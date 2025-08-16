Сколько можно прожить без воды и еды: 5 самых опасных экспериментов

Одни из героев добровольно стали участниками рискованных экспериментов. Они решили испытать свои возможности и отказались на длительное время от пищи. Впрочем, среди них были и те, кто невольно оказался лишён воды и еды на долгий срок, но вопреки всему смог выжить. Собрали самые интересные и подтверждённые случаи.

Проводить подобные опыты опасно для здоровья!

Ангус Барбьери

382 дня без еды

Молодой шотландец к 27 годам набрал 207 кг веса. Чудовищный груз, давящий на сердце, уже привёл к постоянной одышке. Ожирение стало причиной неудач Ангуса в личной жизни. Даже обычные прогулки давались Барбьери с трудом, и он не раз ловил на себе насмешливые взгляды прохожих.

Врачи вынесли ему строгий вердикт: не изменишь свою жизнь, не возьмёшь себя в руки, – всё может закончиться трагично. Специалисты прописали ему жёсткую диету. Каково же было удивление медиков, когда Ангус твёрдо заявил о намерении полностью отказаться от пищи и пойти на сложный опасный эксперимент.

Ангус Барбьери Фото: wikipedia.org

Барбьери находился под внимательным медицинским контролем. Разработанное специалистами новое меню для молодого шотландца состояло из кофе, чая, несладкой газированной воды, минеральных добавок и витаминов. Эксперимент шёл в нормальном режиме, Ангус Барбьери чувствовал себя хорошо и ни на что не жаловался.

Испытания Барбьери голодом прошли успешно. Ангус продержался без еды 382 дня, установив уникальный рекорд. Достижение молодого шотландца было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Ангус вскоре познакомился с девушкой и женился. Семейная жизнь необычного рекордсмена была счастливой, он стал отцом двоих сыновей. Ангус ушёл из жизни в 51 год из-за разрыва аорты (самый крупный артериальный сосуд).

Дэвид Блэйн

44 дня без еды

Известный американский иллюзионист прославился тем, что семь дней просидел в пластиковом контейнере и на время заморозил себя в гигантской ледяной глыбе. Его достижения вошли в Книгу рекордов Гиннесса.

На этот раз Дэвид Блэйн решил испытать свой организм голодом и поставить очередной рекорд на выживаемость. Над мостом Тауэр в Лондоне установили вместительный стеклянный короб, в котором Дэвид должен был провести эксперимент.

Дэвид Блэйн Фото: STEFAN ROUSSEAU/AP/ТАСС

Движение на этом участке было заблокировано полицией. Американец обходился без еды 44 дня. Ему пришлось несладко: некоторые зрители по неизвестной причине забрасывали Блэйна яйцами и кусками пищи. Из короба он вышел полностью обессиленным, потеряв 26 кг от собственного веса. Не мешкая, иллюзиониста отправили в больницу, где он восстанавливался пять дней.

Чэнь Цзяньминь

49 дней без еды

Китайский врач был автором собственной теории традиционной медицины. Чтобы доказать её на деле, он решил провести сложный эксперимент. Чэнь Цзяньминь, уроженец провинции Сычуань, надеялся побить рекорд по голоданию в 44 дня, установленный американским мастером выносливости Дэвидом Блэйном.

Над крутым холмом, на высоте 10 метров китайский врач установил стеклянную будку. Её прозрачность должна была свидетельствовать, что испытание на выживаемость проходит честно, на виду у всех зрителей. Чэнь провёл в будке без еды 49 дней. Китайский врач пил только чистую родниковую воду без водорастворимых продуктов. В ходе эксперимента Чэнь похудел на 20 кг. Результаты медицинского обследования показали снижение эластичности кожи и слабый мышечный тонус. Нарушения в работе внутренних органов не были выявлены. Тем не менее его рекорд не был внесён в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку она не поощряет установление опасных рекордов.

Махатма Ганди

21 день без еды

10 февраля 1943 года легендарный индийский мыслитель и будущий государственный деятель объявил голодовку, чтобы привлечь внимание к социальным проблемам в Индии.

Махатма Ганди Фото: Keystone/Getty Images

Известно, что Ганди был сторонником жёсткого вегетарианства. Однако на тот момент ему было 74 года, он серьёзно болел. Но ему удалось продержаться 21 день без еды, принимая лишь воду. По некоторым данным, подобное испытание никак не отразилось на его здоровье.

