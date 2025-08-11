День города в Нижнем Новгороде — 2025: программа и спортивные события

В эту субботу столица закатов наполнится атмосферой праздника. Ведь 16 августа Нижний Новгород отметит свой 804-й день рождения. Рассказываем, какие мероприятия и спортивные события ждут жителей и гостей города.

О чём расскажем:

История праздника

В 1221 году великим князем Владимирским Юрием Всеволодовичем после успешного похода на булгар был основан город в устье Оки. Целью его возведения было закрепление за Русью стратегически важного места. Поселению дали имя Новгород, а после, для того чтобы отличать от других земель с похожим названием, добавили приставку Нижний. День города отмечать было не принято. Лишь некоторые записи в летописях рассказывают о редких торжествах, сопровождавшихся крестным ходом и церковными службами.

Крупным можно назвать праздник, состоявшийся в 1921 году, когда городу исполнилось 700 лет. В течение всего декабря проходили постановки, собрания и доклады, посвящённые истории города. Была даже открыта выставка в честь развития нижегородского рабочего движения. Подарком для жителей к круглой дате стало распоряжение о реконструкции Кремля и старинных зданий Нижнего Новгорода.

Фото: РИА Новости

Через 50 лет 15 августа 1971 года в Горьком (так с 1932 по 1990 год назывался Нижний Новгород) на стадионе «Локомотив» прошли масштабные гуляния. Концерт носил название «Город ясных зорь»: 50 тысяч зрителей, 2 тысячи артистов, Юрий Левитан в качестве ведущего и хиты звёзд советской эстрады – всё это было посвящено 750-летию со дня основания Нижнего Новгорода.

В ежегодную традицию праздник перерос в 1986 году благодаря решению Горьковского совета народных депутатов. Концерты, ярмарки, выставки, собрания и салют отныне проводились регулярно, но дата менялась. Сначала это была середина сентября, позже торжество перенесли на август, в 1990-х опять вернули на второе воскресенье сентября.

В 2014 году День города стали отмечать 12 июня – в День России. Но в 2019 году Дума Нижнего Новгорода одобрила перенос праздника на третью субботу августа.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Интересные мероприятия

16 августа отметят 804 года со дня основания Нижнего Новгорода.

Главная тема праздника – герои и память о подвигах прошлого и настоящего, об этом заявил мэр города Юрий Шалабаев.

«Героизм – это не только свершения и отвага на поле боя, но и повседневные поступки людей, благодаря которым живёт и развивается Нижний Новгород: врачей, учителей, волонтёров, спасателей, строителей, родителей, воспитывающих детей, молодёжи. Всех, кто своим ежедневным трудом и созидательными поступками формирует облик современного Нижнего Новгорода. Поэтому концепцией этого Дня города стала тема «Герои среди нас» – это отражение 804 лет героической истории нашего города и наших земляков — каждого из нас, кто делает своё дело с честью, заботой о других и любовью к Нижнему».

Такая важная тема будет отражена в первом торжественном мероприятии: состоится Церемония награждения героев города, а после музыкальная программа от коллективов города и региона. По Большой Покровской пройдёт Парад духовых оркестров. Вечером на сцене на площади Минина и Пожарского начнётся концерт с участием звёзд российской эстрады, имена приглашённых артистов пока не разглашаются.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В разных уголках города пройдут выставки, концерты и мастер-классы. Одним из таких событий станет фестиваль «Маркет Маркета». Который начнётся на Нижегородской ярмарке в 12:00, там все желающие смогут познакомиться с локальными брендами, купить что-то для себя или для дома.

Спортивные события

16 августа в 11:00 у катера «Герой» состоится Кубок союзных государств «Волжская регата» – 2025. Профессионалы и любители пройдут под парусом от Борского моста до Чкаловской лестницы. Также в рамках «Волжской регаты» – 2025 пройдёт SUP-парад и соревнования на SUP-досках. В 10:00 участники проплывут от Метромоста через Гребневский канал и Стрелку к понтону у катера «Герой», а затем будут сражаться за призы.

Фото: РИА Новости

Город расположился на двух крупных реках, поэтому одним водным событием обойтись просто нельзя. 16 и 17 августа на набережной Гребного канала пройдёт чемпионат Нижегородской области по ловле донной удочкой. Участникам предстоит пройти два тура по пять часов, учитываются как личные, так и командные результаты.

Фестиваль воздушных шаров «Приволжская фиеста» в Нижнем Новгороде пройдёт с 13 по 17 августа. Дважды в день, после рассвета и перед закатом, в небо будут подниматься от 17 до 22 воздушных шаров одновременно.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

16 августа «Нижегородское кольцо» примет четвертый этап National Light Series. Это не просто заезд, а один из самых зрелищных чемпионатов по кольцевым гонкам в России. Гонщики из разных регионов сразятся в двух категориях: S1600 и A5723. А для гостей откроется развлекательная зона с гоночными симуляторами, картингом, дрифт- и гоночным такси, аквагримом и розыгрышами. Также в течение дня по автокомплексу будт проводить экскурсии.

В воскресенье, 17 августа, в Нижнем Новгороде на круговой баскетбольной площадке в Александровском саду состоится баскетбольный турнир 3D CUP, в котором сразятся 18 команд. И это не просто баскетбольная игра, а уникальный матч, аналогов которому нет нигде. Одновременно в нём участвуют три команды, соревнующиеся на одной площадке с тремя кольцами.

Для тех, кто проголодается или просто захочет удивить свои вкусовые рецепторы на улице Рождественской — от улицы Широкой до площади Маркина – откроется фестиваль «Гастрономическая Рождественская». Тут будут работать не только летние веранды, но и презентационные киоски с товарами.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Салют

Фейерверка в этом году не будет. Об этом на прямой линии объявил мэр города Юрий Шалабаев. В последний раз салют в честь Дня города запускали в 2023 году.

Фото: РИА Новости

Перекрытия дорог

День города – масштабный праздник, подготовка и проведение которого требует ограничений движения автотранспорта.

С 12 по 16 августа включительно и с 8:00 17 августа до конца 18 августа закроют проезд по:

площади Минина от улицы Варварской до Георгиевского съезда;

Георгиевскому съезду.

С 00:01 16 августа до 7:59 17 августа будет ограничено движение по:

площади Минина;

Георгиевскому съезду;

улице Минина (от Пискунова до площади Минина);

улице Ульянова (от Пискунова до площади Минина);

улице Варварской (от Пискунова до площади Минина);

улице Алексеевской (от Пискунова до площади Минина);

Зеленскому съезду (от дома №9 в Почаинском овраге до площади Минина).

Ограничения коснутся и продажи спиртных напитков. Алкоголь нельзя будет купить в местах проведения мероприятий.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Не упустите возможность полюбоваться одним из крупнейших городов на Волге в главный для него праздник – День города.