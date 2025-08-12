Скидки
Lifestyle Статьи

Крепатура мышц: что это такое, как убрать мышечную боль после тренировки

Что такое крепатура мышц и как с ней справиться? Упражнения и инструкции от экспертов
Светлана Ибрагимова Григорий Попович
,
Как справляться с крепатурой мышц?
Аудио-версия:
От причин возникновения до способа облегчить болевой синдром — советы врача и тренера.

Всем, кто активно занимается спортом, хотя бы раз приходилось сталкиваться с неприятными или даже болевыми ощущениями в мышцах на следующий день, а может, и два-три дня после занятий. О том, как появляется крепатура, что делать, чтобы её избежать, и как с ней справиться, мы и узнали у экспертов.

О чём расскажем:

Расслабляющая практика для души и тела:
Хатха-йога: от истории к практике. Большой гид по одному из самых популярных направлений
Хатха-йога: от истории к практике. Большой гид по одному из самых популярных направлений

Что такое крепатура мышц?

<a href="https://www.championat.com/authors/8908/1.html">Григорий Попович</a>
Григорий Попович
врач, реабилитолог, эксперт в области массажа

«Крепатура — это не просто неприятное последствие физической активности, а сложный физиологический механизм, который сигнализирует о том, что наши мышцы работают и восстанавливаются».

Крепатура мышц – синдром, который формируется в результате постоянного и продолжительного физиологического воздействия на разные группы мышц. Проще говоря, крепатура возникает, когда мы посещаем тренировку и подвергаем свою мышечную систему интенсивной нагрузке, синдром сопровождается болью и тонизированием мышечной системы.

Пик болевых ощущений при крепатуре обычно наступает через четыре-шесть часов после проведённой физической нагрузки. Но может длиться и несколько дней.

Фото: istockphoto.com / PonyWang

Как возникает крепатура?

Крепатура связана с некоторыми физиологическими изменениями в организме. Во время тренировок мышцы подвергаются значительному напряжению, что приводит к их охлаждению и возвращению в тонус.

В этот момент также происходит накопление молочной кислоты, что является одной из причин, способствующих крепатуре. Избыток этой кислоты в мышцах приводит к тому, что она окисляет окружающие ткани, вызывая болезненные ощущения, которые мы испытываем после интенсивной тренировки.

Причины возникновения крепатуры

  • Длительные физические нагрузки. Когда мы нагружаем свои мышцы в течение продолжительного времени, они могут начать реагировать на это состоянием крепатуры.
  • Тяжёлая механическая работа. Поднятие тяжестей или выполнение задач, требующих значительных физических усилий, может существенно нагружать организм, особенно спину и ноги.
  • Стресс. Психоэмоциональные нагрузки могут значительно повлиять на состояние нашей мышечной системы, вызывая напряжение и, как следствие, крепатуру. Сильные стрессовые ситуации, особенно если они повторяются, оказывают заметное влияние на нашу физическую форму и общее самочувствие.
  • Массаж. Хотя массаж часто используется для расслабления мышц и восстановления, он также может привести к крепатуре. Механическое воздействие на мышцы во время массажа порождает болезненные ощущения, схожие с теми, что возникают после интенсивной тренировки.
Массаж можно выполнять и самостоятельно:
Сам себе массажёр: каким бывает самомассаж и в чём его польза?
Сам себе массажёр: каким бывает самомассаж и в чём его польза?

Фото: istockphoto.com / stefanamer

Кто чаще всего сталкивается с мышечной болью?

Крепатура может возникать фактически у любого человека, если его работа связана с физическими нагрузками или стрессом. Например, руководители предприятий, которые часто находятся под давлением и в стрессовых ситуациях, также могут столкнуться с крепатурой. В этом случае мышцы подвергаются постоянному зажиму, что может привести к неприятным болям и чувству дискомфорта.

