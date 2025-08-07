С чем носить белую рубашку в 2025 году: крутые образы от модных спортсменов

Образы с белой рубашкой универсальны. Она всегда подчёркивает элегантность, добавляет лёгкости и свежести, а главное – остаётся актуальной в любое время года.

Кристина Сабирова основательница и разработчик коллекций российского бренда одежды M108W «Белая рубашка — это культовый элемент одежды, который никогда не выйдет из моды. Она подходит и уличному, и офисному стилю».

О чём расскажем:

История белой рубашки: от нижнего белья до верхней одежды

Путь белой рубашки в повседневный гардероб был долгим и эволюционным. Изначально это предмет исключительно мужского нижнего белья, скрываемый под верхним слоем одежды.

Её белоснежный цвет символизировал не только чистоту, но и высокий статус. Ведь лишь богатые люди могли позволить себе часто стирать и ухаживать за капризной тканью.

В XVII веке она начала проникать в верхний гардероб. Однако настоящий прорыв произошёл в XIX веке, когда икона стиля Джордж Браммелл утвердил минимализм, сделав белую рубашку прямого кроя основой элегантного мужского гардероба. Она стала воплощением сдержанной роскоши и хорошего вкуса.

Путь белой рубашки в женский гардероб был сложнее. Долгое время она ассоциировалась с мужской одеждой или униформой.

Однако к началу XX века, с ростом женской эмансипации и изменениями в моде, женщины начали активно адаптировать новые элементы. Огромную роль сыграла Коко Шанель, активно включавшая мужские рубашки в свои коллекции, предлагая свободу и функциональность.

После Второй мировой войны, с развитием офисной культуры и стремлением к универсальности, белая рубашка окончательно закрепилась в повседневном и деловом гардеробе мужчин и женщин.

На сегодняшний день она является неким символом чистоты, уверенности и стиля, который прошёл сквозь века, не теряя своей актуальности. Образы с рубашками никогда не выходили из моды.

теннисист Новак Джокович показывает пример классического образа с белой рубашкой Фото: Marc Piasecki/WireImage

Универсальность белой рубашки: от классики до кэжуала

Белая рубашка – это базовый элемент гардероба, который впишется в любую капсулу. Она может быть основой делового костюма, частью повседневного образа или даже спортивного стиля.

Главное преимущество белой рубашки – в способности адаптироваться под любые тренды. Согласно «Ежегодному отчёту о потребительских предпочтениях в сфере fashion», она стабильно входит в тройку самых востребованных базовых элементов гардероба, опережая даже классические джинсы по своей покупаемости и частоте использования в разных контекстах.

Как носить белую рубашку?

Классический стиль

В офисных образах рубашки идеально сочетаются с брюками классического кроя, моделью палаццо или юбкой-карандаш. Стилизовать можно по-разному: заправить полностью или использовать приём «французский заправ» (только спереди). Оба варианта визуально удлиняют ноги и создают строгий, но женственный силуэт.

Для делового образа подойдут классические туфли или лодочки на каблуке. Допускаются минималистичные украшения. Белая рубашка эффектно смотрится, когда её дополняют яркими акцентами. Не забудьте про аксессуары, надеваемые на верхнюю часть тела: колье, серьги, чокеры. Главное – не переборщить.

Мужчинам рекомендую стилизовать образ запонками, часами и очками. Это выглядит дорого и брутально.

футболист Роналду показывает пример классического образа с белой рубашкой Фото: Angel Martinez/Getty Images

Повседневный шик

Для более свободных образов попробуйте стилизовать сорочку с изделиями из денима. Наденьте хлопковую или льняную рубашку оверсайз поверх базового топа с джинсовыми шортами. Это создаст летнее настроение. Образ можно завершить ремнём или узлом на талии.

Для функциональных комбинаций попробуйте рубашки с накладными карманами. Они идеально подойдут для прогулок, встреч с друзьями, шопинга и даже свиданий.

Рубашка в сочетании с джинсами в неофициальной обстановке продемонстрирует вашу непринуждённую, но при этом продуманную натуру.

горнолыжница Линдси Вонн показывает пример акцентного образа с белой рубашкой Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Спортивный стиль

Леггинсы и кроссовки можно носить повседневно в сочетании с белой рубашкой. Добавьте объёмный пиджак или косуху – и у вас получится модный стритстайл образ. Кстати, этот приём особенно популярен среди модных блогеров, которые любят смешивать классику с элементами уличного стиля.

футбольный тренер Эрве Ренар показывает пример расслабленного образа с белой рубашкой Фото: Kenta Harada/Getty Images

Чем дополнить образ?

Не забывайте о магии деталей. Тщательно выберите аксессуары, которые дополнят белую рубашку. Они способны полностью изменить характер всего образа.

Обувь

Пара обуви может полностью изменить стиль.

Для деловых, вечерних или даже повседневных выходов выбирайте классические лодочки, лоферы, элегантные ботильоны или сапоги-трубы. Они добавят виду утончённости и собранности.

А для повседневных и спортивных луков подойдут любимые кеды, массивные кроссовки или лёгкие сандалии. Они добавят образу свободы и динамичности.

