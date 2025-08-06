Всё по 50: самые колоритные рынки России, где можно дегустировать и торговаться

Владимир Виноградов президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story «Хотите по-настоящему узнать город — идите на рынок. Туда, где пахнет хлебом и специями, где жив азарт торга и на глазах творится уличная дипломатия. Рынок — плоть города, его голос, его характер. От московских гастрономических центров до заброшенной величественности Апраксина двора — российские рынки удивляют, восхищают, а иногда — шокируют. Расскажу о самых интересных из них».

Даниловский рынок, Москва: гастрономия под куполом модернизма

Адрес: Мытная ул., 74

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 21:00

Этот рынок у стен Данилова монастыря и, что символично, под боком у Монетного двора – не просто место для покупок, а архитектурная достопримечательность района, да и всей Москвы.

Его знаменитый купол – инженерный и художественный шедевр позднесоветского модернизма. Форма «цветка» с лепестками из железобетона создаёт не только неповторимый силуэт, но и идеальную акустику внутри: даже после модернизации здания голоса покупателей и продавцов сливаются в многоголосый торг. А свет, льющийся через центральный иллюминатор, делает даже самую будничную покупку чуть праздничной.

Даниловский рынок Фото: Владимир Виноградов

Что купить?

Сегодня Даниловский – рынок с этнической и фермерской едой, где можно попробовать и приобрести продукты со всего мира. Я бы советовал начать с обзора кафе: перекусить гиросом по рецепту с Кипра, дагестанскими лепёшками чуду с мясом, сыром или тыквой, а при сильном голоде – легендарным литровым фо-бо из вьетнамской лавки, которая полтора десятилетия назад познакомила москвичей с кухней Юго-Восточной Азии.

С собой стоит захватить свежие овощи, сезонные фрукты, сыр и деликатесы вроде суджука, панчетты или турецкой сливочной нуги с миндальной пастой с гастрономических развалов. Да, цены на Даниловском на 30-50% выше, чем на других рынках, но, на мой взгляд, качество и атмосфера эту «наценку» окупают.

Фото: istockphoto.com / william87

Апрашка и Уделка, Санкт-Петербург: рынок-контраст и рынок-винтаж

Удельный рынок

Адрес: Фермское шоссе, 32

Часы работы: по выходным с 7:00 до 17:00 (но приходить лучше с самого утра – так выше шанс найти самое интересное)

Удельный рынок – петербургская «блошка» мирового уровня. Здесь, у одноимённой платформы, между стихийными вагончиками и лотками встречаются имперское наследие, роскошь советского быта и призраки нулевых. Уйти без покупки почти невозможно: сработает или насмотренность в бесчисленных петербургских музеях, или банальная ностальгия.

Что купить?

Любительские копии Рубенса, мерч давно распавшихся рок-групп, кофе и чистящие средства из Эстонии и Финляндии, коллекционные чайные пары Императорского фарфорового завода, кассеты с фильмами Брюса Ли – все это сливается на Уделке в калейдоскоп потребительского безумия, откуда не так-то просто выбраться. Хиты рынка – прилавки «всё по 50» и «всё по 100»: никогда не угадаешь, что именно приготовила тебе «блошка» по цене полчашки кофе.

Удельный рынок Фото: Официальная страница Удельного рынка

Апраксин двор

Адрес: Садовая ул., 28-30

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

Совсем другое настроение у Апрашки – или Апраксина двора. Огромный торговый комплекс, основанный ещё в XVIII веке, построен в стиле классицизма и эклектики. После пожара 1862 года он был капитально перестроен, превратившись в целый город внутри города: десятки корпусов с арочными галереями, внутренними дворами, симметричными фасадами.

Это место напоминает старые парижские пассажи, только в русской купеческой трактовке. Несмотря на упадок в 1990-е, Апрашка до сих пор поражает масштабом: её дворы тянут на кинодекорации, а некоторые корпуса охраняются как памятники архитектуры. Вот только рассмотреть всё это вряд ли получится: Апрашка пестрит рекламой и бесконечными витринами с товарами из Китая.

Что купить?

