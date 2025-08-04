На стадионе тоже ловит: «Билайн» улучшил связь на крупнейших спортивных объектах Москвы

Многие поклонники спорта наверняка сталкивались с проблемой плохой связи и медленного мобильного интернета на стадионе. При большом скоплении людей это неудивительно. Однако сложности постепенно решаются. Так, в 2025 году «Билайн» реализовал ряд проектов по улучшению качества связи на крупнейших спортивных объектах Москвы.

Построенные в рамках комплексной программы компании новые базовые станции позволили повысить стабильность мобильного интернета и улучшить голосовую связь в зонах с высокой плотностью посетителей. Внутреннее покрытие работает даже в укромных локациях стадиона, где конструкция строения затрудняет связь с внешними станциями.

От масштабной модернизации выиграли не только болельщики, но и спортсмены. Теперь атлеты смогут с высокой точностью следить за своими спортивными показателями на умных часах и других устройствах. Это поможет быстрому анализу тренировок и результатов и получению мгновенных рекомендаций от тренерского штаба.

Теннисный дворец спорта «Лужники» Фото: РИА Новости

Реализация самых значимых проектов была реализована в ледовом дворце «Navka Arena», многофункциональном спортивном комплексе «Чкалов Арена», универсальном спортивном зале «Дружба», дворце тенниса «Лужники» и центре художественной гимнастики.

Директор Московского региона «Билайна» Олег Бирюков подчеркнул важность интеграции технологий в мир спорта: «Современные спортивные площадки стали настоящими центрами активности и взаимодействия. Мы наблюдаем, как люди используют технологии для улучшения своих тренировок: кто-то занимается с удалённым тренером через видеозвонки, другие смотрят обучающие видео по выполнению упражнений, а многие просто слушают музыку. Это подчеркивает, как важна интеграция технологий в мир спорта, и мы стремимся создать условия, которые позволят каждому максимально эффективно использовать эти возможности».

Также «Билайн» реализует комплекс технологий «Умная сеть», которые помогают клиентам компании оставаться на связи в самых разных ситуациях. Основные задачи проекта – анализ, прогнозирование и перераспределение нагрузки на сеть в целях улучшения качества связи.

