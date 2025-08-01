Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Брутальность: что это, что означает, в чём заключается

Что такое брутальность и как она проявляется в спорте: примеры поведения, плюсы и минусы
Маргарита Жаботинская Владимир Печурин
,
Брутальность: что это, что означает
Аудио-версия:
Комментарии
Разбираемся вместе с психологом.

Слово «брутальность» пришло из латинского языка. Оно буквально переводится как «животное» и отсылает к нашим первобытным инстинктам. Брутальность – это комплекс черт человека, который ассоциируется с грубостью, доминантностью, суровостью, жестокостью, зверством и отстаиванием территории. В общественном сознании такое качество часто связано с мужским поведением, физической мощью.

Как же брутальность проявляется сегодня? Во внешности, характере и поведении мужчины. А самое главное — как всё это связано со спортом?

<a href="https://www.championat.com/authors/8890/1.html">Владимир Печурин</a>
Владимир Печурин
спортивный психолог, действующий спортсмен, КМС по самбо и дзюдо

«Сегодня понятие «брутальность» можно рассматривать в двух аспектах: как социальную и личностную маски. В первом случае мужчина имеет цель выстроить определённый образ, отношение к окружающим, чтобы повысить свой статус и самоутверждаться таким способом. Вторую стратегию можно увидеть, например, в поведении спортсмена или военного — то есть человека, который отыгрывает определённую роль».

О чём расскажем:

Трансформация понятия

В первобытном обществе брутальность была жизненно необходимой формой адаптации. Проявление агрессии, жестокости использовалось для того, чтобы добывать пищу и защищать семью. Избежать этого в тот момент было невозможною.

Чем ближе к современному обществу, тем больше стали сглаживаться первобытные инстинкты человека. Уже в античные времена начинают проявляться и цениться такие личностные качества, как доблесть.

Фото: alessandroguerriero / istockphoto.com

В Средневековье эталоном брутального мужчины являлся рыцарь. В этом случае на первое место уже встал другой набор черт: милосердие, достоинство, но одновременно и готовность защищаться. То есть человек начинает меньше поддаваться рептильной части мозга, где преобладают инстинкты, и больше проявлять определённую регламентированность.

В эпоху Нового времени впервые начали противопоставлять утончённую цивилизованность и первобытную дикость. Парадокс в том, что настоящий мужчина той эпохи — это сложный сплав милосердия и жестокости. Он был способен щадить слабых, но при этом сохранять в себе грубую силу предков.

Фото: VlaDee / istockphoto.com

Со временем это разделение приобрело социальные очертания: просвещённые аристократы стали культивировать гуманизм, тогда как в низах общества брутальность всё ещё оставалась нормой жизни. Все те, кто был вынужден бороться за существование, по-прежнему жили по законам инстинктов и грубой силы.

Сегодня образ мощного атлета с рельефными мышцами одновременно восхищает и раздражает общество. С одной стороны, это воплощение силы, с другой — символ токсичной маскулинности.

Многие считают, что брутальные мужчины культивируют подавление эмоций и «запрет на страх», подавая пример подрастающему поколению. Это может привести к психосоматическим болезням, саботажу собственных достижений и застою в результатах. В итоге люди попадают в эмоциональную яму и невежество.

А что, если пренебречь мнением окружающих и стать счастливым по собственному сценарию?
Как быть настоящим и жить в согласии с собой: разбор темы аутентичности от психолога
Как быть настоящим и жить в согласии с собой: разбор темы аутентичности от психолога

Аспекты брутальности

Физическая брутальность: сила, агрессия и скрытая уязвимость

Когда речь заходит о физической брутальности, перед нами встаёт образ грубой силы – демонстрация мощи, способность выдерживать боль, предельная выносливость. Это агрессия в её почти животном проявлении, что отсылает нас к изначальному значению слова.

Такую брутальность мы видим в контактных видах спорта: боксе, хоккее, американском футболе, борьбе. Но настоящая ли это жестокость или лишь роль, которую играет спортсмен? Ведь за пределами ринга или поля тот же человек может быть совершенно другим.

Майк Тайсон

Майк Тайсон

Фото: Getty Images

Яркий пример – Майк Тайсон. В молодости проявлял агрессию: уличные драки, беспощадные нокауты, даже откушенное ухо соперника. Но стоит посмотреть на него вне боя – и мы видим глубоко рефлексирующего человека, способного на уязвимость, сомнения, эмоциональные признания.

Этот контраст показывает: брутальность – лишь одна из граней личности. Даже самый жестокий на вид боец может быть ранимым, а грубая сила в спорте – не всегда отражение истинной сути человека.

Эмоциональная брутальность: цена подавленных чувств

В отличие от грубой физической силы, эмоциональная брутальность проявляется не в действиях, а в их отсутствии. Это внутренний запрет на страх, сомнения, уязвимость. Установки вроде «терпи», «не ной» создают иллюзию стойкости, но на деле блокируют эмоции, что впоследствии мешает человеку расти и развиваться.

