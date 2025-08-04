За звание лучшего заплатил здоровьем: как сложилась судьба легендарного Ронни Колемана

Ронни Колеман, известный также как Большой Рон, много лет остаётся одной из наиболее значимых и влиятельных фигур мирового бодибилдинга и пауэрлифтинга. За его плечами — десятки побед на самых престижных соревнованиях, включая «Мистер Олимпия». Ронни называли главным конкурентом Арнольда Шварценеггера и настоящим железным человеком.

В жиме ногами Колеман в своё время брал 1040 кг, выполняя по 10-12 повторений. В приседаниях и становой тяге его личный рекорд составлял 365 кг. В жиме лёжа, по разным данным, максимальный вес спортсмена достигал от 225 до 270 кг. Ронни давно завершил карьеру профессионального культуриста, но бодибилдинг не оставил. Как ему удалось достичь высот и как он живёт теперь?

О чём расскажем:

Детство и первые победы

Настоящее имя Ронни — Рональд Дин Колеман. Он родился 13 мая 1964 года в американском штате Луизиана, в небольшом городке Монро. Отец будущей звезды бодибилдинга был шерифом, а мама — домохозяйкой. Уже во взрослом возрасте Ронни неоднократно говорил, что родители всегда были его главным вдохновением и мотивацией.

Ронни Колеман Фото: Из личного архива Ронни Колемана

С первых лет жизни Колеман сильно отличался от сверстников. Он рос не по дням, а по часам. Уже к 12 годам Ронни был ростом 180 см и весил 80 кг. Крепкое телосложение во многом способствовало тому, чтобы он занялся спортом.

Родители отдали будущего бодибилдера на секции баскетбола и бейсбола, а через некоторое время он записался в школьную команду по американскому футболу. За три года в сборной Колеман стал ведущим игроком и прочно закрепился в основном составе.

После выпуска Ронни на время оставил тренировки, решив, что футбол и прочие командные виды спорта слишком травмоопасны. Он кардинально сменил сферу интересов и поступил в колледж на бухгалтера. В 1986 году Колеман получил степень бакалавра и устроился на работу в пиццерию. Довольно быстро Рональд понял, что цифры и счета — не его история. Тогда он начал карьеру в полиции.

Я окончил колледж с дипломом бухгалтера. Проработал два года и ужаснулся – неужели я так и буду всю оставшуюся жизнь чужие деньги считать! Короче, всё бросил и поступил в полицейскую школу. Ну а там без «качки» никак, вот я и вернулся к штанге, — делился культурист.

Начало спортивной карьеры

Во время службы в полиции Ронни начал заниматься в спортивном зале. В качалке, которую выбрал Колеман, стояли старые и ржавые штанги, поэтому процесс тренировок сильно усложнялся. На высокого и крепкого посетителя обратил внимание хозяин спортзала Брайан Добсон. Он сразу разглядел в Рональде потенциал и лично взялся за подготовку будущего чемпиона.

Поначалу Колеман с ухмылкой воспринял идею о том, что может стать звездой бодибилдинга. Впрочем, бесплатный абонемент и персональные занятия с тренером выглядели уж слишком заманчиво, поэтому отказываться от предложения Брайана он не стал.

Ронни Колеман Фото: Из личного архива Ронни Колемана

За семь месяцев Ронни пришёл в идеальную форму и смог принять участие в турнире «Мистер Техас». Спортсмен стал победителем соревнований. А два года спустя, в 1992-м, взял титул на Национальном американском состязании тяжеловесов и звание чемпиона мира на турнире в Варшаве.

Я занял первое место в своей категории, а также победил в общем зачёте. Разумеется, был очень взволнован после победы, но в тот момент ещё не был готов делать карьеру. Я до сих пор занимался только ради бесплатного абонемента в спортзал, — шутил Большой Рон.

Вдохновившись первыми крупными победами, бодибилдер стал более активно выступать на любительских соревнованиях. В том же 92-м он получил карточку профессионального атлета. Тут-то и началась его личная гонка за самым престижным званием среди культуристов. Колеман поставил себе цель стать «Мистером Олимпия».

