проклеенные швы, плотные материалы, влагозащищённость, дополнительные карманы для разных мелочей (от запасных перчаток и сухих тёплых стелек до мембранной куртки, которую можно свернуть и положить в сумку). Также важно наличие дополнительного отсека для термофляги, в которой напиток сохранит исходную температуру.
Если любите вечерний бег, то наличие светоотражающих элементов на сумке — залог вашей безопасности в тёмное время суток. С ними вы будете заметны водителям, велосипедистам и самокатчикам, другим бегунам и пешеходам.
Фото: Satoshi-K / istockphoto.com
Выбор для начинающих и профессионалов
Хотя различия между сумками для начинающих и профессиональных спортсменов не столь очевидны, как в обуви или тренировочной одежде, всё же существуют некоторые нюансы.
Так, новичкам лучше выбирать простые и недорогие базовые модели. Важно, чтобы они были удобны и практичны, чтобы в них помещались те вещи, которые необходимо иметь под рукой. Кому-то достаточно небольшой сумочки для ключей, а кто-то берёт с собой телефон, деньги и другие мелочи.
Профессионалы, участники забегов и марафонов обычно отдают предпочтение моделям с большей вместительностью и расширенным функционалом: это могут быть дополнительные карманы, влагозащищённые технологичные материалы, отделения для энергетического геля, тип крепления (липучка или замок) и так далее. Впрочем, эти параметры важны и для любителей. Ведь всегда здорово, когда сумка удобно сидит, вмещает всё нужное и не мешает бегу.
Фото: Liudmila Chernetska / istockphoto.com
На что ещё обратить внимание
При выборе поясной сумки для бега стоит учитывать следующие факторы.
- Объём. Определите, сколько места вам нужно и какие предметы вы планируете носить.
- Условия тренировки. Вечерний бег, утренняя пробежка на короткую дистанцию, бег круглый год, профессиональные тренировки? Подбирайте модель в зависимости от особенностей и специфики ваших занятий.
- Материалы. Отдавайте предпочтение влагозащищённым материалам с прорезиненными швами и молнией.
- Крепление. Убедитесь, что система крепления подходит именно вам и обеспечивает стабильность. Кто-то предпочитает замки-фиксаторы, кому-то удобнее липучки.
- Сезонные особенности. Учитывайте погодные условия и требования безопасности.
- Простота в уходе. Сумочку должно быть легко мыть, чистить от загрязнений и сушить.
Правильно подобранная поясная сумка сделает пробежку комфортнее и удобнее. С ней не придётся переживать о том, не выпали ли ключи или телефон из кармана, а вместо этого можно сосредоточиться на главном — на процессе тренировки и эффективности вашего бега.