Если бы у маркетлейсов было физическое воплощение, думаю, получилось бы что-то похожее на Апраксин двор. Новое поколение петербуржцев ходит сюда, чтобы на ходу докупить зонты и перчатки, отобедать в китайских чуфаньках и собрать образ для тематической вечеринки. Те, кто постарше, по привычке примеряют джинсы и сарафаны из муслина (не на картонке, но очень похоже). А туристы забегают в надежде приобрести сувениры в два-три раза дешевле, чем на Невском.

Нижегородская ярмарка: центр притяжения империи

Адрес: Совнаркомовская ул., 13

Часы работы: летом 2025 года временно закрыта на ремонт

Этот комплекс, начавшийся как временные торговые ряды, к XIX веку превратился в один из крупнейших и самых красивых выставочно-ярмарочных центров в России. Главный ярмарочный дом построен в стиле русско-византийской эклектики с элементами классицизма: башни, лепнина, арочные входы и большие анфилады. Сочетание кирпичной кладки и сложных архитектурных деталей делает его одновременно величественным и очень уютным.

На стыке веков ярмарка была не только рынком, но и центром культуры: в ней располагались театры, рестораны, банки, демонстрировали достижения науки и техники – был даже свой телеграф! И до сих пор, когда проходишь по её отреставрированным залам, легко представить, как по этим же коридорам шли купцы с сундуками чая, тканей и вина.

Что купить?

Ярмарка «оживает» в дни масштабных городских событий, но особенно – под Новый год. Под нарядными стенами выстраиваются торговые ряды, полные угощений и сувениров. Вырастают «балаганчики», где дают кукольные спектакли для детей и взрослых. Кружится карусель. Однако и в обычное время сюда стоит заглянуть, чтобы почувствовать атмосферу расцвета Российской империи.

Нижегородская ярмарка Фото: РИА Новости

Большие Исады, Астрахань: рыночный порт у реки

Адрес: ул. Свердлова, 101

Часы работы: ежедневно с 6:00 до 19:00

Этот рынок родился у самой воды, вблизи речных пристаней, и до сих пор сохраняет атмосферу «прибрежного торга». Архитектурно он представляет собой сплошной хаос из современных павильонов, навесов и старых деревянных прилавков – но именно в этом его шарм.

Что купить?

Здесь торгуют не историей, а товаром – как и 100, и 200 лет назад. Над рыбными рядами клубится дым копчёностей, вдоль лотков с сушёной воблой тянутся вереницы туристов, а старики спорят о свежести осётра. Многое продаётся «с земли» и по «сдельной» цене: домашняя бастурма, соленья, фермерские мясо и птица. Но нужно быть готовым к тому, что «рыночные отношения» в их бытовом понимании тоже никуда не делись – и тщательно пересчитывать сдачу, параллельно следя за цифрами на весах.

Большие Исады, Астрахань Фото: bolshiye.ru

Центральный рынок, Выборг: северный модерн на продажу

Адрес: Северный вал, 2

Часы работы: ежедневно с 8:00 до 18:00

А вот Центральный рынок Выборга – настоящий подарок любителям архитектуры. Построенный в 1906 году по проекту финских архитекторов, он воплощает северный модерн в самой строгой его версии. Просторный, вытянутый в длину зал под высоким двускатным потолком напоминает скандинавский вокзал или старую биржу. Внутри – светло, просторно, пахнет кофе и выпечкой. Снаружи – кирпичный фасад с резными вставками, арочными окнами и башенкой, откуда звучали сигналы к открытию и закрытию торговли.

Центральный рынок, Выборг Фото: РИА Новости

Что купить?

Сегодня Выборгский рынок – не только обязательный пункт туристической программы, но и точка притяжения ценителей европейских сыров, мясных деликатесов и сладостей. Навскидку кажется, что половину ассортимента составляют товары с надписями на латинице. А вторую половину – сладости и шоколад: такого разнообразия печения и конфет ещё надо поискать. Из минусов – цены: некоторые стремятся в космос. Однако в качестве сувенира приобрести пачку кофе «северной» тёмной обжарки вполне можно.