Ронни Колеман Фото: Kulturistika

Мы тренировались четыре раза в неделю, но совсем не так, как это принято в бодибилдинге. Отрабатывали приседание и подсобные упражнения для него. Становую делали не так часто, жим лёжа отрабатывали не до отказа, больше оттачивали технику. В дни тяжёлых тренировок выполняли подходы по шесть, четыре, два и одному повторению с соответствующими весами, — вспоминал этот период спортсмен.

Как тренировался Ронни

Тактику достижения цели Колеман выбрал предельно простую и ясную — тренироваться интенсивно, включая в занятия силовые, качковые и аэробные нагрузки. В своей программе Рональд использовал принцип «пирамиды», суть которого заключается в увеличении рабочего веса после каждого подхода.

Как правило, спортсмен тренировался короткими циклами по три-девять недель. Чередование зависело от самочувствия. Первая фаза — силовая. Она включала в себя одно или два базовых упражнения (четыре-шесть повторений, шесть подходов, отдых по три-пять минут). Вторая фаза — массонаборная (12-15 повторений, 12-15 подходов за тренировку, отдых по одной-две минуты). Первые три занятия направлены на развитие мышц, а последнее — на восстановление.

Ронни Колеман Фото: Thos Robinson/Getty Images

В программе тренировок Колемана: становая тяга, тяга с упором на грудь со штангой, работа с гантелями, армейский жим, приседания, выпады, махи на горизонтальной поверхности, двойной подъём гантели в стороны, разведение ног в тренажёре, сгибание одной ноги стоя и другие подобные упражнения.

В результате Ронни удалось добиться идеальной формы. Перед «Мистером Олимпия» он при росте 180 см набрал мышечную массу и весил 138 кг. Объём мышц Колемана тогда составлял 60 см.

Питание культуриста

Рональд всегда строго следил за питанием. Особенно это касалось активного тренировочного периода. Чаще всего Колеман начинал свой день с крупы и двух чашек яичных белков. Во время соревнований последние заменялись протеиновым коктейлем.

На обед Ронни ел курицу, печёный картофель или рис с бобами — стандартное меню бодибилдеров. Каждый приём пищи обязательно сопровождался многочисленными добавками.

Основными, на мой взгляд, являются мультивитамины, аминокислоты (BCAA) и изолят сывороточного протеина. Изолят менее калориен, и его легче усвоить. Конечно, есть и другие, но эти, на мой взгляд, являются абсолютными must have. Также важна и обычная пища, нельзя полагаться на одни добавки. Вы должны уделять серьёзное внимание и тому, и другому, — рассказывал Большой Рон о своём рационе.

Ронни Колеман Фото: Thos Robinson/Getty Images

Титул «Мистер Олимпия» и конец карьеры

В 1998-м Ронни добился желаемого и наконец стал «Мистером Олимпия». Удерживать заветный титул ему удавалось на протяжении восьми лет. Так, спортсмен побил рекорд, ранее принадлежавший Арнольду Шварценеггеру. Параллельно Колеман участвовал в других не менее значимых соревнованиях. Культурист является многократным призёром Гран-при России, Германии, Англии, Голландии, Финляндии, Новой Зеландии. В 1999 и 2000 годах он получал высшие награды на мировых первенствах.

Лишь в 2006-м Рональд отдал титул «Мистер Олимпия». Новым обладателем звания стал культурист Джей Катчер из Массачусетса. Колеман в процессе выступления получил серьёзную травму спины и уехал домой лишь со вторым местом. После этого Ронни объявил о завершении карьеры.

Ронни Колеман Фото: Thos Robinson/Getty Images

Серьёзная многолетняя нагрузка на организм в итоге привела короля бодибилдинга к больничной койке. В 2007 году ему провели операцию по отсечению небольшого участка костной ткани позвоночника и извлекли часть диска между позвонками. В 2011-м врачи устранили Ронни сдавливание и освободили нервные окончания, а также поставили на место позвонки в области шеи.

Три года спустя Колеман перенёс операцию по протезированию тазобедренного сустава, а после у него убрали совмещение позвонков в области хребта и установили болты в пояснице. В 2018 году Рональду провели ещё одну операцию на позвоночнике. Врачам пришлось «вытянуть» внутренние органы пациента, чтобы добраться к очагу проблемы.

