Как подготовиться к велогонке? Главные аспекты техники безопасности

10 августа состоится традиционная велогонка La Strada от «Лиги Героев» — участники смогут преодолеть 50-километровую трассу в антураже основных московских достопримечательностей. Этот заезд популярен как среди новичков, так и среди опытных спортсменов.

К сожалению, существует множество примеров, когда начинающие велогонщики делают массу ошибок при подготовке к гонке, что сказывается на успешном прохождении дистанции. В преддверии мероприятия опытные спортсмены – велогонщик-шоссеист Константин Колганов, многократный чемпион мира по спортивному ориентированию на велосипедах Антон Фолифоров и профессиональный тренер по велоспорту Алексей Щебелин – делятся основными советами, которые помогут сделать ваш путь не только комфортным, но и безопасным.

Что проверить при подготовке велосипеда?

Первое и главное, на что советуют обратить внимание опытные спортсмены – велосипед. Его надёжность и безопасность следует проверить задолго до гонки. Разберём ключевые пункты подготовки.

Исправность тормозной системы

В гонке велосипедисты двигаются близко друг к другу, присутствуют динамика, частые разгоны, торможения, кто-то может неаккуратно сманеврировать или даже упасть прямо перед вами. Тормоза должны быть настроены с достаточно небольшой амплитудой, а колодки – не изношены.

Также при движении в непосредственной близости с другими гонщиками руки и пальцы должны быть в зоне мгновенной досягаемости тормозных рычагов. Стоит помнить, что в случае экстренного торможения необходимо занижать и смещать назад центр массы, а велосипед использовать как упор, чтобы вас не опрокинуло вперёд.

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Состояние трансмиссии

Опытные велосипедисты следят за километражем на компонентах своей трансмиссии (рычаги переключения скоростей), в том числе чтобы оставаться в безопасности. Усилия, которые прикладываются на гонке, часто могут быть выше, чем во всех других заездах, и компоненты испытывают повышенную нагрузку: они должны быть к ней готовы. Цепь, кассета и, особенно важно, передняя большая звезда не должны быть в изношенном состоянии.

Константин Колганов велогонщик-шоссеист с 14-летним опытом «Посетите велосервис и проведите своевременную замену компонентов, а также в процессе подготовки к старту тестируйте велосипед под нагрузкой с большими усилиями. Заранее, до дня старта, убедитесь, что трансмиссия не изношена и настроена корректно. Также, чтобы не выдать в себе новичка на гонке, не забывайте, что цепь должна быть смазана и не издавать скрежета, а каретка не должна щёлкать».

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Шины

Выход на старт с изношенными шинами может стать критической ошибкой. Крайне важна резина с достаточным ресурсом, не очень старая. По мере эксплуатации, а также просто с течением времени компаунд резины приходит в негодность, что влияет на качество сцепления с асфальтом, а значит, и на общую безопасность велогонщика, в частности в поворотах и при проезде скользких мест.

Следует провести визуальный осмотр бортовин и контактной поверхности на наличие повреждений, торчащего стекла, распоротых бортовых нитей каркаса и так далее. Чрезвычайно важно следить и за давлением в шинах – при слишком высоком есть риск прокола или взрыва колеса, а слишком низкое чревато повышенным износом и сопротивлением.

Стоит проверить велосипед у профессионалов. Средний ценник на обслуживание зависит от объёма работ. Сервисное обслуживание обойдётся в 3000-4000 рублей, Если понадобится замена компонентов, цена возрастёт до 5000. Чем сложнее будет работа, тем выше стоимость.

Есть универсальное правило для любой велогонки – не ставьте новое оборудование непосредственно перед стартом, все компоненты должны быть испытаны и проверены на прикатке заранее. Предварительная обкатка велосипеда – едва ли не самый важный пункт, на который особенно обращают внимание профессиональные велогонщики.

Антон Фолифоров заслуженный мастер спорта, 14-кратный чемпион мира по спортивному ориентированию на велосипедах «Велосипед должен быть проверенным, то есть вы должны уже кататься на нём какое-то время. Посадка и другие вещи должны быть тщательно настроены под вас, чтобы исключить дискомфорт на длинной дистанции. Перед стартом следует технически обслужить велосипед, проверив его основные узлы на предмет неисправностей».

От множества лишних обвесов лучше отказаться: профессионалы советуют минимализировать лишние элементы, такие как багажники, сумки или аэробары для аэродинамики.