Андреас Михавеч

18 дней без воды и еды

18-летний австриец оказался пассажиром машины, попавшей в ДТП. Полицейские не стали тщательно разбираться в этой аварии. 1 апреля 1979 года посадили Андреаса в камеру предварительного заключения в городе Хёксте. Позже служители закона просто забыли о существовании Михавеча на 18 дней.

Мать Андреаса объявила родного сына в розыск. Но полицейские утверждали, что и в глаза его не видели. В четырёх стенах камеры юноше пришлось отчаянно бороться за свою жизнь. Жажду он утолял, слизывая конденсат со стен подвала, однако голод отнимал у него последние силы.

Случайный обход полицейского вызволил юного австрийца из этого кошмара. Андреас Михавеч потерял 24 кг веса и два месяца провёл на больничной койке. Через год он получил от властей € 21 тыс. за нанесённый ущерб здоровью. Эта сумма вряд ли покрыла его физические и моральные страдания.

Полицейских за преступную халатность наказали, правда, они отделались взысканиями. Достижение Михавеча, доказывающее невероятную способность человека выживать в самых тяжелейших условиях, занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Что происходит с организмом человека во время длительного голодания?

Сергей Вялов гастроэнтеролог, гепатолог «Бывают разные виды голодания. Если человек отказывается только от еды, но продолжает пить, такое голодание считается полным. Если же человек отказывается и от воды, это абсолютное голодание.



Более тяжело переносится последний вариант. Уже начиная с третьего-четвёртого дня наступает значительная дегидратация (обезвоживание), нарушается водно-электролитный обмен. Единственным источником жидкости становится оксидационная вода — она образуется при распаде собственных тканей».



Человек может немного продержаться на эндогенной (внутренней) воде. При распаде 100 г жира высвобождается 112 г воды, примерно вдвое меньше воды можно получить при распаде белков и углеводов. Но долгой и счастливой жизни без неё ожидать не приходится. Она важна для поддержания состава и границ тканевых жидкостей, коллоидного состояния тканей, разведения и выведения продуктов обмена.

Для абсолютного голодания характерны тяжёлая интоксикация с повышением температуры тела, психозы и галлюцинации. Смерть наступает через 3-10 дней, у большинства людей – через пять-семь дней.

Если же человек пьёт, но не ест, то он может прожить до двух месяцев или даже больше и сохранять нормальную работоспособность до двух недель. В качестве топлива в таких случаях используются собственные ткани, преимущественно запасы жира.

Фото: kieferpix/istockphoto.com

Что произойдёт с организмом, если отказаться от воды и еды?

В полном голодании различают три периода.

Фаза экстренной адаптации. Длится от двух до четырёх дней. Этот период неэкономного расходования энергии. Метаболизм ускорен, человек ощущает себя бодрым, но сильно голодным. Это реакция организма, направленная на повышение вероятности успешного поиска пищи.

Фаза долговременной адаптации. Снижаются чувство голода и расход энергии, организм переходит в режим «спячки». Человек становится вялым и ленивым, чтобы не тратить слишком много калорий.

Основной источник энергии в этой фазе – жир из жирового депо (мест накопления жировой ткани организма). Некоторые проблемы вызывает накопление токсических продуктов обмена веществ, но интоксикация слабо выраженная, часто незаметная для человека. Эта фаза может продолжаться 40-50 дней, однако у разных людей запасы жира сильно отличаются, поэтому продолжительность фазы долговременной адаптации варьирует в широких пределах.

В период голодания развиваются анемия и дефицит иммунитета. Сокращается масса всех органов, кроме двух: мозга и сердца.

Фаза декомпенсации. Этот период также называют терминальным. Он длится от трёх до пяти дней. Начинается этот период при исчерпании запаса жиров – энергии больше нет, поэтому быстро нарастают метаболические расстройства. Человек больше не хочет есть и отказывается от предлагаемой еды. Органы быстро распадаются, происходит угнетение центральной нервной системы.

Организм становится всё более заторможенным и в конце концов впадает в кому. Появляются и нарастают отёки, снижается температура тела, а затем наступает смерть.

В среднем человек может прожить без еды 60-75 дней. Упитанные живут дольше худых, пожилые выдерживают дольше молодых, женщины могут не есть дольше по сравнению с мужчинами.