Несмотря на сложнейшие хирургические вмешательства, бодибилдер возвращался к тренировкам. В лучшем случае перерыв составлял неделю, но чаще всего Ронни хватало нескольких дней, чтобы соскучиться по залу. Лишь последняя операция заставила культуриста сбавить обороты. Колеман по-прежнему тренируется, но в уже более щадящем режиме.

Философия Колемана

Рональд всегда говорил, что добиться высот может каждый. Культурист выработал пять правил, которые помогут поставить перед собой большую цель и уверенно к ней прийти.

«У меня есть пять правил успеха, следуя которым вы добьётесь всего, чего хотите. Будьте целеустремлёнными. Будьте мотивированы. И будьте готовы к упорному труду. И трудитесь с душой, увлечённо. И самое важное — это вера. Я убеждён, что бог поможет вам во всём, если вы верите в него и верите в себя. Соблюдая все эти пять принципов, вы добьётесь своей цели», — делился рецептом успеха Ронни.

Для тех, кто мечтает достичь спортивных вершин, у бодибилдера есть отдельный совет. Колеман уверен, что лучшие союзники в борьбе за победу — соперники.

Начать хотя бы с того, что просто наблюдать за коллегами-конкурентами. Сперва я просто смотрел, как Флекс (бодибилдер Флекс Уилер. — Прим. «Чемпионата») выигрывал все эти шоу. И я подумал: «Обязательно надо с ним поговорить, потому что сам ничего не понимаю». Я подошёл к Флексу и задал ему кучу вопросов, и он мне очень помог, — говорил он.

Ронни Колеман Фото: Marc Pfitzenreuter/Getty Images

Большой Рон сейчас

Колеман по-прежнему активно занимается спортом. Цель спортсмена — не растерять форму. Восстановительный период после операции в 2018-м занял у него шесть месяцев. За это время мышцы Большого Рона опали, а масса стала значительно меньше. В течение полугода культурист путешествовал по миру, посетил много спортивных мероприятий в качестве гостя и сфокусировался на здоровье. Постепенно он возвращается к привычным нагрузкам.

Я по-прежнему делаю всё как раньше, за исключением приседания, становой и тяги в наклоне. Эти упражнения пришлось забыть. Но я могу, например, делать жим ногами в тренажёре. А для кардио использую AirBike (велотренажёр с нагрузкой для рук — Прим. «Чемпионата»). В остальном это всё те же тренировки, что и раньше. Только ещё повысил число повторов: теперь делаю по 20, — рассказывал Колеман.

В июле 2025 года Ронни снова оказался в больнице. У легенды бодибилдинга начались проблемы из-за попавшей в организм инфекции. Семья культуриста заявила, что ему может потребоваться ещё одно хирургическое вмешательство, но врачи делают оптимистичные прогнозы.

Ронни Колеман Фото: Kevin Winter/Getty Images

На протяжении последних лет культурист занимается производством собственной линии спортивного питания, ведёт подкаст и работает промоутером крупных спортивных соревнований. Рональд старается быть максимально вовлечённым в бодибилдинг.

Личная жизнь Рональда

На личном фронте у Колемана также было немало побед. В начале своей спортивной карьеры он встречался с культуристкой Вики Гейтс. Она активно помогала ему в процессе подготовки к турнирам. В 2006-м пара распалась.

Год спустя Большой Рон женился на Роуэйде Кристин Ачкэр. Она не имеет отношения к профессиональному спорту. Роуэйда подарила культуристу дочерей Джамелию и Валенсию Даниэль. Через несколько лет после рождения младшей супруги развелись.

Ронни Колеман с женой и детьми Фото: Из личного архива Ронни Колемана

В 2016 году Рональд женился вновь. Избранницей спортсмена стала его бывшая тренер и верная боевая подруга Сьюзан Уильямсон. У пары есть общие дети. А всего у культуриста восемь наследников. Все они прекрасно ладят. В семье Колемана царит идиллия. Спортсмен часто устраивает шумные праздники и путешествует в компании близких.