Мышечная крепатура, конечно, возникает у людей, чья работа связана с тяжёлыми физическими нагрузками. Это, например, мастера, строители, грузчики или работники, занятые поднятием тяжёлых предметов или выполнением монотонных задач, требующих значительных усилий. Регулярные и интенсивные нагрузки приводят к переутомлению мышц и, как следствие, к боли.

У профессиональных спортсменов крепатура возникает практически всегда после тренировок, поскольку их режим включает значительные физические нагрузки. Но важно понимать, что крепатура — это не просто результат физической активности, а состояние, которое требует внимания для предотвращения серьёзных последствий.

Фото: istockphoto.com / Yuliia Kaveshnikova

Можно ли заниматься через боль?

Продолжение тренировок во время сильных мышечных болей может привести к серьёзным последствиям. В таких случаях есть риск, что мышцы могут быть надорваны или повреждены, что приведёт к ещё более длительным и затяжным болям. Это происходит потому, что уставшие мышцы уже находятся под нагрузкой, и лишняя физическая активность может стать для них ударом.

Поэтому при сильных болях, прежде чем приступать к тренировкам, обязательно стоит провести хотя бы разогревающий процесс для мышечной системы. Это может быть полуспортивный массаж, который поможет разогреть и расслабить напряжённые мышцы.

Такой подход позволит улучшить кровообращение и подготовить организм к дальнейшим физическим нагрузкам. Только после этого, когда мышцы будут достаточно расслаблены и восстановлены, можно безопасно подходить к тренировкам.

Фото: istockphoto.com / AzmanJaka

Топ-5 упражнений для снятия мышечной боли

Уделите процессу разогрева 15-20 минут, выполняя упражнения на все группы мышц. Мы приведём пример короткой разминки, которая поможет расслабить мышцы. Можете добавлять сюда упражнения, исходя из своих ощущений и потребностей.

<a href="https://www.championat.com/authors/8910/1.html">Рустам Головач</a>
Рустам Головач
тренер-эксперт тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness

«Рекомендуем выполнять этот комплекс перед тренировкой и после силовых и интенсивных занятий. Эти упражнения помогут снизить мышечное напряжение, улучшить кровообращение и восстановить мышцы, чтобы свести к минимуму болевые ощущения после занятий спортом».

Круговые движения плечами

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги – на ширине таза, плечи расправлены.
  • Опустите руки вдоль корпуса.
  • Выполняйте круговые движения плечами сначала вперёд, а затем – назад.
  • Следует сделать 5-10 повторений в каждую сторону.

Фото: Рустам Головач

Повороты корпуса в стороны

Техника выполнения

  • Встаньте прямо, ноги – на ширине таза, плечи расправлены.
  • Руки согните в локтях и поднимите кисти на уровень груди.
  • Медленно поворачивайте корпус сначала вправо, а затем – влево. Чувствуйте вытяжение в каждой крайней точке.
  • Необходимо выполнить 5-10 поворотов в каждую сторону.

Фото: Рустам Головач

Поза ребёнка

Техника выполнения

Больше про асану:
Как правильно выполнять Баласану, чтобы успокоить тело и ум? Отвечает тренер
Как правильно выполнять Баласану, чтобы успокоить тело и ум? Отвечает тренер
  • Сядьте на пятки, вытяните руки и наклонитесь к полу. Удерживайте позицию в течение 30 секунд.
  • Встаньте на колени, большие пальцы ног соприкасаются, а колени разведены на ширину бёдер или чуть шире.
  • Постарайтесь опустить таз на пятки, вытяните руки и наклонитесь к полу. Живот лежит на бёдрах, грудь – на коленях, а лоб упирается в пол. Вы должны чувствовать расслабление и вытяжение, а не боль.
  • Дышите глубоко и равномерно. Удерживайте позицию в течение 30 секунд.

Фото: Рустам Головач

Поза кошки

Техника выполнения

  • Встаньте на четвереньки, кисти расположите под плечами, колени – под тазом.
  • На выдохе округлите спину, направляя грудь к пупку.
  • На вдохе, наоборот, выполните прогиб, тянитесь макушкой и копчиком вверх.
  • Выполните упражнение 10-15 раз.