Рюкзаки и сумки

Все необходимые вещи можно положить в жёсткую тоут-сумку для офиса, элегантный клатч для вечернего выхода или вместительный шопер для дневных дел. Выбирайте подходящее под ваш стиль и образ жизни.

Для более активных дней можно подобрать минималистичный кожаный или нейлоновый рюкзак. Он добавит нотку городского шика, но сохранит функциональность.

Украшения

Нельзя забывать про украшения. Массивное колье, надетое поверх застёгнутой доверху рубашки, выглядит смело и актуально. А нежные цепочки с кулонами, выглядывающие из расстёгнутого ворота, сделают образ утончённым и женственным.

Для любителей чего-то большого подойдут наручные часы. Несколько тонких браслетов дополнят образ. Серьги могут стать ярким акцентом, если волосы собраны. Пробуйте разные расцветки, размеры и металлы. В зависимости от вашего стиля и настроения интегрируйте минималистичные пусеты, эффектные шандельеры или модные каффы.

Мужчинам рекомендую носить часы, плетёные браслеты и на официальных мероприятиях – запонки.

Как заправлять и стилизовать рубашку

Помимо внешних сочетаний, имеет огромное значение и то, как именно вы носите саму рубашку.

Застёгнутая доверху рубашка создаёт строгий, официальный образ. Главное — не лишайте себя модных акцентов. Идеально рубашка подойдёт под жакет, жилет или даже свитер с V-образным вырезом.

Если вы ищете лёгкость и многослойность, попробуйте носить рубашку нараспашку – поверх топов, футболок или даже платьев.

Для игривого и женственного акцента её можно завязать на талии, подчеркнув фигуру. Это отлично сочетается с юбками и брюками с высокой посадкой. Такой приём визуально удлиняет ноги.

теннисистка Наоми Осака показывает пример дерзкого образа с белой рубашкой Фото: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic

Сезонные идеи: как носить рубашку круглый год

Прелесть белой рубашки – в том, что она актуальна круглый год.

Летом, когда хочется лёгкости, выбирайте рубашки из натуральных тканей – льна, тонкого хлопка. Используйте их как накидку поверх майки, часть летнего костюма с шортами и юбкой или даже как пляжную тунику поверх купальника.

Можно попробовать необычный фасон. В жаркую погоду носите рубашки с объёмным рукавом. Они не прилегают слишком сильно и будут акцентом в вашем образе.

В холодное время года белая рубашка становится незаменимой основой для многослойных образов. Можно надевать её под свитер крупной вязки, объёмный кардиган, классический пиджак или даже тонкий джемпер.

тенисистка Мария Шарапова показывает пример демисезонного образа с белой рубашкой Фото: Jacopo Raule/Getty Images

Уход за белой рубашкой

Чтобы белая рубашка всегда выглядела безупречно и служила вам долго, важен правильный уход. Белоснежная ткань требует внимания: ошибки в ее «содержании» ведут к пожелтению или посерению.

Стирка

Всегда стирайте белые вещи отдельно от цветных, предотвращая окрашивание. Используйте спецсредства для белого, избегая хлора для деликатных тканей.

Для хлопка оптимальна температура 40-60°C; для льна, шёлка – до 30°C и режим «деликатная стирка». Также не стоит перегружать машинку для лучшего полоскания.

Пятна

Действуйте быстро – чем раньше, тем эффективнее. Для жирных пятен – пятновыводители, для следов пота или дезодоранта – специализированные спреи или предварительная обработка. Например, лимонным соком. Но сначала советую тестировать средства на незаметном участке.

Сушка и глажка

Не пренебрегайте сушкой рубашки на плечиках, минимизируя тем самым складки, избегая прямого солнца (из-за риска пожелтения) и высоких температур в сушилке. Гладьте слегка влажную рубашку или используйте пар. Начинайте с воротника и манжет, затем – основные части, соблюдая требуемый температурный режим для конкретной ткани.

Следуя этим правилам, вы значительно продлите срок службы своей белой рубашки, и она всегда будет радовать вас чистотой, свежестью и подчеркивать особый стиль.

футболист Месси показывает пример официального образа с белой рубашкой Фото: Kristy Sparow/Getty Images

Помните, что качество изделия превыше всего. Инвестируйте в одну-две действительно качественные белые рубашки из хорошего хлопка, льна или поплина. Они прослужат вам гораздо дольше синтетики и будут смотреться дороже.

Белая рубашка требует безупречной чистоты и отглаженности – ничто так не портит образ, как мятая, пожелтевшая или несвежая ткань. Не ленитесь следить за состоянием одежды.

И последнее, не бойтесь экспериментировать с размером и фасонами: классическим приталенным, свободным оверсайз, удлинённым или даже укороченным кроем.

Помните: одежда – это чистый холст, на котором вы можете создавать свои уникальные образы. Не бойтесь смешивать стили, добавлять неожиданные аксессуары, искать новые способы носить белую рубашку и укладывать её. Именно в экспериментах рождается авторский и по-настоящему запоминающийся стиль.