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Подготовка организма

Этот вопрос, казалось бы, никак не связан с безопасностью, однако это тоже заблуждение. Нельзя допускать попадания в гипогликемию на трассе – состояние, при котором сильно падает уровень сахара в крови.

У велогонщиков это состояние называют термином «заголодал». Чтобы этого не произошло, накануне старта очень важно плотно поужинать, не проводить пищевых экспериментов, а также подготовить спортивное питание себе на дистанцию, такое как батончики и гели – на высоких скоростях пелотона (движения в основной группе) может оказаться невозможным использование на ходу стационарных пунктов питания.

То же самое касается воды. Она должна находиться в специальных велосипедных флягах в надёжных флягодержателях, которые не вылетят на кочке вам или вашим соперникам под колёса.

Алексей Щебелин профессиональный тренер по велоспорту, мастер спорта международного класса по шоссейному велоспорту «Когда готовитесь к гонке, следует обратить внимание на тренировки с постепенным наращиванием дистанции — то есть нельзя сразу прыгать на 50 км. Говоря о гидратации и питании: пить надо до того, как почувствуешь жажду, минимум 0,5 л воды на час. Из пищевых продуктов, отдайте предпочтение гелям, батончикам или бананам — то есть тому, что быстро даст энергию. Непосредственно перед стартом следует размяться – 10-15 минут лёгкой езды, чтобы лучше настроиться на трассу и гонку».

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Погодные условия

Даже абсолютное соблюдение всех норм личной безопасности на трассе не страхует от погодных вызовов – леденящий холод, палящая жара и проливной дождь могут стать существенным препятствием на пути прохождения дистанции. Но и здесь у опытных велосипедистов тоже есть свои секреты.

В холод, ветер и дождь нужна одежда, максимально сохраняющая тепло и отводящая пот. У каждого человека свой порог чувствительности к холоду разных частей тела, поэтому выбирать и проверять одежду лучше заранее в похожих условиях.

Говоря о других нештатных ситуациях – лучше иметь задний фонарь, если заезд предстоит по шоссе. Это позволит быть намного заметнее на дороге. Кроме того, имеет смысл взять с собой минимальный набор инструментов: мультитул, запасную камеру и насос либо баллон СО2. Можно на всякий случай взять небольшой запас наличности или карту, чтобы можно было расплатиться в непредвиденной ситуации. Ну и самое главное – соблюдать ПДД и адекватность на дороге.

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Безопасность

Экипировка – своего рода рыцарский доспех: должна быть подобрана с умом и защищать от любых внешних факторов. Профессионалы очень тщательно советуют подходить к выбору снаряжения, чтобы оно было не только безопасным, но и способствовало эффективному прохождению трассы.

Экипируясь на велогонку, очень важно учитывать несколько факторов.

Шлем – обязателен, даже на тренировках. Очки – с защитой от ветра, пыли и насекомых. Перчатки, снижающие вибрацию и защищающие ладони при падении. Если говорить об одежде – нужны велотрусы со специальным «памперсом», чтобы не появлялись потёртости. Облегающая джерси-майка для меньшего сопротивления ветра при движении, это позволяет экономить силы. При выборе обуви лучше отдать предпочтение жёсткой подошве для эффективного педалирования.

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Тактика на гонке

Выходя на старт, опытные велогонщики советуют не стартовать слишком быстро – это самая частая ошибка новичка, с таким подходом есть угроза «перегореть» через 10-20 км. Только баланс между скоростью и выносливостью позволит добиться успеха на 50-километровой гонке.

Тактические советы

Следите не только за скоростью и выносливостью, но и за дистанцией – стоит держаться на достаточном расстоянии от соперников, чтобы избежать попадания в завал.

– стоит держаться на достаточном расстоянии от соперников, чтобы избежать попадания в завал. Знайте свой предел – часто мы гонимся за сильнейшими, зная, что ещё не готовы к такому, после чего, потратив много сил, приходим на финиш с большим отставанием и обессиленные.

– часто мы гонимся за сильнейшими, зная, что ещё не готовы к такому, после чего, потратив много сил, приходим на финиш с большим отставанием и обессиленные. Изучите трассу заранее: где опасные повороты, крутые спуски, пункты питания.

Фото: Пресс-служба Лиги Героев

Надеемся, эти советы позволят вам эффективнее подготовиться к велогонке La Strada, которая состоится совсем скоро. 50 км – это серьёзная дистанция, однако с правильной подготовкой она станет приятным испытанием. Главное – думать о безопасности, а не только о скорости.