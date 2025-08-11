Как выбрать трюковый самокат: модели, материалы, детальный разбор конструкции

Последние несколько лет трюковые самокаты стали очень популярны у детей и подростков. Почему? Всё дело в вариативности использования. На них можно пробовать делать трюки. Если заниматься на специальных площадках. А можно просто кататься в своё удовольствие или ездить в школу. Так что выбор идеального трюкового самоката для подростка или ребёнка приобретает особую актуальность сегодня.

Однако перед родителями и начинающими ездоками нередко возникает множество вопросов.

Как выбрать трюковой самокат?

Из какого материала он должен быть изготовлен?

Какой размер деки оптимален, насколько важен тип тормозов?

Ответы на эти вопросы могут определить не только комфорт катания, но и безопасность юного спортсмена. Предлагаем разобраться в многообразии моделей трюковых самокатов вместе с экспертом.

Дмитрий Лемякин PRO-эксперт «Спортмастер PRO» «Как правильно выбрать первый трюковой самокат исходя из роста, уровня мастерства и бюджета? Давайте ответим на эти вопросы, чтобы ваш ребёнок мог насладиться катанием безопасно и с удовольствием».

О чём расскажем:

Трюковый самокат меньше, легче и прочнее обычного Фото: Fotokot197 / istockphoto.com

Что такое трюковый самокат и чем он отличается от обычного

Трюковый самокат — это специализированное транспортное средство, предназначенное не только для перемещения, но и для выполнения разных элементов (прыжков и так далее). От обычных моделей он отличается наличием более прочных компонентов, гибкой конструкции и возможностью выполнения сложных элементов. Трюковый самокат меньше, легче и прочнее, так как рассчитан на большие нагрузки. Как правило, он не складывается, а высота руля не регулируется.

Для его освоения особых навыков не требуется. Обычно дети пытаются прыгать на них, а затем постепенно осваивают более сложные трюки. Главное — не забывать про защиту: наколенники, налокотники и шлем.

Начинать кататься можно примерно с 10 лет. Но прежде нужно научиться держать равновесие на двух колёсах.

Выбор самоката в зависимости от возраста

Трюковые самокаты подбираются по возрасту и росту.

Ребёнку 10-12 лет

Можно купить детский самокат. Такие варианты недорогие и самые лёгкие. Модели трюковых самокатов с колёсами диаметром 100-125 мм идеально подходят для начинающих и продолжающих пользователей.

Cамокат детский Reaction Stunt 1.1, 110 мм Фото: Reaction

Подростку

Можно выбрать как подростковый самокат (он будет немного выше детского), так и взрослый (если ребёнок высокого роста). Диаметр колёс у них обычно 100-110 мм.

Самокат подростковый Dominator Cadet, 100 мм Фото: Dominator

Учёт уровня подготовки

Всего есть три основных вида самокатов в зависимости от уровня подготовки.

Начального уровня: обычно недорогой, небольшого размера, имеет пластиковые колёса диаметром 90-100 мм, насыпные подшипники и штампованную вилку.

Самокат начального уровня Reaction Stunt 3.0 alt Фото: Reaction

Среднего уровня: имеет колёса из алюминия диаметром 100-120 мм, промышленные подшипники (закрытого типа) и фрезерованную вилку. Дека у него будет шире, а высота руля – больше.

Самокат среднего уровня Reaction Stunt 4.1 Фото: Reaction

Профессионального уровня: диаметр колёсных дисков составляет 110-125 мм, также в конструкции используются интегрированные рулевые колонки, широкие деки, высокие и широкие рули разной формы. Профессиональные трюковые самокаты имеют усиленные детали в критичных местах. Такие самокаты выдерживают большие нагрузки, на них выступают спортсмены на соревнованиях, также они предназначены для экстремальных видов спорта. Это самые дорогие модели.

Профессиональный самокат Grit Invader, 110 мм Фото: Grit

Новичку тоже можно купить профессиональный самокат, если финансы позволяют. А вот профессионалу выбирать самокат начального уровня не стоит: он просто быстро развалится, так как не рассчитан на большие нагрузки.

Профессиональный самокат Nitro Circus RW Signature Scooter 560-Ano Фото: Nitro Circus

Материалы и конструкция

Трюковые самокаты делают из алюминия, иногда применяют стальные детали. Например, тормоза, подшипники, рулевые колонки.

Самокат должен быть максимально лёгким. Поэтому алюминий — основной материал. Чем легче трюковый самокат, тем он дороже.

Всё дело в балансировке при выполнении трюков: когда самокат лёгкий, гораздо проще его дёрнуть, сделать прыжок. Тем более — сложный трюк. Да и осваивать азы новичку комфортнее на лёгком самокате, чем на тяжёлом.

Самокат должен быть максимально лёгким! Фото: Yury Karamanenko / istockphoto.com

Материалы, размеры и формы деки

Деку трюкового самоката обычно изготавливают из алюминиевого сплава. Её длина обычно — от 46 до 56 см. Ширина — от 15 до 30 см. Выбор длины и ширины деки зависит от стиля катания и типа самоката.

Форма деки может быть прямоугольной, закруглённой, со срезанными углами. Как и в случае с размерами, форма зависит от стиля и уровня катания.

Диаметр колеса трюкового самоката влияет на скорость и манёвренность Фото: Andrey Znamenskyi / istockphoto.com

Колёса трюкового самоката

Диаметры колёс трюкового самоката имеют следующие основные размеры:

100 мм;

110 мм;

120 мм;

125 мм.

На детских моделях колёса могут быть и 90 мм.