Фото: Ridofranz / istockphoto.com

Особенно опасна такая модель в воспитании. Когда ребёнку твердят «мужчины не плачут», он не перестает бояться — страх просто уходит вглубь. В спорте это превращается в серьёзную проблему: вместо того чтобы прожить волнение, юный атлет вынужден его подавлять. Однако эмоции никуда не исчезают — они прорываются в виде стрессовых привычек (залипание в телефоне, переедание) или даже девиантного поведения.

Родители часто ошибочно принимают слёзы за слабость. На самом деле, это естественный механизм разрядки. Запрещая проявлять чувства, мы не делаем детей сильнее — мы лишаем их инструмента, который помогает справляться с давлением. Настоящая стойкость не в отсутствии страха, а в умении его признать и через это пройти.

В 19 лет ему поставили страшный диагноз, но парень не сдался:
Более 5000 км на одной ноге: история Терри Фокса, чей одиночный забег спас тысячи жизней
Более 5000 км на одной ноге: история Терри Фокса, чей одиночный забег спас тысячи жизней

Интеллектуальная брутальность: доминирование через ум

Интеллектуальная брутальность — агрессивное превосходство в словесной схватке, где оппонента подавляют не силой, а остроумием, сарказмом или железной логикой. Это публичное унижение через риторику, пренебрежение чужими аргументами и демонстрация абсолютного контроля над дискуссией.

Яркий пример — стиль общения Хабиба Нурмагомедова. В интервью он не просто отвечает на вопросы, а полностью подчиняет себе беседу. Его манера говорить — чёткая, напористая, почти подавляющая. Она оставляет собеседнику лишь одну роль — ведомого. Своим поведением и речью Хабиб демонстрирует доминирующую позицию и показывает: «Я здесь задаю правила, а ты следуешь за мной».

Такая коммуникация — не просто спор, а спектакль, где побеждает тот, кто умнее, жёстче и невозмутимее. Но за видимым превосходством часто скрывается та же агрессия, что и в физической брутальности. Просто её оружие не кулаки, а слова.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Плюсы и минусы брутальности

В мире спорта брутальность проявляется неоднозначно. С одной стороны, она становится мощным инструментом достижений, с другой — источником глубоких проблем. Её позитивное влияние особенно заметно в ситуациях, требующих мгновенной мобилизации.

Способность входить в состояние «боевого режима» позволяет атлетам преодолевать запредельные нагрузки и демонстрировать выдающиеся результаты. Этот образ непоколебимого бойца приносит и психологические дивиденды: авторитет, заставляющий соперников заранее сомневаться в своих силах, и особый статус в спортивном сообществе.

Однако за внешней непробиваемостью часто скрывается опасная ловушка. Постоянное подавление эмоций приводит к хроническому стрессу, который со временем трансформируется в тревожность и психосоматические расстройства. Такой является, в частности, ситуация с травмами: многие спортсмены настолько привыкают игнорировать боль, что неосознанно провоцируют цепь повторяющихся повреждений, воспринимая это как неизбежную плату за успех.

Фото: Abdullah Durmaz / istockphoto.com

В командной динамике неконтролируемая брутальность становится разрушительным фактором. Она порождает токсичную среду, где вместо здоровой конкуренции расцветают скрытые конфликты, подрыв авторитета лидеров и агрессивное соперничество, лишённое духа сотрудничества.

Хуже того — чрезмерная жёсткость убивает эмпатию, превращая человека в слепую силу, неспособную к конструктивному диалогу. Но современный спорт постепенно отказывается от стереотипов.

Сегодня спортивная элита — это в первую очередь мыслящие атлеты, сочетающие физическую мощь с эмоциональным интеллектом и стратегическим мышлением. Их сила — не в слепой агрессии, а в умении точно рассчитывать действия как на поле, так и в коммуникации с окружающим миром.

Сейчас критика понятий маскулинности и брутальности часто строится на устаревших стереотипах — будто физическая мощь неизбежно ведёт к неконтролируемой агрессии, бунтарству или неспособности управлять эмоциями. Однако реальность опровергает эти предубеждения. Сегодня мы чаще наблюдаем иной тип силы — сочетание благородства, эмпатии и осознанной дисциплины.

Фото: Frazao Studio Latino / istockphoto.com

Показательный пример — профессиональные боксёры. Многие из них никогда не применяли свои навыки за пределами ринга. Это новое поколение спортсменов, для которых брутальность — не стихийная жестокость, а точный инструмент, используемый исключительно в рамках спортивных правил. Они умеют включать необходимую для победы агрессию во время боя, однако при этом остаются осознанными, дисциплинированными и эмоционально зрелыми людьми вне соревнований.

Таким образом, современная брутальность эволюционировала в осознанную силу — способность проявлять жёсткость там, где это требуется, сохраняя при этом человечность, контроль и ответственность. Это уже не примитивная грубость, а высокоразвитое качество, сочетающее физическую силу с эмоциональным интеллектом.

При правильном подходе она может стать для вас незаменимым инвентарём:
Как выбрать скакалку для тренировок: подробная инструкция для взрослых и детей
Как выбрать скакалку для тренировок: подробная инструкция для взрослых и детей
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android