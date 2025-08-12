Что такое крепатура мышц и как с ней справиться? Упражнения и инструкции от экспертов

Всем, кто активно занимается спортом, хотя бы раз приходилось сталкиваться с неприятными или даже болевыми ощущениями в мышцах на следующий день, а может, и два-три дня после занятий. О том, как появляется крепатура, что делать, чтобы её избежать, и как с ней справиться, мы и узнали у экспертов.

О чём расскажем:

Что такое крепатура мышц?

Григорий Попович врач, реабилитолог, эксперт в области массажа «Крепатура — это не просто неприятное последствие физической активности, а сложный физиологический механизм, который сигнализирует о том, что наши мышцы работают и восстанавливаются».

Крепатура мышц – синдром, который формируется в результате постоянного и продолжительного физиологического воздействия на разные группы мышц. Проще говоря, крепатура возникает, когда мы посещаем тренировку и подвергаем свою мышечную систему интенсивной нагрузке, синдром сопровождается болью и тонизированием мышечной системы.

Пик болевых ощущений при крепатуре обычно наступает через четыре-шесть часов после проведённой физической нагрузки. Но может длиться и несколько дней.

Фото: istockphoto.com / PonyWang

Как возникает крепатура?

Крепатура связана с некоторыми физиологическими изменениями в организме. Во время тренировок мышцы подвергаются значительному напряжению, что приводит к их охлаждению и возвращению в тонус.

В этот момент также происходит накопление молочной кислоты, что является одной из причин, способствующих крепатуре. Избыток этой кислоты в мышцах приводит к тому, что она окисляет окружающие ткани, вызывая болезненные ощущения, которые мы испытываем после интенсивной тренировки.

Причины возникновения крепатуры

Длительные физические нагрузки. Когда мы нагружаем свои мышцы в течение продолжительного времени, они могут начать реагировать на это состоянием крепатуры.

Когда мы нагружаем свои мышцы в течение продолжительного времени, они могут начать реагировать на это состоянием крепатуры. Тяжёлая механическая работа. Поднятие тяжестей или выполнение задач, требующих значительных физических усилий, может существенно нагружать организм, особенно спину и ноги.

Поднятие тяжестей или выполнение задач, требующих значительных физических усилий, может существенно нагружать организм, особенно спину и ноги. Стресс. Психоэмоциональные нагрузки могут значительно повлиять на состояние нашей мышечной системы, вызывая напряжение и, как следствие, крепатуру. Сильные стрессовые ситуации, особенно если они повторяются, оказывают заметное влияние на нашу физическую форму и общее самочувствие.

Психоэмоциональные нагрузки могут значительно повлиять на состояние нашей мышечной системы, вызывая напряжение и, как следствие, крепатуру. Сильные стрессовые ситуации, особенно если они повторяются, оказывают заметное влияние на нашу физическую форму и общее самочувствие. Массаж. Хотя массаж часто используется для расслабления мышц и восстановления, он также может привести к крепатуре. Механическое воздействие на мышцы во время массажа порождает болезненные ощущения, схожие с теми, что возникают после интенсивной тренировки.

Фото: istockphoto.com / stefanamer

Кто чаще всего сталкивается с мышечной болью?

Крепатура может возникать фактически у любого человека, если его работа связана с физическими нагрузками или стрессом. Например, руководители предприятий, которые часто находятся под давлением и в стрессовых ситуациях, также могут столкнуться с крепатурой. В этом случае мышцы подвергаются постоянному зажиму, что может привести к неприятным болям и чувству дискомфорта.

Мышечная крепатура, конечно, возникает у людей, чья работа связана с тяжёлыми физическими нагрузками. Это, например, мастера, строители, грузчики или работники, занятые поднятием тяжёлых предметов или выполнением монотонных задач, требующих значительных усилий. Регулярные и интенсивные нагрузки приводят к переутомлению мышц и, как следствие, к боли.

У профессиональных спортсменов крепатура возникает практически всегда после тренировок, поскольку их режим включает значительные физические нагрузки. Но важно понимать, что крепатура — это не просто результат физической активности, а состояние, которое требует внимания для предотвращения серьёзных последствий.

Фото: istockphoto.com / Yuliia Kaveshnikova

Можно ли заниматься через боль?

Продолжение тренировок во время сильных мышечных болей может привести к серьёзным последствиям. В таких случаях есть риск, что мышцы могут быть надорваны или повреждены, что приведёт к ещё более длительным и затяжным болям. Это происходит потому, что уставшие мышцы уже находятся под нагрузкой, и лишняя физическая активность может стать для них ударом.

Поэтому при сильных болях, прежде чем приступать к тренировкам, обязательно стоит провести хотя бы разогревающий процесс для мышечной системы. Это может быть полуспортивный массаж, который поможет разогреть и расслабить напряжённые мышцы.

Такой подход позволит улучшить кровообращение и подготовить организм к дальнейшим физическим нагрузкам. Только после этого, когда мышцы будут достаточно расслаблены и восстановлены, можно безопасно подходить к тренировкам.

Фото: istockphoto.com / AzmanJaka

Топ-5 упражнений для снятия мышечной боли

Уделите процессу разогрева 15-20 минут, выполняя упражнения на все группы мышц. Мы приведём пример короткой разминки, которая поможет расслабить мышцы. Можете добавлять сюда упражнения, исходя из своих ощущений и потребностей.

Рустам Головач тренер-эксперт тренажёрного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness «Рекомендуем выполнять этот комплекс перед тренировкой и после силовых и интенсивных занятий. Эти упражнения помогут снизить мышечное напряжение, улучшить кровообращение и восстановить мышцы, чтобы свести к минимуму болевые ощущения после занятий спортом».