Фото: Рустам Головач

Наклоны к ногам

Техника выполнения

  • Сядьте на пол, выпрямите спину и вытяните ноги вместе.
  • Медленно наклоняйтесь к ногам в комфортной амплитуде. Спину старайтесь сохранять прямой. Руки положите на голени. Почувствуйте натяжение задней поверхности ног.
  • При этом тяните пальцы ног на себя.
  • Удержите позицию на 5-10 секунд, затем вернитесь в исходное положение.
  • Сделайте пять повторений.

Фото: Рустам Головач

Когда возобновлять тренировки?

Важно помнить, что каждый организм уникален и время восстановления может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и общего состояния здоровья. Главное — это слушать своё тело и не торопиться с возвращением к интенсивным тренировкам, чтобы избежать повторного травмирования.

Возвращаться к занятиям после крепатуры можно:

  • через три-четыре дня, если у человека нет других сопутствующих симптомов и боли утихли на 70-80%;
  • через 10-14 дней, если вы начали проходить процедуры массажа или другие восстановительные методики.

Фото: istockphoto.com / milan2099

Как избежать крепатуры?

Избежать боли в мышцах можно несколькими простыми, но эффективными способами.

  • Прежде всего это выполнение растяжек и лёгких разгрузочных упражнений. Такие занятия помогают улучшить гибкость мышц и поддерживать их в тонусе, что способствует профилактике крепатуры.
  • Массаж также играет важную роль в предотвращении этого состояния. Он не только расслабляет мышцы, но и улучшает кровообращение, что, в свою очередь, помогает быстрее восстанавливать мышцы после нагрузок.
  • Ещё один полезный подход  — практика йоги. Йога сочетает в себе элементы растяжки, дыхательных упражнений и медитации, что помогает не только физически, но и психически справляться с напряжением.
  • Кроме того, стоит уделить внимание управлению стрессом. Как уже упоминалось, стресс может вызывать «скукоживание» мышечной системы, что препятствует расслаблению и восстановлению мышц после физических нагрузок.

Таким образом, регулярные растяжки, массаж, йога и управление стрессом — это ключевые составляющие, которые помогут избежать крепатуры и поддерживать здоровье мышечной системы.

Фото: istockphoto.com / Iuliia Komarova

Что делать, если мышцы уже болят?

Если мышцы уже болят, не нужно сразу прибегать к обезболивающим препаратам. В первую очередь стоит попробовать лёгкие растирания и специальные мази. Они способствуют нагреванию кожного покрова за счёт раздражающих компонентов в составе, например, экстракта перца. Такие средства могут помочь облегчить боль, расширив сосуды и улучшив кровообращение в поражённых областях.

Важно! Перед использованием каких-либо разогревающих лекарств обязательно следует проконсультироваться с врачом. Некоторые препараты могут иметь противопоказания в зависимости от индивидуальных заболеваний пациента. Поэтому, прежде чем применять какие-либо мази или средства, важно получить профессиональную консультацию.

Ещё один отличный способ – контрастный душ, его суть заключается в чередовании тёплой и холодной воды каждые 30 секунд, создавая полезный для мышц эффект. Мускулы начинают работать импульсно: холодная вода вызывает сужение мышц, а горячая – их расширение. Этот процесс способствует выведению излишков молочной кислоты, успокаивая мышечную систему.

Также помогут горячие ванны и посещение сауны или бани, они улучшат приток крови и расслабят мышечные ткани. И не стоит забывать про массажи, которые помогают телу расслабляться, снижая не только боль, но и уровень стресса.

Фото: istockphoto.com / miljko

Если самостоятельно справиться с мышечными болями не получается, обязательно обратитесь к врачу. Специалист поможет подобрать план восстановления и избежать ухудшения состояния.

Всё про походы в баню:
Как правильно ходить в баню без вреда для здоровья? Инструкция от врача
Как правильно ходить в баню без вреда для здоровья? Инструкция от врача