Диаметр колеса трюкового самоката непосредственно влияет на скорость и манёвренность. Большие колёса обеспечивает большую скорость, а маленькие дадут бо́льшую манёвренность.

Фото: Aleksandr Potashev / istockphoto.com

Что касается материала колёс, то в основном это алюминиевые сплавы. На детских самокатах могут использовать пластик.

Подшипники и оси самокатов изготавливают из стали. Они должны быть уровня ABEC-7 или выше: они обеспечивают лучшую производительность, безопасность и долговечность.

Тормоза на трюковых самокатах

Тормоза на трюковых самокатах ножные — ручные не применяют из-за особенности конструкции.

Они представляют собой эластичную стальную пластину над задним колесом, а торможение происходит за счёт прижимания пластины к колесу ногой.

Обычно самокат оборудован штатным тормозом, который ставит производитель в зависимости от модели и конструкции. Если же необходимо самостоятельно заменить тормоз (например, по причине износа), то нужно учесть ширину деки, размер колеса и посадочные места тормоза.

Руль трюкового самоката

⁠Высота руля на трюковых самокатах не имеет регулировки, в отличие от городских моделей. При необходимости можно, конечно, укоротить его длину и ширину, отпилив сантиметр или больше. Однако удлинить руль не получится.

Фото: Yury Karamanenko / istockphoto.com

Материал руля обычно тот же, что и материал деки, — алюминиевый сплав. Но также применяют сталь (на недорогих моделях) и титан (на профессиональных самокатах).

Форма руля

Есть две основные формы: прямой (Т-образный) и изогнутый (Y-образный).

Также руль может иметь кроссбар (это поперечная труба, которая соединяет две половины руля). В конструкции зачастую предусмотрены усиливающие косынки в местах соединения руля и рулевой трубы — они предназначены для увеличения прочности.

Система сжатия

Система сжатия, она же компрессия, — способ, с помощью которого руль крепится к вилке и зажимает деку с рулевой системой.

Руль может быть прямой (Т-образный) или изогнутый (Y-образный) Фото: egon69 / istockphoto.com

Вот основные типы

Компрессия на резьбовой вилке. Это очень хрупкая и ненадёжная система крепления руля к вилке, тут используется неинтегрированная рулевая. Изначально трюковые самокаты производились именно на такой системе компрессии, но сейчас способ в трюковом самокате устарел и больше не применяется.

SCS (Standard Compression System). Один из самых надёжных вариантов. Это зажим, который объединяет хомут, компрессионный болт и проставку, удерживающую руль и вилку вместе. Он подходит для рулей без резьбы.

HIC (Hidden Internal Compression). Хик-компрессия — простой и популярный вариант среди профессиональных райдеров. Внутри рулевой колбы устанавливается проставка, сверху — хомут и болт.

ICS (Internal Compression System). Это самая лёгкая компрессионная система. Она станет отличным выбором, если для вас критически важен вес.

Цена трюкового самоката может варьироваться от 15 до 50 тысяч рублей Фото: abu / istockphoto.com

Наличие дышащих ручек и других аксессуаров

Ручки, они же грипсы, тоже являются важной частью самоката. Как и в случае с велосипедами, чем лучше грипсы, тем комфортнее и увереннее вы будете контролировать самокат. Лучший вариант — это грипсы из дышащего материала: с ним рука не потеет, соответственно, меньше шансы проскальзывания.

Из дополнительных деталей можно купить пеги — это специальные трубки, которые прокручиваются на коленной оси. С их помощью выполняют скольжение по рейлам (низкие перила в скейт-парках).

Также можно использовать специальные крепления для экшен-камеры на руль.

Бюджет на покупку трюкового самоката

Сколько стоит хороший трюковый самокат? Цена может варьироваться от 15 до 50 тысяч рублей. Всё зависит от качества материала, типа самоката (для начинающих или профессиональных спортсменов), веса, а также производителя.

При выборе можно ориентироваться на известные бренды: Dominator, Grit, Crisp, District.

Будьте внимательны к деталям. Не забывайте о безопасности и комфорте катания Фото: Gennadiy Kravchenko / istockphoto.com

Как выбрать самокат в пределах своего бюджета

Определите приоритеты. Что важнее — бренд, материалы, дополнительные функции? Изучите отзывы покупателей. Они помогут понять, какие модели наиболее надёжны и удобны в использовании. Посетите специализированные спортивные магазины. Там вы сможете опробовать разные модели и получить профессиональную консультацию.

Важные рекомендации по покупке самоката

Будьте внимательны к деталям. Не забывайте о безопасности и комфорте катания.

Не экономьте на качестве. Лучше приобрести качественный самокат за разумные деньги, чем дорогостоящий, но ненадёжный.

Испытайте самокат перед покупкой. Если возможно, попробуйте покататься, чтобы убедиться в качестве и удобстве модели.

При выборе трюкового самоката важно учитывать возраст спортсмена, уровень катания, материалы и конструкцию самоката, размеры деки и колёса, тип тормозов и дополнительных функций.

Фото: Javier Ruiz / istockphoto.com

Правильно подобранный самокат станет верным другом в освоении новых трюков и развитии навыков катания.

Трюковые самокаты стали не просто средством передвижения. Они превратились в способ самовыражения и развития собственных навыков. Благодаря технологиям, современным материалам, удобству и простоте использования «трюковики» способствуют физической активности и умению держать баланс. Они объединяют в себе элементы уличного искусства, спорта и социальной коммуникации, формируя уникальные сообщества единомышленников.

Вероятно, в будущем технологии будут только развиваться, предоставляя новые возможности для выполнения сложных трюков. Это сделает самокат ещё более доступным, безопасным и увлекательным для широкого круга пользователей.