Круговые движения плечами

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги – на ширине таза, плечи расправлены.

Опустите руки вдоль корпуса.

Выполняйте круговые движения плечами сначала вперёд, а затем – назад.

Следует сделать 5-10 повторений в каждую сторону.

Фото: Рустам Головач

Повороты корпуса в стороны

Техника выполнения

Встаньте прямо, ноги – на ширине таза, плечи расправлены.

Руки согните в локтях и поднимите кисти на уровень груди.

Медленно поворачивайте корпус сначала вправо, а затем – влево. Чувствуйте вытяжение в каждой крайней точке.

Необходимо выполнить 5-10 поворотов в каждую сторону.

Фото: Рустам Головач

Поза ребёнка

Техника выполнения

Сядьте на пятки, вытяните руки и наклонитесь к полу. Удерживайте позицию в течение 30 секунд.

Встаньте на колени, большие пальцы ног соприкасаются, а колени разведены на ширину бёдер или чуть шире.

Постарайтесь опустить таз на пятки, вытяните руки и наклонитесь к полу. Живот лежит на бёдрах, грудь – на коленях, а лоб упирается в пол. Вы должны чувствовать расслабление и вытяжение, а не боль.

Дышите глубоко и равномерно. Удерживайте позицию в течение 30 секунд.

Фото: Рустам Головач

Поза кошки

Техника выполнения

Встаньте на четвереньки, кисти расположите под плечами, колени – под тазом.

На выдохе округлите спину, направляя грудь к пупку.

На вдохе, наоборот, выполните прогиб, тянитесь макушкой и копчиком вверх.

Выполните упражнение 10-15 раз.

Фото: Рустам Головач

Наклоны к ногам

Техника выполнения

Сядьте на пол, выпрямите спину и вытяните ноги вместе.

Медленно наклоняйтесь к ногам в комфортной амплитуде. Спину старайтесь сохранять прямой. Руки положите на голени. Почувствуйте натяжение задней поверхности ног.

При этом тяните пальцы ног на себя.

Удержите позицию на 5-10 секунд, затем вернитесь в исходное положение.

Сделайте пять повторений.

Фото: Рустам Головач

Когда возобновлять тренировки?

Важно помнить, что каждый организм уникален и время восстановления может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей и общего состояния здоровья. Главное — это слушать своё тело и не торопиться с возвращением к интенсивным тренировкам, чтобы избежать повторного травмирования.

Возвращаться к занятиям после крепатуры можно:

через три-четыре дня, если у человека нет других сопутствующих симптомов и боли утихли на 70-80%;

через 10-14 дней, если вы начали проходить процедуры массажа или другие восстановительные методики.

Фото: istockphoto.com / milan2099

Как избежать крепатуры?

Избежать боли в мышцах можно несколькими простыми, но эффективными способами.

Прежде всего это выполнение растяжек и лёгких разгрузочных упражнений. Такие занятия помогают улучшить гибкость мышц и поддерживать их в тонусе, что способствует профилактике крепатуры.

Такие занятия помогают улучшить гибкость мышц и поддерживать их в тонусе, что способствует профилактике крепатуры. Массаж также играет важную роль в предотвращении этого состояния. Он не только расслабляет мышцы, но и улучшает кровообращение, что, в свою очередь, помогает быстрее восстанавливать мышцы после нагрузок.

также играет важную роль в предотвращении этого состояния. Он не только расслабляет мышцы, но и улучшает кровообращение, что, в свою очередь, помогает быстрее восстанавливать мышцы после нагрузок. Ещё один полезный подход — практика йоги. Йога сочетает в себе элементы растяжки, дыхательных упражнений и медитации, что помогает не только физически, но и психически справляться с напряжением.

Йога сочетает в себе элементы растяжки, дыхательных упражнений и медитации, что помогает не только физически, но и психически справляться с напряжением. Кроме того, стоит уделить внимание управлению стрессом. Как уже упоминалось, стресс может вызывать «скукоживание» мышечной системы, что препятствует расслаблению и восстановлению мышц после физических нагрузок.

Таким образом, регулярные растяжки, массаж, йога и управление стрессом — это ключевые составляющие, которые помогут избежать крепатуры и поддерживать здоровье мышечной системы.

Фото: istockphoto.com / Iuliia Komarova

Что делать, если мышцы уже болят?

Если мышцы уже болят, не нужно сразу прибегать к обезболивающим препаратам. В первую очередь стоит попробовать лёгкие растирания и специальные мази. Они способствуют нагреванию кожного покрова за счёт раздражающих компонентов в составе, например, экстракта перца. Такие средства могут помочь облегчить боль, расширив сосуды и улучшив кровообращение в поражённых областях.

Важно! Перед использованием каких-либо разогревающих лекарств обязательно следует проконсультироваться с врачом. Некоторые препараты могут иметь противопоказания в зависимости от индивидуальных заболеваний пациента. Поэтому, прежде чем применять какие-либо мази или средства, важно получить профессиональную консультацию.

Ещё один отличный способ – контрастный душ, его суть заключается в чередовании тёплой и холодной воды каждые 30 секунд, создавая полезный для мышц эффект. Мускулы начинают работать импульсно: холодная вода вызывает сужение мышц, а горячая – их расширение. Этот процесс способствует выведению излишков молочной кислоты, успокаивая мышечную систему.

Также помогут горячие ванны и посещение сауны или бани, они улучшат приток крови и расслабят мышечные ткани. И не стоит забывать про массажи, которые помогают телу расслабляться, снижая не только боль, но и уровень стресса.

Фото: istockphoto.com / miljko

Если самостоятельно справиться с мышечными болями не получается, обязательно обратитесь к врачу. Специалист поможет подобрать план восстановления и избежать ухудшения состояния.