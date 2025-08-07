Топ-5 соревнований по кроссфиту в России. Они подойдут не только профи, но и новичкам

«Разум всегда способен убедить тело в том, что нужно продолжать двигаться. Именно так играет симфония тела и разума в кроссфите». Так звучит одна из самых ярких цитат из книги известного атлета Рича Фронинга «Как кроссфит сделал меня самым физически подготовленным человеком Земли». Слова Фронинга приоткрывают завесу феномена быстро растущей популярности сравнительно молодого вида спорта, основанного в США всего 25 лет назад. Но как развивается кроссфит в России и каким образом спортсмены разного уровня подготовки от новичков до профи бросают себе вызов на ежедневной основе?

Что такое кроссфит и почему он набирает популярность?

Кроссфит — высокоинтенсивный вид спорта. Он включает в себя элементы тяжёлой атлетики, пауэрлифтинга, гимнастики, гиревого спорта, силового экстрима и бега. Главная отличительная черта тренировок — разнообразие упражнений. Своеобразное ассорти из заданий разной направленности полезно для решения широкого спектра задач. Тренер по кроссфиту Евгений Канунников отмечает, что «кроссфит поможет поправить здоровье, скорректировать фигуру и вес, а также стать сильнее и выносливее».

Тренировка по кроссфиту Фото: ISTOCKPHOTO.COM

С экспертом сложно не согласиться, ведь силовые занятия направлены не только на выносливость и силу, но и на развитие баланса, гибкости, скорости, ловкости, точности и координации. В разнообразии кроссфита и заключается его популярность в России и мире. Согласно данным CrossFit, Inc. и Morning Chalk Up, в 155 странах мира насчитывается более 15 000 залов для кроссфита.

Комьюнити растёт и у нас. Дело в том, что Россия — первая страна, где кроссфит признали официальным видом спорта на уровне профильного министерства. Он получает активную поддержку со стороны спортивных организаций. Поэтому неудивительно, что в нашей стране появляется всё больше соревнований, где любой желающий при должном уровне подготовки может проявить себя. Ниже — наиболее популярные из них.

Гран-при инвестиционной группы «Марафон»

Масштабный турнир для любителей кроссфита прошёл в Москве с 27 по 29 июня — уже в третий раз. С каждым годом событие собирает все больше участников, стремительно становясь самым крупным и титулованным в стране. В этом году специальным гостем мероприятия стал министр спорта России Михаил Дегтярёв. Турнир носит международный статус, за три года его посетили участники из 12 стран, в том числе из дальнего зарубежья — Чили и Мексики.

Гран-при инвестиционной группы «Марафон» Фото: Андрей Слынченко

Высокий ранг подтверждается не только широкой географией атлетов. Среди зарегистрированных спортсменов выступили участники CrossFit Games, чемпионата мира по функциональному фитнесу, а также легенды российского кроссфита.

«Соревнования сразу же зацепили меня зрелищностью, масштабностью и организацией. В прошлом году я выступал в категории RX, но сразу же понял, что хочу попробовать силы в ELITE. Это классная возможность проверить себя и бросить вызов своим возможностям», — делится впечатлениями завоевавший бронзу в новом для себя классе спортсмен Александр Полозков, регулярно собирающий места на пьедестале почёта различных турниров.

В Гран-при атлеты прошли новые испытания, в том числе те, которых ещё никогда не было на российских стартах. Подносы ног к турнику, заплывы на каноэ на разные дистанции, подтягивания до груди, синхронные выходы на турнире, байдарки, отжимания — лишь малая часть выполненных участниками задач. Помимо индивидуальных дисциплин, кроссфитеры соревновались в командном зачёте.

Гран-при инвестиционной группы «Марафон» Фото: Андрей Слынченко

Победители и призёры Гран-при получили призы и награды, денежные сертификаты, медали и памятные подарки от партнёров.

West Siberian Championship Final

С 25 по 27 июня в Тюмени состоялся финал турнира West Siberian Championship. Это ежегодные соревнования, которые проводятся с 2021-го и собирают внушительный состав участников со всего мира. В течение трёх дней атлеты борются за победу на трёх спортивных площадках. В 2025-м событие было приурочено ко Дню города. Поэтому, помимо выросшего по сравнению с прошлыми стартами призового фонда, участников ожидали музыкальное сопровождение и праздничный салют.

Отличительной особенностью West Siberian Championship стало обилие категорий. Так, проверить себя могли как и новички с не самым высоким уровнем подготовки, так и те, кто уже регулярно соревнуется, и, конечно, профессионалы в дисциплине ELITE. Также организаторами были предусмотрены отдельные старты для атлетов разных возрастов. Как для более молодой аудитории, так и для людей в возрасте 40+.

West Siberian Championship Final Фото: Станислав Баев

Финал Гран-при в Рязани

Турнир по кросс-тренингу в Рязани уже второй год кряду объединил атлетов. В соревнованиях 14 и 15 июня выступили участники в четырёх категориях для мужчин и женщин: RX, Intermediate, Beginners и Masters 35+. Призовой фонд Гран-при вырос с прошлого года, а победители каждой дисциплины получили денежные награды.

В основном турнире состязались спортсмены любительских категорий, но свой шанс получили и профи. Главной фишкой Гран-при стали судьи. Технику и результаты участников оценивали представители элитного дивизиона и топовые российские кроссфитеры.

Финал Гран-при в Рязани Фото: Соцсети организаторов соревнований

Siberian Power Show CrossFit Challenge

В Красноярске тоже популярны турниры по кроссфиту. Здесь 19 и 20 апреля прошли соревнования Siberian Power Show CrossFit Challenge. Состязания посетили спортсмены из разных стран, а на кону стояли внушительный призовой фонд более 2 млн рублей и титул сильнейшего атлета. К испытаниям в семи категориях были допущены участники, прошедшие предварительный онлайн-отбор.

Уже известно, что мероприятие состоится и в марте следующего года. Турнир станет последним стартом в пауэрлифтинге для титулованного южноафриканца Колтона Энгельбрехта, обладателя нескольких рекордов в кроссфите.

Siberian Power Show CrossFit Challenge Фото: Соцсети организаторов соревнований

Большая гонка — путь героев

9 августа в Томске состоится новый формат командных гонок. В соревнованиях предусмотрены три дивизиона: любители, профессионалы и свободные (для тех, кто не смог собрать регламентированный состав команды). Соревноваться могут участники в возрасте от 15 до 65 лет. Подросткам требуется письменное согласие родителей. Гостей мероприятия ожидают мастер-классы от топовых спортсменов и развлекательная программа.

Состав команды должен состоять из четырёх мужчин и двух девушек. Задача гонки — максимально быстро преодолеть трассу, состоящую из целого комплекса упражнений. Среди них: бег, буксировка джипа, преодоление стены, плавание на SUP-доске и другие испытания.

Большая гонка — путь героев Фото: Соцсети организаторов соревнований

Такое разнообразие турниров показывает, что в России создаётся прочная база для занятий кроссфитом — видом спорта, к которому определённо стоит присмотреться. Ведь он не только развивает физические навыки, но и улучшает ментальную составляющую, помогая ответить на простые, но важные вопросы «кто я такой?» и «из чего я сделан?».